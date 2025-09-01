Bulgarii, speriați de comportamentul șoferilor români: Chiar conduceți ca niște nebuni acasă?

12:30

Nu doar cea mai bine vândută mașină de familie, dar și cel mai bine vândut model Volvo din toate timpurile. Volvo XC60 a reușit să depășească emblematicul model Volvo 240. Susanne Hägglund, Head of Global Offer la Volvo Cars este de părere că cei care au crescut cu Volvo 240 acum conduc un model Volvo XC60, transferul de siguranță și confort fiind făcut în mod ideal între cele două modele.