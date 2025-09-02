Ambasada Italiei în R. Moldova, despre vizita lui Ceban la Roma: „Durata vizei, limitată doar la zilele în care a fost invitat să ia cuvântul”

Agora.md, 2 septembrie 2025 14:40

Ambasada Italiei în R. Moldova, despre vizita lui Ceban la Roma: „Durata vizei, limitată doar la zilele în care a fost invitat să ia cuvântul”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
14:40
Ambasada Italiei în R. Moldova, despre vizita lui Ceban la Roma: „Durata vizei, limitată doar la zilele în care a fost invitat să ia cuvântul” Agora.md
Acum o oră
14:20
Aurul atinge un nivel record de peste 3.500 de dolari uncia. Deprecierea dolarului - una dintre cauze Agora.md
Acum 2 ore
13:50
Clubul Tinerilor Makeri lansează înscrierile la cursurile gratuite pentru elevii din școli profesionale și colegii Agora.md
13:40
Energie electrică pentru august: 78% din achizițiile Energocom sunt importuri. Prețul, mai mic decât în iulie Agora.md
13:30
Care este liceul privat vizat într-un dosar de evaziune fiscală? Reacția conducerii instituției Agora.md
13:30
Energie electrică pentru august: 78% din achizițiile Energocom sunt importuri Agora.md
13:30
Republica Moldova aderă la programul UE „Europa Creativă” Agora.md
13:30
Copaci căzuți și crengi rupte. Consecințele vântului puternic din Chișinău (FOTO) Agora.md
13:00
Numărul călătorilor și al rutelor de transport public din Chișinău, în creștere. Zilnic, aproape 500.000 de persoane folosesc transportul public Agora.md
13:00
Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% în lei, anual Agora.md
Acum 4 ore
12:20
Vlah: „Am semnat angajamentul. Nu vom încheia acorduri cu PAS. Ei tremură de frică și au organizat percheziții” Agora.md
12:10
„Busola Electorală”, lansată la Chișinău. Platforma ghidează alegătorii și compară opiniile cetățenilor cu pozițiile partidelor Agora.md
11:50
PeScurt // Sistarea temporară a activității PTF „Cahul”. Activitatea Punctului de trecere a frontierei „Cahul” va fi temporar sistată pe 2 septembrie, între orele 11:00 și 12:00, din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul de alimentare cu energie electrică. Agora.md
11:40
Finlanda găzduiește cel mai apropiat de Rusia comandament NATO al forțelor terestre Agora.md
11:40
Ar fi preluat trei kg de droguri, apoi ar fi lovit doi polițiști: Un bărbat, condamnat la 15 ani de detenție Agora.md
11:30
Examen la matematică rezolvat cu ChatGPT. Secretară de stat: Mai multe lucrări au fost anulate Agora.md
11:20
VinOpera 2025, cu arii și compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi Agora.md
11:10
Un bărbat evadat din Penitenciarul Bender, condamnat la încă 11 ani de închisoare. Ar fi comis jafuri și tâlhării în două raioane Agora.md
11:10
Ar fi încercat să trucheze licitația pentru sistemele video portabile ale Poliției: Două companii, amendate cu peste cinci milioane lei Agora.md
Acum 6 ore
10:20
O instituție privată de învățământ ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei. Oamenii legii au descins cu percheziții Agora.md
10:00
Percheziții la Comrat: Patru persoane, reținute într-o cauză de finanțare ilegală a unui partid Agora.md
09:50
Stația de epurare din Rezina ar funcționa ilegal și ar polua râul Nistru. Autoritățile locale nu oferă claritate privind calitatea apei epurate Agora.md
Acum 8 ore
08:40
PeScurt // Pentru a fluidiza traficul și a evita aglomerațiile la frontieră, oamenii legii îndeamnă călătorii să utilizeze punctele alternative: Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea în loc de Leușeni, Costești-Stânca ori Lipcani-Rădăuți Prut în loc de Sculeni, iar în loc de Palanca – Tudora-Starokazacie.. Agora.md
08:30
Percheziții în sudul țării: Oamenii legii cercetează acțiuni de spălare de bani, corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor Agora.md
08:30
PeScurt // Încălcări la frontieră, în ultimele 24 de ore. Polițiștii au documentat o traversare ilegală, o tentativă de trecere ilegală, un caz de folosire a documentelor false, cinci cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și șapte încălcări ale regimului de frontieră. Agora.md
08:20
60 de percheziții în sudul țării: Acțiunile, desfășurate în cadrul unei cauze inițiate pentru spălare de bani, corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor Agora.md
Acum 24 ore
22:10
Ministerul Sănătății, cu precizări despre spitalul din capitală care a pierdut finanțare europeană: „Un cumul de factori” Agora.md
20:40
Diplome de Onoare pentru pompierii moldoveni care au participat la stingerea incendiilor din Grecia Agora.md
20:20
PeScurt // Alegători. Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie curent, este de 3.299.396. La nivelul unităților administrativ-teritoriale, municipiul Chișinău are cel mai mare număr de alegători înscriși – 664.442. Agora.md
20:00
CSJ a decis: Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la parlamentare. Furtună: „Este o răfuială politică” Agora.md
19:00
Partidul Alianța „Moldovenii” s-a lansat în campania pentru alegerile parlamentare Agora.md
18:30
Încasările SFS la Bugetul public național au depășit 52 miliarde de lei Agora.md
18:00
PeScurt // Maia Sandu, la Strasbourg. Președinta R. Moldova urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European și să aibă mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Agora.md
17:50
Platforma DA pierde structurile teritoriale primare din Fălești. Consilierii s-au alăturat PSDE. PPDA: „Acțiune electorală” Agora.md
17:50
Poliția a desfășurat razii contra curselor neautorizate Agora.md
16:10
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de bruiaj GPS Agora.md
16:00
Numit oficial: Marcel Dumbravan este șeful Procuraturii Anticorupție Agora.md
15:50
Cod galben de caniculă. Se așteaptă temperaturi de până la 33°C Agora.md
15:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile Agora.md
15:00
Panourile informative despre LGBTQ+ în mai multe școli. MEC dezminte: Nu există nicio dispoziție în acest sens Agora.md
Ieri
14:50
„ILENELE”: Sărătenii Vechi a devenit gazda unei povești țesute între lumi Agora.md
14:30
„I s-a acordat o viză limitată”. Cum a putut călători Ion Ceban în Italia, deși e interzis în spațiul Schengen Agora.md
14:30
Afacerile primarului din Vadul lui Vodă. Un candidat la funcția de deputat, printre beneficiari (INVESTIGAȚIE) Agora.md
14:20
Sentință: Cinci ani cu suspendare pentru un fost director de companie, acuzat de contrabandă cu sisteme Bitcoin Agora.md
13:50
Anxietatea școlară din prima zi: cum recunoști simptomele și ce pot face părinții Agora.md
13:40
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări Agora.md
13:10
Nicușor Dan, despre lipsa mesajului public de Ziua Independenței R. Moldova: „Am trimis o scrisoare oficială din partea Președinției” Agora.md
13:10
Cernăuțeanu: „Dacă Tauber vrea să facă vreun protest, o invităm la Chișinău” (FOCUS) Agora.md
12:40
Zelenski a promulgat legea privind memoria națională. Documentul introduce termenul „rașism” pentru a defini ideologia regimului rus Agora.md
12:40
Rovinieta și taxele de pod, de astăzi, mai scumpe pentru toți cei care călătoresc sau traversează România Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.