UE are un nou ambasador în Moldova: Iwona Piorko îl succede pe Janis Mazeiks
Omniapres, 1 septembrie 2025 09:10
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, scrie Newsmaker.md. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în […] The post UE are un nou ambasador în Moldova: Iwona Piorko îl succede pe Janis Mazeiks appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
09:10
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, scrie Newsmaker.md. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în […] The post UE are un nou ambasador în Moldova: Iwona Piorko îl succede pe Janis Mazeiks appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
07:10
O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată. FECIOARĂ O să luați parte la o ședință și poate o să vă spuneți și voi punctul de vedere, ca să se țină cont de cerințele voastre, că vreți […] The post Horoscop 1 septembrie 2025. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche appeared first on Omniapres.
Ieri
08:40
Horoscop 31 august 2025. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare # Omniapres
E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile. FECIOARĂ O să ieșiți pe la evenimentele mondene dacă n-aveți propria aniversare și prietenii în jurul vostru, că e rost de petrecere. E o problemă […] The post Horoscop 31 august 2025. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare appeared first on Omniapres.
30 august 2025
12:00
VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” # Omniapres
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația a fost […] The post VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” appeared first on Omniapres.
10:30
Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a solicitat oficial Centrului de Comunicare Strategică „Patriot” să prezinte un raport detaliat privind finanțarea și activitatea sa. „Începem astăzi campania electorală și, cu siguranță, acest centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie. Am solicitat informații despre mijloacele financiare pe care le-a […] The post Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” appeared first on Omniapres.
10:10
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un candidat care […] The post Victoria Furtună acuză CEC de tăinuirea informațiilor și depășirea atribuțiilor appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață. FECIOARĂ Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, sau e un succes […] The post Horoscop 30 august 2025. O să vă remontați din punct de vedere emoțional appeared first on Omniapres.
29 august 2025
18:10
Șoferii din capitală sunt atenționați cu privire la noi restricții de circulație în sectorul Botanica. Începând cu data de 31 august și până pe 30 septembrie 2025, va fi suspendată circulația rutieră pe strada Butucului, pe segmentul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brâncuși. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului […] The post Restricții de trafic în Botanica: strada Butucului se închide din 31 august appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu data de 1 septembrie 2025, autoritățile din Republica Letonia vor aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere eliberat de statul leton. Decizia vine în contextul intensificării riscurilor de securitate asociate războiului din Ucraina și are drept scop consolidarea controlului […] The post Noi condiții de călătorie în Letonia pentru moldoveni, din 1 septembrie appeared first on Omniapres.
17:40
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Omniapres
În prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. Nicolae Grigorișin este un profesionist cu o carieră solidă în administrația publică și o înțelegere profundă a problemelor cu care se confruntă localitățile din nordul țării, contribuție […] The post Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
17:10
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția […] The post Sesiunea ordinară de toamnă a Parlamentului începe la 1 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei # Omniapres
Peste 5,3 milioane de lei urmează să fie recuperați la bugetul de stat, în urma unor controale efectuate de Serviciul Vamal în perioada 18–29 august 2025. Mai exact, în urma verificărilor, autoritățile au stabilit că mai mulți agenți economici au ocolit legea și au achitat taxe vamale mai mici decât cele reale. Printre neregulile constatate […] The post Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:00
Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor emite un Ordin comun pentru a iniția un proiect pilot de inventariere a rețelelor de gaze naturale într-o localitate urbană și una rurală din Republica Moldova. Scopul este testarea unei metodologii de identificare și gestionare a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar care sunt exploatate […] The post Statul face ordine în rețelele de gaze: proiect pilot în două localități din Moldova appeared first on Omniapres.
15:30
Chiriile pentru garsonierele și locuințele cu una sau două camere în blocuri vechi s-au scumpit în luna august cu până la 20%. În schimb, pentru apartamentele mai scumpe, cu chirii de peste 500 de euro, prețurile rămân neschimbate. Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în CapitalăFoto: stiri.md Contactat de IPN, agentul imobiliar Victor […] The post Chiriile pentru apartamentele mici au crescut cu până la 20% în august appeared first on Omniapres.
15:20
Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia # Omniapres
Nu contează de unde provine gazul, ci prețul acestuia și stabilitatea aprovizionării. Opinia a fost exprimată de președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul emisiunii „На грани” de la Exclusiv TV, moderată de Natalia Cosîh. El a precizat că Moldova continuă să cumpăre gaz rusesc, doar că la suprapreț. „De energetică depinde dezvoltarea atât […] The post Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia appeared first on Omniapres.
15:10
Consiliul Europei trimite delegație pre-electorală în Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
O delegație de patru membri a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) va efectua o vizită pre-electorală în Republica Moldova în perioada 3-4 septembrie. Scopul vizitei este evaluarea campaniei electorale și a climatului politic înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. La Chișinău, membrii delegației se vor întâlni cu Președintele Republicii, Președintele Parlamentului, precum […] The post Consiliul Europei trimite delegație pre-electorală în Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
14:30
Blocul Electoral Patriotic a dat start campaniei electorale în apropierea Mănăstirii Căpriana # Omniapres
Astăzi, 29 august, a fost lansată campania electorală a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul festiv s-a desfășurat în apropierea Mănăstirii Căpriana – loc cu o semnificație aparte pentru Republica Moldova, unde, acum 600 de ani, au fost puse temeliile centrului spiritual și cultural […] The post Blocul Electoral Patriotic a dat start campaniei electorale în apropierea Mănăstirii Căpriana appeared first on Omniapres.
14:30
Pe 28 august, cadrele medicale ale SAMU Glodeni au asistat nașterea unei fetițe în timpul transportului spre maternitate. La ora 20:09, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat solicitarea pentru o gravidă de 29 de ani, aflată la a doua sarcină, 38 săptămâni, într-un sat din raionul Glodeni. Echipa de asistență medicală urgentă […] The post S-a grăbit să vină pe lume: O fetiță din Glodeni s-a născut în ambulanță appeared first on Omniapres.
14:10
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată, pe 28 august, o intervenție chirurgicală pentru tratarea unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, folosind un dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea dispozitivului direct în interiorul sacului anevrismal, reducând riscul de […] The post Primul tratament al unui anevrism cerebral cu dispozitiv WEB, efectuat în Moldova appeared first on Omniapres.
13:40
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție fermă în urma perchezițiilor desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la mai multe instituții medicale din nordul țării, inclusiv Spitalul Clinic Bălți, unde directorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar vicedirectorul este cercetat pentru corupere pasivă. „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în […] The post Ministra Sănătății reacționează la scandalul de corupție de la Spitalul Bălți appeared first on Omniapres.
13:20
PDMM cere SUA să intervină ”pentru a curma abuzurile guvernării PAS”: ”Vocea Americii poate face diferența în apărarea democrației și a drepturilor omului” # Omniapres
Președintele Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Boris Foca, a mers astăzi la Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru a înmâna personal o scrisoare adresată președintelui Donald J. Trump, în care reclamă abuzurile și presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice, transmite IPN. În document, PDMM denunță încălcarea gravă a drepturilor […] The post PDMM cere SUA să intervină ”pentru a curma abuzurile guvernării PAS”: ”Vocea Americii poate face diferența în apărarea democrației și a drepturilor omului” appeared first on Omniapres.
13:00
(VIDEO) Percheziții la Ungheni: Doi bărbați reținuți pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Omniapres
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele infracțiunii spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetei […] The post (VIDEO) Percheziții la Ungheni: Doi bărbați reținuți pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari appeared first on Omniapres.
12:30
Un bărbat s-a prăbușit pe stradă la Buiucani: carabinierii au intervenit până la sosirea ambulanței # Omniapres
Un incident a avut loc în această dimineață pe o stradă din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde un bărbat s-a prăbușit la pământ, fiind incapabil să comunice sau să solicite ajutor. Un echipaj al Direcției regionale „Centru” din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în apropiere, a observat situația și a acordat primul ajutor. […] The post Un bărbat s-a prăbușit pe stradă la Buiucani: carabinierii au intervenit până la sosirea ambulanței appeared first on Omniapres.
11:30
Un soldat în termen din cadrul Forțelor Armate ale Republicii Moldova, care evadase joi seara de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”, a fost identificat și reținut de polițiști în cursul nopții. Informația a fost confirmată pentru PulsMedia.MD de Cristina Talpă, ofițerul de presă al Poliției Capitalei. Potrivit jurnaliștilor, tânărul, în vârstă de 19 ani, […] The post Alertă la Spitalul de Psihiatrie „Codru”: Soldat evadat, găsit de poliție peste noapte appeared first on Omniapres.
11:10
Guvernul extinde lista persoanelor sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării # Omniapres
Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS), structura Guvernului responsabilă de implementarea măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova, a decis completarea listei persoanelor și entităților sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării. Pe lista actualizată au fost incluși doi cetățeni ai Republicii Moldova: Dmitri Buimistru, pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale printr-un […] The post Guvernul extinde lista persoanelor sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de caniculă, valabilă în perioada 29–31 august 2025. Potrivit meteorologilor, în aceste zile se vor înregistra temperaturi maxime de până la +35°C în mai multe regiuni ale țării. Avertizarea vizează zona de sud, centrul și unele raioane din nordul Republicii Moldova, conform hărții oficiale […] The post Avertizare meteo: Urmează trei zile de caniculă în Moldova appeared first on Omniapres.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Tinatin Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite și unul din puținii lideri ai opoziției aflat în libertate, și Giorgi Baramidze, fost viceprim-ministru și ministru al Integrării Europene și Euro-Atlantice, politicieni importanți din opoziția georgiană. Discuțiile au vizat situația regională și evoluțiile politice din Georgia, cu implicații directe asupra […] The post Maia Sandu a discutat cu lideri ai opoziției georgiene evoluțiile politice din Georgia appeared first on Omniapres.
09:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Percheziții matinale la spitalul din Bălți privind fapte de corupțieFoto: moldova1.md Informația a fost confirmată pentru Știri.md de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. „CNA desfășoară acțiuni de […] The post Corupție la Spitalul din Bălți: Directorul și alți angajați, vizați de ancheta CNA appeared first on Omniapres.
09:10
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv […] The post A început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
07:10
O zi cu câștiguri și rezultate vizibile. O să ne dăm interesul să facem lucruri atent controlate, ca să atingem rezultatul pe care ni-l dorim. FECIOARĂ Sunt chestiuni importante de rezolvat și o să vă interesați de lucrurile care depind strict de voi. În rest, sunați sau trimiteți email autorităților de la care așteptați răspunsuri. […] The post Horoscop 29 august 2025. Vin bani dintr-o sursă neașteptată appeared first on Omniapres.
28 august 2025
21:50
BREAKING NEWS // Canada sancționează mai mulți politicieni din R. Moldova, inclusiv Irina Vlah și Victoria Furtună # Omniapres
Guvernul Canadei a anunțat joi, 28 august, impunerea de sancțiuni împotriva a 16 persoane și două entități pentru „interferențe maligne” ale Rusiei în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare. Potrivit Ziarul de Gardă, printre cei vizați se află actuala guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și Irina Vlah, lidera partidului “Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic […] The post BREAKING NEWS // Canada sancționează mai mulți politicieni din R. Moldova, inclusiv Irina Vlah și Victoria Furtună appeared first on Omniapres.
20:30
Președintele partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a criticat dur guvernarea PAS, afirmând că cetățenii trăiesc tot mai mult sub un regim care amintește de practicile sovietice. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul Exclusiv TV. „După 34 de ani de independență, moldovenii simt că lucrurile nu merg în direcția corectă. Avem mai […] The post Marian Lupu: „Actuala guvernare ne-a adus cu un PAS în URSS” appeared first on Omniapres.
18:10
Fosta Avocată a Poporului: ”Banii pentru filmul „Plaha” ar fi trebuit direcționați către copiii vulnerabili” # Omniapres
Fosta Avocată a Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a criticat dur decizia Guvernului de a aloca 2,5 milioane de lei din bugetul de stat pentru promovarea filmului „Plaha”, produs de Jurnal TV. Ea a subliniat că aceste resurse ar fi trebuit direcționate către servicii sociale pentru copii și persoane vulnerabile, scrie telegraph.md „2,5 milioane […] The post Fosta Avocată a Poporului: ”Banii pentru filmul „Plaha” ar fi trebuit direcționați către copiii vulnerabili” appeared first on Omniapres.
17:30
Irina Vlah către diaspora: „Trăiți o lună în Moldova pentru a înțelege realitatea pe care o ascunde guvernarea” # Omniapres
Lidera formațiunii de opoziție Inima Moldovei, Irina Vlah, a adresat un apel public cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, cerându-le să se documenteze atent înainte de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În opinia sa, diaspora joacă un rol esențial în scrutin, însă decizia acesteia trebuie luată pe baza unei percepții corecte asupra […] The post Irina Vlah către diaspora: „Trăiți o lună în Moldova pentru a înțelege realitatea pe care o ascunde guvernarea” appeared first on Omniapres.
17:20
Bălți: Vedete naționale și mondiale, surprize romantice și focuri de artificii la concertul de Ziua Independenței # Omniapres
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri” din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară […] The post Bălți: Vedete naționale și mondiale, surprize romantice și focuri de artificii la concertul de Ziua Independenței appeared first on Omniapres.
17:10
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost constituite 2 274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Astfel, dintre acestea: · 1 961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din țară; · 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în […] The post 2274 secții de votare vor fi dezchise la 28 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță lansarea unui proiect de modernizare și securizare a infrastructurii feroviare naționale. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea siguranței rețelei și alinierea acesteia la standardele europene. Proiectul prevede modernizarea sistemului de monitorizare și supraveghere, prin instalarea de camere video cu senzori termici, echipamente GPS pentru monitorizarea trenurilor, precum și […] The post Calea Ferată din Moldova va fi monitorizată cu camere video și echipamente GPS appeared first on Omniapres.
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea unui lot de hrișcă, importat din Federația Rusă, după ce în produs au fost depistate valori ale pesticidului glifosat ce depășesc limita admisă. Glifosatul este un pesticid considerat periculos pentru sănătate. Produsul vizat are ambalaj de 900 de grame și data de fabricație 18 aprilie 2025. […] The post Hrișcă importată din Rusia, retrasă din vânzare după depistarea unui pesticid periculos appeared first on Omniapres.
15:30
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în vizită oficială în Republica Moldova # Omniapres
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, se va afla la Chișinău pe 1 septembrie, într-o vizită oficială ce include deplasări în teritoriu pentru a evalua proiecte din sectorul agricol și vitivinicol al Republicii Moldova. Potrivit programului, vizita va începe la ora 09:30, cu plecarea din Chișinău spre raionul Ștefan Vodă, scrie realitatea.md. Agenda include: 11:30 […] The post Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în vizită oficială în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
15:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat contractele privind facturarea și deservirea consumatorilor finali, semnate între S.A. „Energocom” și companiile S.A. „Moldovagaz” și ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” SRL. Cele două întreprinderi au rămas fără licență de furnizare, iar noile acorduri vor permite o tranziție ordonată în procesul de preluare a clienților de către […] The post Energocom va emite, din 1 septembrie facturile pentru consumul de gaze naturale appeared first on Omniapres.
14:30
Producătorii agricoli pot beneficia mai ușor de rambursarea TVA: pragul de eligibilitate redus la 70% # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 28 iunie 2025, au intrat în vigoare noi reguli privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli. Principala schimbare vizează reducerea pragului de eligibilitate pentru accesarea programului de rambursare a TVA – de la 95% la 70% din veniturile obținute din activitățile agricole încadrate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul […] The post Producătorii agricoli pot beneficia mai ușor de rambursarea TVA: pragul de eligibilitate redus la 70% appeared first on Omniapres.
14:10
Moldovenii din diasporă pot solicita programări la servicii consulare pe platforma eConsulat # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a lansat platforma digitală eConsulat, destinată cetățenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, pentru a facilita accesul rapid și sigur la serviciile consulare. Platforma digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare și riscul erorilor, și oferă posibilitatea de a urmări online stadiul solicitărilor, indiferent de locația utilizatorului. Prin […] The post Moldovenii din diasporă pot solicita programări la servicii consulare pe platforma eConsulat appeared first on Omniapres.
13:40
Instruiri în Bosnia pentru pregătirea unor proteste violente: un bărbat din Moldova, trimis în judecată # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru recrutarea participanților la instruiri organizate în Bosnia și Herțegovina, menite să pregătească dezordini în masă în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024. Acesta a selectat și recrutat membri ai unui grup criminal organizat, facilitându-le călătoria în Serbia […] The post Instruiri în Bosnia pentru pregătirea unor proteste violente: un bărbat din Moldova, trimis în judecată appeared first on Omniapres.
13:10
Ambasadorul Moldovei în SUA a înmânat scrisorile de acreditare. Donald Trump nu a fost prezent # Omniapres
Vlad Kulminski, Ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare dnei Monica Crowley, Șefa Protocolului al al Statelor Unite, în cadrul unei ceremonii desfășurate la „Casa pentru Oaspeți a Președintelui SUA” din Washington, D.C. La eveniment au participat Christopher Smith, Vice-Secretar de Stat Adjunct, și Kevin Covert, Director […] The post Ambasadorul Moldovei în SUA a înmânat scrisorile de acreditare. Donald Trump nu a fost prezent appeared first on Omniapres.
12:40
Doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 7 ani, s-au pierdut seara trecută în mulțimea din Piața Marii Adunări Naționale, unde se desfășurau festivități. Carabinierii aflați la datorie au intervenit prompt și i-au găsit în scurt timp. Cei doi minori au fost predați în siguranță părinților. Autoritățile reamintesc importanța vigilenței în […] The post Doi copii pierduți în mulțime, găsiți de carabinieri în Piața Marii Adunări Naționale appeared first on Omniapres.
12:10
(FOTO) Maia Sandu a schimbat trei ținute de Ziua Independenței: Cum s-a prezentat în fața liderilor europeni # Omniapres
La evenimentele prilejuite de Zilei Independenței, președinta Maia Sandu și-a adaptat vestimentația în funcție de programul zilei, purtând trei ținute diferite. La ceremonia de depunere de flori la Complexul Memorial „Eternitate”, șefa statului a optat pentru o rochie albă cu croi clasic. În timpul întâlnirilor oficiale cu liderii europeni Emmanuel Macron, Donald Tusk și Friedrich […] The post (FOTO) Maia Sandu a schimbat trei ținute de Ziua Independenței: Cum s-a prezentat în fața liderilor europeni appeared first on Omniapres.
12:10
Expert, despre blocarea înregistrării PDMM: „Guvernarea a înțeles că partidul are șanse reale în Parlament” # Omniapres
Guvernarea PAS încearcă să blocheze înregistrarea Partidului Democrat Modern (PDMM) în cursa electorală, pentru că a înțeles că formațiunea are șanse reale de a intra în Parlament. Opinia aparține analistului politic Dumitru Ciubașenco, care a mai adăugat că motivele invocate de CEC de a amâna înregistrarea PDMM în alegeri sunt extrem de slabe, scrie Unimedia.info. […] The post Expert, despre blocarea înregistrării PDMM: „Guvernarea a înțeles că partidul are șanse reale în Parlament” appeared first on Omniapres.
11:30
În perioada 28 august – 4 septembrie 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Vasile Alecsandri, tronsonul cuprins între străzile Alexei Mateevici și Gheorghe Asachi. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe […] The post Atenție, șoferi! Trafic restricționat pe o porțiune a străzii Vasile Alecsandri appeared first on Omniapres.
11:10
Emmanuel Macron a anunțat că vilele Herța și Kligman din Chișinău vor fi reabilitate cu sprijinul Franței # Omniapres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței, a anunțat sprijinul Parisului pentru restaurarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Oficialul a confirmat implicarea Franței în reabilitarea a două clădiri emblematice din capitală – vila Herța și vila Kligman. În acest sens, ministrul Culturii Sergiu Prodan și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag, […] The post Emmanuel Macron a anunțat că vilele Herța și Kligman din Chișinău vor fi reabilitate cu sprijinul Franței appeared first on Omniapres.
10:40
Șapte membri ai Guvernului își vor suspenda temporar activitatea începând cu data de 29 august, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile au fost semnate de prim-ministrul Dorin Recean în data de 25 august și au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Măsura vizează miniștrii care s-au înscris […] The post Șapte miniștri își suspendă activitatea pe durata campaniei electorale appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.