Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei

ProTV.md, 4 septembrie 2025 10:20

Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
10:30
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia ProTV.md
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia
Acum 30 minute
10:20
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei ProTV.md
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei
10:20
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva ProTV.md
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva
10:10
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO ProTV.md
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO
10:10
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open ProTV.md
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open
Acum o oră
10:00
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open ProTV.md
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open
09:40
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO ProTV.md
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO
Acum 2 ore
09:30
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate ProTV.md
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate
09:30
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md ProTV.md
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md
09:10
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO ProTV.md
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO
09:10
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state ProTV.md
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state
09:00
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări ProTV.md
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări
08:40
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți ProTV.md
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți
Acum 4 ore
08:20
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
08:20
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict ProTV.md
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
22:40
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
22:20
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei ProTV.md
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei
22:10
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron ProTV.md
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron
22:00
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO ProTV.md
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO
22:00
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO ProTV.md
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO
21:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO ProTV.md
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO
21:50
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO ProTV.md
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO
21:50
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO ProTV.md
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO
21:40
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO ProTV.md
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO
21:40
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO ProTV.md
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO ProTV.md
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO
21:30
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO ProTV.md
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO
21:30
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO ProTV.md
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO
21:30
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO ProTV.md
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO
21:20
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO ProTV.md
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO
21:10
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO ProTV.md
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO
21:10
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO ProTV.md
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO
21:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO ProTV.md
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO
21:10
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO ProTV.md
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO
21:00
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO ProTV.md
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO
20:10
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO ProTV.md
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO
20:00
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO ProTV.md
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025
19:20
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere ProTV.md
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere
19:20
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa ProTV.md
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa
18:10
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” ProTV.md
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții”
18:00
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:40
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU ProTV.md
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU
17:30
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze ProTV.md
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze
17:20
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO ProTV.md
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.09.2025
16:50
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO ProTV.md
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO
16:40
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate” ProTV.md
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.