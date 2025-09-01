Sistări temporare ale apei calde în sectoarele Rîșcani și Buiucani
Noi.md, 1 septembrie 2025 18:00
Consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani ale municipiului Chiținău vor rămîne fără apă caldă în perioada 1–4 septembrie 2025, transmite Noi.md.„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectoarele Rîșcani și Buiucani despre executarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice, reparații curente ale utilajului și echipamentelor aferente.Zonele vizate Sectorul
CEC: Peste 3,29 milioane de alegători înscriși în Registrul de Stat. Chișinăul concentrează o cincime din electorat # Noi.md
Numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la începutul lunii septembrie 2025 constituie 3 299 396 de persoane, transmite Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), dintre aceștia, 2 763 678 de cetățeni cu drept de vot sînt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cet
Duminică, 7 septembrie 2025, la Stadionul Național Yoyogi din Tokyo, sportivul moldovean Denis Țapu va urca pentru prima dată în ringul legendarei promoții K-1 WORLD MAX. El va concura în prima rundă a turneului la categoria -70 kg, alături de unii dintre cei mai buni kickboxeri din lume.„Sunt foarte entuziasmat. Să lupt în K-1 a fost întotdeauna visul meu. Este organizația mea preferată, aș
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori # Noi.md
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan de către Procurorul General, Alexandru Machidon.Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție.În cadrul sole
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, axată pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii agricoli din țara noastră, transmite Noi.md.Discuțiile au vizat accesul produselor moldovenești pe piața comunitară, în contextul deciziei recente a UE de a majora cotele de export pentru prune
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea folosi telefoane mobile sau internet neautorizat. Măsura vine ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a unui nou regulament care vizează blocarea semnalului de radiocomunicații în penitenciare.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Moldova, noul sistem, care are ca scop prevenirea utilizării neautorizate a dispozitiv
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 1 septembrie, o avertizare cod galben de caniculă, valabilă în perioada 2–3 septembrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime ale aerului vor atinge valori de pînă la +33°C, ceea ce poate provoca disconfort termic accentuat.Specialiștii recomandă populației să evite expunerea îndelungată la
Clubul israelian de fotbal „Maccabi” Haifa a anunțat oficial că tînărul mijlocaș Liam Hermesh a fost împrumutat clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol pînă la sfîrșitul sezonului actual.Se pare că ieri seară mijlocașul defensiv a plecat în Moldova pentru a finaliza transferul. Astfel, el va deveni al 11-lea nou-venit la „viespi” în această perioadă de transferuri.Potrivit Media Sport, L
Din 1 ianuarie 2026, în Moldova vor intra în vigoare normele noi ale Codului Muncii, ce reglementează durata timpului de muncă în regim de noapte.Conform modificărilor, durata normală a timpului de muncă (turei) pe timp de noapte nu va trebui să depășească în medie 8 ore la fiecare 24 de ore, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni, transmite Noi.md cu referire la Rabota.md.Pentru c
Viitoarele alegeri parlamentare din Moldova sînt extrem de importante pentru Ucraina în contextul confruntării dintre Rusia și Ucraina, iar de rezultatele acestor alegeri va depinde, printre altele, menținerea stabilității strategice a Ucrainei și promovarea exporturilor sale.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Iuri
În luna septembrie 2025 urmează să fie semnat acordul de înființare a unei noi burse de valori în Republica Moldova. Inițiativa vine pe fondul dificultăților cu care se confruntă actuala Bursă de Valori a Moldovei (BVM), care nu a reușit în ultimii ani să stimuleze dezvoltarea pieței de capital.După cum transmite Noi.md cu referire la Mold Street, unul dintre principalii fondatori va fi Bursa
Piloții avionului la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost nevoiți să aterizeze manual pe aeroportul din Plovdiv (Bulgaria) din cauza unei defecțiuni a sistemului de navigație GPS. Informația a fost publicată de unul dintre ziarele britanice.„În întreaga zonă a aeroportului, GPS-ul s-a oprit... Pilotul, care a zburat deasupra aeroportului timp de apr
Țările Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) aderă la o linie care exclude abordările blocurilor și confruntările în soluționarea problemelor internaționale.Acest lucru este menționat în Declarația de la Tianjin, aprobată de Consiliul șefilor de stat ai comunității.„Statele membre aderă la o linie care exclude abordările bloc și confruntaționale în soluționarea problemelor de dezv
Partidul „Renaștere”, Partidul „Moldova Mare” și „Uniunea Centristă din Moldova” nu vor putea candida la alegerile parlamentare din această toamnă.Curtea Supremă de Justiție a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva Comisiei Electorale Centrale, cu privire la neadmiterea la scrutin. Deciziile au fost luate pe 29 și 30 august și sînt irevocabile.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna august 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor, în valoare totală de 51,34 mil. lei.Sumele sînt direcționate către fermieri pe diverse măsuri de subvenționare, după cum urmează: 2,05 mil. lei – pentru cererile depuse aferent formei de plată complementară. Suma autorizată vizea
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 1 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 07 bani (cu 1 ban mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 19 lei și 49 bani (cu 4 bani mai mult), transmite Noi.md
„Dacă doamna Tauber vrea să facă vreun protest, o invităm la Chișinău” . Este declarația șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Acesta a explicat, în cadrul „podcastului Lorenei”, de ce nu au putut să se desfășoare așa-zisele proteste anunțate de Ilan Șor și Marina Tauber, pentru sfîrșitul lunii august curent, transmite agora.md.{{831061}}Potrivit șefului IGP
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată a fi mai mare cu 30–60% față de nivelul anului 2024.Totodată, cantitatea prognozată rămîne mai mică cu 20–30% față de media multianuală. Randamentele vor înregistra variații între 5 și 13 tone/ha, în funcție de regiune, soi și tehnologia aplicată.Potrivit analizei prezentate în cadrul ședinței Consili
În perioada 25 august – 1 septembrie 2025, au fost adoptate 237 de decizii de acordare sau prelungire a dreptului de ședere pentru străinii aflați pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), în același interval, instituția a înregistrat 638 de dosare pe domeniul admisiei și imigrării străinilor și a emis 702 act
De ce Nicușor Dan nu a felicitat public Republica Moldova de Ziua Independenței: Răspunsul președintelui României # Noi.md
Președintele Romîniei, Nicușor Dan, a fost întrebat de ce nu a felicitat țara noastră cu ocazia Zilei Independenței, marcată pe 27 august.„Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scrisoare oficială din partea Președinției Romîniei către Președinția Republicii Moldova”, a declarat acesta la emisiunea „În PROfunzime”, transmite Unimedia.{{833663}}„Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scriso
Cetățenii cu drept de vot că mai au la dispoziție doar trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la primărie sau pretură, în cazul în care și-au schimbat adresa după ultima participare la alegeri, transmite Noi.md.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală corespunzătoare noii adrese, cu mențiunea „Declarația de șede
Weekend încărcat pentru polițiștii de patrulare: mii de încălcări înregistrate pe drumurile țării # Noi.md
În doar două zile de weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.500 de abateri de la regulile circulației rutiere pe drumurile din țară.Printre cele mai grave cazuri se numără:{{828144}}73 de șoferi prinși la volan în stare de ebrietate și înlăturați imediat de la conducere;2209 șoferi care au depășit limita de viteză;671 de conducători auto care nu au respectat indicatoarele de pr
Mai multe persoane au fost documentate de poliție pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor, după altercațiile produse pe 31 august în localitatea Peresecina, raionul Orhei.Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhei, acestea au fost conduse la sediu după ce au manifestat agresivitate și au perturbat ordinea publică, transmite Moldova1.{{832666}}Incidentul s-a produs în ti
Cutremurul cu magnitudinea de 6,0, care a avut loc în nord-estul Afganistanului, a provocat numeroase victime.622 de persoane au murit în urma cutremurului din Afganistan, iar alte 1.500 au fost rănite.Potrivit Oxu.Az, agenția Reuters a dat această informație, citînd Ministerul de Interne al țării.Conform informațiilor sale, echipele de salvare curăță dărîmăturile și transportă
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. A fost activat Planul Roşu de intervenţie # Noi.md
Patru persoane au fost rănite - două au suferit arsuri, iar două au traumatisme - în urma unui incendiu izbucnit, luni, la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş.Autoritățile au trimis două elicoptere SMURD pentru preluarea victimelor. Poliţia Alba a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă.Oficialii Gărzii de Mediu Alba afirmă că, în urma explo
Din septembrie, copiii din localitățile rurale vor avea acces la servicii stomatologice gratuite # Noi.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, transmite Noi.md.Astfel, săptămîna curentă, vor fi reluate serviciile stomatologice pentru copiii din mediul rural. Echipele mobile se vor afla în mai multe localități din
Aproape 1 milion de lei confiscați definitiv: Un primar pierde procesul privind averea nejustificată # Noi.md
Fostul primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, a pierdut definitiv procesul legat de averea sa nejustificată, după ce Curtea de Apel Nord a menținut o decizie anterioară a Judecătoriei Orhei, transmite Noi.md.Potrivit Autorității Naționale pentru Integritate (ANI), această hotărîre confirmă confiscarea unei sume de peste 902 000 de lei, identificată de instituîie ca fi
MAI ucrainean a publicat fotografia suspectului în cazul uciderii fostului președinte al Radei # Noi.md
MAI ucrainean a publicat fotografia suspectului în cazul uciderii fostului președinte al Radei, Andriy Parubiy.Fotografia a fost publicată pe canalul Telegram al Poliției Naționale a Ucrainei.În ea apar mai mulți membri ai forțelor de ordine, inclusiv polițiști și angajați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care stau în jurul suspectului, al cărui chip este ascuns.{{834023
An școlar 2025–2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi la universități # Noi.md
În anul de studii 2025–2026, sistemul educațional din Republica Moldova își deschide ușile pentru zeci de mii de elevi și studenți, transmite Noi.md.Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, procesul educațional la nivel general va fi organizat în 1 183 de instituții, iar în clasa I s-au înscris aproximativ 30 765 de copii. În total, în învățămîntul general activează 30 779 de cad
Houthiții din mișcarea rebelă yemenită „Ansar Allah” au lansat un atac cu rachete asupra petrolierului Scarlet Ray, pe care îl consideră israelian, în Marea Roșie.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, reprezentantul forțelor armate formate de rebeli, Yahya Saria, afirmă că ținta a fost atinsă.{{833839}}„Forțele navale ale Armatei Yemenului au desfășurat o operațiune militară în cadrul căre
Poziția Rusiei în conflictul din Ucraina este că nicio țară nu își poate asigura securitatea în detrimentul altei țări, a declarat președintele Vladimir Putin, în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).„Apreciem eforturile Chinei, Indiei și ale altor parteneri strategici ai noștri, menite să contribuie la soluționarea cri
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămînală a activităților sale, care vizează combaterea și prevenirea corupției, dar și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, transmite Noi.md.În nordul țării, ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții în mai multe instituții medicale. Acțiunile vizează presupuse ilegalități comise de factori de decizie. Drept urma
Ambasada SUA în Republica Moldova va fi închisă luni, 1 septembrie, cu ocazia Zilei Muncii — sărbătoare federală în SUA.Conform comunicatului Ambasadei SUA la Chișinău, aceasta își va relua activitatea marți, 2 septembrie.
Suspectul în asasinarea fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei a fost reținut și a dat primele declarații # Noi.md
Suspectul în asasinarea fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andriy Parubiy, a fost reținut și a dat deja primele declarații după reținere.Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat acest lucru pe Telegram, scrie RBC-Ucraina.Zelenski a informat că forțele de ordine l-au reținut pe suspectul în cazul uciderii lui Andriy Parubiy.„Ministrul de interne al Ucrainei, Igo
Un seism a lovit la miezul nopții în estul Afganistanului, distrugînd casele din lut și piatră de la granița cu regiunea Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan, scriu Reuters și BBC.După cum transmite Noi.md cu referire la Hotnews, cel puțin 500 de oameni au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6 grade care a lovit provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, a relatat postul public de ra
Un bărbat de 71 de ani a fost readus la viață de către echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (SAMU) Centru, în urma unei intervenții contra cronometru desfășurate pe 29 august.Incidentul s-a produs la ora 12:22, într-o stație de așteptare a transportului public, unde bărbatului i s-a făcut brusc rău și a căzut la sol, inconștient. Un trecător a alertat imediat servi
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă.Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial,
Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu urmează tradițiile stomatologiei naționale și se pregătește de a 80-a aniversare a universității. Pentru Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu, în anul celei de-a 80-a aniversări a universității, pregătirile pentru celebrarea acestu
Începînd cu 1 septembrie 2025, compania Energocom preia rolul de furnizor național de gaze naturale pentru cei peste 830.000 de consumatori din Republica Moldova, asigurînd continuitatea serviciului de aprovizionare.Tranziția este automată și nu necesită acțiuni suplimentare din partea cetățenilor.Pentru a evita perturbările în procesul de facturare și deservire, Energocom și Moldovagaz au
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu a marcat primul său gol de la revenirea în Israel. Atacantul a înscris golul de 2-0 în minutul 22 al meciului.Ion Nicolaescu își intră în mână înainte de meciurile naționalei. Internaționalul moldovean a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Transferat în vară de la Heereenven, Nicolaescu încă este în perioada de acomodare, iar la meciul cu
Poliția de Frontieră a depistat șaptesprezece documente falsificate într-o singură săptămînă # Noi.md
Pe parcursul săptămînii trecute, polițiștii de frontieră au înregistrat 17 cazuri de documente de călătorie falsificate, descoperite atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova.Cele mai multe situații au fost identificate la: Punctul de trecere a frontierei „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Palanca” – 3 cazuri; PTF „Costești” – 2 cazuri; PTF „Cahul” – 1 caz;
Astăzi, 1 septembrie, în toate școlile din Republica Moldova a răsunat tradiționalul prim sunet al clopoțelului, marcînd începutul oficial al noului an școlar 2025–2026.Mii de elevi au pășit emoționați pragul instituțiilor de învățămînt, însoțiți de părinți și cadre didactice, atmosfera fiind una de sărbătoare și speranță.Conform tradiției, prima oră de clasă a fost dedicată unei lecții te
Republica Moldova a ajuns pe harta unuia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de artă din lume – Burning Man, desfășurat în deșertul „Black Rock” din Nevada, SUA, în perioada 25 august – 2 septembrie 2025.Țara noastră este reprezentată prin instalația interactivă și ecologică „Flute from the Future”, inspirată de naiul tradițional moldovenesc și transformat într-o experiență sonoră contem
Începînd cu 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit în Italia pot solicita pensie în baza Acordului bilateral de securitate socială, semnat la Roma la 31 octombrie 2024.Documentul permite totalizarea perioadelor de contribuție realizate în ambele state pentru obținerea dreptului la pensie. Astfel, cererile pentru pensii și alte prestații sociale vor putea fi depuse atît în Republica Moldo
1 septembrie aduce nu doar emoții și zîmbete pentru elevi, dar și responsabilitatea de a asigura un drum în siguranță spre școală. Inspectoratul General al Poliției a lansat un apel către părinți, copii și șoferi, pentru a preveni incidentele și a transforma prima zi de școală într-o sărbătoare deplină.Autoritățile recomandă părinților să stabilească împreună cu copiii cel mai sigur traseu s
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă.În contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, CEC subliniază necesitatea respectării stricte a Codului Electoral și a legislației conexe, transmite IPN.
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Bălți pronunțată sîmbătă, 30 august.Măsura vine după ce, pe 29 august, ofițerii CNA i-au reținut pe director și vicedirectorul instituției medicale, Constantin Deliu, notează noi.md cu referire la nordnews.Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănui
Traficul rutier pe strada Butucului din capitală, tronsonul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brîncuși, va fi sistat pînă pe 30 septembrie, transmite IPNPrimăria capitalei precizează că circulația se restricționează în legătură cu necesitatea de a efectua lucrări de reparație a traseului termic pe strada Butucului. În zonă urmează să fie instalate indicatoarele rutiere și în
