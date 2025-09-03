Investiție de 2 milioane de lei în gestionarea deșeurilor la Stoicani și Soloneț / GALERIE FOTO

11:40

Ideea deschiderii la Soroca a unei rețele de cafenele i-a apărut lui Iulian Nicuța când a văzut că această cultură, de a bea cafea în oraș, devenea acum mai bine de un deceniu tot mai populară pe la noi. Iar de la idee la realizare, au fost mai mulți pași, care au transformat-o într-o afacere cu […] Post-ul Iulian Nicuța: „Eu vedeam că se dezvoltă rapid cultura de a bea cafea, așa că am decis să investesc în aceasta” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.