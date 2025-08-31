Prim-ministrul Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi”
Moldpres, 1 septembrie 2025 00:30
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noast...
• • •
Acum 2 ore
00:30
Acum 6 ore
21:10
În următoarele zile, temperaturile diurne vor scădea puțin, iar cele nocturne vor crește. Totodată, duminică seara și luni noaptea, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat, averse însoțite de descărcări electrice, informează MOLDPRES.Po...
20:40
Agenția Națională a Arhivelor a publicat imagini din 31 august 1990 când a fost organizată pentru prima dată sărbătoarea „Limba Noastră”, devenită ulterior „Limba Noastră cea Română”, informează MOLDPRES.Pe scena improvizat...
Acum 8 ore
19:20
Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă”, ce va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii # Moldpres
La Chișinău va fi semnat un pact ce va permite Republicii Moldova să adere la Programul „Europa Creativă”. Evenimentul va avea loc în cadrul vizitei Comisarului UE pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, informeaz...
19:10
Papa Leon al XIV-lea a cerut duminică încetarea 'pandemiei de arme', deplângând 'nenumărații copii uciși și răniți' din întreaga lume, în timpul rugăciunii Angelus de la Vatican, informează AFP.„Îi includem &i...
17:40
Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schim...
Acum 12 ore
17:30
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în Republica Moldova # Moldpres
În perioada 1–2 septembrie, Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, axată pe consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, informează MOLDPRES...
17:00
Noua reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko, care îl va succeda pe Janis Mazeiks. Anunțul privind desemnarea acesteia a fost făcut de către vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a...
15:20
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, raionul Căușeni, decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” pentru promovarea culturii # Moldpres
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”. Un decret în acest sens a fost semnat de ...
15:10
Xi Jinping susține aderarea Armeniei și Azerbaidjanului la Organizația de Cooperare de la Shanghai după acordul de pace încheiat # Moldpres
Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat duminică sprijinul pentru aderarea Armeniei și Azerbaidjanului la Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), în timpul întâlnirilor pe care le-a avut la Tianjin cu liderii ambelor țări, în urma tratat...
15:00
ALEGERI 2025 // Decizie irevocabilă: Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare din septembrie # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a casat decizia Curții de Apel Centru care a cerut CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie. Astfel, formațiunea politi...
14:30
Ministerul Educației a publicat textul citit la Marea Dictare Națională - un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir Beșleagă # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat integral textul citit în Piața Marii Adunări Naționale, la Marea Dictare Națională. Acesta este un fragment din lucrarea „Cărțile copilăriei mele” scrisă de regretatul scriitor Vladimir Beșleagă....
14:20
FOTO // Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat limba română la Strășeni: depuneri de flori și participarea la un concert festiv # Moldpres
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, informează MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat cu oamenii și au asistat la concertul dedica...
13:50
ALEGERI 2025 // CEC cheamă preoții să se abțină de la agitația electorală și folosirea lăcașelor în scopuri politice # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a făcut un apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând des...
13:20
VIDEO // Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de felicitare, subliniind importanța limbii ca element identitar și de unitate pentru toți cetățenii, transmite MOLDPRES.„Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne în...
13:10
Maia Sandu și Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Moldpres
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea d...
13:10
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că...
13:10
GALERIE FOTO // Președintele României, Nicușor Dan, vizită oficială la Chișinău de Ziua Limbii Române # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat duminică, 31 august, o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu și a participat la deschiderea cel...
Acum 24 ore
12:30
ALEGERI 2025 // Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare # Moldpres
Blocul Unirea Națiunii, format din Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Național Liberal, s-a lansat astăzi oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc la Scara Cascadelor din parcul Valea Morilor și a reunit liderii celor...
12:20
Comercianții de flori, monitorizați de fisc timp de două zile, înainte de începerea noului an școlar # Moldpres
În legătură cu începutul noului an școlar și organizarea careurilor, activitatea comercianților de flori va fi monitorizată de Serviciul Fiscal. Controalele vor fi efectuate timp de două zile, duminică 31 august și luni, 1 septembrie, fără aplicarea amenzil...
12:20
Peste 2.000 de oameni au participat la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, sub patronajul președintelui Republicii Moldova.Participanții au fost salutați de Maia Sandu și Nicușor Dan. Cei doi preș...
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău: „Republica Moldova este un exemplu de apărare a valorilor europene” # Moldpres
Republica Moldova este un exemplu pentru Europa și întreaga lume pentru modul în care încearcă să își apere democrația. Declarația a fost făcută la Chișinău de președintele României, Nicușor Dan. „Sunteți mai europeni decât e...
10:10
LIVE // Marea Dictare Națională: Maia Sandu și Nicușor Dan îi salută pe cei peste 2000 de participanți # Moldpres
Marea Dictare Națională se desfășoară în centrul capitalei. Peste 2000 de participanți din întreaga țară își testează cunoștințele la limba română. Ei vor scrie o dictare a unui text pe care îl vor cunoaște astăzi. Evenimentul este des...
09:50
VIDEO // Ambasadorul Jānis Mažeiks a recitat o poezie în limba română despre ceea ce l-a inspirat pe timpul mandatului său în Republica Moldova # Moldpres
Ambasadorul UE, Jānis Mažeiks, care este la final de mandat în țara noastră, a recitat o poezie inspirată din experiența sa în cei patru ani de mandat în Republica Moldova. El a veni și cu o felicitare de Ziua Limbii Române și le-a mulțumit moldov...
09:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a adus un omagiu limbii române. Vodă a publicat pe rețele de socializare un video în care cetățenii Republicii Moldova cântă imnul „Limba noastră cea română”, pe versurile lui Alex...
09:20
Atac masiv asupra regiunii Odesa. Infrastructura energetică, afectată. Ucrainenii au lansat peste 20 de drone asupra mai multor regiuni din Rusia # Moldpres
Armata rusă a lansat duminică un atac masiv asupra districtului Odesa cu drone. Potrivit șefului Administrației militare Odesa, Oleg Kiper, orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au avut cel mai mult de suferit. În urma atacului, infrastructura energetică a fo...
08:40
Banca Națională a Moldovei a lansat în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, transmite MOLDPRES.„Am la...
08:20
INTERVIU MOLDPRES // Maria Șleahtițchi, directoarea Muzeului Național al Literaturii Române: „Scriitorii au fost pilonii Mișcării de Eliberare Națională” # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române se află într-un areal încărcat de istorie, pe strada Alexie Mateevici, alături de alte clădiri de patrimoniu și case ale marilor scriitori. Aici sunt păstrate cu grijă materiale, documente, exponate dedicate scriitor...
08:10
Sâmbătă seara, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă.Potrivit cercetărilor preliminare, un automobil de marca V...
07:50
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român este așteptat la Chișinău în cursul dimineții, unde, alături de președinta Maia Sandu, va ...
07:30
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Limbii Române. Sărbătoarea își are începutul în anii de Renaștere Națională. La Marea Adunare Națională din 31 august 1989, limba română a fost proclamată drept limbă oficială a Republ...
Ieri
21:10
ALEGERI 2025 // Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
21:10
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Criuleni, a fost reținut de Poliție, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc într-o zonă de agrement din Vadul lui Vodă, transmite MOLDPRES.Suspectul ar fi obse...
19:20
Rusia alocă sume considerabile pentru cumpărarea voturilor în Republica Moldova. Viorel Cernăuțeanu: „Vor să destabilizeze procesul electoral” # Moldpres
Rusia continuă să aloce resurse considerabile pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, iar sumele oferite pentru cumpărarea voturilor au crescut de trei ori față de anul trecut. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, ...
19:00
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
17:10
CNAS anunță calendarul plăților sociale din septembrie: 73 milioane lei transferați pentru pensii și alocații # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că prima tranșă a finanțării pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare de 73 milioane de lei, a fost executată, transmite MOLDPRES.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale,...
17:10
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Pentru fluidiza...
17:00
ALEGERI 2025 // PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
17:00
FOTO // „Omul potrivit la locul potrivit”. Expoziție comemorativă dedicată lui Valentin Mândâcanu, la 95 de ani de la naștere # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române a vernisat expoziția comemorativă „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit – 95 de ani de la naștere”, eveniment organizat în contextul sărbătorii naționale „Ziua Limbii Rom&a...
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția difuzorilor de publicitate și actorilor politici că, pe durata campaniei electorale, care se va încheia la 26 septembrie 2025, este permisă doar publicitatea electorală. Publicitatea politică, inclusiv cea a partidelo...
16:20
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită în Japonia: va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită de lucru în Japonia. Șeful Executivului va inaugura expoziția Republicii Moldova la Osaka și va avea o întrevedere cu omologul său nipon precum și cu alți demnitari japonezi, transmite MOLDPRES.Ceremoni...
15:10
Șeful IGP explică procedura de extrădare a lui Plahotniuc: „Nu ne permitem curse charter” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum va fi adus Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, în cazul în care Ministerul Justiției din Grecia va da verdictul de extrădare. Potrivit lui Cernăuțeanu, transfe...
15:00
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova # Moldpres
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
14:50
Ambasadorul UE Janis Mazeiks își încheie mandatul la Chișinău: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană” # Moldpres
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul în Republica Moldova și a transmis un mesaj de rămas bun. Oficialul leton a venit la Chișinău în vara anului 2021 și timp de patru ani a reprezentat Uniunea Europeană î...
14:40
PSDE s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: „Construim Viitorul Acasă” # Moldpres
13:40
Ucraina // Fostul președinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împușcat mortal în vestul țării # Moldpres
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres, AFP și Reuters.&b...
12:50
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Moldpres
11:30
DOC // Deținuții nu vor mai putea folosi telefoane mobile și internet neautorizat. Regulamentul privind blocarea radiocomunicațiilor în penitenciare a fost publicat în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Deținuții nu vor mai avea acces la telefoane mobile sau la internet neautorizat. Măsura se aplică prin instalarea în toate instituțiile penitenciare a unor sisteme speciale menite să blocheze semnalele de comunicație radioactivă și accesul la rețelele de date. Reg...
10:50
Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată la Copenhaga printr-un eveniment organizat de Ambasada Republicii Moldova în Danemarca, cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale daneze, diplomaților europeni și a comunității de moldoveni din...
