ProTV.md, 1 septembrie 2025 12:30
MEC pune la dispoziție 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Motivul inițiativei
• • •
Acum 5 minute
12:40
Fost director de companie, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Ce spune CNA # ProTV.md
12:40
Cum a fost posibil ca Ion Ceban să plece într-o țară din spațiul Schengen, chiar dacă i-a fost interzis accesul. Experții vin cu explicații # ProTV.md
Acum 15 minute
12:30
MEC pune la dispoziție 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Motivul inițiativei # ProTV.md
Acum 30 minute
12:20
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, a refuzat de mai multe ori lui Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO # ProTV.md
12:20
Directorul spitalului din Bălți, demis pentru corupție - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Acum o oră
12:10
Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari - FOTO # ProTV.md
12:00
O femeie din Rusia a încercat să iasă din țară cu o sumă mare de bani, fără a o declara, pe Aeroportul din Chișinău. Cât au găsit vameșii și unde încerca să plece persoana - VIDEO # ProTV.md
11:50
Clipe de groază pentru doi soți din stânga Nistrului: Microbuzul în care se aflau a luat foc - FOTO # ProTV.md
Acum 2 ore
11:40
Ministrul Educației felicită elevii cu ocazia noului an școlar: „O zi în care pornim împreună la drum cu noi speranțe, planuri și vise” # ProTV.md
11:30
Un șofer a murit la volan, iar automobilul a ajuns într-un pilon, pe o stradă din capitală # ProTV.md
11:20
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul # ProTV.md
11:10
Fostul șef al spitalului din Bălți, plasat în arest după ce a fost demis din funcție
11:00
Ambasada SUA în Moldova va fi închisă pe 1 septembrie. Care este motivul și când își va relua activitatea # ProTV.md
10:50
Un pacient, salvat de medici, după ce a căzut la o stație. Ce spune CNAMUP
Acum 4 ore
10:30
Xi Jinping pregătește un eveniment major, cu Vladimir Putin și Kim Jong-Un spectatori. Beijingul are un obiectiv clar, spun experții # ProTV.md
10:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen # ProTV.md
10:10
Tragic accident la Soroca. Doi bărbați au murit, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-un canal de scurgere a apelor, apoi s-a răsturnat. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
10:00
Ministrul Educației felicită elevii cu începutul noului an școlar: „O zi în care pornim împreună la drum cu noi speranțe, planuri și vise” # ProTV.md
09:30
Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. „Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate # ProTV.md
09:20
Un bărbat - condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Ce a încercat să aducă în Moldova # ProTV.md
09:20
Anunțul lui Vladimir Putin, la o zi după ce Kremlinul a asigurat că Rusia va continua războiul din Ucraina # ProTV.md
09:00
SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale # ProTV.md
Acum 6 ore
08:40
Ploi cu descărcări electrice în sudul și centrul țării. Cum va fi vremea în prima zi de toamnă, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:40
Mesajul prim-ministrului, la început de an școlar: „Dragi elevi, vă doresc să fiți curioși și să descoperiți cât mai multe lucruri în noul an școlar.” Ce le-a urat profesorilor și părinților - VIDEO # ProTV.md
08:40
Curs valutar BNM pentru 1 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Un suspect a fost arestat în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Anunțul făcut de Zelenski # ProTV.md
08:20
Zi cu emoții pentru elevi. Clopoțelul răsună din nou în toate școlile din țară
08:10
Ploi cu descărcări electrice în sudul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 12 ore
01:10
Ion Ceban anunță că se află acum la Roma, în pofida interdicțiilor de pe teritoriul României și spațiului Schengen - VIDEO # ProTV.md
Acum 24 ore
23:00
Președintele României explică la În PROfunzime ce ar însemna pentru parcursul european al Republicii Moldova, venirea forților pro-ruse la putere: „Cred că Georgia este un exemplu elocvent” - VIDEO # ProTV.md
23:00
Nicușor Dan dezvăluie la În PROfunzime că, pe când era primar al Bucureștiului, i-a refuzat de mai multe ori lui Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” - VIDEO # ProTV.md
22:20
Nicușor Dan explică la În PROfunzime ce ar însemna pentru parcursul european al Republicii Moldova, venirea forților pro-ruse la putere: „Cred că Georgia este un exemplu elocvent” - VIDEO # ProTV.md
22:10
„Un gest simbolic.” Nicușor Dan spune de ce a ales să vină în Moldova de Ziua Limbii Române, ci nu de Ziua Independeței. Ce spune despre discuțiile din jurul mesajului de felicitare transmis pe 27 august - VIDEO # ProTV.md
22:10
Nicușor Dan explică la În PROfunzime ce ar însemna pentru Moldova și țările din regiune, venirea forților pro-ruse la putere: „Cred că Georgia este un exemplu elogvent” # ProTV.md
22:00
Ediție specială În PROfunzime cu Lorena Bogza. Invitat: Nicușor Dan, președintele României - VIDEO # ProTV.md
21:50
Activişti ecologişti au stropit cu vopsea roșie faţada catedralei Sagrada Familia din Barcelona - VIDEO # ProTV.md
21:40
Nicușor Dan dă asigurări că România va sprijini Republica Moldova în fața atacurilor cibernetice ale Rusiei, în perioada campaniei electorale - VIDEO # ProTV.md
21:20
„Un gest simbolic.” Nicușor Dan explică de ce a ales să vină în Moldova de Ziua Limbii Române, ci nu de Ziua Independeței. Ce spune despre discuțiile din jurul mesajului de felicitare transmis pe 27 august - VIDEO # ProTV.md
21:10
„Un gest simbolic.” Nicușor Dan explică de ce a ales să vină în Moldova de Ziua Limbii Române, ci nu de Ziua Independeți. Ce spune despre discuțiile din jurul mesajului de felicitare transmis pe 27 august - VIDEO # ProTV.md
21:10
Ursula von der Leyen îl numește pe Putin „un prădător”: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență” - VIDEO # ProTV.md
21:00
LIVE. Nicușor Dan participă duminică la o ediție specială „În PROfunzime”
20:50
„O pandemie de arme contaminează lumea noastră”, deplânge Papa Leon al XIV-lea în rugăciunea de duminică - VIDEO # ProTV.md
20:20
Jack Grealish strălucește la Everton: 4 pase decisive în primele 3 meciuri, mai mult decât în doi ani la Manchester City # ProTV.md
20:10
Cetatea Tighina renaște prin restaurare și transformare culturală, cu sprijinul UE și PNUD - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 31.08.2025
20:00
Peste 200 de elevi din Taraclia au participat la tabăra de vară de limbă română în Iași. Aceștia spun că au rămas cu cunoștințe și emoții pozitive: „Acum înțeleg bine, mai bine” - VIDEO # ProTV.md
19:50
China convoacă liderii aliați la summit de securitate în speranța de a contracara influența occidentală: Putin și Xi Jinping ar urma să discute despre Ucraina - VIDEO # ProTV.md
19:40
Valeriu Pașa, despre vizita lui Ceban la Roma: „Ai toate șansele să te alegi cu sancțiuni mult mai dure” # ProTV.md
19:30
Familia Gașper din Orhei: Când tradiția și inovația transformă agricultura într-un vis împlinit. Cu ajutorul tehnologiei moderne și a sprijinului UE, munca în câmp a devenit mai eficientă pentru Dan și cei trei fii ai săi - VIDEO # ProTV.md
19:20
Momente inedite din cadrul Marii Dictări Naționale: Peste două mii de oameni, în bănci, surprinși într-o fotografie - GALERIE FOTO # ProTV.md
