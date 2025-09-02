Deținut evadat din Penitenciarul Bender, condamnat la 11 ani de închisoare pentru jaf și tâlhărie

16:30

Cu buna dispoziție, oamenii au venit la eveniment pentru a se petrece frumos „Este foarte frumos, este organizat bine. – Are unde ieși lumea? Da, da, are unde ieși." „Îmi place, muncim, dar vrem și să ne odihnim frumos, […]