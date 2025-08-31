Comerțul cu flori, sub lupa Fiscului înainte de începerea școlii
TVR Moldova, 31 august 2025 14:10
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că desfășoară acțiuni de monitorizare a activității contribuabililor care comercializează flori vii și aranjamente florale.
Acum o oră
14:10
Acum 2 ore
13:10
ACTUALIZARE: Marea Dictare Națională a adus un omagiu compozitorului Eugen Doga prin recitalul muzical de la deschiderea evenimentului și scriitorului Vladimir Beșleagă, al cărui text din proza sa a fost ales ca material pentru dictare.
13:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din municipiul Chișinău.
12:50
CEC îndeamnă bisericile să se concentreze pe misiunea spirituală și să nu se implice în alegeri # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintind că legislația interzice implicarea fețelor bisericești și a lăcașelor de cult în activități politice sau electorale.
Acum 4 ore
12:10
În pragul noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare.
11:10
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite moldpres.
Acum 6 ore
10:40
„Limba română e demult în Europa” / Janis Mazeiks, poezie dedicată Zilei Limbii Române # TVR Moldova
Fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române, marcând totodată încheierea mandatului său de patru ani în R. Moldova.
10:30
/ LIVE TEXT / De Ziua Limbii Române, Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Nicușor Dan # TVR Moldova
Cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale.
10:10
Duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, Ministerul Educației și Cercetării organizează Marea Dictare Națională. Evenimentul se desfășoară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
09:40
Sâmbătă seara, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un echipaj de patrulare și reacționare operativă.
09:20
Decizie irevocabilă: Partidul „Moldova Mare” al Victoriei Furtună, interzis alegerile parlamentare # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis sâmbătă o decizie irevocabilă prin care a casat hotărârea Curții de Apel Centru din 26 august 2025 și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).
09:10
În preajma Zilei Limbii Române, bibliotecile din Republica Moldova îşi vor îmbogăţi fondul de carte cu aproximativ 80 de mii de volume noi în limba română. Donaţia este oferită de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și face parte din proiectul "Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a". Cărţile vor ajunge în peste 200 de biblioteci publice din Republica Moldova, începând de săptămâna viitoare.
09:10
Ultimele dezvăluiri ale generalului Gămurari despre trădările din perioada Războiului de pe Nistru # TVR Moldova
Cartea „Războiul și trădările” a generalului Anton Gămurari dezvăluie nu doar ostilitățile militare, ci trădările, corupția și defecțiunile interne, care au slăbit Republica Moldova. Volumul „Războiul și trădările” va fi lansat pe 4 septembrie, ora 14:20, în cadrul Bookfest Chișinău, potrivit undaliberă.md
08:50
/ LIVE / Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta R.Moldova, Maia Sandu # TVR Moldova
Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Acum 8 ore
08:10
Republica Moldova și România sărbătoresc duminică, 31 august, Ziua Limbii Române, una dintre cele mai importante sărbători naționale. Manifestările din această zi sunt dedicate limbii care unește comunitățile și păstrează vie identitatea națională.
Acum 24 ore
20:10
Pe 27 august 1991, prin votul a 278 de deputați, Republica Moldova s-a desprins de imperiul sovietic și a devenit un stat independent, liber să-şi decidă singur prezentul şi viitorul. Asta în timp ce zeci de mii de oameni luau parte la o Mare Adunare Naţională, cerând libertate pentru ţara lor. Astăzi, curajul poporului şi actul istoric de atunci trebuie apărat de imixtiuni străine, iar fără parteneri de încredere Republica Moldova este vulnerabilă în faţa riscurilor de securitate.
19:40
50 de artizani, la Târgul Meșterilor Populari, în scuarul Catedralei Mitropolitane din Chişinău # TVR Moldova
Ii, căciuli, păpuși și instrumente muzicale confecţionate manual. Toate pot fi găsite la Târgul Meșterilor Populari, care se desfășoară în scuarul Catedralei Mitropolitane din Chişinău. Evenimentul a adunat 50 de artizani.
19:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a lansat un apel către toți actorii politici privind respectarea unui cod de conduită în campania electorală.
18:40
Partidele care nu au fost înregistrate în cursa pentru alegerile parlamentare nu au dreptul să facă publicitate electorală în perioada campaniei. Cu toate acestea, unele formaţiuni continuă să încalce legea. Mai multe panouri au fost observate de Comisia Electorală Centrală, care a sesizat poliţia. La şedinţa de astăzi, CEC a venit cu un apel şi la adresa difuzorilor de publicitate.
18:10
Un băiat de 15 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a murit după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc, ieri, în apropiere de localitatea Sărata-Galbenă din raionul Hînceşti.
17:10
O altă formaţiune care s-a lansat în campania electorală este Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Evenimentul a avut loc în fața Sălii cu Orgă din Chişinău.
16:40
Temperaturile record, incendiile de vegetație și umiditatea crescută transformă industria mondială a turismului, pe măsură ce iubitorii de vacanță se chinuie să se adapteze la problemele provocate de schimbările climatice, transmite Bloomberg.
16:30
Expoziția Mondială de la Osaka: Dorin Recean, prezent la inaugurarea Zilei Republicii Moldova # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean întreprinde, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia. Duminică, 31 august, șeful Guvernului de la Chișinău va inaugura Ziua Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka, un eveniment dedicat promovării imaginii Republicii Moldova în Țara Soarelui Răsare.
16:10
Şi Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul "Construim Viitorul Acasă".
15:40
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători, transmite MOLDPRES.
15:10
Blocul Unirea Națiunii, format din Partidul Reîntregirii Naționale "ACASĂ" și Partidul Național Liberal, s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc astăzi, la Scara Cascadelor din parcul Valea Morilor, şi a reunit liderii formațiunilor membre, candidații la funcția de deputat și susținători.
14:50
„Cum să le plătim salarii”. Chișinăul are un plan de reintegrare a Transnistriei - Ina Coșeru, Kiev # TVR Moldova
Președinta Comisiei parlamentare pentru relații internaționale și integrare europeană a Republicii Moldova, Ina Coșeru, aflată la Kiev, a declarat într-un interviu pentru publicația ucraineană, Eurointegration.com.ua, că Chișinăul lucrează la un plan de reintegrare a regiunii transnistrene, „cum să începem să plătim salariile acolo, iar ei știu despre acest plan”.
Ieri
13:20
Andrii Parubii, un politician ucrainean care a fost anterior președinte al Parlamentului și a jucat un rol important în Revoluția EuroMaidan, a fost împușcat mortal la Lviv pe 30 august, potrivit Kyiv Independent.
13:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în perimetrul PMAN # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.
12:10
În februarie 2022, când Rusia înainta spre Kiev, Oleksandr Dmitriev și-a dat seama că știe cum să oprească trupele Moscovei: să arunce în aer barajul care strangula râul Irpin la nord-est de capitală și să readucă la viață lunca mlăștinoasă dispărută.
11:40
Guvernul României anunță 2 evenimente la Chișinău: Bookfest Chișinău și Cărți în limba română # TVR Moldova
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României anunță două evenimente culturale imporante la est de Prut – Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care își deschide porțile, miercuri, 3 septembrie, ora 12:00, la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, și Cărți în limba română pentru bibliotecile din Republica Moldova, inaugurat joi, 4 septembrie, ora 11:00, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
11:10
Polonia a deportat 15 ucraineni care „reprezentau o amenințare la adresa securității publice” # TVR Moldova
Poliția de frontieră din Polonia susține că cei 15 ucraineni care au fost expulzați din țară au fost condamnați în mod repetat pentru furt, jaf și conducere sub influența alcoolului. Aceștia „reprezentau o amenințare la adresa siguranței și ordinii publice din Polonia”. Acest lucru este relatat de RMF24, conform eurointegration.
10:30
În peste 70 de școli din Moscova se va preda limba chineză pe parcursul noului an școlar, care începe luni, 1 septembrie, a anunțat vineri primăria capitalei ruse, informează EFE.
10:10
09:10
Stație modernă de pompieri, la Stăuceni, grație programului Interreg NEXT România–R. Moldova # TVR Moldova
În oraşul Stăuceni din municipiul Chişinău va fi construită o staţie modernă de pompieri. Acest proiect va prinde viaţă datorită unei finanţări de peste 12 milioane de lei, obţinută prin programul transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova. Cu aceşti bani, autorităţile locale vor mai achiziţiona autospeciale și echipamente de intervenţie.
29 august 2025
20:40
Granițele dispar atunci când credința, cultura și prietenia se întâlnesc. 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului au participat la prima ediție a evenimentului "Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud", organizat de Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul are loc la Cahul, pe parcursul a patru zile.
20:10
„Partidul Nostru” s-a lansat în campania electorală. Liderul formaţiunii, Renato Usatîi, a ales în acest scop localitatea bunicilor săi, Rediul Mare, din raionul Donduşeni. Acesta a ţinut discursul lângă o fântână şi le-a promis celor prezenţi, cităm, „o degustare de apă”.
20:00
Partidul Acţiune şi Solidaritate a ales, pentru a se lansa în campania electorală pentru parlamentare, scuarul Teatrului de Operă şi Balet "Maria Bieşu". La eveniment au fost prezenţi toţi candidaţii la funcţia de deputat din partea formaţiunii politice.
19:50
Olesea Stamate, candidat independent pentru parlamentare, s-a lansat în cursa electorală # TVR Moldova
Tot astăzi, şi candidatul independent pentru parlamentare, Olesea Stamate, s-a lansat în cursa electorală. Într-o secvenţă video publicată pe reţelele de socializare, lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din faţa Parlamentului, fostul şef al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Legislativ a declarat că doreşte să continue reformele în domeniul justiţiei, în slujba cetăţeanului.
19:40
Partidul Național Moldovenesc, condus de Dragoş Galbur, și-a lansat campania electorală # TVR Moldova
Partidul Naţional Moldovenesc a ales tot prima zi de campanie electorală, pentru lansare. Reprezentanţii formaţiunii au decis să-şi anunţe priorităţile pentru alegerile din 28 septembrie în faţa Sălii Unirii de la Academia de Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.
19:30
Blocul „Patriotic” și-a lansat campania electorală la Mănăstirea Căpriana, pentru a renaște credința # TVR Moldova
Şi Blocul Electoral "Patriotic", format din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul "Inima Moldovei" și Partidul "Viitorul Moldovei", s-a lansat astăzi în campania electorală.
19:20
„O guvernare previzibilă”. Blocul „Alternativa” s-a lansat oficial în campania electorală # TVR Moldova
Blocul "Alternativa" s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc astăzi, în fața sediului Parlamentului Republicii Moldova.
19:10
Comisia Electorală Centrală a refuzat să înregistreze Partidul Democrat Modern din Moldova în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:00
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul ședinței de vineri, a înmânat titlul onorific doctor honoris causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru Relații Internaționale, Universitatea din Oradea, România.
18:50
La început de an școlar, măsuri sporite de siguranță în preajma instituţiilor de învățământ # TVR Moldova
La început de an școlar, vor fi intensificate măsurile de siguranță în preajma instituţiilor de învățământ. Polițiștii din întreaga țară vor folosi inclusiv dronele pentru a identifica şoferii certaţi cu legea, inclusiv pe cei care nu acordă pioritate micilor pietoni. Totodată, oamenii legii şi pompierii vor experimenta profesia de învăţător în cadrul unor lecţii de siguranţă rutieră şi situaţii de risc.
18:40
Hidrocentrala Costești-Stânca se modernizează: Își amenajează un parc eolian și unul fotovoltaic # TVR Moldova
Centrala hidroelectrică de la Costești ar putea să-și dubleze capacitatea de producere a energiei electrice. Acest lucru va fi posibil după ce va fi construit un parc eolian și unul fotovoltaic plutitor şi vor fi montate baterii pentru stocarea energiei. Proiectele vor transforma centrala într-un important furnizor de energie verde în Republica Moldova, susţin autorităţile.
18:20
Start fals de campanie electorală pentru Blocul „Patriotic", PAS şi partidul lui Nichiforciuc # TVR Moldova
Deşi campania electorală abia începe, mulţi candidaţi la funcţia de deputat au dat startul activităţilor de promovare mult mai devreme şi există riscul ca unele cheltuieli să nu fie raportate de concurenţi. Este constatarea Misiunii de Observare Promo-LEX, ce a prezentat astăzi un raport privind scrutinul din 28 septembrie. Analiştii semnalează și cel puțin 40 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, cinci situaţii de corupere a alegătorilor, precum şi pericolul unor imixtiuni din partea Federaţiei Ruse.
17:50
Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internațional # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internațional, a transmis vineri Casa Albă, un anunț care crește semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârșitul lunii septembrie, relatează AFP.
17:50
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși în urma învinuirilor de corupție # TVR Moldova
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate de angajații Centrului Național Anticorupție pentru abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului, anunță ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
17:40
Igor Dodon, Victoria Furtună și Vasile Costiuc sunt potrivit raportului Promo-LEX, realizat în perioada electorale 22 iulie - 27 august 2025, campioni ai discursului de ură. În cazul lui Igor Dodon, acesta s-a manifestat constant printr-un limbaj violent la adresa PAS, în timp ce Victoria Furtună și Vasile Costiuc au recurs la declarații de ură față de comunitatea LGBT ca amenințare la adresa familiei tradiționale moldovenești.
