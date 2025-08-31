Despre limba moldovenească
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia".Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut
Atunci cînd unii istorici și filologi, iar după ei - și politicienii încep să declare că limba moldovenească (și, deci, întreaga literatură și cultură moldovenească) este doar o ramificare a vigurosului copac al culturii românești, asta vorbește doar despre faptul că ei cunosc prost istoria Moldovei, dar și a culturii și literaturii moldovenești. Pentru că, de fapt, lucrurile stau total invers.
Limba moldovenească, alături de vlahă (în nord-vestul Bulgariei şi în Voievodina), de cea valahă (rebotezată oficial „română” în jumătatea a două a veacului al XIX-lea, astăzi fiind limba de stat a României), de cea dalmată (a dispărut în veacul al XIX-lea) etc., alcătuiesc un grup aparte de limbi.Limba moldovenească şi cea română sînt aceeaşi limbă, dar pe parcursul existenţei statului Români
Opt motive pe care trebuie să le cunoască un moldovean adevărat: de ce nu sîntem români, dar moldoveni, iar limba noastră este moldovenească, transmite moldovenii.md1. Strămoșii noștri au fost un popor care, în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripoli) a viețuit în același areal: spațiul carpato-danubiano-nistrean. În cadrul acestui areal, teritoriul populat se micșora, î
Vă propunem atenției Dumneavoastră documentele Cancelariei domnești, în care este menționată limba moldovenească, editate de academia română în 1915.
Reamintim că pe site-ul www.moldovenii.md a fost publicat Dicționarul rus-moldo/român, despre apariția căruia a fost anunțat încă în 2011.Echipa proiectului moldovenii.md vă propune să luați cunoștință de textul prefeței la dicționar și, bineînțeles, de dicționarul propriu-zis.CUVÎNT ÎNAINTEÎn a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene,
În limba moldovenească fondul lexical latin a fost şi rămîne cel mai impunător, cantitativ şi calitativ.O bună parte din această componentă a limbii moldoveneşti are un caracter general: fie în fonetică, gramatică sau în lexic. Cuvintele de origine latină, unităţile cu rădăcini traco-dacice şi elementele împrumutate formează fondul lexical de bază al limbii moldoveneşti.{{242288}}Continuar
Vă propunem atenției Dumneavoastră discursul deputatului Mihai Volontir la sesiunea Sovietului Suprem din 28-31 august 1989.
