Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv

Agora.md, 1 septembrie 2025 00:50

Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum o oră
00:50
Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv Agora.md
Acum 4 ore
23:10
Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
22:10
PeScurt // Răbdarea șoferilor, pusă la încercare din cauza ambuteiajului format pe strada Calea Basarabiei. Motivele: solicitările crescute pentru florile de la piața angro, dar și un accident produs în aceeași zonă, fără victime. Agora.md
Acum 6 ore
21:20
Închisoare pe viață pentru corupție sau scăderea prețurilor la alimente. Cu ce promisiuni s-a lansat Andrei Năstase în campania electorală Agora.md
20:10
Rămâne de votat | Blocul „Alternativa” – a doua promoție a foștilor comuniști, dar cu iz pro-european Agora.md
Acum 8 ore
19:20
„Vă salut din Italia”: Ion Ceban se află în spațiul Schengen, în pofida interdicției de intrare valabile timp de cinci ani Agora.md
18:10
„O idee interesantă” și „un prilej de întâlnire pentru tineri”. Motivele pentru care oamenii au participat la Marea Dictare Națională (VIDEO) Agora.md
Acum 12 ore
17:30
PeScurt // Limba română celebrată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia. La Expoziția Mondială de la Osaka, limba română a fost omagiată printr-un moment cultural în care vizitatori japonezi, români și participanți internaționali au recitat poezia „În limba ta” de Grigore Vieru. Agora.md
17:20
PeScurt // Iwona Piorko Bermig a fost numită ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova. În prezent, ea deține funcția de ambasadoare a UE în Singapore. Agora.md
17:00
SUA: Primarul orașului Chicago interzice implicarea poliției locale în acțiunile de imigrație ale administrației Trump Agora.md
15:50
SUA: Administrația Trump concediază majoritatea angajaților Voice of America Agora.md
14:50
Îmbrânceli electorale la Peresecina. Susținători ai grupului Șor și localnici, implicați într-un conflict cu țipete, amenințări și violență fizică (VIDEO) Agora.md
13:40
Comisia Electorală Centrală: Implicarea bisericii în campania electorală este interzisă prin lege Agora.md
13:00
3 din 3: Real Madrid, o nouă victorie în La Liga Agora.md
12:50
Jannik Sinner obține o victorie muncită la US Open Agora.md
12:40
Șeful IGP, despre cei 3.000 de euro promiși de Șor pentru participarea la proteste: „Sunt o nouă formă de manipulare” Agora.md
Acum 24 ore
12:30
Joao Neves marchează cel mai spectaculos hattrick al sezonului, iar PSG se impune la scor Agora.md
11:00
Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la Marea Dictare Națională: „Limba română este puntea dintre malurile Prutului” Agora.md
09:40
Vladimir Putin a ajuns în China pentru un summit regional de securitate găzduit de Xi Jinping Agora.md
09:00
PeScurt // Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită astăzi, 31 august. Agora.md
Ieri
21:10
Sîngerei: Accident cu implicarea unei mașini a poliției. Doi polițiști au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
20:40
Sîngerei: Accident cu implicarea unei mașini a poliției. Trei persoane, inclusiv doi polițiști, au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
20:20
„O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. Ambasadorul Janis Mazeiks, la final de mandat Agora.md
19:40
Ioniță: Aproape 15 salarii medii anuale, necesare pentru procurarea unui apartament nou, în 2025 (INFOGRAFIC) Agora.md
18:10
Pensii și alocații sociale de 73 de milioane lei, pentru septembrie. CNAS anunță executarea primei tranșe Agora.md
17:40
Ce se va întâmpla cu Plahotniuc, după extrădare? Șeful IGP: „Este aplicat mandatul de arest și dus la Penitenciarul nr. 13” Agora.md
17:20
PeScurt // Trafic intens la frontieră. La această oră, în PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Agora.md
17:10
Aproape 2.000 de euro pentru un metru pătrat. Prețurile la apartamente ating niveluri record, în 2025 (INFOGRAFIC) Agora.md
16:10
PeScurt // Listele mai multor formațiuni politice, modificate. Comisia Electorală Centrală a modificat patru hotărâri anterioare, cu privire la înregistrarea listei de candidați din partea a trei partide politice și a unui bloc electoral. Agora.md
15:40
PeScurt // Deranjament la rețeaua de contact. Incidentul a fost înregistrat la intersecția străzilor Ismail și Mitropolit Varlaam. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată. Agora.md
15:20
Rămâne de votat | Partidul Nostru - concerte, karaoke și frigărui cu influenceri (VIDEO) Agora.md
15:10
PSDE a dat startul campaniei electorale, la Palatul Republicii. Principalele promisiuni electorale Agora.md
14:20
Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală: „Vom reîntregi neamul nostru românesc” Agora.md
13:30
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubii, împușcat mortal Agora.md
13:00
Ce se va întâmpla cu Plahotniuc, după extrădare? Cernăuțeanu: „Este aplicat mandatul de arest și dus la Penitenciarul nr. 13” Agora.md
11:50
„Credem că suntem cheia pentru o guvernare europeană reală”. CUB și-a început campania electorală Agora.md
11:20
Supriză la US Open: o jucătoare născută în Republica Moldova a eliminat favorita 19 și s-a calificat în optimile de finală Agora.md
09:50
„Vorbim de transferuri de 15 mii de ruble pentru un cetățean”. Cernăuțeanu, despre corupția electorală în ajun de alegeri Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
ALDE s-a lansat în campania pentru alegerile parlamentare. Programul politic al formațiunii Agora.md
20:40
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. 29 de proiecte de lege, prezentate de Usatîi Agora.md
19:10
Achizițiile de manuale școlare, între reguli noi și probleme vechi Agora.md
19:10
Cu discursuri despre rezultate și fără promisiuni concrete. PAS s-a lansat oficial în campania electorală Agora.md
18:20
PeScurt // 233 de cazuri de discurs de ură, majoritatea în campania electorală. Între 21 iulie și 19 august, Promo-LEX a documentat 233 de cazuri, dintre care 162 în context electoral. Agora.md
18:20
Conducerea Spitalului Clinic Bălți, demisă din funcție. Nemerenco: „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție” Agora.md
18:00
Promo-LEX: Resursele administrative, folosite abuziv în perioada electorală. PAS, printre fruntași Agora.md
17:50
Achizițiile de manuale școlare: reguli noi, probleme vechi Agora.md
17:30
PeScurt // Observatori la alegerile parlamentare. Comisia Electorală Centrală a acreditat 74 de persoane în calitate de observatori naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”. Agora.md
17:10
Chișinău: Restricții de circulație, în perioada 29 august - 1 septembrie. Motivul: evenimentele de Ziua Limbii Române Agora.md
16:50
PeScurt // Promo-LEX: sunt necesare 28 de secții pentru alegătorii din stânga Nistrului. Asociația Promo-LEX consideră că pentru alegătorii din stânga Nistrului ar trebui organizate 28 de secții de votare, pentru a asigura un echilibru între siguranță și acces democratic. Agora.md
16:30
CEC a refuzat înregistrarea PDMM în cursa pentru alegerile parlamentare Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.