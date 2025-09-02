O teorie veche de 100 de ani despre formarea Himalayei ar putea fi rescrisă
Noi.md, 2 septembrie 2025 03:00
Un nou studiu internațional sugerează că o teorie geologică acceptată de peste un secol, care explică modul în care Asia reușește să susțină greutatea uriașă a lanțului Himalaya și a Platoului Tibetan, ar putea fi greșită.Cercetarea, publicată pe 26 august în revista Tectonics, arată că sub cel mai înalt lanț muntos de pe Pămînt se află un strat de manta care schimbă fundamental modul în care
Doi cetățeni tunisieni, dintre care unul minor, au fost arestați la Gara de Lyon din Paris după ce polițiștii au descoperit asupra lor bijuterii de lux în valoare de aproximativ zece milioane de euro, a anunțat parchetul francez.Conform dezvăluirilor Le Parisien, bunurile furate au fost ascunse într-un mod inedit: o parte din pradă a fost găsită chiar în slipul unuia dintre suspecți.Parche
Procurorii speciali din Coreea de Sud anchetează un caz de mită în care sunt implicați lideri politici și o organizație religioasă cu afaceri influente.Kim Keon Hee, pusă oficial sub acuzare pentru luare de mităAutoritățile sud-coreene desfășoară o anchetă penală de amploare care implică o biserică influentă, acuzată că ar fi oferit mită în cercurile politice la cel mai înalt nivel. Potriv
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” le-a urat bun venit astăzi celor 1 280 de tineri admiși în anul I. Tradițional, aceștia au rostit solemn Jurămîntul studentului USMF în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care a marcat deschiderea oficială a anului universitar 2025-2026.Prin acest jurămînt, studenții și-au lua angajamentul să
Un număr record de 55,5 milioane de turişti străini au vizitat Spania în primele șapte luni
Spania a stabilit un nou record in ceea ce priveşte sosirile turiştilor internaționali, cu 55.5 milioane de sosiri in perioada lanuarie iulie (+4.1%), care au cheltuit 76.074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentînd o creştere de 7.2% in ritm anual, a anunţat luni Institutul Național de Statistică (INE).Numai în luna lulle, Spania a primit 11.02 milioane de turişti, cu 1.6%
01:00
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA.În urma seismului, nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale. Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia a transmis că seismul principal a fost înregistrat în jurul orei locale
Comitetele locale de organizare, create în orașele americane pentru desfășurarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2026 în regiunile lor, se plîng de lipsa fondurilor pentru finanțarea evenimentelor.Potrivit Oxu.Az, care citează publicația Politico, Federația Internațională de Fotbal (FIFA) limitează posibilitățile organizatorilor locali de a strînge fonduri proprii. Cel puțin două comitete
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a ridicat din nou problema plății reparațiilor de către Germania pentru daunele cauzate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.El a făcut această declarație în timpul discursului său pe peninsula Westerplatte, la aniversarea începutului conflictului, relatează canalul de televiziune TVP Info.Nawrocki a declarat că Varșovia are nevoie de „dreptate
Peng Liyuan, soția președintelui Xi Jinping, a invitat soțiile liderilor străini care participau la Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai 2025 să viziteze rîul Haihe din Tianjin, în după-amiaza zilei de luni, scrie romanian.cgtn.com.În aerul răcoros al toamnei și pe apele liniștite, Peng și oaspeții săi au făcut o călătorie cu barca, prezentîndu-le pe parcurs informații despre isto
Participanții la Eurovision au primit permisiunea de a boicota concursul din cauza Israelului
Participarea Israelului la Eurovision 2026 în contextul războiului în curs nu este încă definită, însă Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a anunțat o decizie care va permite țărilor să părăsească concursul fără sancțiuni, în cazul în care reprezentantul Israelului va primi permisiunea de a participa. Acest lucru a devenit cunoscut luni, 1 septembrie.Potrivit Noi.md, care citează Vesty,
Statele Unite nu acordă atenția cuvenită Tbilisiului. Acest lucru a fost declarat de președintele Georgiei, Mikheil Kavelashvili, colegului său american Donald Trump într-o scrisoare deschisă.„Trebuie să remarcăm încă o dată cu regret că administrația dumneavoastră nu acordă atenția cuvenită Georgiei, ceea ce, pe fondul compatibilității totale a valorilor dintre cele două guverne, surprinde so
Președintele Chinei, Xi Jinping, împreună cu soția sa Peng Liyuan, a oferit duminică seara, la Centrul Meijiang pentru Conferințe și Expoziții din Tianjin, un dineu în cinstea oaspeților străini distinși aflați în China pentru participarea la Summitul 2025 al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), scrie romanian.cgtn.comÎnainte de dineu, Xi Jinping și Peng Liyuan i-au întîmpinat cu că
Bulgarii, speriați de comportamentul șoferilor români: Chiar conduceți ca niște nebuni acasă?
Șoferii români și bulgari au o reputație negativă în Europa, fiind criticați pentru stilul de condus agresiv și lipsa de disciplină în trafic. Tot mai mulți bulgari reclamă, la rîndul lor, comportamentul românilor pe drumurile din țara vecină.După cum transmite Noi.md cu referire la Libertatea, printre cele mai frecvente acuzații la adresa românilor se numără claxonatul excesiv, folosirea abuz
Oamenii de știință au descoperit un dinozaur cu o „armură” bizară formată din țepi lungi de un metru. Fosilele de Spicomellus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experți, aceștia spunînd că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen.Fosilele au fost descoperite de un fermier local în apropierea așezării Boulemane din Maroc și reprezintă primul specimen d
Xi Jinping: Organizația de Cooperare de la Shanghai a devenit cel mai mare bloc regional din lume
Cea de-a 25-a reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) s-a desfășurat luni, 1 septembrie, la Centrul de Conferințe și Expoziții Meijiang din Tianjin.Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezidat summitul și a susținut un discurs amplu, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a arătat că, pînă în prezent, OCS a evoluat într-o organizație regională de
India salută toate eforturile recente depuse pentru stabilirea păcii între Rusia și Ucraina, a declarat premierul indian Narendra Modi la începutul întîlnirii cu președintele rus Vladimir Putin.„Salutăm toate eforturile recente pentru stabilirea păcii și sperăm că toate părțile vor aborda această chestiune în mod constructiv. Este necesar să se caute căi pentru încheierea cît mai rapidă a conf
O constatare neașteptată a fost făcută de cercetătorii din Australia, care au studiat efectul a nouă medicamente frecvent prescrise cu efect antiinflamator și analgezic. S-a dovedit că ibuprofenul, paracetamolul și alte medicamente sporesc rezistența bacteriilor la antibiotice și reduc eficacitatea acestora.Potrivit Noi.md, care citează Haitech+, rezistența bacteriilor la antibiotice este cons
Președintele Chinei, Xi Jinping a propus, luni după-amiază, Inițiativa pentru Guvernare Globală, în cadrul Întîlnirii Organizației de Cooperare de la Shanghai + (OCS+), desfășurată la Tianjin, scrie romanian.cgtn.com„Eu doresc să depun eforturi alături de toate statele, pentru a construi un sistem de guvernare globală mai just și echitabil, și pentru a avansa către o comunitate a destinului co
Un oaspete neașteptat a străbătut pista în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1
O vulpe a ieșit pe pistă în timpul calificărilor pentru etapa a 15-a a cursei de Formula 1 - Marele Premiu al Olandei.Potrivit Oxu.Az, videoclipul cu acest moment a fost postat pe contul campionatului pe rețeaua de socializare X.Animalul a reușit să traverseze pista, evitînd să fie lovit de roțile pilotului Ferrari Charles Leclerc.Reamintim că învingătorul calificărilor a fost pilo
Polițiștii de patrulare au desfășurat în seara zilei de ieri, 31 august, o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier pe traseul M-3, Drumul Băcioiului din municipiul Chișinău. Scopul operațiunii a fost combaterea curselor neautorizate și identificarea șoferilor care încalcă regulile de circulație și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic, transmite Noi.md.În cadrul razii
Prețul futures al aurului cu livrare în decembrie 2025 pe bursa Comex (divizie a Bursei de mărfuri din New York) a atins un nou maxim istoric, depășind pragul de 3.550 dolari pe uncie troy.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, acest lucru reiese din datele platformei de tranzacționare.La ora 05:48, prețul metalului prețios era de 3.550,2 dolari pe uncie troy (plus 0,97%).{{833933}}La ora 0
Lansare electorală la „Viorica-Cosmetic": Alianța „Moldovenii" intră în cursa pentru votul cetățenilor pe 28 septembrie
Alianța „MOLDOVENII” și-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie printr-un eveniment desfășurat la fabrica „Viorica-Cosmetic” din Chișinău.Liderul formațiunii, Denis Roșca, a declarat că partidul său are misiunea de a deveni „un instrument eficient pentru reabilitarea țării și pentru transformarea Moldovei într-un stat prosper”.„După 34 de ani de e
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Limbii Noastre, un conațional de 32 de ani și-a încercat norocul în vamă.La Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în Republica Moldova, mijlocul de transport, condus de acesta a fost supus controlului fizic.Deși șoferul a declarat că nu transportă bunuri interzise sau care necesită a fi declarate, verificarea amănunțită a scos la iveală un lot comer
Denis Roșca: „Majoritatea celor care trăiesc în Moldova nu înțeleg sensul cuvintelor „a fi independent"
Majoritatea cetățenilor care trăiesc în Moldova nu înțeleg sensul cuvîntului „a fi independent”, deși strămoșii noștri au luptat sute de ani cu diferite imperii pentru a le garanta copiilor lor independența.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” difuzate de canalul TVC-21.El a subliniat că cetățe
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit 52,5 miliarde lei pentru 8 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 6,4 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde lei, ceea
După două luni de scădere, datoria publică internă a Moldovei a crescut în august 2025, ajungînd la 47,4 miliarde de lei, față de 46,2 miliarde în iulie 2025, înregistrînd astfel o creștere de 1,2 miliarde de lei pe lună.Acest lucru a fost comunicat de economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, care a menționat că, în același timp, vînzarea de titluri de stat – instrumentul
Lansare electorală la „Viorica-Cosmetic": Alianța „Moldovenii" cere votul cetățenilor pe 28 septembrie
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întîlnire cu șeful guvernului japonez, Shigeru Ishiba, în cadrul căreia au discutat despre perspectivele investițiilor și cooperării reciproce.„Proiecte în agricultură, sănătate, educație și dezvoltare locală sînt realizate anual cu sprijinul poporului nipon. Doar în ultimii patru ani, Japonia a oferit Republicii Moldova asistență nerambursabilă în valoare
Diferențe uriașe pe piața muncii: un specialist în IT cîștigă de 3,6 ori mai mult decît un agricultor
Cîștigul salarial mediu lunar brut pe economie a atins 15.470,6 lei în trimestrul II al anului 2025, marcînd o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite Noi.md.Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), ceșterea reală, ajustată la inflație, a fost de 1,9%, în timp ce numărul mediu de salariați a crescut cu 0,8%.Analiza BNS arată că sectoare
Consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani ale municipiului Chiținău vor rămîne fără apă caldă în perioada 1–4 septembrie 2025, transmite Noi.md.„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani despre executarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice, reparații curente ale utilajului și echipamentelor aferente.Zonele vizate Sectorul
CEC: Peste 3,29 milioane de alegători înscriși în Registrul de Stat. Chișinăul concentrează o cincime din electorat
Numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la începutul lunii septembrie 2025 constituie 3 299 396 de persoane, transmite Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), dintre aceștia, 2 763 678 de cetățeni cu drept de vot sînt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cet
Duminică, 7 septembrie 2025, la Stadionul Național Yoyogi din Tokyo, sportivul moldovean Denis Țapu va urca pentru prima dată în ringul legendarei promoții K-1 WORLD MAX. El va concura în prima rundă a turneului la categoria -70 kg, alături de unii dintre cei mai buni kickboxeri din lume.„Sunt foarte entuziasmat. Să lupt în K-1 a fost întotdeauna visul meu. Este organizația mea preferată, aș
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan de către Procurorul General, Alexandru Machidon.Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție.În cadrul sole
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, axată pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii agricoli din țara noastră, transmite Noi.md.Discuțiile au vizat accesul produselor moldovenești pe piața comunitară, în contextul deciziei recente a UE de a majora cotele de export pentru prune
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea folosi telefoane mobile sau internet neautorizat. Măsura vine ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a unui nou regulament care vizează blocarea semnalului de radiocomunicații în penitenciare.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Moldova, noul sistem, care are ca scop prevenirea utilizării neautorizate a dispozitiv
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 1 septembrie, o avertizare cod galben de caniculă, valabilă în perioada 2–3 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime ale aerului vor atinge valori de pînă la +33°C, ceea ce poate provoca disconfort termic accentuat.Specialiștii recomandă populației să evite expunerea îndelungată la
Clubul israelian de fotbal „Maccabi” Haifa a anunțat oficial că tînărul mijlocaș Liam Hermesh a fost împrumutat clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol pînă la sfîrșitul sezonului actual.Se pare că ieri seară mijlocașul defensiv a plecat în Moldova pentru a finaliza transferul. Astfel, el va deveni al 11-lea nou-venit la „viespi” în această perioadă de transferuri.Potrivit Media Sport, L
Probabil ai auzit adesea despre multiplele beneficii ale ceaiului verde pentru sănătatea ta, fie că este vorba despre îmbunătățirea metabolismului sau detoxifierea organismului. Știai însă că extractul de ceai verde are, de asemenea, un rol semnificativ în produsele cosmetice? Dacă ești în căutarea unui mod natural și eficient de a-ți îmbunătăți rutina de îngrijire a pielii, extractul de
Din 1 ianuarie 2026, în Moldova vor intra în vigoare normele noi ale Codului Muncii, ce reglementează durata timpului de muncă în regim de noapte.Conform modificărilor, durata normală a timpului de muncă (turei) pe timp de noapte nu va trebui să depășească în medie 8 ore la fiecare 24 de ore, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni, transmite Noi.md cu referire la Rabota.md.Pentru c
Viitoarele alegeri parlamentare din Moldova sînt extrem de importante pentru Ucraina în contextul confruntării dintre Rusia și Ucraina, iar de rezultatele acestor alegeri va depinde, printre altele, menținerea stabilității strategice a Ucrainei și promovarea exporturilor sale.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Iuri
În luna septembrie 2025 urmează să fie semnat acordul de înființare a unei noi burse de valori în Republica Moldova. Inițiativa vine pe fondul dificultăților cu care se confruntă actuala Bursă de Valori a Moldovei (BVM), care nu a reușit în ultimii ani să stimuleze dezvoltarea pieței de capital.După cum transmite Noi.md cu referire la Mold Street, unul dintre principalii fondatori va fi Bursa
Piloții avionului la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost nevoiți să aterizeze manual pe aeroportul din Plovdiv (Bulgaria) din cauza unei defecțiuni a sistemului de navigație GPS. Informația a fost publicată de unul dintre ziarele britanice.„În întreaga zonă a aeroportului, GPS-ul s-a oprit... Pilotul, care a zburat deasupra aeroportului timp de apr
Țările Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) aderă la o linie care exclude abordările blocurilor și confruntările în soluționarea problemelor internaționale.Acest lucru este menționat în Declarația de la Tianjin, aprobată de Consiliul șefilor de stat ai comunității.„Statele membre aderă la o linie care exclude abordările bloc și confruntaționale în soluționarea problemelor de dezv
Partidul „Renaștere”, Partidul „Moldova Mare” și „Uniunea Centristă din Moldova” nu vor putea candida la alegerile parlamentare din această toamnă.Curtea Supremă de Justiție a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva Comisiei Electorale Centrale, cu privire la neadmiterea la scrutin. Deciziile au fost luate pe 29 și 30 august și sînt irevocabile.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor, în valoare totală de 51,34 mil. lei.Sumele sînt direcționate către fermieri pe diverse măsuri de subvenționare, după cum urmează: 2,05 mil. lei – pentru cererile depuse aferent formei de plată complementară. Suma autorizată vizea
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 1 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 07 bani (cu 1 ban mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 19 lei și 49 bani (cu 4 bani mai mult), transmite Noi.md
„Dacă doamna Tauber vrea să facă vreun protest, o invităm la Chișinău” . Este declarația șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Acesta a explicat, în cadrul „podcastului Lorenei”, de ce nu au putut să se desfășoare așa-zisele proteste anunțate de Ilan Șor și Marina Tauber, pentru sfîrșitul lunii august curent, transmite agora.md.{{831061}}Potrivit șefului IGP
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată a fi mai mare cu 30–60% față de nivelul anului 2024.Totodată, cantitatea prognozată rămîne mai mică cu 20–30% față de media multianuală. Randamentele vor înregistra variații între 5 și 13 tone/ha, în funcție de regiune, soi și tehnologia aplicată.Potrivit analizei prezentate în cadrul ședinței Consili
În perioada 25 august – 1 septembrie 2025, au fost adoptate 237 de decizii de acordare sau prelungire a dreptului de ședere pentru străinii aflați pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), în același interval, instituția a înregistrat 638 de dosare pe domeniul admisiei și imigrării străinilor și a emis 702 act
De ce Nicușor Dan nu a felicitat public Republica Moldova de Ziua Independenței: Răspunsul președintelui României
Președintele Romîniei, Nicușor Dan, a fost întrebat de ce nu a felicitat țara noastră cu ocazia Zilei Independenței, marcată pe 27 august.„Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scrisoare oficială din partea Președinției Romîniei către Președinția Republicii Moldova”, a declarat acesta la emisiunea „În PROfunzime”, transmite Unimedia.{{833663}}„Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scriso
