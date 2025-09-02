Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare

15:10

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Dintre acestea, 73 de persoane au fost depistate la volan în stare de ebrietate și au fost înlăturate de la conducere. Mai mult, 2209 șoferi au fost surprinși depășind limita de viteză, iar 671 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau […]