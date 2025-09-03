Recean, Dodon sau Ceban. Primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025”
Agora.md, 3 septembrie 2025 10:50
Recean, Dodon sau Ceban. Primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Acum 2 ore
09:50
09:50
09:20
Acum 4 ore
09:10
08:50
Acum 24 ore
21:40
21:00
20:40
20:00
19:30
19:00
18:00
17:50
16:20
15:50
15:40
15:40
15:10
15:10
14:40
14:20
13:50
13:40
13:30
13:00
12:20
12:10
11:50
11:40
11:40
11:30
11:20
Ieri
11:10
11:10
10:20
10:00
09:50
08:40
PeScurt // Pentru a fluidiza traficul și a evita aglomerațiile la frontieră, oamenii legii îndeamnă călătorii să utilizeze punctele alternative: Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea în loc de Leușeni, Costești-Stânca ori Lipcani-Rădăuți Prut în loc de Sculeni, iar în loc de Palanca – Tudora-Starokazacie.. # Agora.md
08:30
08:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.