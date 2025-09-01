Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi

ProTV.md, 1 septembrie 2025 15:10

Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi

Acum 10 minute
15:30
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi ProTV.md
15:30
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr ProTV.md
Acum 30 minute
15:20
Marcel Dumbravan - numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Acesta a fost prezentat colectivului - VIDEO ProTV.md
15:10
Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune. Când vor fi distribuite primele facturi ProTV.md
Acum 2 ore
14:20
Trei partide, dintre care două afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea candida la parlamentare. CSJ a respins cauzele intentate de cele trei formațiuni împotriva CEC /DOC ProTV.md
14:20
Ce spune ministerul român de Externe despre plecarea în Italia a primarului Ion Ceban, după ce i-a fost interzis accesul în spațiul Schengen ProTV.md
14:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori să se întâlnească cu Ion Ceban „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO ProTV.md
13:50
Atenție, călători. Se scumpește rovinieta pentru autoturisme în România. Cât va trebui să achite șoferii ProTV.md
13:50
Trei echipe de vânători, amendate. Ce încălcări au găsit inspectorii de mediu ProTV.md
13:40
Atenție, moldoveni stabiliți în Italia. Începând de astăzi puteți depune cereri pentru a primi pensii ProTV.md
13:40
Cutremur la Leverkusen: Erik ten Hag, demis după doar două etape din Bundesliga ProTV.md
Acum 4 ore
13:30
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată ProTV.md
13:20
Câți copii au mers în clasa I în țara noastră, în acest an şcolar. MEC anunță cifra ProTV.md
13:10
Rușii i-ar fi bruiat avionul, bulgarii îi ținteau mașina. Două incidente cu Ursula von der Leyen în numai câteva ore - VIDEO ProTV.md
13:00
Atenție, alegători: mai sunt 3 zile ca să-ți declari noul loc de ședere pentru a putea vota la alegerile din 28 septembrie ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.09.2025 ProTV.md
12:50
UE interzice un ingredient toxic folosit în gelurile de unghii, începând de la 1 septembrie. Ce este TPO ProTV.md
12:40
Fost director de companie, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Ce spune CNA ProTV.md
12:40
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații ProTV.md
12:30
MEC pune la dispoziție 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Motivul inițiativei ProTV.md
12:20
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori lui Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO ProTV.md
12:20
Directorul spitalului din Bălți, demis pentru corupție - plasat în arest pentru 30 de zile ProTV.md
12:10
Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari - FOTO ProTV.md
12:00
O femeie din Rusia a încercat să iasă din țară cu o sumă mare de bani, fără a o declara, pe Aeroportul din Chișinău. Cât au găsit vameșii și unde încerca să plece persoana - VIDEO ProTV.md
11:50
Clipe de groază pentru doi soți din stânga Nistrului: Microbuzul în care se aflau a luat foc - FOTO ProTV.md
11:40
Ministrul Educației felicită elevii cu ocazia noului an școlar: „O zi în care pornim împreună la drum cu noi speranțe, planuri și vise” ProTV.md
Acum 6 ore
11:30
Un șofer a murit la volan, iar automobilul a ajuns într-un pilon, pe o stradă din capitală ProTV.md
11:20
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul ProTV.md
11:10
Fostul șef al spitalului din Bălți, plasat în arest după ce a fost demis din funcție ProTV.md
11:00
Ambasada SUA în Moldova va fi închisă pe 1 septembrie. Care este motivul și când își va relua activitatea ProTV.md
10:50
Un pacient, salvat de medici, după ce a căzut la o stație. Ce spune CNAMUP ProTV.md
10:30
Xi Jinping pregătește un eveniment major, cu Vladimir Putin și Kim Jong-Un spectatori. Beijingul are un obiectiv clar, spun experții ProTV.md
10:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen ProTV.md
10:10
Tragic accident la Soroca. Doi bărbați au murit, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-un canal de scurgere a apelor, apoi s-a răsturnat. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
10:00
Ministrul Educației felicită elevii cu începutul noului an școlar: „O zi în care pornim împreună la drum cu noi speranțe, planuri și vise” ProTV.md
Acum 8 ore
09:30
Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. „Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate ProTV.md
09:20
Un bărbat - condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Ce a încercat să aducă în Moldova ProTV.md
09:20
Anunțul lui Vladimir Putin, la o zi după ce Kremlinul a asigurat că Rusia va continua războiul din Ucraina ProTV.md
09:00
SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale ProTV.md
08:40
Ploi cu descărcări electrice în sudul și centrul țării. Cum va fi vremea în prima zi de toamnă, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:40
Mesajul prim-ministrului, la început de an școlar: „Dragi elevi, vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar.” Ce le-a urat profesorilor și părinților - VIDEO ProTV.md
08:40
Curs valutar BNM pentru 1 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:20
Un suspect a fost arestat în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Anunțul făcut de Zelenski ProTV.md
08:20
Zi cu emoții pentru elevi. Clopoțelul răsună din nou în toate școlile din țară ProTV.md
08:10
Ploi cu descărcări electrice în sudul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Acum 24 ore
01:10
Ion Ceban anunță că se află acum la Roma, în pofida interdicțiilor de pe teritoriul României și spațiului Schengen - VIDEO ProTV.md
31 august 2025
23:00
Președintele României explică la În PROfunzime ce ar însemna pentru parcursul european al Republicii Moldova, venirea forților pro-ruse la putere: „Cred că Georgia este un exemplu elocvent” - VIDEO ProTV.md
23:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, i-a refuzat de mai multe ori lui Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO ProTV.md
22:20
Nicușor Dan explică la În PROfunzime ce ar însemna pentru parcursul european al Republicii Moldova, venirea forților pro-ruse la putere: „Cred că Georgia este un exemplu elocvent” - VIDEO ProTV.md
22:10
„Un gest simbolic.” Nicușor Dan spune de ce a ales să vină în Moldova de Ziua Limbii Române, ci nu de Ziua Independeței. Ce spune despre discuțiile din jurul mesajului de felicitare transmis pe 27 august - VIDEO ProTV.md
