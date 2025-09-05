Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO
ProTV.md, 5 septembrie 2025 11:20
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
11:30
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” # ProTV.md
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer”
11:30
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului # ProTV.md
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului
Acum 30 minute
11:20
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO # ProTV.md
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO
11:20
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia # ProTV.md
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia
11:10
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache # ProTV.md
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache
Acum o oră
10:50
Tragedie la Hîncești. Un copil a murit, după ce motocicleta pe care se afla s-a izbit într-un copac # ProTV.md
Tragedie la Hîncești. Un copil a murit, după ce motocicleta pe care se afla s-a izbit într-un copac
10:40
Atenție, cetățeni. Se vor auzi focuri de armă și explozii, în capitală. Ce exerciții vor face angajații de la Fulger # ProTV.md
Atenție, cetățeni. Se vor auzi focuri de armă și explozii, în capitală. Ce exerciții vor face angajații de la Fulger
Acum 2 ore
10:20
Șeful IGP, ironic la adresa lui Constantin Țuțu, în contextul în care acesta nu a venit în Moldova, chiar dacă avea bilet procurat: „Poate a încurcat ora la avion” # ProTV.md
Șeful IGP, ironic la adresa lui Constantin Țuțu, în contextul în care acesta nu a venit în Moldova, chiar dacă avea bilet procurat: „Poate a încurcat ora la avion”
09:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
09:40
Percheziții într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale: Două persoane, apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” - reținute - VIDEO # ProTV.md
Percheziții într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale: Două persoane, apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” - reținute - VIDEO
09:40
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
09:40
#EștiCeeaCeAlegi! Povestea Cristinei Antoniuc, mamă a doi copii, care a ales și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Moldova. Află cum reușește să îmbine armonios businessul cu viața de familie - INTERVIU # ProTV.md
#EștiCeeaCeAlegi! Povestea Cristinei Antoniuc, mamă a doi copii, care a ales și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Moldova. Află cum reușește să îmbine armonios businessul cu viața de familie - INTERVIU
Acum 4 ore
09:20
Maia Sandu va refuza sa propună un premier pro-rus, spune Ion Sturza la emisiunea În PROfunzime # ProTV.md
Maia Sandu va refuza sa propună un premier pro-rus, spune Ion Sturza la emisiunea În PROfunzime
08:50
Donald Trump va redenumi Pentagonul
08:40
Noi percheziții în mai multe locații din țară pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice și spălare de bani # ProTV.md
Noi percheziții în mai multe locații din țară pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice și spălare de bani
08:30
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
08:20
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult: „Să nu fim naivi în privința Rusiei” # ProTV.md
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult: „Să nu fim naivi în privința Rusiei”
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată # ProTV.md
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată
08:10
Curs valutar BNM pentru 5 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
01:00
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul alegerilor # ProTV.md
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul alegerilor
00:30
A fost deschis cel mai mare showroom de mobilă din Chișinău! Iată cum s-a desfășurat evenimentul de inaugurare - VIDEO # ProTV.md
A fost deschis cel mai mare showroom de mobilă din Chișinău! Iată cum s-a desfășurat evenimentul de inaugurare - VIDEO
00:20
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul oricărei alegeri # ProTV.md
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul oricărei alegeri
00:00
Care sunt provocările care ar putea veni din partea transnistreană? Ion Sturza, la emisiunea În PROfunzime: „Nimic. Sunt într-o situație dramatică” # ProTV.md
Care sunt provocările care ar putea veni din partea transnistreană? Ion Sturza, la emisiunea În PROfunzime: „Nimic. Sunt într-o situație dramatică”
4 septembrie 2025
23:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 04.09.2025. Invitat: Ion Sturza - VIDEO
23:30
Ion Sturza: „Ținta este cumpărarea a 100.000 de voturi. Dacă reușesc asta, au câștigat partidul” # ProTV.md
Ion Sturza: „Ținta este cumpărarea a 100.000 de voturi. Dacă reușesc asta, au câștigat partidul”
Acum 24 ore
22:30
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” # ProTV.md
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare”
22:20
„Luptele nu sunt doar un sport, ci o moștenire.” Cum transformă trânta din Redi-Cereșnovăț destinele tinerilor din sat - VIDEO # ProTV.md
„Luptele nu sunt doar un sport, ci o moștenire.” Cum transformă trânta din Redi-Cereșnovăț destinele tinerilor din sat - VIDEO
21:50
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva - VIDEO # ProTV.md
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva - VIDEO
21:50
Fără golgheterul Ion Nicolaescu și Vitalie Damașcan, selecționerul naționalei Moldovei contează pe Virgiliu Postolachi în ofensivă pentru duelul de mâine cu Israel din preliminariile Mondialului - VIDEO # ProTV.md
Fără golgheterul Ion Nicolaescu și Vitalie Damașcan, selecționerul naționalei Moldovei contează pe Virgiliu Postolachi în ofensivă pentru duelul de mâine cu Israel din preliminariile Mondialului - VIDEO
21:40
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia - VIDEO # ProTV.md
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia - VIDEO
21:40
Un iaht de ultimă generație s-a scufundat la puțin timp după lansare. Momentul, surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Un iaht de ultimă generație s-a scufundat la puțin timp după lansare. Momentul, surprins de martori - VIDEO
21:10
LIVE. Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de astăzi, 4 septembrie
21:00
Încă doi concurenți intră în cursa pentru Parlament: Tatian Crețu și Uniunea Creștin-Socială, lansați oficial în campanie - VIDEO # ProTV.md
Încă doi concurenți intră în cursa pentru Parlament: Tatian Crețu și Uniunea Creștin-Socială, lansați oficial în campanie - VIDEO
21:00
„Locul Moldovei este în UE”: Marta Kos, în vizită la Chișinău, aduce noi asigurări privind integrarea europeană - VIDEO # ProTV.md
„Locul Moldovei este în UE”: Marta Kos, în vizită la Chișinău, aduce noi asigurări privind integrarea europeană - VIDEO
21:00
Este zi de doliu în Portugalia. 17 oameni au murit și alți 20 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire - VIDEO # ProTV.md
Este zi de doliu în Portugalia. 17 oameni au murit și alți 20 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire - VIDEO
20:40
La Răzeni, solidaritatea are gust de mâncare caldă: Tineri cu nevoi speciale gătesc zilnic pentru sute de bătrâni singuri - VIDEO # ProTV.md
La Răzeni, solidaritatea are gust de mâncare caldă: Tineri cu nevoi speciale gătesc zilnic pentru sute de bătrâni singuri - VIDEO
20:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău - VIDEO
20:20
Trump: Putin și Zelenski nu sunt pregătiți să încheie pacea. UE promite sprijin militar suplimentar pentru Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Trump: Putin și Zelenski nu sunt pregătiți să încheie pacea. UE promite sprijin militar suplimentar pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - VIDEO # ProTV.md
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - VIDEO
20:00
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani - VIDEO # ProTV.md
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani - VIDEO
20:00
Tensiuni la summitul de la Paris: Rusia respinge prezența trupelor străine, iar SUA nu confirmă încă rolul în garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni la summitul de la Paris: Rusia respinge prezența trupelor străine, iar SUA nu confirmă încă rolul în garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.09.2025
19:50
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o cafenea din capitală. La fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri. Momentul deflagrației, surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o cafenea din capitală. La fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri. Momentul deflagrației, surprins de martori - VIDEO
19:40
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
19:20
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă - VIDEO # ProTV.md
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă - VIDEO
19:20
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA. 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer” # ProTV.md
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA. 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer”
19:10
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” - VIDEO
19:10
România donează 80.000 de cărți în valoare de 700.000 de euro bibliotecilor din Moldova. Ministrul Culturii: „Este o investiție în viitor” - VIDEO # ProTV.md
România donează 80.000 de cărți în valoare de 700.000 de euro bibliotecilor din Moldova. Ministrul Culturii: „Este o investiție în viitor” - VIDEO
18:30
CEC pierde în instanță: Curtea Supremă obligă reexaminarea cererii partidului „Moldova Mare” / DOC # ProTV.md
CEC pierde în instanță: Curtea Supremă obligă reexaminarea cererii partidului „Moldova Mare” / DOC
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.