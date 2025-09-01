Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
ProTV.md, 1 septembrie 2025 20:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
Acum 30 minute
20:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
19:50
Natura s-a dezlănțuit în Chișinău: o furtună a doborât mai mulți copaci și a inundat zeci de străzi. Serviciile specializate au intervenit – VIDEO
Acum 2 ore
19:30
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
Acum 4 ore
18:20
Incendiu la un centru comercial din Chișinău: Pompierii, poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO/VIDEO
18:20
Cel puţin 31 de morţi în două zile în urma inundaţiilor din Pakistan
18:10
Premierul Dorin Recean, în vizită oficială în Japonia: discuții cu omologul japonez despre investiții, democrație și parteneriatul bilateral
17:30
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție, suspectați de participare la curse auto ilegale. Ce alte încălcări au fost depistate – VIDEO
17:30
O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României - FOTO
17:20
Razie de noapte pe Drumul Băcioiului: zeci de șoferi trași pe dreapta de poliție. Ce încălcări au fost depistate - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 01.09.2025
16:50
Un moldovean a încercat să introducă ilegal în țară 253 de pachete de fistic și arahide. Marfa era ascunsă sub capotă și în roata de rezervă - VIDEO
16:50
Vladimir Putin propune Chinei și altor 8 țări să vândă datorii alături de Rusia
Acum 6 ore
16:30
Peste 3,2 milioane de alegători înregistrați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum arată harta electorală a țării
15:50
Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin
15:50
Alertă meteo: Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi. Cât timp va dura
15:50
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren
15:30
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi
15:30
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr
15:20
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO
15:10
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi
Acum 8 ore
14:20
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC
14:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen
14:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO
13:50
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii
13:50
Trei echipe de vânători, amendate. Ce încălcări au găsit inspectorii de mediu
13:40
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii
13:40
Cutremur la Leverkusen: Erik ten Hag, demis după doar două etape din Bundesliga
13:30
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată
13:20
Câți copii au mers în clasa I în țara noastră, în acest an şcolar. MEC anunță cifra
13:10
Rușii i-ar fi bruiat avionul, bulgarii îi ținteau mașina. Două incidente cu Ursula von der Leyen în numai câteva ore - VIDEO
13:00
Atenție, alegători: mai sunt 3 zile ca să-ți declari noul loc de ședere pentru a putea vota la alegerile din 28 septembrie
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.09.2025
12:50
UE interzice un ingredient toxic folosit în gelurile de unghii, începând de la 1 septembrie. Ce este TPO
12:40
Fost director de companie, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Ce spune CNA
12:40
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații
Acum 12 ore
12:30
MEC pune la dispoziție 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Motivul inițiativei
12:20
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori lui Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO
12:20
Directorul spitalului din Bălți, demis pentru corupție - plasat în arest pentru 30 de zile
12:10
Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari - FOTO
12:00
O femeie din Rusia a încercat să iasă din țară cu o sumă mare de bani, fără a o declara, pe Aeroportul din Chișinău. Cât au găsit vameșii și unde încerca să plece persoana - VIDEO
11:50
Clipe de groază pentru doi soți din stânga Nistrului: Microbuzul în care se aflau a luat foc - FOTO
11:40
Ministrul Educației felicită elevii cu ocazia noului an școlar: „O zi în care pornim împreună la drum cu noi speranțe, planuri și vise”
11:30
Un șofer a murit la volan, iar automobilul a ajuns într-un pilon, pe o stradă din capitală
11:20
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul
11:10
Fostul șef al spitalului din Bălți, plasat în arest după ce a fost demis din funcție
11:00
Ambasada SUA în Moldova va fi închisă pe 1 septembrie. Care este motivul și când își va relua activitatea
10:50
Un pacient, salvat de medici, după ce a căzut la o stație. Ce spune CNAMUP
10:30
Xi Jinping pregătește un eveniment major, cu Vladimir Putin și Kim Jong-Un spectatori. Beijingul are un obiectiv clar, spun experții
10:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen
