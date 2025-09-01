Alegeri 2025: Mai sunt trei zile pentru declararea noului loc de ședere

18:00

Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prevederi legate de finanțarea armatei ucrainene, înțelegeri cu statele membre NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent. Oficialii ucraineni, americani și europeni au avut până acum mai multe discuții legate de garanțiile de securitate de care ar trebui […] Articolul Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa: Anunțul făcut de Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.