Ce a declarat Putin în China despre calea către pace în Ucraina

20:00

Toamna, organismul nostru are nevoie de mai multe vitamine pentru a se adapta la schimbările bruşte de temperatură.Pentru a asigura aportul zilnic necesar de fibre şi vitamine în această perioadă, trebuie să consumăm cît mai multe fructe de sezon. Nutriţioniştii au realizat un top al celor mai sănătoase fructe de toamnă, care ajută la menţinerea sănătăţii organismului.1. StruguriPrin c