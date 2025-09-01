CNA: sechestre pe bunuri de peste 10 milioane lei și condamnări pentru trafic de influență
Noi.md, 1 septembrie 2025 12:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămînală a activităților sale, care vizează combaterea și prevenirea corupției, dar și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, transmite Noi.md.În nordul țării, ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții în mai multe instituții medicale. Acțiunile vizează presupuse ilegalități comise de factori de decizie. Drept urma
Nu doar cea mai bine vândută mașină de familie, dar și cel mai bine vândut model Volvo din toate timpurile. Volvo XC60 a reușit să depășească emblematicul model Volvo 240. Susanne Hägglund, Head of Global Offer la Volvo Cars este de părere că cei care au crescut cu Volvo 240 acum conduc un model Volvo XC60, transferul de siguranță și confort fiind făcut în mod ideal între cele două modele.
12:30
Poziția Rusiei în conflictul din Ucraina este că nicio țară nu își poate asigura securitatea în detrimentul altei țări, a declarat președintele Vladimir Putin, în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).„Apreciem eforturile Chinei, Indiei și ale altor parteneri strategici ai noștri, menite să contribuie la soluționarea cri
12:30
Ambasada SUA în Republica Moldova va fi închisă luni, 1 septembrie, cu ocazia Zilei Muncii — sărbătoare federală în SUA.Conform comunicatului Ambasadei SUA la Chișinău, aceasta își va relua activitatea marți, 2 septembrie.
12:00
Suspectul în asasinarea fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei a fost reținut și a dat primele declarații # Noi.md
Suspectul în asasinarea fostului președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andriy Parubiy, a fost reținut și a dat deja primele declarații după reținere.Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat acest lucru pe Telegram, scrie RBC-Ucraina.Zelenski a informat că forțele de ordine l-au reținut pe suspectul în cazul uciderii lui Andriy Parubiy.„Ministrul de interne al Ucrainei, Igo
Un seism a lovit la miezul nopții în estul Afganistanului, distrugînd casele din lut și piatră de la granița cu regiunea Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan, scriu Reuters și BBC.După cum transmite Noi.md cu referire la Hotnews, cel puțin 500 de oameni au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6 grade care a lovit provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, a relatat postul public de ra
11:30
Un bărbat de 71 de ani a fost readus la viață de către echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (SAMU) Centru, în urma unei intervenții contra cronometru desfășurate pe 29 august.Incidentul s-a produs la ora 12:22, într-o stație de așteptare a transportului public, unde bărbatului i s-a făcut brusc rău și a căzut la sol, inconștient. Un trecător a alertat imediat servi
11:30
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă.Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial,
Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu urmează tradițiile stomatologiei naționale și se pregătește de a 80-a aniversare a universității. Pentru Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu, în anul celei de-a 80-a aniversări a universității, pregătirile pentru celebrarea acestu
10:30
Începînd cu 1 septembrie 2025, compania Energocom preia rolul de furnizor național de gaze naturale pentru cei peste 830.000 de consumatori din Republica Moldova, asigurînd continuitatea serviciului de aprovizionare.Tranziția este automată și nu necesită acțiuni suplimentare din partea cetățenilor.Pentru a evita perturbările în procesul de facturare și deservire, Energocom și Moldovagaz au
10:00
Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu a marcat primul său gol de la revenirea în Israel. Atacantul a înscris golul de 2-0 în minutul 22 al meciului.Ion Nicolaescu își intră în mână înainte de meciurile naționalei. Internaționalul moldovean a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Transferat în vară de la Heereenven, Nicolaescu încă este în perioada de acomodare, iar la meciul cu
10:00
Poliția de Frontieră a depistat șaptesprezece documente falsificate într-o singură săptămînă # Noi.md
Pe parcursul săptămînii trecute, polițiștii de frontieră au înregistrat 17 cazuri de documente de călătorie falsificate, descoperite atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire din Republica Moldova.Cele mai multe situații au fost identificate la: Punctul de trecere a frontierei „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Palanca” – 3 cazuri; PTF „Costești” – 2 cazuri; PTF „Cahul” – 1 caz;
09:30
Astăzi, 1 septembrie, în toate școlile din Republica Moldova a răsunat tradiționalul prim sunet al clopoțelului, marcînd începutul oficial al noului an școlar 2025–2026.Mii de elevi au pășit emoționați pragul instituțiilor de învățămînt, însoțiți de părinți și cadre didactice, atmosfera fiind una de sărbătoare și speranță.Conform tradiției, prima oră de clasă a fost dedicată unei lecții te
09:30
Republica Moldova a ajuns pe harta unuia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de artă din lume – Burning Man, desfășurat în deșertul „Black Rock” din Nevada, SUA, în perioada 25 august – 2 septembrie 2025.Țara noastră este reprezentată prin instalația interactivă și ecologică „Flute from the Future”, inspirată de naiul tradițional moldovenesc și transformat într-o experiență sonoră contem
09:30
Începînd cu 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit în Italia pot solicita pensie în baza Acordului bilateral de securitate socială, semnat la Roma la 31 octombrie 2024.Documentul permite totalizarea perioadelor de contribuție realizate în ambele state pentru obținerea dreptului la pensie. Astfel, cererile pentru pensii și alte prestații sociale vor putea fi depuse atît în Republica Moldo
09:00
1 septembrie aduce nu doar emoții și zîmbete pentru elevi, dar și responsabilitatea de a asigura un drum în siguranță spre școală. Inspectoratul General al Poliției a lansat un apel către părinți, copii și șoferi, pentru a preveni incidentele și a transforma prima zi de școală într-o sărbătoare deplină.Autoritățile recomandă părinților să stabilească împreună cu copiii cel mai sigur traseu s
09:00
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă.În contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, CEC subliniază necesitatea respectării stricte a Codului Electoral și a legislației conexe, transmite IPN.
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Bălți pronunțată sîmbătă, 30 august.Măsura vine după ce, pe 29 august, ofițerii CNA i-au reținut pe director și vicedirectorul instituției medicale, Constantin Deliu, notează noi.md cu referire la nordnews.Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănui
08:30
Traficul rutier pe strada Butucului din capitală, tronsonul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brîncuși, va fi sistat pînă pe 30 septembrie, transmite IPNPrimăria capitalei precizează că circulația se restricționează în legătură cu necesitatea de a efectua lucrări de reparație a traseului termic pe strada Butucului. În zonă urmează să fie instalate indicatoarele rutiere și în
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:1 septembrie — a 244-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 121 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Ziua de pomenire a Sfîntului Mucenic Andrei Stratilat Sărbătoarea icoanei făcătoa
08:00
Dorin Recean: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Noi.md
Pe 31 august, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internaționalÎn adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat că pavi
07:30
În prima zi de toamnă, meteorologii promit vreme înnorată.În unele zone se vor semnala ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.Vîntul va fi slab, pe alocuri moderat, din sud-est cu trecere spre nord-vest.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +30...+32 °C, în regiunile centrale va fi de +28...+30 °C, iar în nord va fi de aproximativ +25...
07:30
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Cine credeți că va ajunge în Parlament? Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul Partidul “Democrația Acasă” Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Andrei Năstase Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Olesea Stamate Partidul Social Democrat European Pa
Ursula von der Leyen: Trump confirmă sprijinul SUA pentru desfășurarea trupelor UE în Ucraina # Noi.md
Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru desfăşurarea unei trupe multinaţionale în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităţilor SUA, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat Financial Times şi publicat duminică, relatează Reuters.„Preşedintele Trump ne-a asigurat că va exist
06:00
Florile au utilizări diverse şi variate: medicinale, gastronomice, cosmetice.Dacă aveţi un dubiu cît de mic în privinţa siguranţei în ceea ce priveşte consumul sau identificarea vreunei flori, în special a uneia sălbatice, cereţi sfatul farmacistului sau al unui botanist (amator sau profesionist) şi nu ezitaţi, în niciun caz, să utilizaţi un atlas botanic ( carte care descrie plantele ce cre
05:30
O majoritate largă dintre ucraineni sînt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, conform dpa, citată de Agerpres.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, in cei 1.600 de ucraineni intervievaţi, 75% consideră garanţii de securitate din partea Europei şi a Statelor Unite drept o precondiţie pentru în
05:00
Cercetătorii germani de la Universitatea Jena susţin că persoanele temperamentale, care îşi exprimă emoţiile negative, au o viaţă mai lungă.Persoanele temperamentale, care nu ezită să îşi exprime emoţiile negative, sînt mai longevive, trăind, în medie, cu doi ani mai mult decît persoanele care îşi cenzurează comportamentul, afirmă cercetătorii de la Universitatea Jena din Germania, citaţi de d
Întrebarea legată de cît de mult va crește speranța de viață în viitor este un subiect extrem de controversat în rîndul oamenilor de știință. Din perspectiva actuală, speranța de viață a crescut într-un ritm aproape amețitor la începutul secolului al XX-lea. De pildă, persoanele născute în 1900 au trăit pînă la o vîrstă medie de 62 de ani, în timp ce cei născuți în 1938 au trăit pînă la aproximati
04:00
Uleiul de măsline extravirgin este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase și substanțe nutritive valoroase pentru sănătate.Iată cît de benefic este dacă îl bei pe stomacul gol!Specialiștii de la BrightSide spun că acest obicei aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. Cercetările arată că uleiul de măsline băut pe stomacul gol protejează celulele de modificări care pot conduce la apari
03:30
Pe parcursul celor două zile de toamnă, pe 4 și 5 septembrie 2025, pe terenul de vară a școlii de box din Orhei se va desfășura "Cupa Moldovei U23”, transmite boxing.md. Participă cei mai puternici boxeri din Moldova, cu vîrste cuprinse între 19 și 22 de ani:- Maeștri ai sportului de talie internațională";- "Maeștri ai sportului și candidați la titlul de Maeștri ai sportului";- c
03:00
Cancerul este o boală cu un risc ridicat de deces.Oamenii de știință încearcă să găsească în mod constant un tratament care să poată învinge cancerul.{{278782}}Însă această plantă ar putea ucide 98% dintre celulele canceroase în mai puțin de 16 ore.Este folosită în medicina tradițională și chineză și a fost folosită în trecut că remediul împotriva malariei, însă se pare că acum și-a do
02:30
Înotul în apă rece este foarte sănătos. În piscină, lac sau la mare, adesea în timpul iernii, este cel mai indicat, pentru că acestea sînt locurile în care apa are temperatura potrivită pentru o cură de sănătate.Chiar dacă ți se pare cel puțin absurd și imposibil să înoți iarna, specialiștii sugerează că apa cu o temperatură sub 5 grade este ideală pentru sănătate. Poate nu te așteptai, dar în
02:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avînd în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrîngere militară sau cu epuizarea economică.Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru o întîlnire între preşedinţii Rusiei şi Ucrainei,
02:00
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate.După cum transmite Noi.md cu referire la Hotnews, extinderea suveranităţii Israelului asupra Cisiordanie
01:30
Turmericul este un condiment extras din rădăcina plantei de Curcuma longa și este întrebuințat în alimentație și în medicină pentru a trata o serie de afecțiuni. Acesta conține curcuminoide, substanțe biologice active care se găsesc în curcumina și care au proprietăți antioxidante puternice.Curcumina conţinută de turmeric este un fitonutrient cu adevărat extraordinar şi are proprietăţi remarca
01:00
Budapesta a declarat oficial că își va folosi dreptul de veto pentru a opri procesul de intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană.După cum transmite Noi.md cu referire la TRT Global, acest lucru a fost declarat de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, după o reuniune informală a miniștrilor UE de la Copenhaga.Potrivit lui, Budapesta nu va permite „propulsarea Ucrainei în UE”.„Aces
00:30
Consumate în starea lor naturală, crudă, sau coapte la cuptor, seminţele de floarea-soarelui, cît şi cele de dovleac, sînt o sursă excelentă de sănătate.Aceste seminţe sînt bogate în vitaminele E, B1, B6, acid folic, în minerale, precum magneziu, seleniu, mangan, cupru, fosfor, în tryptofan şi fitosteroli (ajută la reducerea nivelului de colesterol în sînge), scrie epochtimes-romania.com.{
00:00
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte ale podiumului.După cum transmite Noi.md cu referire la Logos Pres, rugbiștii moldoveni în cadrul fazei grupelor au obținut două victorii – cu Estonia (12:1) și Bulgaria (7:3), au remizat cu Polonia (5:5) și au su
Medicii avertizează populaţia că consumul cafelei şi al ceaiului în pahare de plastic nicidecum nu poate fi considerat benefic pentru sănătate.Vesela din plastic nu este destinată pentru produsele calde. La o încălzire la 80 de grade Celsius, aceasta începe să emane substanţe chimice care intră în produsele alimentare şi în băuturi şi apoi în corpul uman. Deci, cafeaua din pahare de plastic po
22:30
Arheologii cred că au descoperit locul în care, conform Bibliei, Isus Hristos a vindecat un orb.După cum transmite Noi.md cu referire la Digi24, este vorba despre un zid masiv, vechi de 2.800 de ani, despre care se crede că a fost construit în Ierusalim pentru a colecta apa și a contribuit la formarea Scăldătorii Siloamului.Potrivit directorului sitului, Itamar Berko, descoperirea oferă o
22:00
Sucul de tomate proaspete este un foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor, infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un foarte bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de tomate.Vara sînt absolut necesare salatele de tomate, asta pentru că deosebite beneficii, inclusiv de pr
21:30
Pe 29 august, un incendiu de vegetație uscată a avut loc în apropierea satului Iserlia din raionul Basarabească. Potrivit Direcției pentru situații de Urgență (DSE), apelul a fost primit la numărul 112 la ora 14:35. Două unități de pompieri din Cimișlia au fost trimise la fața locului.După cum relatează Noi.md cu referire la BAS-TV, ulterior s-a stabilit că incendiul provenea din Ucraina, iar
21:00
Se știe deja că dușurile reci îți dau un imbold de energie și te ajută să te trezești dimineața, dar ele au și cîteva beneficii pentru sănătate.Iată care sînt principalele beneficii pentru pielea ta, cînd vine vorba despre un duș răcoritor.1. Dușul rece oferă pieleii strălucire naturalăAcesta ajută la îmbunătățirea circulației sanguine, ceea ce pentru tenul tău înseamnă un aspect mai p
20:30
Diplomata poloneză Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene (UE), a fost desemnată șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene.Astfel, Iwona Piorko îl va succeda în funcție pe Janis Mazeiks, care și-a încheiat mandatul la Chișinău, transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova. „Onora
20:00
Toamna, organismul nostru are nevoie de mai multe vitamine pentru a se adapta la schimbările bruşte de temperatură.Pentru a asigura aportul zilnic necesar de fibre şi vitamine în această perioadă, trebuie să consumăm cît mai multe fructe de sezon. Nutriţioniştii au realizat un top al celor mai sănătoase fructe de toamnă, care ajută la menţinerea sănătăţii organismului.1. StruguriPrin c
19:30
Comisarul UE pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în Moldova # Noi.md
În perioada 1–2 septembrie, Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, axată pe consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Anunțul a fost făcut de Delegația UE la Chișinău. După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, oficialul va vizita întreprinderi și asociații agricole, producăto
19:00
Mod de preparare:În apă clocotită se pune fasole verde tăiată, apoi morcovul, pătrunjelul, ceapa, ardeii graşi - toate tăiate cuburi mici - şi se fierb 10-12 minute. Se adaugă roşiile,curăţate de pieliţă şi mărunţite, leuşteanul, borşul, sarea şi piperul negru. Peste 5-7 minute se adaugă ouăle, bătute cu smântână. Se fierbe încă puţin, fără să clocotească. Se condimentează cu ardei iute mărunţ
18:30
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că pe 1 septembrie 2025 vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos, transmite Noi.md. Sectorul Buiucani: str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 19-21, 27-31, 35-37, 20-22, 22A, 32-34, 38-
18:00
Limba moldovenească, moldava lingua este idiomul despre care s-a scris de acum în veacul al XVII-lea (Gr. Ureche, Miron Costin) şi la începutul secolului al XVIII-lea (Dimitrie Cantemir). Astăzi limba moldovenească, limba naţională a poporului moldovenesc.Limba moldovenească este cea mai veche, ca glotonim, dintre limbile de la sud de Dunăre, de la sud şi de la Est de Carpaţi. În limba moldove
17:30
Conform Planului-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, anul de învățămînt 2025-2026 va începe pe 1 septembrie 2025 și se va încheia pe 31 august 2026, transmite Noi.md.Anul școlar va avea următorea structură:Semestrul I: 1 septembrie – 24 decembrie 2025;Semestrul II: 9 ianuarie – 29 mai 2026.Pentru elevii din clasele
