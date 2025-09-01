Fostul jucător de tenis Roger Federer a devenit miliardar
Logos-Press, 1 septembrie 2025 09:15
Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam, a intrat în rândul sportivilor a căror avere depășește 1 miliard de dolari înainte de taxe și onorarii de agenție, informează Logos Press.
Acum 15 minute
09:15
Acum 2 ore
08:15
Moldova cere Israelului să plătească 2,5 milioane de dolari până la 3 septembrie pentru tranzitul pelerinilor la Uman prin Chișinău, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte ale podiumului, – informează Logos Press.
Ieri
18:15
Pugilistul ucrainean, campion mondial absolut la categoria grea, campion olimpic Oleksandr Usik a sosit la Chișinău, unde s-a întâlnit cu o serie de demnitari și zeci de sportivi, transmite Logos Press.
16:15
Potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, Chișinăul are una dintre cele mai mici accesibilități ale apartamentelor comparativ cu capitalele europene. Pentru a cumpăra un apartament de 70 de metri pătrați în primul și al doilea trimestru al anului 2025, erau necesare 15,5 și 14,8 salarii medii anuale.
14:15
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul Programului de disciplină fiscală pentru 2025, o atenție deosebită va fi acordată celor cinci sectoare – comerțul cu ridicata și cu amănuntul, industria prelucrătoare, industria alimentară, serviciile auxiliare, precum și construcțiile și tranzacțiile imobiliare.
12:15
Sezonul de vară al fructelor de pădure în Moldova: recoltă scăzută și prețuri ridicate # Logos-Press
Recolta din acest an de soiuri de fructe de pădure timpurii și medii a scăzut cu aproximativ 40-50%, în timp ce prețurile lor au crescut în medie cu 15-30%, informează Logos Press.
10:15
Monedă rotundă emisă în argint și aur în seria „Aleea Clasicilor din Grădina Orășenească Ștefan cel Mare și Sfînt”. Ștefan cel Mare și Sfînt, Chișinău mun.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
Brutăria Franzeluța din Chișinău, care a stabilit de mult timp exporturi în SUA, nu a simțit scăderea livrărilor pe piața americană. Acest lucru a fost relatat pentru Logos Press de către directorul general al companiei, Andrei Beșliu, care a menționat că în 2024 volumele de export pe piața americană au ajuns la 1,5 milioane de dolari.
14:30
Agenția pentru siguranța alimentelor ANSA îndeamnă cumpărătorii de hrișcă ambalată Imperia Foods (țara de origine – Rusia, data de pe ambalaj – 18.04.2025, importator – „Vintage Distribution” SRL), să returneze acest produs la punctul de vânzare, – informează Logos Press.
12:30
În Republica Moldova a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează Logos Press.
10:15
Ucraina nu va primi gaze din Azerbaidjan și Grecia prin Coridorul Vertical în septembrie: nu a fost găsit nimeni dispus să importe combustibil pe această rută, a raportat Logos Press.
09:30
Licitaţie deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a planurilor urbanistice # Logos-Press
S.A. “Moldtelecom” anunţă inițierea licitaţiei deschisă privind achiziția serviciilor de elaborare a planurilor urbanistice de detaliu (PUD) pentru terenurile din teritoriul extravilan.
09:15
S.A. “ Moldova-Film “ anunță licitația “cu strigare“ în scopul dării în locațiune a activelor neutilizate, care va avea loc la 15.09.2025 ora 13.00
28 august 2025
19:00
Campionatul European de Rugby pe Plajă s-a desfășurat în parcul „La Izvor” din capitală, echipa națională a Moldovei obținând medaliile de argint în turneul masculin, informează Logos Press.
16:45
Purcari Wineries, într-un comunicat postat pe Bursa de Valori București, raportează o scădere de 11,25% a EBITDA înainte de taxe pentru primele 6 luni din 2025. Scăderea este de 49,06 milioane lei (187,51 milioane lei) față de 55,28 milioane lei (211,29 milioane lei) în aceeași perioadă a anului trecut, informează Logos Press.
15:15
Aproximativ 1,3 milioane de tone de produse vor fi recoltate de agricultorii moldoveni de pe 415 mii de hectare însămânțate cu porumb boabe în acest an, relatează Logos Press.
14:15
Tinerii activi din Moldova primesc sprijin financiar din partea statului. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 1 milion de dolari pentru dezvoltarea inițiativelor de tineret, relatează Logos Press.
12:15
Conglomeratul francez, care deține 75 de mărci de lux precum Louis Vuitton, Dior și companiile de bijuterii Bulgari și Tiffany & Co. suferă din cauza scăderii vânzărilor. Bilanțul semestrial, publicat în vara anului 2025, arată că veniturile LVMH au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Profitul din operațiuni a scăzut cu 15%, la 9 miliarde de euro, a raportat Logos Press, citând DW.
10:15
O companie românească controlată de familia fostului ministru moldovean al energiei Constantin Iavorschi va depozita și transporta bitumul de 24 de ore deținut de OMV Petrom, potrivit Logos Press.
27 august 2025
18:15
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova, care reprezintă Moldova la competițiile internaționale, au devenit câștigători ai Grand Prix-ului reprezentativ din Germania, – informează Logos Press.
15:45
În ajunul Zilei Independenței, reprezentanții autorităților și cei ai organizației de opoziție a agricultorilor Forța Fermierilor au avut un schimb de replici tăioase cu privire la viitorul agriculturii și al spațiului rural moldovenesc. Ambele părți au obiective bune, dar căile spre ele sunt diferite”, susține Logos Press.
14:15
Rusia a pierdut cel puțin 17% din capacitatea sa de rafinare a petrolului din cauza atacurilor AFU, a raportat Reuters. Potrivit datelor sale, este vorba despre o producție de 1,1 milioane de barili pe zi
13:15
Cabinetul de miniștri ucrainean a actualizat normele de trecere a frontierei pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Această grupă de vârstă de bărbați este autorizată să treacă frontiera în timp de război, a relatat Logos Press citând DW.
13:00
Astăzi, 27 august, Moldova sărbătorește cea de-a 34-a aniversare a independenței sale. Sărbătorile sunt planificate în întreaga țară, iar la Chișinău au sosit invitați de marcă precum președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk, informează Logos Press.
11:45
Festivalurile internaționale Cronograf și DescOperă au fost incluse în Lista evenimentelor culturale de anvergură la nivel de stat cu finanțare de la bugetul de stat, informează Logos Press.
10:15
Moldova consolidează controlul asupra armelor de calibru mic și armamentului ușor. Guvernul a modificat Strategia de dezvoltare a securității interne pentru anii 2022-2030″, informează Logos Press.
26 august 2025
19:15
Canoistul Serghei Tarnovschi, care joacă pentru Moldova, a câștigat medaliile de aur și bronz la Campionatul Mondial de Canoe Sprint desfășurat la Milano (Italia), informează Logos Press.
17:45
Moldova va avea un sistem informațional „Notarul Electronic” (e-Notar), – relatează Logos Press.
16:45
Sectorul bancar a înregistrat o creștere semnificativă a activității de creditare în primele șase luni ale anului 2025, a raportat Logos Press.
15:00
În perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025, agricultorii vor putea solicita Agenției de Investiții și Plăți AIPA subvenții post-investiționale (sub formă de compensații parțiale pentru investițiile în proiecte de construcție și modernizare a infrastructurii agricole de producție și post-recoltă lansate în 2024 și 2025), a informat Logos Press.
13:30
Asigurătorul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a câștigat de unul singur licitația pentru achiziționarea a 80 la sută din acțiunile companiei de asigurări moldovenești Moldasig în cadrul unei licitații publice. Acest lucru conferă VIG poziția de lider pe piața din Moldova, cu o cotă de piață de aproximativ 30 %”, a informat Logos Press.
12:15
Compania franceză de energie regenerabilă Qair a declarat că a achiziționat o capacitate de energie eoliană de 135,5 MW în Moldova și România, ceea ce îi va permite să își continue extinderea în Europa de Est – informează Logos Press.
10:15
Ministerul Educației și Cercetării din Moldova lansează măsuri pentru a motiva familiile ucrainene să își mute copiii de la educația online la cea offline, informează Logos Press.
25 august 2025
18:15
În ultimii zece ani, proporția populației de vârstă activă a scăzut cu 9 puncte procentuale, în timp ce proporția persoanelor peste vârsta activă a crescut, dimpotrivă, cu 7,5 puncte procentuale. Acest lucru este evidențiat de rezultatele finale ale recensământului populației și locuințelor din 2024 privind caracteristicile demografice. Acestea au fost prezentate luni de către Biroul Național de Statistică.
16:15
Previziuni privind recolta de fructe cu coajă lemnoasă: mai puțină producție, calitate superioară # Logos-Press
În 2025, recolta de nuci din Moldova va fi cu aproximativ 15-20% mai mică decât cea de anul trecut, însă calitatea nucilor comercializate de cel puțin unele întreprinderi producătoare de nuci din țară poate fi foarte ridicată, – informează Logos Press cu referire la conducerea Asociației Producătorilor de Nuci din Moldova ANRM.
14:15
Sănătatea mintală în Moldova a încetat să mai fie o modă și a devenit o necesitate, susține Jana Chihai, prorector pentru cercetare și inovare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, președinte al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor.
12:15
Vicepreședintele american J.D. Vance și-a exprimat speranța că conflictul din Ucraina se va încheia în cel mult șase luni. El a remarcat că Donald Trump a realizat mai multe în timpul mandatului său prezidențial decât a făcut predecesorul său Joe Biden în câțiva ani, a relatat Logos Press citând RBC.
10:15
Serghei Tarnovschi, care concurează pentru Republica Moldova, a terminat pe locul al treilea la Campionatul Mondial de Canoe Sprint de la Milano, – informează Logos Press.
24 august 2025
16:45
Muzeul Național de Artă a deschis o expoziție personală a artistului român Ion Angel cu tema „Agorafobie”, informează Logos Press.
14:30
Începând cu 24 august 2025, Republica Moldova și România au introdus controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, informează Logos Press.
12:45
Chișinăul a dezvelit sâmbătă prima aeronavă asamblată în Moldova dintr-un kit adus din Statele Unite, relatează Logos Press.
10:15
Chișinăul contează pe sprijinul Bucureștiului în discuțiile privind cadrul financiar al Uniunii Europene, pentru ca țara să aibă acces cât mai repede la fondurile de asistență pentru preaderare. Premierul Dorin Recean a făcut această declarație după o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, transmite Logos Press.
23 august 2025
17:15
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista persoanelor fizice și juridice supuse așa-numitelor „măsuri restrictive”. Ordinul corespunzător al directorului SIS a fost publicat în „Monitorul Oficial” la 22 august, informează Logos Press.
15:15
În ultimii cinci ani, Primăria municipiului Chișinău a investit peste 13,5 milioane de lei în reabilitarea și modernizarea bazinelor de înot din școlile și taberele de copii aflate în subordinea Direcției principale educație, tineret și sport”, informează Logos Press.
12:45
În Moldova, jumătate din muncitori sunt concentrați în capitală – aici salariile sunt de două ori mai mari decât în raioane, relatează Logos Press.
10:15
UE a transferat 4,05 miliarde de euro Ucrainei la timp pentru cea de-a 34-a Zi a Independenței, care este sărbătorită la 24 august, a raportat Logos Press.
22 august 2025
18:15
La 23 august, Filarmonica Națională Serghei Lunkevici va continua o serie de concerte simfonice în aer liber în curtea Palatului Republicii, – informează Logos Press.
17:15
În primul semestru al anului 2025, veniturile din administrarea și deznaționalizarea proprietății de stat s-au ridicat la 499.349,43 mii lei, informează Logos Press.
16:45
La ora actuală, prețurile angro pentru merele din soiurile timpurii (de vară) au scăzut cu aproximativ jumătate, de la 20 la 9 lei/kg în medie, de la apariția lor pe piața „proaspătă” din Moldova acum o lună și jumătate”, relatează Logos Press.
