Studiu: Speranța de viață nu mai crește la fel de repede ca acum un secol

20:30

Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar.Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii vitezomani. Pe lângă cele 780 de radare fi