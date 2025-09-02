Zelenski, așteptat la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei
Agora.md, 2 septembrie 2025 19:00
Zelenski, așteptat la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
19:30
Acum o oră
19:00
Acum 2 ore
18:00
17:50
Acum 4 ore
16:20
15:50
15:40
15:40
Acum 6 ore
15:10
15:10
14:40
14:20
13:50
13:40
Acum 8 ore
13:30
13:00
12:20
12:10
11:50
11:40
11:40
Acum 12 ore
11:30
11:20
11:10
11:10
10:20
10:00
09:50
08:40
PeScurt // Pentru a fluidiza traficul și a evita aglomerațiile la frontieră, oamenii legii îndeamnă călătorii să utilizeze punctele alternative: Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea în loc de Leușeni, Costești-Stânca ori Lipcani-Rădăuți Prut în loc de Sculeni, iar în loc de Palanca – Tudora-Starokazacie.. # Agora.md
08:30
08:30
08:20
Acum 24 ore
22:10
20:40
20:20
20:00
Ieri
18:00
17:50
15:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.