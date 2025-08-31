Ziua Limbii Române este sărbătorită astăzi în Republica Moldova și în România
Moldpres, 31 august 2025 07:30
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Limbii Române. Sărbătoarea își are începutul în anii de Renaștere Națională. La Marea Adunare Națională din 31 august 1989, limba română a fost proclamată drept limbă oficială a Republ...
• • •
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român este așteptat la Chișinău în cursul dimineții, unde, alături de președinta Maia Sandu, va ...
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Criuleni, a fost reținut de Poliție, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc într-o zonă de agrement din Vadul lui Vodă, transmite MOLDPRES.Suspectul ar fi obse...
Rusia alocă sume considerabile pentru cumpărarea voturilor în Republica Moldova. Viorel Cernăuțeanu: „Vor să destabilizeze procesul electoral” # Moldpres
Rusia continuă să aloce resurse considerabile pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, iar sumele oferite pentru cumpărarea voturilor au crescut de trei ori față de anul trecut. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, ...
CNAS anunță calendarul plăților sociale din septembrie: 73 milioane lei transferați pentru pensii și alocații # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că prima tranșă a finanțării pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare de 73 milioane de lei, a fost executată, transmite MOLDPRES.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale,...
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Pentru fluidiza...
ALEGERI 2025 // PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi la Palatul Republicii, unde au fost prezenți peste o mie de membri și simpatizan...
FOTO // „Omul potrivit la locul potrivit”. Expoziție comemorativă dedicată lui Valentin Mândâcanu, la 95 de ani de la naștere # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române a vernisat expoziția comemorativă „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit – 95 de ani de la naștere”, eveniment organizat în contextul sărbătorii naționale „Ziua Limbii Rom&a...
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția difuzorilor de publicitate și actorilor politici că, pe durata campaniei electorale, care se va încheia la 26 septembrie 2025, este permisă doar publicitatea electorală. Publicitatea politică, inclusiv cea a partidelo...
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită în Japonia: va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită de lucru în Japonia. Șeful Executivului va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka și va avea o întrevedere cu omologul său nipon precum și cu alți demnitari japonezi, transmite MOLDPRES.Ceremoni...
Șeful IGP explică procedura de extrădare a lui Plahotniuc: „Nu ne permitem curse charter” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum va fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, în cazul în care Ministerul Justiției din Grecia va da verdictul de extrădare. Potrivit lui Cernăuțeanu, transfe...
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova # Moldpres
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
Ambasadorul UE Janis Mazeiks își încheie mandatul la Chișinău: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană” # Moldpres
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul în Republica Moldova și a transmis un mesaj de rămas bun. Oficialul leton a venit la Chișinău în vara anului 2021 și timp de patru ani a reprezentat Uniunea Europeană î...
PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi la Palatul Republicii, unde au fost prezenți peste o mie de membri și simpatizan...
Ucraina // Fostul președinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împușcat mortal în vestul țării # Moldpres
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres, AFP și Reuters.&b...
DOC // Deținuții nu vor mai putea folosi telefoane mobile și internet neautorizat. Regulamentul privind blocarea radiocomunicațiilor în penitenciare a fost publicat în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Deținuții nu vor mai avea acces la telefoane mobile sau la internet neautorizat. Măsura se aplică prin instalarea în toate instituțiile penitenciare a unor sisteme speciale menite să blocheze semnalele de comunicație radioactivă și accesul la rețelele de date. Reg...
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată la Copenhaga printr-un eveniment organizat de Ambasada Republicii Moldova în Danemarca, cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale daneze, diplomaților europeni și a comunității de moldoveni din...
Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni ale țării. Explozii au fost raportate la Kiev, Cernihiv, Cerkasî, Dnipro, Jîtomîr și Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a provocat victime...
Târguri și iarmaroace cu produse locale se desfășoară în zilele de 30-31 august în toate sectoarele capitalei. Târgurile sunt organizate de primăria municipiului Chișinău în vederea sprijinirii producătorilor locali și oferirii locuitorilor ...
METEO // Ultimele zile de vară aduc maxime termice caniculare. Toamna începe cu ploi și descărcări electrice # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță temperaturi caniculare pentru zilele de 30 și 31 august, cu maxime ce vor depăși 30 de grade Celsius. Vremea va fi caldă și fără precipitații sâmbătă, iar duminică doar parțial, transmite MOLDPRES.În seara z...
DOC // Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării...
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-B...
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova # Moldpres
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar din România, Sorin Șipoș # Moldpres
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) i-a acordat astăzi titlul onorific Doctor Honoris Causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar și prorector pentru Relații Internaționale al Universității din Oradea, România, transmite MOLDPRES....
„Partidul Nostru” a intrat oficial în campania electorală, printr-un eveniment organizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni – localitatea bunicilor liderului formațiunii, Renato Usatîi. Acesta a declarat că obiectivul partidului este v...
Concert extraordinar de muzică chineză la Sala cu Orgă din Chișinău, dedicat Zilei Naționale a Chinei # Moldpres
Muzică chineză în interpretarea Orchestrei Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” a răsunat vineri seara la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul unui concert prilejuit de marcarea a 76 de ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze, tr...
„Cu PAS în Europa!” Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu sloganul „Cu PAS în Europa”. Evenimentul s-a desfășurat în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria B...
Autoritățile semnalează noi falsuri potrivit cărora Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina”. Igor Zaharov: „Informațiile urmăresc manipularea opiniei publice” # Moldpres
Autoritățile semnalează apariția unor informații false în spațiul public potrivit cărora președinta Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina” dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va câștiga alegerile parlamentar...
CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților din partea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), informează MOLDPRES.Decizia a fost luată după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a notificat CEC despre excl...
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși după un scandal de corupție. Ministra Sănătății: „Nu vom tolera niciun caz de corupție în sistemul medical” # Moldpres
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în urma unui scandal de corupție investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA). Decizia a fost luată prin ordinul ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, ca urmare a perchezițiil...
VIDEO // Un tânăr din Criuleni, reținut pentru 72 de ore pentru răpirea unui automobil la Vadul lui Vodă # Moldpres
Un tânăr din Criuleni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Cazul a avut loc în zona de agrement de la Vadul lui Vodă, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul a observat un Volkswagen de...
Premieră medicală în R. Moldova. Medicii au efectuat o intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB # Moldpres
Medicii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” au efectuat, în premieră, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoB...
UE analizează folosirea a circa 200 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei # Moldpres
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta sâmbătă, la o reuniune informală la Copenhaga, un plan al Comisiei Europene privind direcționarea a circa 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate către reconstrucția Ucrainei. Bruxelles-ul so...
Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prevederi legate de finanțarea armatei ucrainene, înțelegeri cu statele membre NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independen...
Raport Promo-LEX pentru perioada electorală. Asociația semnalează „ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse” # Moldpres
Asociația Promo-LEX semnalează „ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse”, acțiuni manifestate, în perioada electorală, prin „coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a campaniilor, manipularea informațională, organizarea...
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan # Moldpres
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie ...
Liderii Blocului „Alternativa” au prezentat programul electoral și au transmis un mesaj comun # Moldpres
Blocul electoral „Alternativa” și-a lansat vineri campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, punând accent pe trei direcții principale: dezvoltarea economică, reformarea justiției și modernizarea infrastructurii și instituțiilor statului, t...
Președinta Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea m...
Hidrologii au avertizat asupra scurgerilor reduse de apă în mai multe bazine acvatice din ţară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râ...
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători, transmite MOLDPRES.Solicitat de agenție, purtătorul de ...
REPORTAJ MOLDPRES// Cât costă pregătirea unui elev pentru școală în 2025 și cum sprijină statul familiile cu școlari # Moldpres
Cu doar câteva zile înainte de 1 septembrie, familiile din Republica Moldova fac calculele finale pentru a-și trimite copiii pregătiți la școală. Ghiozdanele, uniformele și rechizitele rămân o povară semnificativă pentru părinți, în pofida măsu...
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, dotat cu sprijinul UE cu drone moderne pentru misiuni speciale # Moldpres
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost dotat cu două drone moderne, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele, finanțate de Uniunea Europeană și livrate prin intermediul Solidarity Fund PL în ...
Letonia introduce noi reguli de intrare în țară pentru cetățenii care nu dețin viză sau permis de ședere # Moldpres
Letonia introduce noi reguli de intrare în țară pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Măsurile vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2025, transmite MOLDPRE...
Localitatea Otaci beneficiază de infrastructură modernă de apă și salubritate, grație sprijinului OIM și Guvernului Norvegiei # Moldpres
Orașul Otaci, punct strategic de trecere a frontierei cu Ucraina, beneficiază de infrastructură modernă de apă și salubritate, după finalizarea a două proiecte implementate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) şi Guvernul Norvegiei. Acestea vin să ră...
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens.Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la prop...
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în urma descinderilor la spitalul din Bălți: „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente, iar managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens” # Moldpres
Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente ale sectorului sănătății, iar conducătorii și managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens. Mesajul a fost transmis astăzi de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în conte...
