Anul școlar 2025–2026 a început în Republica Moldova: Lecții despre solidaritate, sprijin financiar pentru elevi și investiții majore în școli
Vocea Basarabiei, 1 septembrie 2025 09:10
Anul de studii 2025–2026 a început astăzi, 1 septembrie, în toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova, potrivit planului-cadru aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), transmite MOLDPRES. Prima lecție a anului, cu genericul „Valorile care ne unesc", este obligatorie pentru toate școlile și promovează solidaritatea, respectul și coeziunea socială.
Ursula von der Leyen, în vizită la Constanța: Discuții cu președintele Nicușor Dan despre securitatea Mării Negre și cooperarea UE-NATO # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află astăzi, 1 septembrie, într-o vizită oficială la Constanța, unde are programate întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan. Vizita are ca principal obiectiv consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO, în special în ceea ce privește descurajarea amenințărilor maritime și hibride în regiunea Mării Negre, potrivit unui comunicat oficial.
VIDEO/ Ziua Limbii Române, marcată de BNM prin lansarea monedei comemorative „Mihai Eminescu” # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei a lansat în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu", care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt" din mun. Chișinău. Potrivit BNM, această emisiune monetară este dedicată uneia dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române – poetul, prozatorul și jurnalistul Mihai Eminescu.
Peste 2.000 de persoane au participat la Marea Dictare Națională, de Ziua Limbii Române # Vocea Basarabiei
Peste 2 000 de persoane și-au testat competențele lingvistice în cadrul celui mai mare exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii române – Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Evenimentul s-a desfășurat și în 25 de raioane ale țării. La scrierea dictării au participat elevi, studenți, profesori, scriitori și alți iubitori ai limbii române.
VIDEO/ Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Să vorbim corect și să fim liberi în limba noastră” # Vocea Basarabiei
Aflat într-o vizită oficială în Japonia, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august. Premierul a subliniat importanța limbii române ca simbol al identității naționale și al unității dintre moldoveni, indiferent de locul în care se află: „Oriunde am fi, limba română ne unește."
Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: România și R. Moldova împărtășesc o moștenire, o limbă și un viitor european # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă, 31 august, o vizită oficială la Chișinău, cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată pe ambele maluri ale Prutului. Șeful statului român a participat alături de președinta Maia Sandu la Marea Dictare Națională. „Astăzi am avut onoarea de a fi prezent la Marea Dictare Națională organizată în Republica Moldova."
Maia Sandu, la Marea Dictare Națională: „Limba română este legătura noastră cu trecutul, dar și cu viitorul” # Vocea Basarabiei
„Limba română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine". Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la Marea Dictare Națională. Șeful statului a menționat că limba română este un simbol al identității naționale.
VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 31.08.2025, ora 12:00
Tragedie feroviară în Egipt: Trei morți și peste 100 de răniți după deraierea unui tren # Vocea Basarabiei
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 103 au fost rănite în urma deraierii unui tren, sâmbătă după-amiază, în nord-vestul Egiptului, în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunțat Ministerul Sănătății egiptean. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:30, ora locală (12:30 GMT), pe ruta Marsa Matruh – Cairo. Potrivit autorităților feroviare, cauza deraierii este în curs de investigare.
Ziua Limbii Române este marcată astăzi printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale organizate în mai multe localități din țară. Tot astăzi, la Chișinău, este așteptat președintele României, Nicușor Dan, care va participa la unele dintre manifestări, alături de șeful statului, Maia Sandu. Ziua va începe cu ceremonia oficială de întâmpinare a președintelui României.
PSDE s-a lansat în campanie cu promisiuni clare: Salariu mediu de 20.000 lei și pensie minimă de 5.000 lei # Vocea Basarabiei
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat, astăzi, oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul festiv, la care au participat peste 1000 de membri și simpatizanți ai formațiunii din toate raioanele țării, a avut loc la Palatul Republicii. PSDE a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă". Președintele PSDE a prezentat programul electoral al partidului, care include promisiuni precum salariu mediu de 20.000 lei și pensie minimă de 5.000 lei.
VIDEO/ Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Chișinău: „La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română!” # Vocea Basarabiei
Cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august, președintele României, Nicușor Dan, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova. Șeful statului român a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu. „Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii Române. La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română!"
În fiecare an, la 31 august, sufletul românesc tresare în același ritm pe ambele maluri ale Prutului. Ziua Limbii Române nu este doar o comemorare simbolică, ci o reconectare profundă cu identitatea noastră istorică, culturală și spirituală. Pentru Republica Moldova, această zi poartă o rezonanță aparte. Istoricul acestei sărbători întrunește evenimente marcate de tensiuni, curaj și renaștere națională.
VIDEO/ Grav accident la Sângerei cu implicarea unei mașini a Poliției: Doi polițiști, transportați la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier cu implicarea unui echipaj a Poliției de patrulare s-a produs aseară pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni. Conform cercetărilor preliminare, un Volkswagen Passat, condus de o șoferiță de 32 de ani a ieșit pe contrasens și a lovit frontal autoturismul de serviciu al poliției. Doi polițiști au fost transportați la spital.
Șeful IGP: Plahotniuc va fi adus în R.Moldova cu o cursă aeriană obișnuită la „cel mai favorabil preț” # Vocea Basarabiei
Vlad Plahotniuc va fi adus la Chișinău cu o cursă aeriană obișnuită, la „cel mai favorabil preț", imediat ce Ministerul Justiției din Grecia va emite verdictul de extrădare. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei". „De regulă, pleacă cel puțin trei angajați. Noi nu ne permitem să cheltuim bani publici pentru curse charter."
VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 29.08.2025, ora 19:00
EUROSECURITATE cu Ion Tăbârță din 30.08.2025, ora 10:00
Temele abordate în cadrul emisiunii: Constituirea și evoluția statului Republica Moldova; Mișcarea de renaștere națională de la finele anilor '80 ai secolului trecut; Principalele etape în evoluția statalității moldovenești; Rolul memoriei istorice în evoluția statului Republica Moldova; Principalele provocări la adresa securității Republica Moldova; Contextul politic intern din Republica Moldova.
VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 30.08.2025, ora 12:00
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat într-un atact armat # Vocea Basarabiei
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a promis că va fi făcută o anchetă detaliată care să elucideze toate aspectele acestui caz. „Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko vor conduce personal investigația."
Igor Grosu: Cu o majoritate pro-rusă tot procesul de aderare la UE se pune pe pauză # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și război, între democrație și dictatură. Cu o majoritate pro-rusă tot procesul de aderare la UE se pune pe pauză."
Săptămână culturală la Chișinău: Bookfest și donații masive de carte românească în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Două proiecte culturale de anvergură, finanțate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), vor avea loc săptămâna viitoare la Chișinău, în cadrul programului „Luna cărții românești", dedicat promovării limbii și culturii române dincolo de Prut. Bookfest Chișinău, cel mai așteptat salon de carte din Republica Moldova, își deschide porțile miercuri, 3 septembrie, ora 12:00.
Ion Ceban recunoaște că era la Moscova în ziua când a început războiul din Ucraina: „O vacanță planificată” # Vocea Basarabiei
Primarul general al municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, a recunoscut că se afla la Moscova în ziua de 24 februarie 2022, atunci când Federația Rusă a declanșat invazia militară asupra Ucrainei. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews România. „Pe data de 23 de aici din Republica Moldova, am plecat într-o vacanță planificată la Moscova."
Istoricul român Sorin Șipoș, distins la Chișinău cu titlul onorific Doctor Honoris Causa # Vocea Basarabiei
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa istoricului român Sorin Șipoș, profesor universitar, doctor habilitat și prorector pentru Relații Internaționale al Universității din Oradea. „Prin acordarea titlului, la inițiativa Consiliului Facultatea de Istorie și Filosofie – Universitatea de Stat din Moldova, comunitatea academică a USM își exprimă recunoașterea pentru contribuția sa la promovarea valorilor academice și culturale."
PAS s-a lansat oficial în campania electorală: „Avem o datorie – să fim generația integrării europene!” # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment organizat în scuarul Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu" din Chișinău. Ceremonia a fost deschisă de președintele partidului și actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis un mesaj mobilizator: „Avem o datorie – să fim generația integrării europene!"
VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 29.08.2025, ora 17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de astăzi, cererea de înregistrare a listei de candidați ai Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Decizia a fost motivată de excluderea formațiunii din lista partidelor cu drept de participare la scrutin, de către Agenția Servicii Publice (ASP).
Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa: Anunțul făcut de Zelenski # Vocea Basarabiei
Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prevederi legate de finanțarea armatei ucrainene, înțelegeri cu statele membre NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Ky
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 29.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
VIDEO/ Olesea Stamate s-a lansat oficial în campania electorală: „Avem nevoie de o justiție care să apere oamenii, nu interesele” # Vocea Basarabiei
Candidata independentă Olesea Stamate și-a anunțat oficial intrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, adresând un mesaj optimist și mobilizator către cetățeni. În discursul său de lansare, Stamate a subliniat că prioritatea sa rămâne justiția corectă, care apără oamenii și nu interesele obscure, dar și un viitor european pentru Moldova, construit […] Articolul VIDEO/ Olesea Stamate s-a lansat oficial în campania electorală: „Avem nevoie de o justiție care să apere oamenii, nu interesele” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ala Nemerenco, reacție la perchezițiile de la Spitalul Bălți: „Vom ajunge și la ziua fără mită” # Vocea Basarabiei
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat public după perchezițiile desfășurate de CNA și procurori la Spitalul Clinic Bălți, unde mai mulți factori de decizie, inclusiv directorul instituției, sunt vizați într-un dosar de corupție. Într-un mesaj ferm, Nemerenco a subliniat că lupta cu corupția rămâne un pilon esențial în reformele actuale ale sistemului de sănătate, iar […] Articolul Ala Nemerenco, reacție la perchezițiile de la Spitalul Bălți: „Vom ajunge și la ziua fără mită” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
VIDEO/ Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident # Vocea Basarabiei
Rusia a reiterat vineri opoziția față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, avertizând că acestea sporesc riscul unui conflict între Moscova și Occident. Ministerul de Externe acuză că planul transformă Kievul într-un „agent provocator” la granițele Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres. Aliaţii europeni ai Kievului lucrează la un set de garanţii […] Articolul VIDEO/ Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O intervenție medicală de rutină s-a transformat într-un moment deosebit pentru echipa de asistență medicală urgentă din Glodeni, care a asistat cu succes o naștere în ambulanță, în seara zilei de 28 august 2025. Totul a început la ora 20:09, când Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru o graviduță […] Articolul Naștere pe patru roți la Glodeni: O femeie a născut o fetiță în ambulanță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șeful de cabinet al Președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel, și-a suspendat activitatea începând de astăzi, pe întreaga durată a campaniei electorale. Anunțul a fost făcut de acesta printr-un mesaj public, în care precizează că se retrage temporar din funcția de la Președinție pentru a se dedica campaniei electorale din raionul Drochia. „Începând de astăzi, pentru […] Articolul Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet: Băluțel intră în campanie electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Raport Promo-LEX: Alegerile din 28 septembrie, afectate de ingerințe externe și presiuni politice # Vocea Basarabiei
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, acoperind perioada 22 iulie – 27 august. Documentul scoate în evidență o serie de riscuri sistemice care planează asupra corectitudinii, transparenței și integrității procesului electoral. Potrivit Promo-Lex, perioada electorală pare a fi marcată în continuare de ingerințe […] Articolul Raport Promo-LEX: Alegerile din 28 septembrie, afectate de ingerințe externe și presiuni politice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Cei doi șefi de stat au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre Republica Moldova […] Articolul Maia Sandu, convorbire telefonică cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Atenție, cetățeni moldoveni: reguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie # Vocea Basarabiei
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul […] Articolul Atenție, cetățeni moldoveni: reguli stricte de acces în Letonia, valabile de la 1 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 28.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția […] Articolul Dispoziție semnată de Igor Grosu: Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Limba Română unește din nou Chișinăul și Bucureștiul: Președintele României, Nicușor Dan, așteptat într-o vizită oficială la Chișinău # Vocea Basarabiei
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Președintele României, Nicușor Dan, efectuează duminică o vizită oficială la Chișinău, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit președinției, cei doi șefi de stat vor participa împreună la o serie de evenimente culturale menite să marcheze această sărbătoare cu profundă semnificație pentru ambele maluri ale Prutului. Programul oficial al […] Articolul Limba Română unește din nou Chișinăul și Bucureștiul: Președintele României, Nicușor Dan, așteptat într-o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Candidații din Edineț și Ungheni pot programa online examenele auto începând de astăzi # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, 29 august, candidații din raioanele Edineț și Ungheni care doresc să obțină permisul de conducere își pot programa online examenele auto, atât proba teoretică, cât și cea practică. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice (ASP), citat de IPN. Pentru a accesa noul serviciu digital, solicitanții trebuie să acceseze pagina web […] Articolul Candidații din Edineț și Ungheni pot programa online examenele auto începând de astăzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Republicii Moldova extinde lista sancțiunilor împotriva actorilor pro-ruși: Noi nume adăugate pentru acțiuni de destabilizare # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a anunțat vineri, 29 august, că mai multe persoane și entități implicate în acțiuni de destabilizare în favoarea Federației Ruse și a grupărilor criminale afiliate au fost incluse pe lista de sancțiuni, atât la nivel internațional, cât și național. „Astăzi, la Guvern, Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS), prin care se pun în […] Articolul Guvernul Republicii Moldova extinde lista sancțiunilor împotriva actorilor pro-ruși: Noi nume adăugate pentru acțiuni de destabilizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Canada sancționează persoane și entități pro-ruse implicate în destabilizarea Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Canada a anunțat joi, 28 august, impunerea de sancțiuni împotriva a 16 persoane fizice și două entități juridice, acuzate de implicare în „activități de interferență malignă” ale Federației Ruse în Republica Moldova, în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, relatează Ziarul de Gardă. Printre cei sancționați se numără, pentru prima dată, fosta bașcană a Găgăuziei, […] Articolul Canada sancționează persoane și entități pro-ruse implicate în destabilizarea Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, apel la unitate națională la startul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăși soarta Moldovei” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate națională la începutul campaniei electorale, subliniind că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor influența decisiv direcția țării în următorii patru ani. Într-un discurs ferm, șefa statului a făcut apel la responsabilitate, onestitate și apărarea democrației în fața amenințărilor externe. „Este pusă în joc însăși […] Articolul Maia Sandu, apel la unitate națională la startul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăși soarta Moldovei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți: Directorul și alți angajați, reținuți într-un dosar de corupție # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, în dimineața zilei de 29 august, percheziții la Spitalul Clinic din municipiul Bălți. Potrivit presei locale, directorul instituției, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și alți angajați cu funcții de conducere ar fi fost reținuți într-un dosar ce vizează fapte de corupție. Într-un răspuns pentru AGORA, reprezentanții CNA au confirmat că […] Articolul Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți: Directorul și alți angajați, reținuți într-un dosar de corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cetățenii Republicii Moldova au investit peste 8 milioane de lei în valori mobiliare de stat # Vocea Basarabiei
În perioada 18–27 august 2025, cetățenii Republicii Moldova au investit un total de 8.070.500 lei în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere organizată pe platforma evms.md, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor. În această perioadă, 234 de investitori au realizat 291 de tranzacții. Dintre sumele investite, 4,22 milioane lei au […] Articolul Cetățenii Republicii Moldova au investit peste 8 milioane de lei în valori mobiliare de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei a emis o declarație fermă de condamnare a unui atac masiv care a lovit Kievul, fără a face referire directă la Rusia ca responsabilă. În declarație, Ministerul slovac a subliniat că au fost vizate obiective de infrastructură civilă, provocând victime, inclusiv copii, în capitala ucraineană. De asemenea, sediul Delegației Uniunii […] Articolul Slovacia condamnă atacul asupra Kievului, fără a menționa Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie începe astăzi în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Astăzi începe oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în Republica Moldova. 21 de concurenți electorali, inclusiv 13 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți, sunt înscriși în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală va publica lista finală a competitorilor. Potrivit sondajelor, patru formațiuni politice au șanse mari de a accede […] Articolul Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie începe astăzi în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Pană de securitate în apropierea reședinței lui Putin: Peste 20 de persoane, evacuate cu barca după atacul unei drone ucrainene # Vocea Basarabiei
Un incendiu major a izbucnit din cauza unei drone ucrainene pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar a Rusiei, în apropierea palatului uriaș al președintelui Vladimir Putin de la Ghelendjik, relatează Meduza și alte mass-media în limba rusă. Sediul operațional al Teritoriului Krasnodar a raportat joi prăbușirea unei drone în apropierea satului Krinitsa. Agenția notează că aceasta […] Articolul Pană de securitate în apropierea reședinței lui Putin: Peste 20 de persoane, evacuate cu barca după atacul unei drone ucrainene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Drumuri, apă, școli și iluminat: Proiecte locale în valoare de 3 miliarde de lei, semnate # Vocea Basarabiei
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a dat startul oficial implementării proiectelor de dezvoltare regională aprobate în cadrul Apelului național din 2024. Astăzi au fost semnate primele 31 de contracte de finanțare, dintr-un total de 87 de proiecte, în cadrul unei ceremonii desfășurate cu participarea primarilor și a directorilor Agențiilor de Dezvoltare Regională. Valoarea totală […] Articolul Drumuri, apă, școli și iluminat: Proiecte locale în valoare de 3 miliarde de lei, semnate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Uniunea Europeană îl convoacă pe emisarul rus la Bruxelles după atacul cu drone și rachete comis de Rusia în cursul nopții asupra Kievului, atac care a avariat și clădirea Delegației UE în capitala ucraineană, a anunțat joi șefa diplomației europene Kaja Kallas, transmit AFP și Reuters. Kallas a menționat că a discutat cu colegii săi […] Articolul Emisarul rus la Bruxelles, convocat după atacul rusesc asupra Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
