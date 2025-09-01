Cum te ajută înotul în apă rece să scapi de boli și de stres
Noi.md, 1 septembrie 2025 02:30
Înotul în apă rece este foarte sănătos. În piscină, lac sau la mare, adesea în timpul iernii, este cel mai indicat, pentru că acestea sînt locurile în care apa are temperatura potrivită pentru o cură de sănătate.Chiar dacă ți se pare cel puțin absurd și imposibil să înoți iarna, specialiștii sugerează că apa cu o temperatură sub 5 grade este ideală pentru sănătate. Poate nu te așteptai, dar în
Acum 30 minute
05:30
O majoritate largă dintre ucraineni sînt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, conform dpa, citată de Agerpres.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, in cei 1.600 de ucraineni intervievaţi, 75% consideră garanţii de securitate din partea Europei şi a Statelor Unite drept o precondiţie pentru în
Acum o oră
05:00
Cercetătorii germani de la Universitatea Jena susţin că persoanele temperamentale, care îşi exprimă emoţiile negative, au o viaţă mai lungă.Persoanele temperamentale, care nu ezită să îşi exprime emoţiile negative, sînt mai longevive, trăind, în medie, cu doi ani mai mult decît persoanele care îşi cenzurează comportamentul, afirmă cercetătorii de la Universitatea Jena din Germania, citaţi de d
Acum 2 ore
04:30
Întrebarea legată de cît de mult va crește speranța de viață în viitor este un subiect extrem de controversat în rîndul oamenilor de știință. Din perspectiva actuală, speranța de viață a crescut într-un ritm aproape amețitor la începutul secolului al XX-lea. De pildă, persoanele născute în 1900 au trăit pînă la o vîrstă medie de 62 de ani, în timp ce cei născuți în 1938 au trăit pînă la aproximati
04:00
Uleiul de măsline extravirgin este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase și substanțe nutritive valoroase pentru sănătate.Iată cît de benefic este dacă îl bei pe stomacul gol!Specialiștii de la BrightSide spun că acest obicei aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. Cercetările arată că uleiul de măsline băut pe stomacul gol protejează celulele de modificări care pot conduce la apari
Acum 4 ore
03:30
Pe parcursul celor două zile de toamnă, pe 4 și 5 septembrie 2025, pe terenul de vară a școlii de box din Orhei se va desfășura "Cupa Moldovei U23”, transmite boxing.md. Participă cei mai puternici boxeri din Moldova, cu vîrste cuprinse între 19 și 22 de ani:- Maeștri ai sportului de talie internațională";- "Maeștri ai sportului și candidați la titlul de Maeștri ai sportului";- c
03:00
Cancerul este o boală cu un risc ridicat de deces.Oamenii de știință încearcă să găsească în mod constant un tratament care să poată învinge cancerul.{{278782}}Însă această plantă ar putea ucide 98% dintre celulele canceroase în mai puțin de 16 ore.Este folosită în medicina tradițională și chineză și a fost folosită în trecut că remediul împotriva malariei, însă se pare că acum și-a do
02:30
02:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avînd în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrîngere militară sau cu epuizarea economică.Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru o întîlnire între preşedinţii Rusiei şi Ucrainei,
02:00
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate.După cum transmite Noi.md cu referire la Hotnews, extinderea suveranităţii Israelului asupra Cisiordanie
Acum 6 ore
01:30
Turmericul este un condiment extras din rădăcina plantei de Curcuma longa și este întrebuințat în alimentație și în medicină pentru a trata o serie de afecțiuni. Acesta conține curcuminoide, substanțe biologice active care se găsesc în curcumina și care au proprietăți antioxidante puternice.Curcumina conţinută de turmeric este un fitonutrient cu adevărat extraordinar şi are proprietăţi remarca
01:00
Budapesta a declarat oficial că își va folosi dreptul de veto pentru a opri procesul de intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană.După cum transmite Noi.md cu referire la TRT Global, acest lucru a fost declarat de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, după o reuniune informală a miniștrilor UE de la Copenhaga.Potrivit lui, Budapesta nu va permite „propulsarea Ucrainei în UE”.„Aces
00:30
Consumate în starea lor naturală, crudă, sau coapte la cuptor, seminţele de floarea-soarelui, cît şi cele de dovleac, sînt o sursă excelentă de sănătate.Aceste seminţe sînt bogate în vitaminele E, B1, B6, acid folic, în minerale, precum magneziu, seleniu, mangan, cupru, fosfor, în tryptofan şi fitosteroli (ajută la reducerea nivelului de colesterol în sînge), scrie epochtimes-romania.com.{
00:00
La Campionatul European de Rugby pe Plajă, desfășurat la Chișinău, echipa feminină a Moldovei a ocupat locul trei, iar echipele din Polonia și Ucraina au urcat pe primele două trepte ale podiumului.După cum transmite Noi.md cu referire la Logos Pres, rugbiștii moldoveni în cadrul fazei grupelor au obținut două victorii – cu Estonia (12:1) și Bulgaria (7:3), au remizat cu Polonia (5:5) și au su
Acum 8 ore
23:00
Medicii avertizează populaţia că consumul cafelei şi al ceaiului în pahare de plastic nicidecum nu poate fi considerat benefic pentru sănătate.Vesela din plastic nu este destinată pentru produsele calde. La o încălzire la 80 de grade Celsius, aceasta începe să emane substanţe chimice care intră în produsele alimentare şi în băuturi şi apoi în corpul uman. Deci, cafeaua din pahare de plastic po
22:30
Arheologii cred că au descoperit locul în care, conform Bibliei, Isus Hristos a vindecat un orb.După cum transmite Noi.md cu referire la Digi24, este vorba despre un zid masiv, vechi de 2.800 de ani, despre care se crede că a fost construit în Ierusalim pentru a colecta apa și a contribuit la formarea Scăldătorii Siloamului.Potrivit directorului sitului, Itamar Berko, descoperirea oferă o
22:00
Sucul de tomate proaspete este un foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor, infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un foarte bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de tomate.Vara sînt absolut necesare salatele de tomate, asta pentru că deosebite beneficii, inclusiv de pr
Acum 12 ore
21:30
Pe 29 august, un incendiu de vegetație uscată a avut loc în apropierea satului Iserlia din raionul Basarabească. Potrivit Direcției pentru situații de Urgență (DSE), apelul a fost primit la numărul 112 la ora 14:35. Două unități de pompieri din Cimișlia au fost trimise la fața locului.După cum relatează Noi.md cu referire la BAS-TV, ulterior s-a stabilit că incendiul provenea din Ucraina, iar
21:00
Se știe deja că dușurile reci îți dau un imbold de energie și te ajută să te trezești dimineața, dar ele au și cîteva beneficii pentru sănătate.Iată care sînt principalele beneficii pentru pielea ta, cînd vine vorba despre un duș răcoritor.1. Dușul rece oferă pieleii strălucire naturalăAcesta ajută la îmbunătățirea circulației sanguine, ceea ce pentru tenul tău înseamnă un aspect mai p
20:30
Diplomata poloneză Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene (UE), a fost desemnată șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene.Astfel, Iwona Piorko îl va succeda în funcție pe Janis Mazeiks, care și-a încheiat mandatul la Chișinău, transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova. „Onora
20:00
Toamna, organismul nostru are nevoie de mai multe vitamine pentru a se adapta la schimbările bruşte de temperatură.Pentru a asigura aportul zilnic necesar de fibre şi vitamine în această perioadă, trebuie să consumăm cît mai multe fructe de sezon. Nutriţioniştii au realizat un top al celor mai sănătoase fructe de toamnă, care ajută la menţinerea sănătăţii organismului.1. StruguriPrin c
19:30
Comisarul UE pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în Moldova # Noi.md
În perioada 1–2 septembrie, Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, axată pe consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Anunțul a fost făcut de Delegația UE la Chișinău. După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, oficialul va vizita întreprinderi și asociații agricole, producăto
19:00
Mod de preparare:În apă clocotită se pune fasole verde tăiată, apoi morcovul, pătrunjelul, ceapa, ardeii graşi - toate tăiate cuburi mici - şi se fierb 10-12 minute. Se adaugă roşiile,curăţate de pieliţă şi mărunţite, leuşteanul, borşul, sarea şi piperul negru. Peste 5-7 minute se adaugă ouăle, bătute cu smântână. Se fierbe încă puţin, fără să clocotească. Se condimentează cu ardei iute mărunţ
18:30
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că pe 1 septembrie 2025 vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos, transmite Noi.md. Sectorul Buiucani: str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 19-21, 27-31, 35-37, 20-22, 22A, 32-34, 38-
18:00
Limba moldovenească, moldava lingua este idiomul despre care s-a scris de acum în veacul al XVII-lea (Gr. Ureche, Miron Costin) şi la începutul secolului al XVIII-lea (Dimitrie Cantemir). Astăzi limba moldovenească, limba naţională a poporului moldovenesc.Limba moldovenească este cea mai veche, ca glotonim, dintre limbile de la sud de Dunăre, de la sud şi de la Est de Carpaţi. În limba moldove
17:30
Conform Planului-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, anul de învățămînt 2025-2026 va începe pe 1 septembrie 2025 și se va încheia pe 31 august 2026, transmite Noi.md.Anul școlar va avea următorea structură:Semestrul I: 1 septembrie – 24 decembrie 2025;Semestrul II: 9 ianuarie – 29 mai 2026.Pentru elevii din clasele
17:30
Sheriff este aproape de a transfera un jucător format la Benfica, care evoluează pentru naționala din Cabo Verde.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball.com, Sheriff este aproape de a-l tramsfera pe jucătorul portughez Jorge "Jójó" Miguel Lopes Xavier.Fotbalistul în vîrstă de 24 de ani este un produs al Academiei Benfica. Ulterior, el a evoluat pentru mai multe cluburi portug
17:00
Cetățenii Republicii Moldova din diaspora vor avea posibilitatea să voteze la alegerile parlamentarele din 28 septembrie la 301 secții de votare deschise în 41 de țări, transmite Noi.md.Potrivit deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi organizate în statele cu comunități numeroase de moldoveni. Italia rămîne în frunte, cu 78 de secții, fiind urmată de Germania
Acum 24 ore
16:30
31 august, Ziua Limba Noastră, a fost marcată printr-un mesaj transmis de politologul Nicolae Pascaru, membru al Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”.Pascaru a subliniat importanța limbii moldovenești ca fundament al identității naționale și al continuității istorice.{{833736}}„Limba noastră e o comoară din adâncuri înălțată, un izvor de demnitate și sufl
16:30
Uniunea Europeană ia în considerare trecerea de la principiul unanimității la votul cu majoritate calificată în luarea deciziilor de politică externă, relatează Bloomberg, citînd un document distribuit statelor membre.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziua, Inițiativa este discutată de un grup format din 12 țări și a fost prezentată înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe
16:00
Comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport vine la Chișinău # Noi.md
Comisarul UE pentru cultură Glenn Micallef va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova pentru a admite oficial țara noastră în programul de finanțare culturală al blocului comunitar.După cum transmite Noi.md cu referire la Politico, acesta se va deplasa în Moldova pe 31 august și se va întîlni marți, 2 septembrie, cu președinta Maia Sandu.Odată ajuns în Moldova, el va semna un acor
15:30
Grănicerii ucraineni construiesc o arteră de rocadă și instalează camere de supraveghere moderne de-a lungul secțiunii transnistrene a frontierei cu Moldova.După cum relatează Noi.md, citînd ESP, în zona de responsabilitate a celui de-al doilea Detașament transfrontalier al Ucrainei, de-a lungul frontierei se construiește un drum cu acoperire îmbunătățită și se instalează camere video bispectr
15:30
Academicianul Iorgu Iordan, lingvist notoriu, în repetate rînduri a subliniat: ”Eminescu este considerat, în general, drept creator al limbii poetice româneşti… Eminescu este creatorul limbajului poetic… Eminescu foloseşte alt limbaj decît predecesorii lui… Eminescu este creatorul unui alt limbaj poetic, mult superior celui folosit de predecesorii săi” (I. Iordan, 1971).Pietrele de temelie ale
07:30
„Planul Kozak a fost o victorie pentru diplomația rusă și o înfrîngere pentru diplomația moldovenească”, a declarat fostul prim-viceprim-ministru Ion Guțu cu privire la semnarea memorandumului de la Moscova din 1997.Fostul prim-viceprim-ministru al Moldovei, Ion Guțu, în cadrul unei mese rotunde dedicate problemelor de securitate și reintegirii țării, a împărtășit din experiența personală de p
07:00
Atunci cînd unii istorici și filologi, iar după ei - și politicienii încep să declare că limba moldovenească (și, deci, întreaga literatură și cultură moldovenească) este doar o ramificare a vigurosului copac al culturii românești, asta vorbește doar despre faptul că ei cunosc prost istoria Moldovei, dar și a culturii și literaturii moldovenești. Pentru că, de fapt, lucrurile stau total invers.
06:30
„Pentru un om de stat nu există loc pentru interpretări personale, emoții, fobii”, a declarat președintele partidului Alianța MOLDOVENII, Denis Roșca, referindu-se la cerințele pe care trebuie să le îndeplinească politicienii capabili să rezolve problema Transnistriei.Roșca a abordat critic calitățile actualei clase politice. „Ne referim la politicieni care nu sînt conduși de interesul statulu
Ieri
05:30
Limba moldovenească, alături de vlahă (în nord-vestul Bulgariei şi în Voievodina), de cea valahă (rebotezată oficial „română” în jumătatea a două a veacului al XIX-lea, astăzi fiind limba de stat a României), de cea dalmată (a dispărut în veacul al XIX-lea) etc., alcătuiesc un grup aparte de limbi.Limba moldovenească şi cea română sînt aceeaşi limbă, dar pe parcursul existenţei statului Români
04:30
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia".Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut
04:00
03:30
Opt motive pe care trebuie să le cunoască un moldovean adevărat: de ce nu sîntem români, dar moldoveni, iar limba noastră este moldovenească, transmite moldovenii.md1. Strămoșii noștri au fost un popor care, în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripoli) a viețuit în același areal: spațiul carpato-danubiano-nistrean. În cadrul acestui areal, teritoriul populat se micșora, î
03:00
Vă propunem atenției Dumneavoastră documentele Cancelariei domnești, în care este menționată limba moldovenească, editate de academia română în 1915.
02:30
Cunoscutul ecolog, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice Ilia Trombițki a vorbit în emisiunea „Есть вопросы” despre cît de sigur este scăldatul în Nistru.Potrivit acestuia, din punct de vedere al hidrochimiei, apa din rîu corespunde normelor.{{832680}}„Dacă luăm în considerare parametrii legați de hidrochimie,
01:30
Văduva wrestlerului Hulk Hogan va intenta un proces pentru malpraxis medical în legătură cu moartea acestuia # Noi.md
Văduva wrestlerului și actorului american Hulk Hogan (pe numele său real Terry Jean Bollea) Sky Daly intenționează să dea în judecată cel puțin unul dintre medicii curanți ai defunctului său soț, acuzîndu-l de neglijență medicală, care, în opinia ei, a dus la moartea actorului.{{827669}}Potrivit Oxu.Az, acest lucru este relatat de Daily Mail.Motivul procesului va fi operația la nivelul c
00:30
Alexei Mateevici (născut la 27 martie 1888, Căinari – decedat la 24 august 1917,Chișinău) este preotul-poet şi poetul-preot, care a cîntat cu dăruire totală necazurile şi năzuinţele moldovenilor, a elogiat limba moldovenească, a scris în competenţă de cauză despre influenţele slavone asupra limbii materne.S-a născut în familia preotului Mihail Mateevici, originar de prin părţile Sorocii, şi a
30 august 2025
23:30
Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe a declarat că zona activă 4197 a Soarelui a ajuns pe meridianul solar central și reprezintă acum cel mai mare pericol pentru Pămînt de-a lungul întregii sale existențe.„Zona activă 4197, a cărei creștere rapidă și dimensiuni excepționale atrag acum atenția tuturor centrelor mondiale de m
22:30
Un motociclist în vîrstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş, în România.. {{831658}}Poliţiştii au stabilit că evenimentul a avut loc atunci cînd motociclistul era oprit din coloană din cauza aglomeraţiei, iar un urs aflat pe marginea drumului l-a muşcat de gambă, conform News.ro.Reprezentanţii Inspectoratul
21:30
Trei frați scoțieni au debarcat sîmbătă în Australia, după ce au stabilit un nou record la vîslitul fără oprire și fără sprijin peste Oceanul Pacific, fiind „încîntați” să fie din nou pe uscat. 0 seconds of 1 minute, 21 secondsVolume 90%.Ewan, Jamie și Lachlan MacLean au plecat în aprilie cu o barcă din fibră de carbon din Lima, Peru, pentru o călătorie de 14.500 de kilometri, îndurînd furtuni
20:30
Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frînează brusc cînd se apropie de radar # Noi.md
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar.Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii vitezomani. Pe lângă cele 780 de radare fi
19:30
Președintele SUA, Donald Trump, este bine, a declarat jurnalistului Axios Barak Ravid un oficial american anonim, pe fondul discuțiilor din rețelele sociale despre posibila moarte a șefului statului.„Un oficial american mi-a spus: „Trump este bine. Azi dimineață joacă golf”, a scris Ravid pe X.{{833685}}El a postat și capturi de ecran ale mesajelor oferite de grupul de presă al Casei Alb
19:00
Mod de preparare:Batem ouăle cu zahăr, adăugăm uleiul, mierea, bicarbonat de sodiu stins în suc de lămîie, lapte de temperatura camerei, făină, amestecăm bine. Aluatul trebuie să fie ca smîntîna groasă. Într-un ceaun uns cu ulei se pune aluatul, se dă la cuptor (încălzit, în prealabil) să se coacă la temperatura de 180 grade timp de 40-45 minute Gradul de pregătire al produsului se determină c
18:30
Moldova urcă pe podiumul excelenței: elevii noștri, remarcați la Olimpiada de Engleză din România # Noi.md
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a obținut patru mențiuni de onoare la probele individuale, categoria B2, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba engleză, desfășurată la Deva, România, în perioada 24 – 31 August 2025. Mențiunile de onoare au fost obținute de Viviana Paraschiv, elevă la Liceul Teoretic „Ion Creangăˮ din Chișinău; Tudor Ursu, elev la Liceul Teoretic „Spiru H
