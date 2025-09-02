Victoria Furtună: Excluderea Partidului „Moldova Mare” din cursă este o „dovadă a uzurpării puterii în țară”

15:20

Fostul președinte american Donald Trump a lansat un nou avertisment economic la adresa Chinei, anunțând că ar putea impune tarife vamale de 200% pentru produsele chinezești, dacă Beijingul nu își reia exporturile de magneți din pământuri rare către Statele Unite. „Trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale […] Articolul Trump amenință China cu tarife vamale de 200% pentru magneții din pământuri rare apare prima dată în Subiectul Zilei.