Incendiu în raionul Basarabeasca: 27 de hectare mistuite de flăcări
Subiectul Zilei, 31 august 2025 23:20
Pe 29 august, un incendiu de vegetație uscată a avut loc în apropierea satului Iserlia din raionul Basarabească. Potrivit Direcției pentru situații de Urgență (DSE), apelul a fost primit la numărul 112 la ora 14:35. Două unități de pompieri din Cimișlia au fost trimise la fața locului. După cum relatează subiectulzilei.md cu referire la BAS-TV, […] Articolul Incendiu în raionul Basarabeasca: 27 de hectare mistuite de flăcări apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
23:20
23:10
Stoianoglo la Edineț: „Industria are oameni capabili, dar statul lipsește din ecuație” # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial. Stoianoglo a declarat că muncitorii din domeniu au experiență și capacitatea de a produce, însă lipsa piețelor interne și externe sigure, precum și absența unor […] Articolul Stoianoglo la Edineț: „Industria are oameni capabili, dar statul lipsește din ecuație” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Forțele Aeriene Române au primit ieri, 28 august, alte trei avioane de luptă F-16 din cele 32 achiziționate de România din Norvegia. Cele trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan […] Articolul Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16 apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău duminică, 31 august, pentru a marca alături de cetățenii și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Ziua Limbii Române. Cei doi șefi de stat vor participa la o serie de evenimente culturale dedicate acestei sărbători naționale. Potrivit programului oficial, vizita începe la ora 08:40, cu ceremonia de întâmpinare a […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău de Ziua Limbii Române apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Ion Chicu, Blocul ALTERNATIVA: „Avem nevoie de un Parlament al reformelor autentice” # Subiectul Zilei
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării țării. Aici trebuie să se făurească legile care, în sfârșit, vor deschide calea spre dezvoltare economică, spre crearea locurilor de muncă, spre o […] Articolul Ion Chicu, Blocul ALTERNATIVA: „Avem nevoie de un Parlament al reformelor autentice” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Percheziții la Ungheni într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Subiectul Zilei
Marți, 26 august, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS ”Fulger”, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetei au ajuns patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 […] Articolul Percheziții la Ungheni într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu […] Articolul ALTERNATIVA a dat start campaniei electorale pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Acuzații la adresa CEC: Victoria Furtună invocă „tăinuirea intenționată” a unui document oficial # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției pentru a exclude partidul din cursa electorală. Declarațiile au fost făcute într-o postare video, în care Furtună a prezentat un act ce ar demonstra ilegalitățile […] Articolul Acuzații la adresa CEC: Victoria Furtună invocă „tăinuirea intenționată” a unui document oficial apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Președinta Maia Sandu dă startul campaniei: „Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” # Subiectul Zilei
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. […] Articolul Președinta Maia Sandu dă startul campaniei: „Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Un cetățean belgian, care a venit la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței alături de moldoveni, a fost la un pas de moarte, după ce a fost bătut crunt și jefuit. Mai mult, indivizii au încercat să-l înjunghie cu un cuțit de bucătărie. Despre incident au relatat apropiații bărbatului pe rețelele sociale. „A venit în […] Articolul Cetățean belgian, bătut și jefuit la Chișinău de Ziua Independenței apare prima dată în Subiectul Zilei.
28 august 2025
17:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a transmis oficial un demers către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în legătură cu interdicția de intrare pe teritoriul României, despre care presa a relatat recent. „Așa cum am convenit marți, transmit astăzi pe cale oficială un demers către doamna Maia Sandu, care a spus […] Articolul Ion Ceban cere explicații Maiei Sandu privind interdicția de intrare în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Concert de excepție la Bălți: artiști, surprize și artificii de Ziua Independenței # Subiectul Zilei
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri” din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară […] Articolul Concert de excepție la Bălți: artiști, surprize și artificii de Ziua Independenței apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Peste 3300 de persoane din Chișinău vor beneficia de ajutoare materiale unice în valoare de 2,7 milioane lei # Subiectul Zilei
Comisia municipală pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate din municipiul Chișinău s-a întrunit în ședință și a aprobat alocarea unor ajutoare materiale unice pentru 3.344 de beneficiari. Suma totală prevăzută pentru această tranșă este de 2.710.000 de lei, din bugetul municipal. Printre deciziile adoptate se numără: Ajutoare acordate de la începutul anului Potrivit […] Articolul Peste 3300 de persoane din Chișinău vor beneficia de ajutoare materiale unice în valoare de 2,7 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Tragedie în Italia: copil moldovean de 3 ani moare după ce a căzut în piscină. Părinții donează organele # Subiectul Zilei
Un copil de 3 ani, dintr-o familie originară din R. Moldova, a murit marți, 26 august 2025, la Spitalul de Pediatrie „Regina Margherita” din Torino, după ce sâmbătă, 23 august, a fost găsit pe fundul piscinei unei pensiuni din localitatea italiană Verbano, situată în regiunea Piemont. Potrivit Corriere della Sera, părinții micuțului au fost de acord […] Articolul Tragedie în Italia: copil moldovean de 3 ani moare după ce a căzut în piscină. Părinții donează organele apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au reținut două persoane implicate în distribuirea substanțelor narcotice de tip hașiș. Primul caz a avut loc în sectorul Centru al Capitalei, unde un minor de 16 ani a fost prins având asupra sa 12 pachețele cu substanță vegetală. Tânărul a recunoscut […] Articolul Doi curieri de droguri, inclusiv un minor, reținuți la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Astăzi, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost escortat în cătușe la sediul Curții de Apel din Atena, unde magistrații examinează celelalte două cereri de extrădare depuse de Republica Moldova. Sursa: https://www.facebook.com/cusens.md Articolul Imagini din Atena: Vladimir Plahotniuc, escortat în cătușe la Curtea de Apel apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite spânzurate în raioanele Hâncești și Telenești. Primul caz a avut loc ieri în jurul orei 11:50, pe strada Păcii din municipiul Hâncești, după ce o persoană a depistat cadavrul spânzurat al unui tânăr în vârstă de 35 de ani, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md. Cel de-al doilea caz a fost […] Articolul Cadavrele a doi bărbați, găsite spânzurate, la Hîncești și Telenești apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru mâine, 29 august. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,04 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,40 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu șase bani […] Articolul De mâine, carburanții se scumpesc: +6 bani la benzină și motorină apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Tentativă de contrabandă la Vama Vulcănești: 530 de rezerve de tutun lichid, ascunse în mașină # Subiectul Zilei
Funcționarii postului vamal Vulcănești au dejucat o tentativă de introducere ilicită în Republica Moldova a unui lot de produse de tutun, ascunse în spațiile special adaptate ale unui autoturism. Incidentul s-a produs ieri, 27 august, pe sensul de intrare în țară. Un automobil de model Volkswagen Passat, care se deplasa din Ucraina, a fost supus […] Articolul Tentativă de contrabandă la Vama Vulcănești: 530 de rezerve de tutun lichid, ascunse în mașină apare prima dată în Subiectul Zilei.
27 august 2025
21:30
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile puteri ale lumii – Statele Unite, Federația Rusă și Uniunea Europeană – prin depunerea de scrisori la ambasadele acestora la Chișinău. Potrivit unui comunicat de […] Articolul AUR Moldova, de Ziua Independenței: „Viitorul nostru e în România, în UE și NATO” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk # Subiectul Zilei
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Astăzi este ultima zi de înscrieri la Marea Dictare Națională. Potrivit Ministerului Educației, peste 1.700 de participanți și-au confirmat deja prezența la evenimentul care va avea loc pe 31 august, la ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale. „Toți participanții vor beneficia de foi, pixuri, apă și chipiuri”, informează Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, […] Articolul Ultima zi înscrieri la Marea Dictare Națională apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat un apel public către cetățeni să analizeze lista candidaților formațiunii sale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial partidul în cursa electorală. „Am avut mai multe discuții despre lista candidaților. Fiecare raion a propus doi, patru candidați”, a declarat Renato […] Articolul Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Un monument istoric din India, iluminat în culorile drapelului R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței # Subiectul Zilei
Cel mai înalt turn de cărămidă din lume, Qutub Minar din New Delhi, a fost iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova. În capitala Indiei a răsunat și imnul național, cu ocazia marcării a 34 de ani de independență a țării noastre. Potrivit unei postări a fostei ambasadoare a Moldovei în India, Ana Taban, „acest gest […] Articolul Un monument istoric din India, iluminat în culorile drapelului R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
O femeie de 36 de ani a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit # Subiectul Zilei
O femeie de 36 de ani, originara din R. Moldova, a murit într-un tragic incident după ce a căzut în gol de la etajul patru al unui bloc de locuit. Victima deținea domiciliul permanent la București și a început rezidențiatul în urmă cu aproximativ un an. Poliția investighează circumstanțele tragediei, iar primele informații sugerează o […] Articolul O femeie de 36 de ani a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj emoționant de felicitare adresat cetățenilor. Șefa statului a subliniat importanța identității naționale, a valorilor precum munca, familia, solidaritatea și dragostea de țară, aducând un omagiu celor care contribuie zi de zi la dezvoltarea societății. „Tu ai păstrat tradițiile […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Independenței: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova” apare prima dată în Subiectul Zilei.
26 august 2025
18:10
Parteneriat strategic Moldova–Polonia pentru combaterea dezinformării și întărirea securității informaționale # Subiectul Zilei
Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu Katarzyna Szaran, director al Departamentului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării Străine din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. Vizita oficialului polonez la Chișinău a avut drept scop dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii-cheie legate de securitatea informațională și comunicarea strategică. Pe […] Articolul Parteneriat strategic Moldova–Polonia pentru combaterea dezinformării și întărirea securității informaționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Moldova și SUA: Parteneriat strategic pentru securitatea energetică și tranziția verde # Subiectul Zilei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit astăzi cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, într-o discuție axată pe evoluțiile recente și perspectivele sectorului energetic moldovenesc. În contextul provocărilor majore generate de invazia Rusiei în Ucraina începând cu 2022, ministrul Junghietu a subliniat impactul direct asupra securității […] Articolul Moldova și SUA: Parteneriat strategic pentru securitatea energetică și tranziția verde apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! # Subiectul Zilei
Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O astfel de opinie a exprimat, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. „Încă avem independență. Dar dacă îi lăsăm pe […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Victoria Furtună, încrezătoare în obținerea unei victorii în instanță împotriva CEC: „Judecătorii trebuie să-și asume o decizie legală” # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu la Gonța Media, în care Furtună a exprimat convingerea că decizia CEC. este ilegală și va fi contestată în […] Articolul Victoria Furtună, încrezătoare în obținerea unei victorii în instanță împotriva CEC: „Judecătorii trebuie să-și asume o decizie legală” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Guvernul a aprobat regulamentul pentru certificarea specialiștilor în achiziții publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Subiectul Zilei
Executivul a aprobat astăzi regulamentul privind certificarea specialiștilor în achiziții publice și sectoriale, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul stabilește un mecanism unitar și transparent pentru instruirea și certificarea persoanelor implicate în gestionarea banilor publici. Conform noilor reguli, specialiștii vor urma un program de instruire de 150 de ore și vor […] Articolul Guvernul a aprobat regulamentul pentru certificarea specialiștilor în achiziții publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
La Centrul Expozițional MOLDEXPO, Pavilionul nr. 2, va avea loc un eveniment special dedicat iubitorilor de câini și familiilor cu copii! Expoziția reunește peste 120 de rase de câini din Moldova și din străinătate, oferind o experiență de neuitat. Când? Ce vă așteaptă? Prețul biletelor: Organizatorii vă invită să petreceți un weekend plin de bucurie […] Articolul Expoziție internațională de câini la Chișinău – 6 și 7 septembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
LIVE: Conferința de presă comună susținută de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu # Subiectul Zilei
Dialog diplomatic: conferință de presă comună a miniștrilor de externe din Moldova, Mihai Popșoi, și România, Oana Țoiu. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE: Conferința de presă comună susținută de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Fostul președinte american Donald Trump a lansat un nou avertisment economic la adresa Chinei, anunțând că ar putea impune tarife vamale de 200% pentru produsele chinezești, dacă Beijingul nu își reia exporturile de magneți din pământuri rare către Statele Unite. „Trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale […] Articolul Trump amenință China cu tarife vamale de 200% pentru magneții din pământuri rare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
27 august: Evenimentele oficiale anunțate de Guvern cu ocazia Zilei Independenței” # Subiectul Zilei
Miercuri, 27 august, Republica Moldova va marca 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Guvernul organizează evenimentele dedicate zilei naționale a Republicii Moldova sub genericul „Independența ne unește”. La ora 09:00, prim-ministrul Dorin Recean va depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, iar la 10:00 – la monumentul […] Articolul 27 august: Evenimentele oficiale anunțate de Guvern cu ocazia Zilei Independenței” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Andrei Năstase invită concurenții electorali să semneze un pact pentru un Parlament curat # Subiectul Zilei
Candidatul independent Andrei Năstase lansează un apel public către toți concurenții electorali, invitându-i să semneze un Pact Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil. Inițiativa vizează reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și eliminarea imunității parlamentare – două cerințe susținute masiv de cetățeni în cadrul referendumului din februarie 2019. „La 34 […] Articolul Andrei Năstase invită concurenții electorali să semneze un pact pentru un Parlament curat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Un bărbat de 45 de ani care mergea cu bicicleta a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un microbuz de rută luni, 25 august, în orașul Bender. Accidentul s-a produs când șoferul microbuzului a virat la stânga și a tamponat biciclistul, care circula regulamentar pe drumul principal. Victima a suferit mai […] Articolul Biciclist rănit după ce a fost lovit de un microbuz de rută la Bender apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Janis Mažeiks: Formatul 5+2 nu mai funcționează, Moldova trebuie să meargă înainte # Subiectul Zilei
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mažeiks, susține că în contextul actual al războiului din Ucraina, reluarea negocierilor în formatul „5+2” este imposibilă. Declarația a fost făcută luni seara, în cadrul unei emisiuni la postul TV8, unde diplomatul a explicat că doi dintre participanții-cheie se află în conflict direct, ceea ce face imposibilă luarea unor […] Articolul Janis Mažeiks: Formatul 5+2 nu mai funcționează, Moldova trebuie să meargă înainte apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
VIDEO// Renato Usatîi propune reducerea numărului de deputați în Parlament: „51 ne ajung” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune diminuarea numărului de deputați în Parlamentul Republicii Moldova de la 101 la 51, argumentând că actuala componență legislativă este disproporționată în raport cu realitățile demografice ale țării. „51 de deputați activi ne ajung. Experiența arată că, în fiecare legislatură, avem în jur de 30 de deputați care lucrează cu […] Articolul VIDEO// Renato Usatîi propune reducerea numărului de deputați în Parlament: „51 ne ajung” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Trei persoane condamnate pentru trafic de influență în legătură cu recepția unui bloc locativ # Subiectul Zilei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la data de 22 august 2025 o sentință prin care trei persoane au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de trafic de influență. În fapt, potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada iunie–decembrie 2019, cei trei inculpați, angajați în funcții de conducere […] Articolul Trei persoane condamnate pentru trafic de influență în legătură cu recepția unui bloc locativ apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei # Subiectul Zilei
În cei patru ani de putere absolută în țară, Partidul Acțiune și Solidaritate nu a îndeplinit niciuna dintre promisiunile de bază pentru care oamenii au votat atunci, și nu a creat nimic altceva decât falsa impresie că, dacă se va continua să se voteze pentru ei, țara va intra în UE și imediat vor crește […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: În 4 ani PAS nu a creat nimic, decât impresia că oamenii trebuie să viseze la UE și să voteze pentru ei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Nicușor Dan: Integrarea Moldovei în UE trebuie să rămână o prioritate pentru România # Subiectul Zilei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să rămână o prioritate esențială pentru România, subliniind sprijinul ferm și consecvent pentru Chișinău. Declarațiile au fost făcute marți, 26 august, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, organizată la București. „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem […] Articolul Nicușor Dan: Integrarea Moldovei în UE trebuie să rămână o prioritate pentru România apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
34 de ani de independență: Premierul Dorin Recean, mesaj de recunoștință pentru apărătorii suveranității Moldovei # Subiectul Zilei
Cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, prim-ministrul Dorin Recean a participat astăzi, 26 august, la o ceremonie solemnă alături de foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Șeful Guvernului a adus un omagiu celor care au luptat și […] Articolul 34 de ani de independență: Premierul Dorin Recean, mesaj de recunoștință pentru apărătorii suveranității Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Igor Grosu s-a întâlnit cu miniștrii de externe din BENELUX: sprijin pentru integrarea europeană a Moldovei și reformele interne # Subiectul Zilei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere importantă cu delegația miniștrilor de externe din statele BENELUX – Luxemburg, Belgia și Țările de Jos – aflați într-o vizită oficială în Republica Moldova. Din delegație au făcut parte Xavier Bettel, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Luxemburgului, Maxime Prévot, vicepremier și ministru de externe al […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit cu miniștrii de externe din BENELUX: sprijin pentru integrarea europeană a Moldovei și reformele interne apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Un incident fără precedent a avut loc vineri după-amiază în incinta Judecătoriei Centru din Chișinău, unde un bărbat acuzat de violență domestică a agresat fizic un judecător chiar în timpul unei ședințe de judecată. Atacul s-a produs imediat după ce magistratul a emis o ordonanță de protecție pe numele fiicei agresorului. Nemulțumit de decizie, inculpatul […] Articolul Scene de groază la Judecătoria Chișinău: Magistrat lovit de un inculpat violent apare prima dată în Subiectul Zilei.
25 august 2025
18:00
VIDEO// Andrei Năstase lansează un apel la solidaritate: „Fiecare contribuție contează. Campania noastră este a oamenilor, nu a oligarhilor” # Subiectul Zilei
Candidatul independent Andrei Năstase, înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, a făcut un apel public către cetățeni, îndemnându-i să sprijine activ campania sa, atât financiar, cât și prin implicare directă. Într-un mesaj video difuzat pe rețelele sociale, Năstase a evidențiat diferențele majore dintre candidatura sa și campaniile finanțate masiv ale partidelor […] Articolul VIDEO// Andrei Năstase lansează un apel la solidaritate: „Fiecare contribuție contează. Campania noastră este a oamenilor, nu a oligarhilor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Tensiuni în creștere între Polonia și Ucraina: Președintele polonez vrea să reducă beneficiile pentru refugiați și să interzică promovarea lui Stepan Bandera # Subiectul Zilei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat luni un set de propuneri controversate care vizează comunitatea ucraineană din țară, stârnind îngrijorări privind deteriorarea relațiilor dintre Varșovia și Kiev. Printre măsurile propuse se numără limitarea accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la serviciile medicale, dar și introducerea unei interdicții legale privind glorificarea lui Stepan Bandera, liderul […] Articolul Tensiuni în creștere între Polonia și Ucraina: Președintele polonez vrea să reducă beneficiile pentru refugiați și să interzică promovarea lui Stepan Bandera apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței din 25 august, desemnarea noilor trezorieri pentru două formațiuni politice. Astfel, Maria Sorbală a fost confirmată în calitate de trezorieră a Partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, iar Elena Savciuc a fost desemnată trezorieră a Partidului Nostru. Prin aceste decizii, CEC a revocat hotărârile anterioare privind desemnarea trezorierilor, […] Articolul CEC confirmă noii trezorieri ai două partide politice apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Fiecare a cincea persoană din R. Moldova are studii superioare, iar rata alfabetizării a crescut la 99,6% în R. Moldova. Potrivit datelor finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, făcute publice luni, 25 august, femeile din R. Moldova sunt mai instruite, iar nivelul de studii al locuitorilor de la sate este mai scăzut în […] Articolul Recensământ 2024: Aproape 7.500 de persoane din Republica Moldova sunt analfabete apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
A treia vizită la fostul Liceu „Evrika” din Rîbnița. Chișinăul solicită restituirea completă a complexului educațional # Subiectul Zilei
Pe 25 august, autoritățile din Chișinău au efectuat o nouă vizită de lucru la clădirile fostului Liceu Teoretic „Evrika” din Rîbnița, situate pe strada Gagarin nr.14. Este a treia vizită de acest tip, iar scopul a fost evaluarea preliminară a volumului de lucrări necesare pentru realizarea unei expertize tehnice detaliate. La fața locului s-au deplasat […] Articolul A treia vizită la fostul Liceu „Evrika” din Rîbnița. Chișinăul solicită restituirea completă a complexului educațional apare prima dată în Subiectul Zilei.
