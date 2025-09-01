Vedetele de la Inter Miami și-au pierdut capul, după ratarea finalei Leagues Cup. Luis Suarez și Busquets au scuipat și au împărțit pumni pe teren
UNIMEDIA, 1 septembrie 2025 12:30
Cu Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets și Jordi Alba pe teren, Inter Miami nu s-a putut impune în finala Leagues Cup, pierzând într-o manieră umilitoare în fața celor de la Seattle Sounders, scor final 0-3, scrie adevarul.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
12:40
(video 18+) Momentul terifiant în care un tată israelian sare pe o grenadă pentru a-și proteja copiii, în timpul atacului Hamas: Imagini ce vă pot afecta emoțional # UNIMEDIA
Un pompier israelian și-a sacrificat viața pentru a-și proteja cei doi băieți în timpul atacurilor Hamas care au avut loc pe data de 7 octombrie 2023. Momentul dramatic, surprins de camerele de supraveghere, a fost prezentat abia acum diplomaților și liderilor lumii, scrie protv.ro.
Acum 15 minute
12:30
Vedetele de la Inter Miami și-au pierdut capul, după ratarea finalei Leagues Cup. Luis Suarez și Busquets au scuipat și au împărțit pumni pe teren # UNIMEDIA
Cu Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets și Jordi Alba pe teren, Inter Miami nu s-a putut impune în finala Leagues Cup, pierzând într-o manieră umilitoare în fața celor de la Seattle Sounders, scor final 0-3, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
12:10
Contrabandă de milioane cu aparate Bitcoin: Directorul unei companii din Moldova, condamnat cu suspendare și obligat să achite o amendă usturătoare # UNIMEDIA
Un director de companie din Chișinău a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de contrabandă cu echipamente pentru minarea criptomonedei Bitcoin. Sentința a fost pronunțată pe 29 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedeapsa penală, bărbatul a fost obligat să achite peste 815 mii de lei Ministerului Finanțelor și riscă pierderea bunurilor sechestrate în dosar.
11:50
Presa israeliană: Moldova cere Israelului 2,4 milioane de dolari pentru a permite desfășurarea pelerinajului hasidic prin Chișinău # UNIMEDIA
Ucraina ar putea interzice desfășurarea pelerinajului hasidic la Uman, în acest an. Potrivit presei internaționale, atât autoritățile de la Kiev, cât și cele din Chișinău solicită Israelului sprijin financiar de ordinul milioanelor de dolari pentru a putea asigura securitatea pelerinilor, în cazul în care vizitele religioase vor fi totuși permise.
11:50
Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice” # UNIMEDIA
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților, cu prilejul începutului de an școlar. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate:
Acum 2 ore
11:10
(foto) Emoții mari în familia Dodon. Mezinul Nicușor a schimbat școala și a pășit în clasele gimnaziale: „Le urăm elevilor entuziasm și perseverență” # UNIMEDIA
Clopoțelul a sunat și pentru familia Dodon. Fiul fostului președinte Igor Dodon, Nicușor, a pășit astăzi pragul clasei a cincea, marcând începutul unei noi etape școlare în Liceul Teoretic „Orizont”. Cu această ocazie, Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare tuturor elevilor, părinților și profesorilor, urându-le un an plin de reușite, răbdare și perseverență.
11:00
(foto) Radu Marian, în prima zi de școală: Fotografia din 1997, din arhiva personală, publicată de deputatul PAS # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a marcat începutul noului an școlar cu o amintire din copilărie. Într-o postare, parlamentarul a povestit despre primul său sunet, pe 1 septembrie 1997, când avea doar 6 ani și a atașat o fotografie cu mama sa, profesoară, și frații săi.
11:00
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 septembrie, nu înainte.
11:00
(video) Un suspect în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, arestat: Anunțul lui Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Un suspect în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost arestat, a anunţat președintele Volodimir Zelenski.
10:50
(foto) Cum arăta Radu Marian în prima zi de școală: Fotografia din 1997, din arhiva personală, publicată de deputatul PAS # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, a marcat începutul noului an școlar cu o amintire din copilărie. Într-o postare, parlamentarul a povestit despre primul său sunet, pe 1 septembrie 1997, când avea doar 6 ani și a atașat o fotografie cu mama sa, profesoară, și frații săi.
Acum 4 ore
10:40
Moldovenii care călătoresc cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă, de astăzi: Se scumpesc și taxele de pod # UNIMEDIA
Guvernul României a aprobat noi tarife pentru circulația pe drumurile naționale dar și taxa de trecere a podurilor de peste Dunăre. Astfel, rovinieta pentru un an aproape că se dublează, crescând de la 28 la 50 de euro, scrie presa română.
10:40
Planifici astăzi o vizită la Ambasada SUA? Misiunea diplomatică nu va activa: Care este motivul # UNIMEDIA
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că va fi închisă stăzi cu ocazia Zilei Muncii – sărbătoare federală marcată anual în Statele Unite în prima zi de luni a lunii septembrie.
10:40
(video) Irina Vlah, alături de elevii de la Liceul Teatral „Iurie Harmelin”: Învățați, întrebați și visați. Astăzi sunteți copii, iar mâine - liderii țării # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost, în această dimineață, la „primul sunet” alături de elevii, învățătorii și părinții de la Liceul Teatral „Iurie Harmelin” din Chișinău.
10:30
Evenimente rușinoase pentru Italia, după Mondiale de înot. Două înotătoare, arestate pe aeroport după ce au fost prinse la furat # UNIMEDIA
Benedetta Pilato, înotătoare de origine italiană, medaliată cu bronz în proba de 100 metri bras la Campionatele Mondiale din Singapore, și Chiara Tarantino, au fost reținute de către autoritățile din cadrul aeroportului din Singapore pentru furt din magazine, conform NY Post, citat de adevarul.ro.
10:10
Viteza ucide: Două persoane au decedat, după ce s-au răsturnat cu BMW-ul într-un canal de scurgere a apelor, la Soroca # UNIMEDIA
Un grav accident rutier, soldat cu moartea a două persoane, a avut loc aseară la intrarea în satul Cosăuți, raionul Soroca
09:50
Ex-șeful Spitalului din Bălți, demis de Nemerenco după scandalul de corupție, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Bălți, pronunțată sâmbătă, 30 august, scrie nordnews.md.
09:40
75% dintre ucraineni susțin armistițiul cu Rusia, dar doar cu garanții solide de securitate: Care sunt principalele solicitări # UNIMEDIA
75% dintre ucraineni consideră că țara lor ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia numai în condiţiile obţinerii unor garanţii internaţionale de securitate, arată un sondaj realizat de Rating Group între 21 şi 23 august 2025, scrie adevarul.ro.
09:20
(video) „Școala este locul unde se formează caractere”: Ion Ceban, mesaj de felicitare la începutul anului de studii # UNIMEDIA
La începutul noului an școlar, primarul general Ion Ceban a transmis un mesaj de încurajare pentru elevi, profesori și părinți, subliniind rolul fundamental al educației în formarea viitorului. „Școala este locul unde se formează caractere, se cultivă cunoașterea și se nasc idei care pot schimba lumea”, a declarat edilul.
09:00
Astrologii au astăzi veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Peștii află un detaliu important care le inspiră creativitatea. În privinţa Vărsătorilor, o idee îndrăzneață devine realistă după documentare solidă. Scorpionii sapă după adevăr şi îl şi găsesc.
09:00
Guvernul României a aprobat noi tarife pentru circulația pe drumurile naționale dar și taxa de trecere a podurilor de peste Dunăre. Astfel, rovinieta pentru un an aproape că se dublează, crescând de la 28 la 50 de euro, scrie presa română.
08:50
(video) Cutremur puternic în Afganistan: Peste 600 de morți și aproximativ 2000 răniți. Zonele afectate sunt izolate și greu accesibile. Zonele afectate sunt izolate și greu accesibile # UNIMEDIA
Peste 600 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
08:40
Astrologii au astăzi veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Peștii află un detaliu important care le inspiră creativitatea. În privinţa Vărsătorilor, o idee îndrăzneață devine realistă după documentare solidă. Scorpionii sapă după adevăr şi îl şi găsesc.
08:30
Drumul spre școală începe cu siguranța în trafic: Recomandările IGP cu prilejul noului an școlar # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției marchează începutul noului an școlar cu un apel către părinți, copii și conducători auto - siguranța copiilor trebuie să fie mereu pe primul loc.
08:30
(video) Cutremur puternic în Afganistan: Peste 20 de morți și 115 răniți. Zonele afectate sunt izolate și greu accesibile # UNIMEDIA
Peste 20 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan, scrie adevarul.ro.
08:20
Drumul spre școală începe cu siguranța în trafic: Recomandările IGP cu prilejul începerii noului an școlar # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției marchează începutul noului an școlar cu un apel către părinți, copii și conducători auto - siguranța copiilor trebuie să fie mereu pe primul loc.
08:10
Sună clopoțelul în toată țara: Școlile și-au redeschis ușile pentru mii de elevi, care au revenit astăzi în bănci # UNIMEDIA
Mii de copii se aliniază, în aceste clipe, în curțile școlilor, unde sunetul clopoțelului reunește generații. Clasa pregătitoare își ține părinții de mână cu teamă, iar elevii de clasa a XII-a își aruncă priviri nostalgice - pentru ei, este ultima dată când aud discursurile de început,
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina: Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite presa română, cu referire la Reuters.
07:30
Anexarea Cisiordaniei, luată în calcul de Israel: Un răspuns dat deciziilor unor state europene # UNIMEDIA
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
07:20
(video) Concert în capitală de Ziua Limbii Române: Cristofor Aldea Teodorovici, Natalia Barbu, Brio Sonores și alți artiști au urcat pe scena de pe strada pietonală „Eugen Doga” # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chişinău invită cetățenii și oaspeții capitalei, astăzi, la un concert dedicat Zilei Naționale a Limbii Române. Potrivit programului, pe scena vor urca actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții.
07:20
Prima zi de toamnă aduce vreme variabilă, temperaturi în ușoară scădere și posibile ploi izolate spre seară. Deși calendaristic a început toamna, vremea rămâne plăcută în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 32 de grade Celsius
07:10
Lituania a finalizat instalarea unor obstacole antitanc, cunoscute sub denumirea de „dinți de dragon”, la granița cu enclava rusă Kaliningrad. Aceste obstacole anti-tanc, blocuri piramidale din beton armat, sunt concepute pentru a împiedica sau încetini înaintarea vehiculelor blindate, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Stop, oprește!”: Concertul lui Magnat și Feoctist, la Sîngera, întrerupt din cauza unui fan. Ce i-a înfuriat pe artiști # UNIMEDIA
Prestația lui Magnat și Feoctist la un eveniment orgnizat la Sîngera a fost perturbată din cauza unui fan. Potrivit imaginilor video, acesta a aruncat cu un bănuț în artiști, fapt ce i-a determinat pe aceștia să oprească imediat concertul.
20:00
Moscova pune GPS pe străini: Moldovenii care muncesc în Rusia vor fi obligați să instaleze o aplicație mobilă petru a fi monitorizați # UNIMEDIA
Începând cu 1 septembrie 2025, autoritățile ruse au implementat un sistem digital obligatoriu de monitorizare a migranților în Moscova și regiunea înconjurătoare. Aceștia trebuie să instaleze aplicația mobilă „Amina”, care colectează date biometrice și de geolocație, transmițându-le autorităților ruse pentru a asigura respectarea legislației migratorii.
19:40
Deconectări de lumină în prima zi de toamnă: Lista adreselor din țară care nu vor avea mâine curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că mâine, 1 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electric.
19:40
(live) Concert în capitală de Ziua Limbii Române: Cristofor Aldea Teodorovici, Natalia Barbu, Brio Sonores și alți artiști vor urca pe scena de pe strada pietonală „Eugen Doga” # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chişinău invită cetățenii și oaspeții capitalei, astăzi, la un concert dedicat Zilei Naționale a Limbii Române. Potrivit programului, pe scena vor urca actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții.
19:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, se află în acest moment în Italia, țară care face parte din spațiul Schengen, în care ultimul ar fi fost interzis pentru o perioadă de 5 ani.
19:20
Cum îți dai seama dacă alimentezi carburant bun: Ce trebuie să verifici pentru a ști dacă benzina sau motorina este de calitate # UNIMEDIA
În ultimii ani, numărul benzinăriilor low-cost a depășit semnificativ pe cel al stațiilor convenționale, stârnind îngrijorări în rândul șoferilor cu privire la calitatea combustibilului. Pentru a evita problemele tehnice la motor, este esențial să știi ce anume trebuie să verifici înainte de a alimenta, astfel încât combustibilul să fie sigur și eficient, scrie playtech.ro.
19:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, se află în acest moment în Italia, țară care face parte din spațiul Schengen, în care ultimul ar fi fost interzis pentru o perioadă de 5 ani.
18:50
Mai mulți consumatori din sectorul Rîșcani au rămas fără apă caldă menajeră timp de o lună: Vezi motivul și adresele vizate # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Rîșcani despre executarea lucrărilor planificate de renovare a rețelei termice în perimetrul străzii Saharov, 11. Aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea și asigurarea funcționării eficiente a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
18:40
(video) Olga Verbițchi a spus „DA” în fața părinților. Cum a fost cerută iar în căsătorie artista # UNIMEDIA
Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Artista a fost cerută în căsătorie și a spus un „DA” plin de emoție, într-un cadru intim și deosebit, scrie SHOK.md.
18:30
Navă civilă avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv # UNIMEDIA
O navă cargo civilă, NS Pride, a fost avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv. Marina ucraineană avertizează că, în urma războiului declanșat de Rusia, numeroase obiecte explozive rămân în apele internaționale, reprezentând un risc major pentru transportul civil, scrie digi24.ro.
18:10
Un BMW și o Toyota, boțite, după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc pe data de 3 augus, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu strada Alexandru cel Bun. Potivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un BMW și o Toyota.
17:40
Schimbare la Ambasada UE la Chișinău: Iwona Piórko, numită ambasador după plecarea lui Janis Mazeiks # UNIMEDIA
Pe data de 30 august 2025, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și Vice-președinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a anunțat numirea mai multor înalți responsabili – printre care și Iwona Piórko Bermig – ca noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova.
17:20
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri.
17:00
(stop cadru) Cine e nașul acestei guvernări - Sturza sau Filat?! Liderul PLDM: Sturza e din categoria înainte de război eram puțini, dar după victorie - mulți # UNIMEDIA
Liderul PLDM, Vlad Filat, a declarat că fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, nu a participat niciodată în procesele politice. „El e ca în vorba ceea - înainte de război eram puțini, dar după victorie - mulți” a ironizat Vlad Filat în cadrul unei emisiuni.
16:30
Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm” # UNIMEDIA
Înalți oficiali ai Casei Albe cred că unii lideri europeni susțin public efortul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce în culise încearcă să anuleze progresele făcute la summitul din Alaska, potrivit Axios, citat de digi24.ro.
16:10
„Să fim mândri, oriunde ne-am afla, că vorbim românește”: Mesajele premierului Dorin Recean și speakerului Igor Grosu, de Ziua Limbii Române # UNIMEDIA
Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au adresat mesaje de felicitare, pentru cetățeni, de Ziua Limbii Române.
15:50
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va emite un decret prezidențial prin care va impune identificarea tuturor alegătorilor, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
15:30
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat astăzi, 31 august 2025, Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă desfășurată la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.