VIDEO // Igor Grosu a prezentat cinci angajamente ale PAS pentru următorul mandat
Omniapres, 2 septembrie 2025 16:10
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a prezentat cinci angajamente ale formațiunii pentru următorii patru ani. Într-un mesaj video, postat pe rețele de socializare, Grosu a menționat că, în decurs de patru ani, "PAS a reușit să miște Moldova în direcția corectă". "Am menținut pacea – cel mai sfânt lucru. Am adus cel […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Republica Moldova, prioritate în Parlamentul European: „Oamenii trebuie să vadă că sunt susținuți” # Omniapres
Republica Moldova va fi subiectul central al primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, pe agenda sesiunii au fost incluse trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova. „Este important ca oamenii din Republica Moldova să vadă că sunt și vor fi în […]
16:10
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a prezentat cinci angajamente ale formațiunii pentru următorii patru ani. Într-un mesaj video, postat pe rețele de socializare, Grosu a menționat că, în decurs de patru ani, "PAS a reușit să miște Moldova în direcția corectă". "Am menținut pacea – cel mai sfânt lucru. Am adus cel […]
16:00
DOC // Radiografia guvernării PAS, prezentată de experții AUR din Republica Moldova: Patru ani de „vremuri bune” – abuzuri, exod și colaps socialiuni ratate, exod și sărăcie # Omniapres
La patru ani de la victoria electorală din 2021, promisiunile „vremurilor bune" ale PAS au devenit simbolul unei mari dezamăgiri naționale. Experții AUR din Republica Moldova au prezentat o radiografie amplă a guvernării, care dezvăluie eșecurile din toate domeniile cheie ale statului. Documentul arată că starea de urgență a fost folosită ca scut pentru decizii […]
Acum o oră
15:40
Prețul energiei a scăzut în august: Energocom a plătit cu 3,55 euro/MWh mai puțin față de iulie # Omniapres
În luna august 2025, S.A. „Energocom" a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a fost de 121,17 euro/MWh, fără a include taxele și cheltuielile legate de transport, logistică sau rezervarea de capacitate. În luna iulie, amintim, prețul a […]
Acum 2 ore
15:10
Președintele CSP: Procesul de vetting demotivează procurorii și îi determină să plece din sistem # Omniapres
Un șir de neclarități și dificultăți legate de procesul de vetting îi descurajează și îi demotivează pe procurori, mulți dintre care pleacă din sistem. Despre acest lucru vorbește președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care precizează că unul dintre aspectele ce creează incertitudine în rândul acuzatorilor este lipsa unor termene clare pentru evaluare, care […]
15:00
Partidul „Inima Moldovei" va efectua propria investigaţie referitor la presupusa finanţare ilegală a formaţiunii, după ce astăzi au avut loc mai multe percheziţii care i-au vizat pe unii membri ai formaţiunii. Declarația a fost făcută pentru Omniapres de către lidera partidului, Irina Vlah. „Sunt multe lucruri stranii. Spre exemplu, s-a anunţat despre circa 60 de […]
14:30
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Avem soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat", iar pentru aceasta vor […]
Acum 4 ore
14:10
O hartă publicată de Moscova dezvăluie adevăratele intenții ale Rusiei în Ucraina: ce teritorii vizează # Omniapres
O hartă apărută în timpul unui discurs susținut de șeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, sugerează că Rusia ar putea avea ambiții extinse în Ucraina, vizând inclusiv regiunile Odesa și Harkov, aflate în prezent sub control ucrainean, potrivit Kyiv Independent. Imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării îl arată pe Gherasimov vorbind despre planurile […]
13:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 5 septembrie # Omniapres
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN. Pentru vineri, oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. Imediat după discuțiile de la mănăstire, comisara va face și declarații de presă. Aceasta este a treia vizită a Martei […]
13:10
Percheziții la o școală privată într-un dosar de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei # Omniapres
O instituție de învățământ privată este vizată într-un dosar penal de evaziune fiscală, după ce pe 26 august 2025 au fost efectuate percheziții de amploare în incinta școlii. Instituția este bănuită că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei Bugetului Public Național. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției Generale Antifraudă […]
13:00
Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat # Omniapres
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază […]
12:40
Fostul premier Ion Sturza a venit cu precizări după ce afirmația sa potrivit căreia „Curtea Constituțională e a noastră" a stârnit controverse și reacții oficiale. În cadrul unei emisiuni la TV8, Sturza a susținut că declarația a fost scoasă din context și a fost făcută într-un registru ironic. „În primul rând, majoritatea comentatorilor nu au […]
Acum 6 ore
12:10
Renumitul medic Olesea Sobcenco oferă o intervenție estetică gratuită: vezi cum poți câștiga # Omniapres
Cunoscuta chirurgă plasticiană din Republica Moldova, Olesea Sobcenco, a anunțat pe pagina sa oficială de Instagram lansarea unui concurs special. Premiul oferit este o intervenție estetică gratuită – o procedură de liposucție –, iar condițiile de participare sunt simple și pot fi consultate pe contul său oficial: @doctor.sobcenco. „Vreau să vă fac un cadou frumos […]
11:40
Patru persoane au fost reținute și urmează să fie plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a unei formațiuni politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acestea se numără printre cele 17 persoane vizate în cauză, suspectate că ar fi implicate într-o schemă […]
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează […]
10:40
Mesaj de susținere pentru Chișinău, transmis de Ursula von der Leyen din Constanța: „Le vom sta mereu alături” # Omniapres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ieri un mesaj ferm de sprijin pentru Republica Moldova, în cadrul unei declarații susținute la Constanța, la finalul unui turneu prin țările din flancul estic al Uniunii Europene. „Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și le […]
Acum 8 ore
10:10
Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, respinge ideea că votul pentru un candidat independent ar fi unul irosit. Ea afirmă că această teorie este promovată de partidele politice pentru a atrage mai multe voturi în favoarea lor. „Unicul vot risipit este cel care nu este exercitat", a declarat Stamate, menționând că […]
09:40
Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare # Omniapres
Partidul "Moldova Mare" ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică". „Curtea Supremă de Justiție, în […]
09:10
VIDEO // 60 de percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Omniapres
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de […]
Acum 12 ore
07:10
O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe. FECIOARĂ Se observă proiecte noi la orizont și or să fie și cu succes, și sigur că și cu bani, ca să se știe pentru ce munciți. O să mai luați diverse lucruri pentru casă și […]
Acum 24 ore
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 1 septembrie 2025, o avertizare cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 2–3 septembrie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se vor înregistra temperaturi maxime de până la +33°C, fiind afectate în special raioane din sudul țării și unele raioane din centrul Republicii Moldova. Autoritățile recomandă populației să evite […]
16:40
Diplomația de la București explică cum Ion Ceban, deși interzis în Schengen, a ajuns în Italia # Omniapres
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen, a putut intra totuși în Italia, după cum arată un mesaj video postat duminică de el pe rețele. Cum a fost posibil să călătorească într-o țară din Schengen? El a primit, potrivit Ministerului român de Externe, o dispensă de la statul italian. Ministerul de […]
Ieri
16:10
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor. Tariful actual pentru […]
15:40
Averea de peste 900 000 de lei a unui fost primar, confiscată definitiv prin hotărâre judecătorească # Omniapres
Curtea de Apel Nord a respins apelul formulat de fostul primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, împotriva hotărârii instanței prin care i-a fost confiscată averea nejustificată de aproape un milion de lei. Astfel, hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, din 25 februarie 2025, prin care s-a confiscat averea nejustificată, a rămas definitivă, se arată […]
15:10
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Dintre acestea, 73 de persoane au fost depistate la volan în stare de ebrietate și au fost înlăturate de la conducere. Mai mult, 2209 șoferi au fost surprinși depășind limita de viteză, iar 671 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau […]
14:50
Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # Omniapres
Lidera partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, a declarat într-un briefing de presă că atacurile asupra formațiunii și a echipei sale s-au intensificat, iar guvernarea ar folosi toate instrumentele disponibile pentru a împiedica participarea sa la alegerile parlamentare. Potrivit ei, dosarele penale, tentativele de excludere din lista de candidați și campaniile de discreditare la nivel internațional […]
14:40
Modernizarea sectorului agricol, prioritate în dialogul dintre Maia Sandu și comisarul european # Omniapres
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii crescute pentru deschiderea piețelor. Principala piedică este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind utilizarea pesticidelor și legislația în domeniul agriculturii. Această problemă a fost discutată la Chișinău de comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, și președinta Maia Sandu, transmite […]
14:10
Director găsit vinovat de contrabandă cu echipamente Bitcoin, obligat să plătească peste 800 000 lei # Omniapres
Un director de companie a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la
13:40
Nicușor Dan explică de ce nu a transmis un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova # Omniapres
Președintele României, Nicușor Dan, a surprins opinia publică prin absența unui mesaj public de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pe 27 august 2025. Într-un interviu la Pro TV Chișinău, el a explicat că a trimis o scrisoare oficială către autoritățile de la Chișinău și a preferat să marcheze simbolic sărbătoarea participând la evenimentele […] The post Nicușor Dan explică de ce nu a transmis un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
13:10
În anul de studii 2025–2026, aproximativ 30.765 de copii s-au înscris în clasa I. Procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții, iar activitatea acestora este susținută de un total de 30.779 de cadre didactice, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. La nivel preșcolar, 122.978 de copii sunt înscriși în instituțiile […] The post Peste 30 000 de copii au pășit astăzi pentru prima dată în clasa I appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // O cetățeancă a Rusiei, depistată cu 39 500 de dolari nedeclarați pe Aeroportul Chișinău # Omniapres
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost depistată cu 39.500 de dolari nedeclarați în Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul unui control de rutină efectuat la cursa Chișinău–Istanbul. Funcționarii vamali, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au contracarat tentativa de scoatere ilegală a valutei […] The post VIDEO // O cetățeancă a Rusiei, depistată cu 39 500 de dolari nedeclarați pe Aeroportul Chișinău appeared first on Omniapres.
12:10
Moldovenii care și-au schimbat adresa trebuie să o declare până pe 3 septembrie pentru a participa la alegeri # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere. Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu […] The post Moldovenii care și-au schimbat adresa trebuie să o declare până pe 3 septembrie pentru a participa la alegeri appeared first on Omniapres.
11:40
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor […] The post Accident grav la Soroca: Șoferul unui BMW și pasagerul au decedat în urma impactului appeared first on Omniapres.
11:10
Ucraina interzice pelerinajul hasidic la Uman. Republica Moldova cere garanții financiare din partea Israelului # Omniapres
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual la Uman din cauza riscurilor de securitate generate de războiul în curs cu Rusia, au relatat sâmbătă seara mai multe publicații din presa israeliană, relatează The Times of Israel, citat de Ziua.md. Decizia de a bloca vizita zecilor de mii de evrei hasidici la mormântul rabinului Nachman din […] The post Ucraina interzice pelerinajul hasidic la Uman. Republica Moldova cere garanții financiare din partea Israelului appeared first on Omniapres.
10:40
Peste 2 000 de persoane și-au testat competențele lingvistice în cadrul celui mai mare exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii române – Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Evenimentul s-a desfășurat și în 25 de raioane ale țării. La scrierea dictării au participat elevi, studenți, profesori, scriitori și alți iubitori ai limbii române. În deschiderea […] The post Marea Dictare Națională: Un exercițiu colectiv de scriere în 25 de raioane appeared first on Omniapres.
10:20
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 […] The post Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie appeared first on Omniapres.
10:10
Republica Moldova, promovată la Expoziția Mondială de la Osaka prin cultură, vin și oportunități de investiții # Omniapres
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional. În adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat […] The post Republica Moldova, promovată la Expoziția Mondială de la Osaka prin cultură, vin și oportunități de investiții appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Ion Ceban, în vizită oficială la Roma, deși are interdicție în spațiul Schengen # Omniapres
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află într-o vizită de lucru în Italia, deși autoritățile române au anunțat că acesta are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, din „considerente de siguranță națională”. Prezent la Roma, edilul a publicat duminică, 31 august, un videoclip pe […] The post VIDEO // Ion Ceban, în vizită oficială la Roma, deși are interdicție în spațiul Schengen appeared first on Omniapres.
09:10
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, scrie Newsmaker.md. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în […] The post UE are un nou ambasador în Moldova: Iwona Piorko îl succede pe Janis Mazeiks appeared first on Omniapres.
07:10
O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată. FECIOARĂ O să luați parte la o ședință și poate o să vă spuneți și voi punctul de vedere, ca să se țină cont de cerințele voastre, că vreți […] The post Horoscop 1 septembrie 2025. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Horoscop 31 august 2025. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare # Omniapres
E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile. FECIOARĂ O să ieșiți pe la evenimentele mondene dacă n-aveți propria aniversare și prietenii în jurul vostru, că e rost de petrecere. E o problemă […] The post Horoscop 31 august 2025. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare appeared first on Omniapres.
30 august 2025
12:00
VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” # Omniapres
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația a fost […] The post VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” appeared first on Omniapres.
10:30
Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a solicitat oficial Centrului de Comunicare Strategică „Patriot” să prezinte un raport detaliat privind finanțarea și activitatea sa. „Începem astăzi campania electorală și, cu siguranță, acest centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie. Am solicitat informații despre mijloacele financiare pe care le-a […] The post Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” appeared first on Omniapres.
10:10
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un candidat care […] The post Victoria Furtună acuză CEC de tăinuirea informațiilor și depășirea atribuțiilor appeared first on Omniapres.
08:40
O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață. FECIOARĂ Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, sau e un succes […] The post Horoscop 30 august 2025. O să vă remontați din punct de vedere emoțional appeared first on Omniapres.
29 august 2025
18:10
Șoferii din capitală sunt atenționați cu privire la noi restricții de circulație în sectorul Botanica. Începând cu data de 31 august și până pe 30 septembrie 2025, va fi suspendată circulația rutieră pe strada Butucului, pe segmentul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brâncuși. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului […] The post Restricții de trafic în Botanica: strada Butucului se închide din 31 august appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu data de 1 septembrie 2025, autoritățile din Republica Letonia vor aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere eliberat de statul leton. Decizia vine în contextul intensificării riscurilor de securitate asociate războiului din Ucraina și are drept scop consolidarea controlului […] The post Noi condiții de călătorie în Letonia pentru moldoveni, din 1 septembrie appeared first on Omniapres.
17:40
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Omniapres
În prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. Nicolae Grigorișin este un profesionist cu o carieră solidă în administrația publică și o înțelegere profundă a problemelor cu care se confruntă localitățile din nordul țării, contribuție […] The post Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
17:10
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția […] The post Sesiunea ordinară de toamnă a Parlamentului începe la 1 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei # Omniapres
Peste 5,3 milioane de lei urmează să fie recuperați la bugetul de stat, în urma unor controale efectuate de Serviciul Vamal în perioada 18–29 august 2025. Mai exact, în urma verificărilor, autoritățile au stabilit că mai mulți agenți economici au ocolit legea și au achitat taxe vamale mai mici decât cele reale. Printre neregulile constatate […] The post Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei appeared first on Omniapres.
