(foto/video) Cu Porsche-ul pe Transfăgărășan: Imagini spectaculoase publicate de David Popovici

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice, se arată într-un comunicat.