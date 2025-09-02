Zelenski, chemat la Paris pentru o întâlnire crucială: „Greii” care îl așteaptă la discuții pe liderul Ucrainei

10:30

Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme, scrie rotalianul.com.