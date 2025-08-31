Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv
Agora.md, 1 septembrie 2025 00:50
Ion Nicolaescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
Acum 4 ore
23:10
22:10
Acum 6 ore
21:20
20:10
Acum 8 ore
19:20
18:10
Acum 12 ore
17:30
17:20
17:00
14:50
13:40
12:40
Acum 24 ore
12:30
11:00
09:40
09:00
Ieri
21:10
20:40
20:20
19:40
18:10
17:40
17:20
17:10
16:10
15:40
15:20
15:10
14:20
13:00
11:50
11:20
09:50
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
20:40
19:10
18:20
18:20
18:00
17:30
17:10
16:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.