Vedetele de la Inter Miami și-au pierdut capul, după ratarea finalei Leagues Cup. Luis Suarez și Busquets au scuipat și au împărțit pumni pe teren

07:50

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite presa română, cu referire la Reuters.