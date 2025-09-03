Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă
Observatorul de Nord, 3 septembrie 2025 06:10
Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare desfășurate după înregistrarea ca formațiune politică în anul 2011. Cele trei tentative de accedere în Parlament au eșuat însă. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și-a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Lista include 48 de bărbați și 40 de femei, iar vârstă medie […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Fostul cinematograf din Soroca are noi proprietari: cât a costat și ce va fi acolo pe viitor? / VIDEO
Fostul cinematograf „Dacia" din Soroca și schimbat proprietarii, acesta a fost procurat cu 200 000 euro de soții Aurica și Alexandru Pușcaș. Oamenii de afaceri și-au pus în plan să renoveze clădirea, iar aici urmează să activeze inclusiv magazinul familiei, un restaurant și o sală de cinema. Până acum din clădirea abandonată care este și […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea temperaturi peste media perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va varia între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 44 procente, iar vântul va bate cu viteza de 13 km/oră. […]
06:10
Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă
Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare desfășurate după înregistrarea ca formațiune politică în anul 2011. Cele trei tentative de accedere în Parlament au eșuat însă. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și-a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Lista include 48 de bărbați și 40 de femei, iar vârstă medie […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de miercuri, 3 septembrie 2025 – benzina se va scumpi cu 5 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 12 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste […]
Acum 12 ore
22:30
Soarele răsărise molcom peste satul Șeptelici, iar aerul dimineții era proaspăt, cu miros de pământ reavăn și ciripitul păsărilor. Ludmila Ojog își întinse mâinile către cer și șopti cu recunoștință: „Mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi…". Împreună cu soțul ei, zi de zi, își începe rutina așa – păsările hrănite, iepurașii verificați, purcelul privit cum […]
22:30
Ultima dată la clubul israelian Maccabi Petah Tikva, soroceanul Vitalie Damașcan a semnat cu echipa HSK Zrinjski, campioana Bosniei și Herțegovinei. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului acesta. La ziua de astăzi, noua echipă a lui Vitalie Damașcan este pe locul 9 în campionat, cu patru puncte în trei meciuri disputate și […]
22:30
La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață
Alegeri parlamentare 2025 La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață. Pentru a vota, aceștia vor prezenta actul de identitate și carnetul de student sau cel de elev, informează moldpres.md Contactată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sîrbu, a menționat că tinerii […]
21:00
Un an de funcționare a spălătoriei sociale din Șeptelici, realizată cu sprijinul Uniunii Europene / VIDEO
În satul Șeptelici din raionul Soroca, persoanele aflate în dificultate beneficiază de aproape un an de zile de un sprijin important datorită unei spălătorii sociale inaugurate în noiembrie 2024. Proiectul face parte din inițiativa „Servicii sociale mai aproape de oameni" și a fost realizat de AO „Casa Speranțelor", în parteneriat cu Primăria Șeptelici. Uniunea Europeană […]
20:20
Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar
Centrul Național Anticorupție a plasat în arest preventiv patru persoane cercetate penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde în dimineața zilei au avut loc descinderi ale ofițerilor CNA și procurorilor de la Procuratura Cahul. Printre cei reținuți este un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale […]
19:50
„Probleme" pentru Partidul Acțiune și Solidaritate: Blocul Patriotic nu va face coaliție cu el, în viitorul parlament
Liderii partidelor politice care constituie Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au semnat un documentconform căruia, formațiunea nu va forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Ba mai mult, Voronin a declarat că „…documentul este deschis pentru toți cei […]
19:30
Ce sat din raionul Soroca va găzdui duminică Turneul Regional la volei „Cupa Prieteniei" 2025?
La 7 septembrie 2025, satul Nimereuca din raionul Soroca va deveni gazda Turneului Regional la volei „Cupa Prieteniei", competiție aprobată oficial de Consiliul Raional Soroca și sprijinită de Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă. Consiliul Raional Soroca a emis o dispoziție privind organizarea și desfășurarea ediției 2025 a Turneului Regional la volei „Cupa Prieteniei". Evenimentul va […]
19:30
La Gimnaziul „Viorel Ciobanu" din satul Șuri, Drochia, cuvintele au prins viață, iar cărțile au devenit punți între generații. O zi obișnuită de școală s-a transformat într-un eveniment cultural de suflet, odată cu vizita scriitoarei și poetei Radmila Popovici, în cadrul Programului Național „LecturaCentral" și al campaniei „Scriitorul la el acasă". Elevi, profesori, bibliotecari și […]
Acum 24 ore
17:20
Mâine, 3 septembrie, formația EFA din satul visoca i-a startul în Cupa Orange 2025-2026 la fotbal. în faza inaugurală visocenii se vor confrunta cu echipa FC Țarigrad, care a început campionatul republicii Moldova destul de reușit. Din motive tehnice, partida se va disputa la Cricova, pe stadionul sintetic, cu începere de la ora […]
16:30
Familiile cu mulți copii și alte categorii sociale pot ridica îndemnizațiile care li se cuvin
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […]
16:20
Soarele răsărise molcom peste satul Șeptelici, iar aerul dimineții era proaspăt, cu miros de pământ reavăn și ciripitul păsărilor. Ludmila Ojog își întinse mâinile către cer și șopti cu recunoștință: „Mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi…”. Împreună cu soțul ei, zi de zi, își începe rutina așa – păsările hrănite, iepurașii verificați, purcelul privit cum […] Post-ul Satul, familia și libertatea – universul Ludmilei Ojog apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
În raionul Soroca, un adult și un minor au fost judecați pentru furtul mai multor bovine de pe imașuri din extravilanul satului Dubna, în luna iulie 2025. Potrivit materialelor instanței, cei doi au acționat împreună și au sustras vaci cu scop de profit, cauzând proprietarilor un prejudiciu total de peste 100.000 de lei. Într-unul dintre […]
16:20
Ultima dată la clubul israelian Maccabi Petah Tikva, soroceanul Vitalie Damașcan a semnat cu echipa HSK Zrinjski, campioana Bosniei și Herțegovinei. Contractul semnat este valabil până la finalul sezonului acesta. La ziua de astăzi, noua echipă a lui Vitalie Damașcan este pe locul 9 în campionat, cu patru puncte în trei meciuri disputate și […] Post-ul HSK Zrinjski este noua echipă a soroceanului Vitalie Damașcan apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață # Observatorul de Nord
Alegeri parlamentare 2025 La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață. Pentru a vota, aceștia vor prezenta actul de identitate și carnetul de student sau cel de elev, informează moldpres.md Contactată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sîrbu, a menționat că tinerii […] Post-ul La alegerile parlamentare, elevii și studenții vor putea vota în localitățile unde învață apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție a plasat în arest preventiv patru persoane cercetate penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde în dimineața zilei au avut loc descinderi ale ofițerilor CNA și procurorilor de la Procuratura Cahul. Printre cei reținuți este un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale […] Post-ul Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
„Probleme” pentru Partidul Acțiune și Solidaritate: Blocul Patriotic nu va face coaliție cu el, în viitorul parlament # Observatorul de Nord
Liderii partidelor politice care constituie Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au semnat un documentconform căruia, formațiunea nu va forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Ba mai mult, Voronin a declarat că „…documentul este deschis pentru toți cei […] Post-ul „Probleme” pentru Partidul Acțiune și Solidaritate: Blocul Patriotic nu va face coaliție cu el, în viitorul parlament apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Iulian Nicuța: „Eu vedeam că se dezvoltă rapid cultura de a bea cafea, așa că am decis să investesc în aceasta" / VIDEO
Ideea deschiderii la Soroca a unei rețele de cafenele i-a apărut lui Iulian Nicuța când a văzut că această cultură, de a bea cafea în oraș, devenea acum mai bine de un deceniu tot mai populară pe la noi. Iar de la idee la realizare, au fost mai mulți pași, care au transformat-o într-o afacere cu […]
11:20
Incendiu într-un bloc din Soroca: Pompierii suspectează o incendiere intenționată / GALERIE FOTO
Pe 31 august 2025, în jurul orei 22:16, pompierii din municipiul Soroca au fost solicitați să intervină pe strada A. Mateevici 2, după ce în scara unui bloc au izbucnit flăcări. Au ars mai multe bunuri materiale – o bicicletă, o trotinetă și alte jucării lăsate pe coridor. La fața locului a intervenit o autospecială […]
10:20
Familiile cu mulți copii și alte categorii sociale pot ridica îndemnizațiile care li se cuvin # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […] Post-ul Familiile cu mulți copii și alte categorii sociale pot ridica îndemnizațiile care li se cuvin apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„ Fără Ambrozie" – o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
Timp de două săptămâni, pe rețelele de socializare vor fi distribuite materiale informative – flyere, postere, infografice, care conțin recomandări practice și soluții concrete pentru reducerea răspândirii ambroziei. Campania „Fără ambrozie" este o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a spori gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul […]
09:10
Lumina cărții la Visoca: 160 de ani de istorie adunați în paginile unui studiu documentar-memorialistic scris de Vasile Trofăilă
Istoria de peste un secol și jumătate a școlii din Visoca a fost adunată între coperțile volumului „Lumina cărții la Visoca. Studiu documentar-memorialistic", semnat de publicistul Vasile Trofăilă, publicată în 2025 la editura „Universul". Cartea lansată la 1 septembrie la Visoca oferă o privire amplă asupra transformărilor prin care a trecut instituția, de la școală […]
09:00
Bărbații domină capetele de listă ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament
Bărbații domină locurile de frunte în listele electorale ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament din 28 septembrie, chiar dacă femeile ocupă 44,5 la sută din locuri, în conformitate cu legislația în vigoare care obligă partidele să asigure o cotă de 40 la sută pentru femei pe liste. Totuși, în comparație cu anul […]
08:40
Curs valutar, 2 septembrie 2025: dolarul american se ieftinește cu șapte bani
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi, 2 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 40 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 56 de bani. Leul românesc va fi […]
08:40
Aceasta este realitatea: manualele frecvent folosite – limba română, matematică – încep a se uza cu mult înainte de termenul oficial de 4–5 ani, dar trebuie să-și continue „misiunea" și după ce „le expiră termenul", scrie anticoruptie.md. În fiecare început de toamnă, în multe clase din Republica Moldova se repetă aceeași scenă: elevii primesc o […]
08:40
Escrocherie cu folosirea abuzivă a identității Teleradio-Modova și a unei bănci comerciale
Pagina de Facebook TRM – Știri îndeamnă utilizatorii să participe la o tombolă, unde pot câștiga „un apartament cu o cameră situat chiar în inima Chișinăului". Potrivit anunțurilor, concursul este organizat de „MoIdindconbank, împreună cu Visa și Mastercard". Aceasta este o ESCROCHERIE. Pagina a fost creată recent, este administrată din Ucraina și folosește în mod abuziv identitatea […]
07:30
Profil Electoral// Partidul Acțiune și Solidaritate: sânge nou, vechile restanțe și fereastra spre Europa # Observatorul de Nord
Alegeri parlamentare 2025 Intrat în politică pe valul luptei antioligarhice, anticorupție și al nevoii de resetare a justiției, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a guvernat patru ani țara, merge în scrutinul din 28 septembrie cu un nou obiectiv – semnarea Acordului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. După plecările cu scântei ale unor fruntași, formațiunea […] Post-ul Profil Electoral// Partidul Acțiune și Solidaritate: sânge nou, vechile restanțe și fereastra spre Europa apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025. Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025 arată că majoritatea zodiilor feminine se bucură de momente speciale. Și tu ai parte de clipe de neuitat, dacă alegi să fii prezentă în viața ta și să apreciezi lucrurile mici. Bucură-te de fiecare pas, oricât de mic, pentru că toate contribuie la imaginea de ansamblu a viitorului tău. […] Post-ul Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025. Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 2 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi cu mult soare și fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +15 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 44 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 2 septembrie 2025: zi cu mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Astăzi, 2 septembrie, nezina și motorina se scumpesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani # Observatorul de Nord
Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 2 septembrie, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,07 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 lei și 49 bani pentru un […] Post-ul Astăzi, 2 septembrie, nezina și motorina se scumpesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 septembrie 2025
17:40
Arhiepiscopul Ioan interzice implicarea preoților din eparhie în campania electorală # Observatorul de Nord
La începutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din această toamnă, arhiepiscopul Ioan de Soroca și Drochia a emis o circulară prin care le cere preoților și călugărilor din eparhie să se abțină strict de la orice implicare politică, avertizând că nerespectarea acestei decizii va atrage sancțiuni canonice și disciplinare. Într-un mesaj adresat „preacuvioșilor și preacucernicilor […] Post-ul Arhiepiscopul Ioan interzice implicarea preoților din eparhie în campania electorală apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
„Valorile care ne unesc” – început de an școlar la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, a fost dat start noului an de învățământ sub genericul „Valorile care ne unesc”. Curtea instituției a fost plină de emoții și zâmbete, unde elevii au venit însoțiți de diriginți, profesori, părinți și prieteni, pentru a marca împreună această zi deosebită. Ceremonia de deschidere a fost una caldă […] Post-ul „Valorile care ne unesc” – început de an școlar la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Pe 29 august la ora 16:31, un apel telefonic recepționat de la CDIO Nord anunța producerea unui incendiu pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca, la etajul patru al unui bloc locativ cu cinci nivele. La fața locului au intervenit două autospeciale și un efectiv de 8 pompieri-salvatori. În urma incendiului, au fost distruse […] Post-ul Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-un bloc din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Emoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
120 de copii însoțiți de părinți și bunici au venit astăzi pentru prima dată în calitate de elevi la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca. Pentru ei această zi a fost una mult așteptată, așa că au făcut cunoștință cu prima învățătoare și cu colegii de clasă. În cadrul careului școlar ei au primit în […] Post-ul Emoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
„Ești informat – ești protejat”: Activitate de informare pentru comunitatea romă din Soroca # Observatorul de Nord
Ieri, la Soroca, a avut loc o activitate de informare cu genericul „Ești informat – ești protejat”, organizată în cadrul proiectului inițiat de Asociația Presei Independente și implementat prin „Celula de Comunicare de Criză Soroca”. Evenimentul a avut drept scop informarea comunității rome despre cum trebuie să reacționeze în situații de risc sau calamități naturale. […] Post-ul „Ești informat – ești protejat”: Activitate de informare pentru comunitatea romă din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
„Aurul” unei vieți în doi. 14 familii din Soroca au sărbătorit 50 de ani de căsnicie # Observatorul de Nord
Căsnicia trainică rămâne una dintre cele mai mari bogății ale unei comunități. 14 familii din Soroca, care au ajuns la borna de aur a celor 50 de ani împreună, au fost onorate de Primăria municipiului cu diplome de recunoștință. Primara municipiului, Lilia Pilipetchi, a adresat un mesaj: „Să aducem mulțumiri din numele întregii comunități pentru […] Post-ul „Aurul” unei vieți în doi. 14 familii din Soroca au sărbătorit 50 de ani de căsnicie apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Pentru alegerile parlamentare din 28 august 2025, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali: patru blocuri electorale, 13 partide și patru independenți. Iată care sunt cei 21 de concurenți eletorali: Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul „Democrația Acasă” Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Candidatul independent Andrei Năstase Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru […] Post-ul 16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Nord a respins apelul ex-primarului comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, al soției sale și al persoanelor aflate la întreținere, păstrând definitiv hotărârea Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei, comunică moldpres.md Potrivit Autorității Naționale de Integritate (ANI), în urma controlului averii și intereselor […] Post-ul Unui fost primar i s-au confiscat averi nejustificate în valoare de peste 900 de mii de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat # Observatorul de Nord
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat, transmite tvrmoldova.md. Măsura vine după ce în Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul privind crearea și utilizarea sistemului de blocare și întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrul instituțiilor penitenciare. Potrivit documentului, sistemul are ca scop prevenirea utilizării neautorizate […] Post-ul Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a casat decizia Curții de Apel Centru care a cerut CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie. Astfel, formațiunea politică nu va putea participa la scrutin. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă Post-ul Decis: alegerile parlamentare din 28 septembrie fără Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
CEC atenționează alegătorii: mai sunt trei zile pentru declararea locului de ședere # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reamintit luni, 1 septembrie, că cetățenii cu drept de vot mai au trei zile la dispoziție pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul în care l-au schimbat după ultima participare la alegeri. Procedura se face la primăria sau pretura din localitatea unde alegătorul locuiește, transmite moldpres.md Prin declararea […] Post-ul CEC atenționează alegătorii: mai sunt trei zile pentru declararea locului de ședere apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Marea Dictare Națională, ediția a III-a, sărbătorită la Florești de Ziua Limbii Române # Observatorul de Nord
Ziua Limbii Române a fost marcată pe 31 august la Florești prin Marea Dictare Națională, ediția a III-a, un eveniment care a reunit 65 de participanți – elevi, profesori și membri ai comunității – într-o demonstrație de respect și pasiune pentru limba maternă. Organizat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, în colaborare […] Post-ul Marea Dictare Națională, ediția a III-a, sărbătorită la Florești de Ziua Limbii Române apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Copiii din orașul Florești au primit astăzi binecuvântare și sprijin pentru noul an școlar, în cadrul unei slujbe speciale desfășurate la Biserica cu hramul „Acoperemântul Maicii Domnului”. Evenimentul, organizat în Duminica a XII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a reunit copii de toate vârstele, părinți și cadre didactice. Slujba a fost oficiată de preotul Ava Andrei […] Post-ul Rugăciune și binecuvântare pentru începutul noului an școlar apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Consiliul Organizației Veteranilor din Soroca, au organizat în data de 31 august 2025 o activitate de suflet dedicată Zilei Limbii Române. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Sărbătoarea graiului străbun”, a adunat oameni care și-au exprimat dragostea și recunoștința pentru limba maternă – comoara lăsată de strămoși și moștenirea ce […] Post-ul „Sărbătoarea graiului străbun” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor # Observatorul de Nord
Atunci când mergem pe un drum reparat, când ne ducem copiii la o școală modernizată sau ajungem la un spital unde găsim aparate noi și medici pregătiți, de multe ori uităm să ne întrebăm: de unde vin toate aceste schimbări? În ultimii ani, răspunsul este tot mai des același – ajutorul financiar al Uniunii Europene. […] Post-ul Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident # Observatorul de Nord
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie pulsmedia.md Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, în timp ce conducea cu […] Post-ul Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2025/2026, aprobat de Ministerul educației și cercetării prevede că, orele vor începe în data de 1 septembrie 2025 (luni) și se vor finaliza în data 29 mai 2026 (vineri). Elevii vor avea patru perioade de vacanță, două dintre care au fost lungite. Durata anului […] Post-ul Structura anului școlar 2025-2026: de la A la Z apare prima dată în Observatorul de Nord.
