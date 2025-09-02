Țările OCS înființează o bancă de dezvoltare

18:15

În ultimii zece ani, proporția populației de vârstă activă a scăzut cu 9 puncte procentuale, în timp ce proporția persoanelor peste vârsta activă a crescut, dimpotrivă, cu 7,5 puncte procentuale. Acest lucru este evidențiat de rezultatele finale ale recensământului populației și locuințelor din 2024 privind caracteristicile demografice. Acestea au fost prezentate luni de către Biroul Național de Statistică.