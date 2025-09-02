Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare
Omniapres, 2 septembrie 2025 09:40
Partidul "Moldova Mare" ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică". „Curtea Supremă de Justiție, în […]
Acum 30 minute
09:40
Partidul "Moldova Mare" continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare
Partidul "Moldova Mare" ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică". „Curtea Supremă de Justiție, în […]
Acum o oră
09:10
VIDEO // 60 de percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de […]
Acum 4 ore
07:10
O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe. FECIOARĂ Se observă proiecte noi la orizont și or să fie și cu succes, și sigur că și cu bani, ca să se știe pentru ce munciți. O să mai luați diverse lucruri pentru casă și […]
Acum 24 ore
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 1 septembrie 2025, o avertizare cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 2–3 septembrie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se vor înregistra temperaturi maxime de până la +33°C, fiind afectate în special raioane din sudul țării și unele raioane din centrul Republicii Moldova. Autoritățile recomandă populației să evite […]
16:40
Diplomația de la București explică cum Ion Ceban, deși interzis în Schengen, a ajuns în Italia
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen, a putut intra totuși în Italia, după cum arată un mesaj video postat duminică de el pe rețele. Cum a fost posibil să călătorească într-o țară din Schengen? El a primit, potrivit Ministerului român de Externe, o dispensă de la statul italian. Ministerul de […]
16:10
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor. Tariful actual pentru […]
15:40
Averea de peste 900 000 de lei a unui fost primar, confiscată definitiv prin hotărâre judecătorească
Curtea de Apel Nord a respins apelul formulat de fostul primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, împotriva hotărârii instanței prin care i-a fost confiscată averea nejustificată de aproape un milion de lei. Astfel, hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, din 25 februarie 2025, prin care s-a confiscat averea nejustificată, a rămas definitivă, se arată […]
15:10
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Dintre acestea, 73 de persoane au fost depistate la volan în stare de ebrietate și au fost înlăturate de la conducere. Mai mult, 2209 șoferi au fost surprinși depășind limita de viteză, iar 671 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau […]
14:50
Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic
Lidera partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, a declarat într-un briefing de presă că atacurile asupra formațiunii și a echipei sale s-au intensificat, iar guvernarea ar folosi toate instrumentele disponibile pentru a împiedica participarea sa la alegerile parlamentare. Potrivit ei, dosarele penale, tentativele de excludere din lista de candidați și campaniile de discreditare la nivel internațional […]
14:40
Modernizarea sectorului agricol, prioritate în dialogul dintre Maia Sandu și comisarul european
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii crescute pentru deschiderea piețelor. Principala piedică este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind utilizarea pesticidelor și legislația în domeniul agriculturii. Această problemă a fost discutată la Chișinău de comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, și președinta Maia Sandu, transmite […]
14:10
Director găsit vinovat de contrabandă cu echipamente Bitcoin, obligat să plătească peste 800 000 lei
Un director de companie a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. Decizia a fost pronunțată pe 29 august, iar inculpatul va fi supravegheat pe o perioadă de 3 ani. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, bărbatul a fost obligat să achite suma de […]
13:40
Nicușor Dan explică de ce nu a transmis un mesaj public de Ziua Independenței Republicii Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a surprins opinia publică prin absența unui mesaj public de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pe 27 august 2025. Într-un interviu la Pro TV Chișinău, el a explicat că a trimis o scrisoare oficială către autoritățile de la Chișinău și a preferat să marcheze simbolic sărbătoarea participând la evenimentele […]
13:10
În anul de studii 2025–2026, aproximativ 30.765 de copii s-au înscris în clasa I. Procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții, iar activitatea acestora este susținută de un total de 30.779 de cadre didactice, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. La nivel preșcolar, 122.978 de copii sunt înscriși în instituțiile […]
12:40
VIDEO // O cetățeancă a Rusiei, depistată cu 39 500 de dolari nedeclarați pe Aeroportul Chișinău
O femeie în vârstă de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost depistată cu 39.500 de dolari nedeclarați în Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul unui control de rutină efectuat la cursa Chișinău–Istanbul. Funcționarii vamali, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au contracarat tentativa de scoatere ilegală a valutei […]
12:10
Moldovenii care și-au schimbat adresa trebuie să o declare până pe 3 septembrie pentru a participa la alegeri
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere. Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu […]
11:40
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor […]
11:10
Ucraina interzice pelerinajul hasidic la Uman. Republica Moldova cere garanții financiare din partea Israelului
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual la Uman din cauza riscurilor de securitate generate de războiul în curs cu Rusia, au relatat sâmbătă seara mai multe publicații din presa israeliană, relatează The Times of Israel, citat de Ziua.md. Decizia de a bloca vizita zecilor de mii de evrei hasidici la mormântul rabinului Nachman din […]
10:40
Peste 2 000 de persoane și-au testat competențele lingvistice în cadrul celui mai mare exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii române – Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Evenimentul s-a desfășurat și în 25 de raioane ale țării. La scrierea dictării au participat elevi, studenți, profesori, scriitori și alți iubitori ai limbii române. În deschiderea […]
10:20
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori cu ocazia începerii noului an școlar, subliniind importanța educației și a respectului față copii din partea autorităților. Totodată, el a criticat guvernarea pentru decizia de a acorda ajutorul de 1000 de lei destinat elevilor abia după 1 […]
10:10
Republica Moldova, promovată la Expoziția Mondială de la Osaka prin cultură, vin și oportunități de investiții
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional. În adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat […]
Ieri
09:40
VIDEO // Ion Ceban, în vizită oficială la Roma, deși are interdicție în spațiul Schengen
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află într-o vizită de lucru în Italia, deși autoritățile române au anunțat că acesta are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, din „considerente de siguranță națională". Prezent la Roma, edilul a publicat duminică, 31 august, un videoclip pe […]
09:10
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, scrie Newsmaker.md. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în […]
07:10
O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată. FECIOARĂ O să luați parte la o ședință și poate o să vă spuneți și voi punctul de vedere, ca să se țină cont de cerințele voastre, că vreți […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Horoscop 31 august 2025. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne
30 august 2025
12:00
VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” # Omniapres
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația a fost […] The post VIDEO // Marian Lupu: ”Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS” appeared first on Omniapres.
10:30
Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a solicitat oficial Centrului de Comunicare Strategică „Patriot” să prezinte un raport detaliat privind finanțarea și activitatea sa. „Începem astăzi campania electorală și, cu siguranță, acest centru de combatere a dezinformării va avea un rol cheie. Am solicitat informații despre mijloacele financiare pe care le-a […] The post Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact” appeared first on Omniapres.
10:10
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar fi ascuns în mod intenționat informații privind unul dintre candidații formațiunii, pentru a bloca înregistrarea partidului în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cei din Comisia Electorală Centrală, cunoscând încă din 19 august despre faptul că există un candidat care […] The post Victoria Furtună acuză CEC de tăinuirea informațiilor și depășirea atribuțiilor appeared first on Omniapres.
08:40
O zi condimentată frumos. Ies la iveală dorințele ascunse și o să ne găsim curajul să facem un pas spre împăcare, să facem ordine în viață. FECIOARĂ Se poate să plecați în excursie și să vă bucurați de revederea unor prieteni, poate vă sărbătoriți, ori e ziua de naștere a altcuiva, sau e un succes […] The post Horoscop 30 august 2025. O să vă remontați din punct de vedere emoțional appeared first on Omniapres.
29 august 2025
18:10
Șoferii din capitală sunt atenționați cu privire la noi restricții de circulație în sectorul Botanica. Începând cu data de 31 august și până pe 30 septembrie 2025, va fi suspendată circulația rutieră pe strada Butucului, pe segmentul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brâncuși. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului […] The post Restricții de trafic în Botanica: strada Butucului se închide din 31 august appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu data de 1 septembrie 2025, autoritățile din Republica Letonia vor aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere eliberat de statul leton. Decizia vine în contextul intensificării riscurilor de securitate asociate războiului din Ucraina și are drept scop consolidarea controlului […] The post Noi condiții de călătorie în Letonia pentru moldoveni, din 1 septembrie appeared first on Omniapres.
17:40
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Omniapres
În prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. Nicolae Grigorișin este un profesionist cu o carieră solidă în administrația publică și o înțelegere profundă a problemelor cu care se confruntă localitățile din nordul țării, contribuție […] The post Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
17:10
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția […] The post Sesiunea ordinară de toamnă a Parlamentului începe la 1 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei # Omniapres
Peste 5,3 milioane de lei urmează să fie recuperați la bugetul de stat, în urma unor controale efectuate de Serviciul Vamal în perioada 18–29 august 2025. Mai exact, în urma verificărilor, autoritățile au stabilit că mai mulți agenți economici au ocolit legea și au achitat taxe vamale mai mici decât cele reale. Printre neregulile constatate […] The post Nereguli la importuri: Serviciul Vamal a descoperit taxe neplătite de peste 5 milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:00
Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor emite un Ordin comun pentru a iniția un proiect pilot de inventariere a rețelelor de gaze naturale într-o localitate urbană și una rurală din Republica Moldova. Scopul este testarea unei metodologii de identificare și gestionare a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar care sunt exploatate […] The post Statul face ordine în rețelele de gaze: proiect pilot în două localități din Moldova appeared first on Omniapres.
15:30
Chiriile pentru garsonierele și locuințele cu una sau două camere în blocuri vechi s-au scumpit în luna august cu până la 20%. În schimb, pentru apartamentele mai scumpe, cu chirii de peste 500 de euro, prețurile rămân neschimbate. Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în CapitalăFoto: stiri.md Contactat de IPN, agentul imobiliar Victor […] The post Chiriile pentru apartamentele mici au crescut cu până la 20% în august appeared first on Omniapres.
15:20
Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia # Omniapres
Nu contează de unde provine gazul, ci prețul acestuia și stabilitatea aprovizionării. Opinia a fost exprimată de președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul emisiunii „На грани” de la Exclusiv TV, moderată de Natalia Cosîh. El a precizat că Moldova continuă să cumpăre gaz rusesc, doar că la suprapreț. „De energetică depinde dezvoltarea atât […] The post Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia appeared first on Omniapres.
15:10
Consiliul Europei trimite delegație pre-electorală în Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
O delegație de patru membri a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) va efectua o vizită pre-electorală în Republica Moldova în perioada 3-4 septembrie. Scopul vizitei este evaluarea campaniei electorale și a climatului politic înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. La Chișinău, membrii delegației se vor întâlni cu Președintele Republicii, Președintele Parlamentului, precum […] The post Consiliul Europei trimite delegație pre-electorală în Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
14:30
Blocul Electoral Patriotic a dat start campaniei electorale în apropierea Mănăstirii Căpriana # Omniapres
Astăzi, 29 august, a fost lansată campania electorală a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul festiv s-a desfășurat în apropierea Mănăstirii Căpriana – loc cu o semnificație aparte pentru Republica Moldova, unde, acum 600 de ani, au fost puse temeliile centrului spiritual și cultural […] The post Blocul Electoral Patriotic a dat start campaniei electorale în apropierea Mănăstirii Căpriana appeared first on Omniapres.
14:30
Pe 28 august, cadrele medicale ale SAMU Glodeni au asistat nașterea unei fetițe în timpul transportului spre maternitate. La ora 20:09, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat solicitarea pentru o gravidă de 29 de ani, aflată la a doua sarcină, 38 săptămâni, într-un sat din raionul Glodeni. Echipa de asistență medicală urgentă […] The post S-a grăbit să vină pe lume: O fetiță din Glodeni s-a născut în ambulanță appeared first on Omniapres.
14:10
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată, pe 28 august, o intervenție chirurgicală pentru tratarea unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, folosind un dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea dispozitivului direct în interiorul sacului anevrismal, reducând riscul de […] The post Primul tratament al unui anevrism cerebral cu dispozitiv WEB, efectuat în Moldova appeared first on Omniapres.
13:40
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție fermă în urma perchezițiilor desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la mai multe instituții medicale din nordul țării, inclusiv Spitalul Clinic Bălți, unde directorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar vicedirectorul este cercetat pentru corupere pasivă. „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în […] The post Ministra Sănătății reacționează la scandalul de corupție de la Spitalul Bălți appeared first on Omniapres.
13:20
PDMM cere SUA să intervină ”pentru a curma abuzurile guvernării PAS”: ”Vocea Americii poate face diferența în apărarea democrației și a drepturilor omului” # Omniapres
Președintele Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Boris Foca, a mers astăzi la Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru a înmâna personal o scrisoare adresată președintelui Donald J. Trump, în care reclamă abuzurile și presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice, transmite IPN. În document, PDMM denunță încălcarea gravă a drepturilor […] The post PDMM cere SUA să intervină ”pentru a curma abuzurile guvernării PAS”: ”Vocea Americii poate face diferența în apărarea democrației și a drepturilor omului” appeared first on Omniapres.
13:00
(VIDEO) Percheziții la Ungheni: Doi bărbați reținuți pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Omniapres
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele infracțiunii spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetei […] The post (VIDEO) Percheziții la Ungheni: Doi bărbați reținuți pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari appeared first on Omniapres.
12:30
Un bărbat s-a prăbușit pe stradă la Buiucani: carabinierii au intervenit până la sosirea ambulanței # Omniapres
Un incident a avut loc în această dimineață pe o stradă din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde un bărbat s-a prăbușit la pământ, fiind incapabil să comunice sau să solicite ajutor. Un echipaj al Direcției regionale „Centru” din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în apropiere, a observat situația și a acordat primul ajutor. […] The post Un bărbat s-a prăbușit pe stradă la Buiucani: carabinierii au intervenit până la sosirea ambulanței appeared first on Omniapres.
11:30
Un soldat în termen din cadrul Forțelor Armate ale Republicii Moldova, care evadase joi seara de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Codru”, a fost identificat și reținut de polițiști în cursul nopții. Informația a fost confirmată pentru PulsMedia.MD de Cristina Talpă, ofițerul de presă al Poliției Capitalei. Potrivit jurnaliștilor, tânărul, în vârstă de 19 ani, […] The post Alertă la Spitalul de Psihiatrie „Codru”: Soldat evadat, găsit de poliție peste noapte appeared first on Omniapres.
11:10
Guvernul extinde lista persoanelor sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării # Omniapres
Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS), structura Guvernului responsabilă de implementarea măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova, a decis completarea listei persoanelor și entităților sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării. Pe lista actualizată au fost incluși doi cetățeni ai Republicii Moldova: Dmitri Buimistru, pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale printr-un […] The post Guvernul extinde lista persoanelor sancționate pentru acțiuni de destabilizare și subminare a suveranității țării appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de caniculă, valabilă în perioada 29–31 august 2025. Potrivit meteorologilor, în aceste zile se vor înregistra temperaturi maxime de până la +35°C în mai multe regiuni ale țării. Avertizarea vizează zona de sud, centrul și unele raioane din nordul Republicii Moldova, conform hărții oficiale […] The post Avertizare meteo: Urmează trei zile de caniculă în Moldova appeared first on Omniapres.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Tinatin Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite și unul din puținii lideri ai opoziției aflat în libertate, și Giorgi Baramidze, fost viceprim-ministru și ministru al Integrării Europene și Euro-Atlantice, politicieni importanți din opoziția georgiană. Discuțiile au vizat situația regională și evoluțiile politice din Georgia, cu implicații directe asupra […] The post Maia Sandu a discutat cu lideri ai opoziției georgiene evoluțiile politice din Georgia appeared first on Omniapres.
09:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Percheziții matinale la spitalul din Bălți privind fapte de corupțieFoto: moldova1.md Informația a fost confirmată pentru Știri.md de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. „CNA desfășoară acțiuni de […] The post Corupție la Spitalul din Bălți: Directorul și alți angajați, vizați de ancheta CNA appeared first on Omniapres.
09:10
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv […] The post A început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
