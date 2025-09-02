/VIDEO/ Percheziții la o instituție de învățământ privată: prejudiciu de peste 11 milioane lei
TV Nord, 2 septembrie 2025 11:20
Pe 26 august 2025, ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și PCCOCS au efectuat percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 11 milioane lei. Au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, tehnică de calcul și sume mari de bani – peste 1,26 milioane lei, 41 665 euro și 6 970 dolari. Investigațiile continuă, urmând să fie identificate persoanele implicate și aplicate măsurile legale.
• • •
