FOTO // Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat limba română la Strășeni: depuneri de flori și participarea la un concert festiv
Moldpres, 31 august 2025 14:20
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, informează MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat cu oamenii și au asistat la concertul dedica...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
14:30
Ministerul Educației a publicat textul citit la Marea Dictare Națională - un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir Beșleagă # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat integral textul citit în Piața Marii Adunări Naționale, la Marea Dictare Națională. Acesta este un fragment din lucrarea „Cărțile copilăriei mele” scrisă de regretatul scriitor Vladimir Beșleagă....
Acum 30 minute
14:20
FOTO // Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat limba română la Strășeni: depuneri de flori și participarea la un concert festiv # Moldpres
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, informează MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat cu oamenii și au asistat la concertul dedica...
Acum o oră
13:50
ALEGERI 2025 // CEC cheamă preoții să se abțină de la agitația electorală și folosirea lăcașelor în scopuri politice # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a făcut un apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând des...
Acum 2 ore
13:20
VIDEO // Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de felicitare, subliniind importanța limbii ca element identitar și de unitate pentru toți cetățenii, transmite MOLDPRES.„Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne în...
13:10
Maia Sandu și Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea d...
13:10
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că...
13:10
GALERIE FOTO // Președintele României, Nicușor Dan, vizită oficială la Chișinău de Ziua Limbii Române # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu și a participat la deschiderea cel...
Acum 4 ore
12:30
ALEGERI 2025 // Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare # Moldpres
Blocul Unirea Națiunii, format din Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Național Liberal, s-a lansat astăzi oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc la Scara Cascadelor din parcul Valea Morilor și a reunit liderii celor...
12:20
Comercianții de flori, monitorizați de fisc timp de două zile, înainte de începerea noului an școlar # Moldpres
În legătură cu începutul noului an școlar și organizarea careurilor, activitatea comercianților de flori va fi monitorizată de Serviciul Fiscal. Controalele vor fi efectuate timp de două zile, duminică 31 august și luni, 1 septembrie, fără aplicarea amenzil...
12:20
Peste 2.000 de oameni au participat la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, sub patronajul președintelui Republicii Moldova.Participanții au fost salutați de Maia Sandu și Nicușor Dan. Cei doi preș...
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău: „Republica Moldova este un exemplu de apărare a valorilor europene” # Moldpres
Republica Moldova este un exemplu pentru Europa și întreaga lume pentru modul în care încearcă să își apere democrația. Declarația a fost făcută la Chișinău de președintele României, Nicușor Dan. „Sunteți mai europeni decât e...
Acum 6 ore
10:10
LIVE // Marea Dictare Națională: Maia Sandu și Nicușor Dan îi salută pe cei peste 2000 de participanți # Moldpres
Marea Dictare Națională se desfășoară în centrul capitalei. Peste 2000 de participanți din întreaga țară își testează cunoștințele la limba română. Ei vor scrie o dictare a unui text pe care îl vor cunoaște astăzi. Evenimentul este des...
09:50
VIDEO // Ambasadorul Jānis Mažeiks a recitat o poezie în limba română despre ceea ce l-a inspirat pe timpul mandatului său în Republica Moldova # Moldpres
Ambasadorul UE, Jānis Mažeiks, care este la final de mandat în țara noastră, a recitat o poezie inspirată din experiența sa în cei patru ani de mandat în Republica Moldova. El a veni și cu o felicitare de Ziua Limbii Române și le-a mulțumit moldov...
09:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a adus un omagiu limbii române. Vodă a publicat pe rețele de socializare un video în care cetățenii Republicii Moldova cântă imnul „Limba noastră cea română”, pe versurile lui Alex...
09:20
Atac masiv asupra regiunii Odesa. Infrastructura energetică, afectată. Ucrainenii au lansat peste 20 de drone asupra mai multor regiuni din Rusia # Moldpres
Armata rusă a lansat duminică un atac masiv asupra districtului Odesa cu drone. Potrivit șefului Administrației militare Odesa, Oleg Kiper, orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au avut cel mai mult de suferit. În urma atacului, infrastructura energetică a fo...
Acum 8 ore
08:40
Banca Națională a Moldovei a lansat în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, transmite MOLDPRES.„Am la...
08:20
INTERVIU MOLDPRES // Maria Șleahtițchi, directoarea Muzeului Național al Literaturii Române: „Scriitorii au fost pilonii Mișcării de Eliberare Națională” # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române se află într-un areal încărcat de istorie, pe strada Alexie Mateevici, alături de alte clădiri de patrimoniu și case ale marilor scriitori. Aici sunt păstrate cu grijă materiale, documente, exponate dedicate scriitor...
08:10
Sâmbătă seara, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă.Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marca V...
07:50
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român este așteptat la Chișinău în cursul dimineții, unde, alături de președinta Maia Sandu, va ...
07:30
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Limbii Române. Sărbătoarea își are începutul în anii de Renaștere Națională. La Marea Adunare Națională din 31 august 1989, limba română a fost proclamată drept limbă oficială a Republ...
Acum 24 ore
21:10
ALEGERI 2025 // Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Membrii CUB susțin că pot oferi o alternativă „competentă” guvernării și că Moldova are nevoie de o pluralitate de voci. Slog...
21:10
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Criuleni, a fost reținut de Poliție, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc într-o zonă de agrement din Vadul lui Vodă, transmite MOLDPRES.Suspectul ar fi obse...
19:20
Rusia alocă sume considerabile pentru cumpărarea voturilor în Republica Moldova. Viorel Cernăuțeanu: „Vor să destabilizeze procesul electoral” # Moldpres
Rusia continuă să aloce resurse considerabile pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, iar sumele oferite pentru cumpărarea voturilor au crescut de trei ori față de anul trecut. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, ...
19:00
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Membrii CUB susțin că pot oferi o alternativă „competentă” guvernării și că Moldova are nevoie de o pluralitate de voci. Slog...
17:10
CNAS anunță calendarul plăților sociale din septembrie: 73 milioane lei transferați pentru pensii și alocații # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că prima tranșă a finanțării pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare de 73 milioane de lei, a fost executată, transmite MOLDPRES.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale,...
17:10
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Pentru fluidiza...
17:00
ALEGERI 2025 // PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi la Palatul Republicii, unde au fost prezenți peste o mie de membri și simpatizan...
17:00
FOTO // „Omul potrivit la locul potrivit”. Expoziție comemorativă dedicată lui Valentin Mândâcanu, la 95 de ani de la naștere # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române a vernisat expoziția comemorativă „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit – 95 de ani de la naștere”, eveniment organizat în contextul sărbătorii naționale „Ziua Limbii Rom&a...
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția difuzorilor de publicitate și actorilor politici că, pe durata campaniei electorale, care se va încheia la 26 septembrie 2025, este permisă doar publicitatea electorală. Publicitatea politică, inclusiv cea a partidelo...
16:20
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită în Japonia: va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită de lucru în Japonia. Șeful Executivului va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka și va avea o întrevedere cu omologul său nipon precum și cu alți demnitari japonezi, transmite MOLDPRES.Ceremoni...
15:10
Șeful IGP explică procedura de extrădare a lui Plahotniuc: „Nu ne permitem curse charter” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum va fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, în cazul în care Ministerul Justiției din Grecia va da verdictul de extrădare. Potrivit lui Cernăuțeanu, transfe...
15:00
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova # Moldpres
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
14:50
Ambasadorul UE Janis Mazeiks își încheie mandatul la Chișinău: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană” # Moldpres
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul în Republica Moldova și a transmis un mesaj de rămas bun. Oficialul leton a venit la Chișinău în vara anului 2021 și timp de patru ani a reprezentat Uniunea Europeană î...
Ieri
14:40
PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi la Palatul Republicii, unde au fost prezenți peste o mie de membri și simpatizan...
13:40
Ucraina // Fostul președinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împușcat mortal în vestul țării # Moldpres
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres, AFP și Reuters.&b...
12:50
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Membrii CUB susțin că pot oferi o alternativă „competentă” guvernării și că Moldova are nevoie de o pluralitate de voci. Slog...
11:30
DOC // Deținuții nu vor mai putea folosi telefoane mobile și internet neautorizat. Regulamentul privind blocarea radiocomunicațiilor în penitenciare a fost publicat în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Deținuții nu vor mai avea acces la telefoane mobile sau la internet neautorizat. Măsura se aplică prin instalarea în toate instituțiile penitenciare a unor sisteme speciale menite să blocheze semnalele de comunicație radioactivă și accesul la rețelele de date. Reg...
10:50
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată la Copenhaga printr-un eveniment organizat de Ambasada Republicii Moldova în Danemarca, cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale daneze, diplomaților europeni și a comunității de moldoveni din...
10:50
10:30
Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni ale țării. Explozii au fost raportate la Kiev, Cernihiv, Cerkasî, Dnipro, Jîtomîr și Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a provocat victime...
10:20
Târguri și iarmaroace cu produse locale se desfășoară în zilele de 30-31 august în toate sectoarele capitalei. Târgurile sunt organizate de primăria municipiului Chișinău în vederea sprijinirii producătorilor locali și oferirii locuitorilor ...
10:10
METEO // Ultimele zile de vară aduc maxime termice caniculare. Toamna începe cu ploi și descărcări electrice # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță temperaturi caniculare pentru zilele de 30 și 31 august, cu maxime ce vor depăși 30 de grade Celsius. Vremea va fi caldă și fără precipitații sâmbătă, iar duminică doar parțial, transmite MOLDPRES.În seara z...
09:40
DOC // Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării...
08:50
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-B...
29 august 2025
22:50
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova # Moldpres
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
22:00
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar din România, Sorin Șipoș # Moldpres
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) i-a acordat astăzi titlul onorific Doctor Honoris Causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar și prorector pentru Relații Internaționale al Universității din Oradea, România, transmite MOLDPRES....
21:50
„Partidul Nostru” a intrat oficial în campania electorală, printr-un eveniment organizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni – localitatea bunicilor liderului formațiunii, Renato Usatîi. Acesta a declarat că obiectivul partidului este v...
20:10
Concert extraordinar de muzică chineză la Sala cu Orgă din Chișinău, dedicat Zilei Naționale a Chinei # Moldpres
Muzică chineză în interpretarea Orchestrei Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” a răsunat vineri seara la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul unui concert prilejuit de marcarea a 76 de ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze, tr...
19:20
„Cu PAS în Europa!” Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu sloganul „Cu PAS în Europa”. Evenimentul s-a desfășurat în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria B...
18:20
Autoritățile semnalează noi falsuri potrivit cărora Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina”. Igor Zaharov: „Informațiile urmăresc manipularea opiniei publice” # Moldpres
Autoritățile semnalează apariția unor informații false în spațiul public potrivit cărora președinta Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina” dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va câștiga alegerile parlamentar...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.