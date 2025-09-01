Președintele Poloniei a cerut Germaniei reparații

14:30

În doar două zile de weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.500 de abateri de la regulile circulației rutiere pe drumurile din țară.Printre cele mai grave cazuri se numără:{{828144}}73 de șoferi prinși la volan în stare de ebrietate și înlăturați imediat de la conducere;2209 șoferi care au depășit limita de viteză;671 de conducători auto care nu au respectat indicatoarele de pr