Stoianoglo la Edineț: „Dreptate pentru fiecare înseamnă industrie sprijinită”
Good News, 31 august 2025 23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial.
Acum 4 ore
23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină
11:00
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției
10:10
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a
28 august 2025
17:00
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri" din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe
16:10
Pe 27 august curent, municipiul Ungheni a semnat un nou acord de înfrățire, de această dată cu orașul Ladîjin din regiunea Vinița, Ucraina. Documentul a fost semnat într-un cadru solemn
14:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, a anunțat lansarea Campaniei Naționale „Septembrie – nicio zi fără lectură", ediția 2025. Evenimentul, organizat în cadrul Programului Național LecturaCentral, a
11:50
Interpretul de muzică populară, Ion Paladi, a primit aseară titlul de „Cetățean de Onoare" al raionului Sângerei. Anunțul a fost făcut chiar de el printr-o postare pe pagina sa de
27 august 2025
21:40
De Ziua Independenței, AUR din Republica Moldova cere sprijin internațional pentru Unire: „Independența nu este deplină fără Reunirea cu România” # Good News
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată printr-o acțiune fără precedent din partea unui partid unionist. AUR din Republica Moldova a transmis pentru prima dată un apel oficial către marile
14:40
Interpreta Tania Turtureanu a fost onorată cu titlul de Cetățean de Onoare al raionului Sângerei, în semn de apreciere pentru activitatea sa și contribuția adusă comunității locale. Într-un mesaj pe
26 august 2025
18:10
Astăzi, o delegație a Comisiei Unificate de Control (CUB), condusă de președintele Igor Munteanu, s-a aflat în vizită la Galați, unde a avut o întrevedere fructuoasă cu primarul municipiului, domnul
17:50
„Calitatea înainte de toate” – motto-ul care definește succesul companiei lui Ștefan Bâtlan în exportul fructelor moldovenești # Good News
Ștefan Bâtlan, directorul unei companii moldovenești specializate în producerea, ambalarea și exportul fructelor, pune „calitatea înainte de toate". Prunele, strugurii, caisele, cireșele și merele cultivate de compania sa ajung pe
17:30
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a demonstrat încă o dată capacitatea sa de inovare prin lansarea a două centre academice de ultimă generație, realizate în cadrul proiectului „Învățământul superior din
17:00
Victoria Furtună, despre decizia CEC de a nu înregistra Partidul „Moldova Mare”: „Vom prezenta probe relevante la Curtea de Apel” # Good News
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au
16:40
Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, vor putea accesa în curând servicii notariale complet digitalizate. Guvernul a aprobat, în ședința din 26 august, Conceptul Sistemului Informațional „e-Notariat", un pas
16:20
Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! # Good News
Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O
16:00
La Centrul Expozițional MOLDEXPO, Pavilionul nr. 2, va avea loc un eveniment special dedicat iubitorilor de câini și familiilor cu copii! Expoziția reunește peste 120 de rase de câini din
15:40
Guvernul aprobă 2,44 milioane de lei pentru compensarea victimelor represiunilor politice în 2025 # Good News
Guvernul Republicii Moldova a decis alocarea a 2,44 milioane de lei din bugetul de stat pentru anul 2025, destinate achitării compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate. Fondurile vor
15:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, va efectua o vizită oficială în Japonia pe 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului,
14:40
Miercuri, 27 august, Republica Moldova va marca 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Guvernul organizează evenimentele dedicate zilei naționale a Republicii Moldova sub genericul „Independența ne
14:00
Peste 50 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic: proiect de peste 650 milioane de lei cu sprijin BERD și UE # Good News
Municipiul Chișinău face un pas important spre eficiență energetică și modernizarea infrastructurii educaționale. Peste 50 de grădinițe din capitală vor beneficia de lucrări de termomodernizare, în cadrul unui proiect ambițios
13:00
Moldova lansează primul parc industrial dedicat inovației digitale în agricultură: investiții de peste 100 de milioane de dolari # Good News
Republica Moldova va avea, în premieră, un parc industrial dedicat exclusiv inovațiilor digitale pentru agricultură. Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru o perioadă de 30 de ani
12:30
Guvernul acordă 250 de tone de motorină Căii Ferate din Moldova pentru asigurarea continuității activității operaționale # Good News
Calea Ferată din Moldova (CFM) evită, cel puțin pentru moment, un blocaj total. În ședința din 26 august, Guvernul a aprobat urgent eliberarea a 250 de tone de motorină din
12:10
Pentru prima dată, Republica Moldova va avea un mecanism digital unificat de colectare și analiză a datelor privind violența împotriva femeilor și violența în familie. Guvernul a aprobat Conceptul și
11:30
Fermierii vor primi sprijin extins în 2025: bani pentru investiții și pierderi din îngheț # Good News
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat astăzi măsurile de sprijin financiar pentru sectorul agricol în anul 2025, cu mai multe apeluri de subvenționare destinate dezvoltării rurale, modernizării
11:00
O veste bună pentru locuitorii orașului Cricova: începând de astăzi, 26 august, o rută nouă de autobuz face legătura directă cu municipiul Chișinău. Noua cursă, denumită „bd. Moscova – or.
10:20
Doar una din cinci grădinițe din Republica Moldova are o sală de sport proprie, iar copiii sunt nevoiți să desfășoare orele de educație fizică în spații improvizate. Grădinița nr. 5
25 august 2025
17:50
Aur pentru Moldova: Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova domină scena internațională a dansului sportiv # Good News
Perechea de dansatori moldoveni Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova își consolidează poziția de lideri mondiali în dansul sportiv, obținând o nouă victorie spectaculoasă la WDSF PD Super Grand Prix Standard.
16:50
Chișinău investește peste 1,5 milioane de euro în echipamente moderne pentru salubrizare # Good News
Serviciile de salubrizare din Chișinău urmează să fie revoluționate cu ajutorul unor echipamente ultramoderne, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, care vor ajunge în capitală în decursul următorului
16:20
Concursul „EU & bunicii mei” a unit generațiile și a adus Europa mai aproape de familiile din Moldova # Good News
Peste 50 de echipe formate din bunici și nepoți au demonstrat că Europa poate fi descoperită prin joc, dialog și legături de suflet între generații. Prima ediție a concursului național
16:10
Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”: 92 de candidați admiși # Good News
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a publicat rezultatele finale ale sesiunii suplimentare de admitere la programele de studii superioare de licență, integrate și
15:40
Republica Moldova are deja 75% din gazele pentru iarnă. Energocom promite aprovizionare sigură și o piață liberalizată din 2026 # Good News
Republica Moldova intră în sezonul rece 2025-2026 cu stocuri solide de gaze naturale. Potrivit directorului interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, compania a achiziționat deja peste 75% din necesarul pentru iarnă,
15:20
Ungheni inaugurează cel mai complex traseu de motocros din Moldova cu ocazia Zilei Independenței # Good News
ccc Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
14:50
Super veste pentru toți pasionații de sport și adrenalină! Chișinău Marathon by maib │ Mastercard lansează un concurs cu 4 bilete gratuite pentru cel mai dinamic eveniment al verii! Ce
14:00
Guvernul va susține oficial trei mari festivaluri culturale din Moldova, inclusiv „Bienala Teatrului Eugene Ionesco” și „DescOperă” # Good News
Mai multe evenimente culturale importante din Republica Moldova vor fi organizate sub patronajul Guvernului, care urmează să aprobe o decizie ce va acorda statutul de manifestări prioritare la nivel de
13:50
Chișinău: școlile sunt pregătite pentru 1 septembrie: doar trei grădinițe mai au lucrări de reparații # Good News
Municipiul Chișinău este pregătit să înceapă noul an școlar pe 1 septembrie, anunță autoritățile locale. Verificările efectuate în ultimele zile în 332 de instituții de învățământ — între care școli,
13:10
Ministerul Muncii lansează programul INCLUDE pentru integrarea neurodiversă a copiilor și tinerilor cu autism # Good News
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță lansarea programului INCLUDE, un proiect dedicat susținerii comunităților neurodiverse, implementat în parteneriat cu SOS Autism și People in Need Moldova, cu sprijin financiar din
12:30
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a scris din nou istorie pentru sportul național, cucerind medalia de aur în proba de canoe individual pe distanța de 5000 de metri, la Campionatele Mondiale
12:00
Chișinău: peste 25.000 de copii au participat la activități estivale organizate de Primărie în vara 2025, inclusiv aproape 600 de copii refugiați # Good News
Primăria municipiului Chișinău a încheiat sezonul estival 2025 cu un bilanț pozitiv în ceea ce privește programele de odihnă, educație și incluziune pentru copii, desfășurate în perioada iunie–august. Peste 25.500
11:30
Chișinăul își modernizează transportul public: 21 de troleibuze rulate din Estonia și Letonia, lansate pe traseu # Good News
Capitala Republicii Moldova face un nou pas spre modernizarea transportului public. 21 de troleibuze rulate, achiziționate de Primăria Chișinău din Tallin (Estonia) și Riga (Letonia), au fost lansate oficial pe
11:10
„Identitatea Limbii Române în context european” – Expoziție de excepție la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Good News
Cu prilejul sărbătorilor naționale și în anticiparea Zilei Limbii Române (31 august), Biblioteca Națională a Republicii Moldova a deschis oficial expoziția tematică „Identitatea Limbii Române în context european", un omagiu
10:40
Primarii din Moldova, în inima Europei: Vizită strategică la Bruxelles pentru a consolida viitorul european al comunităților locale # Good News
Un grup de 27 de primari din Republica Moldova participă, timp de două zile, la o vizită oficială în capitala Uniunii Europene, la invitația comisarei europene pentru extindere, Marta Kos.
22 august 2025
18:00
63 de tineri și-au finalizat cu succes stagiul în instituțiile publice prin programul comun al UE și Guvernului Republicii Moldova # Good News
Un nou val de 63 de tineri profesioniști din țară și din diasporă a finalizat cu succes Programul de stagii derulat în comun de Delegația Uniunii Europene și Guvernul Republicii
17:30
VIDEO//Centrul de Plasament din Șoldănești intră într-o nouă etapă: sistem electric modernizat și dotări esențiale pentru confortul beneficiarilor # Good News
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din Șoldănești trece printr-un amplu proces de modernizare, axat în special pe schimbarea completă a sistemului electric. Proiectul este implementat de
17:00
S-a dat start primei Expoziții Naționale „Produs Autohton”: peste 150 de companii din toată țara, reunite la Moldexpo # Good News
Peste 150 de companii locale își prezintă cele mai bune produse și inovații la prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton", deschisă astăzi la Centrul Internațional „Moldexpo" din Chișinău. Evenimentul
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până vineri, 23 august, ora 05:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval, întreg teritoriul Republicii Moldova
16:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță organizarea mai multor târguri și iarmaroace locale în acest weekend, 23–24 august 2025, în toate sectoarele capitalei. Scopul acestor evenimente este de a susține producătorii autohtoni
15:30
Lege nouă pentru securitatea spațiului aerian: dronele și aeronavele neautorizate pot fi neutralizate sau distruse # Good News
Republica Moldova introduce măsuri stricte pentru protecția spațiului aerian național, prevăzute în Legea privind securitatea spațiului aerian, publicată recent în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare din 1
15:00
Ungheni-gaz a extins rețeaua de gaze în trei sate, peste 130 de gospodării noi vor avea acces # Good News
Întreprinderea de distribuție a gazelor naturale „Ungheni-gaz" a finalizat lucrările planificate de extindere a rețelelor în satele Agronomov
14:40
Serviciul Vamal a finalizat cu succes un curs intensiv de pregătire pentru noii funcționari care au trecut concursul din aprilie. Timp de trei săptămâni, aceștia au acumulat cunoștințe teoretice și… Articolul Serviciul Vamal formează noi profesioniști pentru o vamă modernă și eficientă apare prima dată în Good News.
