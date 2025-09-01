Lansarea bibliografiei lui Vlad Pohilă - reper esențial pentru cei care doresc să cerceteze revenirea la identitatea națională în Basarabia (Foto, Audio)

14:55

În mai puțin de o lună, Rep. Moldova ar putea afla direcția viitorului său politic și geopolitic, în urma alegerilor parlamentare. Analiștii politici iau în calcul câteva scenarii majore, inclusiv unul optimist cu menținerea la putere a unei guvernări pro-europene și unul de risc major, în care o coaliție pro-rusă ar putea izola țara pe plan internațional. Un al treilea scenariu ar fi unul hibrid în care parcursul european ar fi păstrat formal, dar ritmul reformelor și al integrării ar încetini semnificativ, mai spun experții. Ei atrag atenția și asupra participării electoratului, într-un context în care Rusia își dorește restabilirea influenței imperiale, transmite Radio Chișinău