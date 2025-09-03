Constantin Țuțu urmează să revină în Republica Moldova

12:50

O femeie de 36 de ani, originara din R. Moldova, a murit într-un tragic incident după ce a căzut în gol de la etajul patru al unui bloc de locuit. Victima deținea domiciliul permanent la București și a început rezidențiatul în urmă cu aproximativ un an. Poliția investighează circumstanțele tragediei, iar primele informații sugerează o […] Articolul O femeie de 36 de ani a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit apare prima dată în Subiectul Zilei.