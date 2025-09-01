/VIDEO/ Naționaliștii bulgari, partenerii PSRM, au vrut să atace mașina șefei Comisiei Europene
TVR Moldova, 1 septembrie 2025 12:30
Kostadin Kostadinov, liderul Partidului „Renașterii” / „Vazhrazhdane”, formațiune politică pro-rusă din Bulgaria, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot în timpul vizitei președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, duminică, relatează Euronews. Partidul „Vazhrazhdane” din Bulgaria are relații strânse cu partidele pro-ruse din Republica Moldova „Renaștere” și PSRM.
• • •
Vârstnicii, îndemnați să participe la concursul „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025 # TVR Moldova
Vârstnicii de 65 de ani și peste, care au realizat performanțe deosebite în domenii precum: tehnico-științific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, cultural-artistic ș.a. pot depune dosarele pentru participarea la Concursul „Premiul Național pentru Vârstnici – Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025.
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.
ÎPS Mitropolitul Petru, la începutul noului an școlar: Un pas înainte pe drumul cunoașterii # TVR Moldova
ÎPS Mitropolitul Basarabiei, Petru, a avut un mesaj adresat elevilor și studenților cu prilejul începerii noului an de studii.
Persoanele aflate în detenție în Republica Moldova nu vor mai putea utiliza telefoane mobile sau internet neautorizat. Măsura vine după ce în Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul privind crearea și utilizarea sistemului de blocare și întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrul instituțiilor penitenciare.
Oamenii legii din Ucraina au publicat primele imagini de la arestarea suspectului în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme, Andri Parubîi. Asasinul a fost prins în 36 de ore, a relatat șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vyhivsky, potrivit presei din Ucraina.
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal în Italia vor primi pensii de la statul italian # TVR Moldova
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale ce permite cumularea anilor lucrați în ambele state pentru stabilirea dreptului la pensie.
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți, potrivit autorităților afgane # TVR Moldova
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni. Aproximativ 600 de persoane au murit și alte peste 1.300 au fost rănite în timpul seismului, potrivit ministerului de Interne al țării, potrivit Europa Liberă.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că țările UE elaborează „planuri destul de precise” pentru posibila desfășurare de trupe în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care ar avea sprijinul deplin al Statelor Unite, scrie eurointegration.
„Recomandările serviciilor”: Nicușor Dan spune de ce a refuzat să se întâlnească cu Ion Ceban # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a dezvăluit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău, că în perioada mandatului său de primar al Bucureștiului i-a refuzat de mai multe ori lui Ion Ceban o întâlnire la recomandările serviciilor de securitate.
Se estimează o recoltă de struguri mai mare decât anul trecut. Cât va costa un kilogram # TVR Moldova
Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova, în anul viticol 2025, este estimată a fi mai mare cu 30–60% față de nivelul anului 2024. Totodată, cantitatea prognozată rămâne mai mică cu 20–30% față de media multianuală. Randamentele vor înregistra variații între 5 și 13 tone/ha, în funcție de regiune, soi și tehnologia aplicată, arată datele Ministerului Agriculturii.
În Ucraina, a fost arestat un suspect în cazul asasinării fostului președinte al parlamentului # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinării fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează Agerpres.
Cetățenii R. Moldova care au muncit legal în Italia vor primi pensie pentru anii lucrați acolo # TVR Moldova
Începând de luni, 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale ce permite cumularea anilor lucrați în ambele state pentru stabilirea dreptului la pensie.
Șeful Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brânza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraților Judecătoriei Bălți luată sâmbătă, 30 august, potrivit nordnews.md.
Două persoane au decedat, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident, produs la intrarea în localitatea Cosăuți, raionul Soroca.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează Agerpres.
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Bălți, sâmbătă, 30 august, potrivit nordnews.md.
Portavionul „Amiral Kuznețov”, singurul portavion al Rusiei, se află în lucrări de mentenanță din 2017. Lucrări care tocmai au fost sistate pe termen nemenționat de industria rusă, ceea ce coincide practic cu „finalul de drum” al navei ruse. Dar cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil faptul ca lucrări de mentenanță planificate să dureze doi ani s-au întins pe o perioadă atât de lungă? Sancțiunile impuse industriei ruse după invadarea Ucrainei, dar și sistemele foarte vechi și depășite tehnologic ale navei sunt doar câteva dintre răspunsuri. Ceea ce a pus „capac” portavionului „Amiral Kuznețov” sunt câteva incidente deosebit de grave petrecute în perioada lucrărilor de modernizare. Defense România a trecut în revistă cele trei incidente
Se scumpește rovinieta pentru autoturisme, în România, de astăzi. Amenzile se dublează # TVR Moldova
Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă, începând de luni, 1 septembrie. Tariful pentru taxa de drum, plătit de proprietarii de autoturisme va crește substanțial, la fel și valoarea amenzilor aplicate celor care nu au achitat taxa.
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în Republica Moldova.
Elevii revin la școală. Prima lecție se va desfășura cu genericul „Valorile care ne unesc” # TVR Moldova
De astăzi, elevii revin la școală. Prima zi de școală se marchează în cadrul unui careu festiv, urmat de prima lecție.
Limba română este îndrăgită şi vorbită și în străinătate. La Zurich, în Elveția, comunitatea de basarabeni și-a dat întâlnire la o școală cu predare în limba română. Cu toţii au recitat poezii, au cântat și au celebrat portul popular. Printre invitați au fost și artiști din Republica Moldova.
Ziua Limbii Române este celebrată astăzi şi în Ucraina. La Cernăuţi, oraşul care găzduieşte o parte semnificativă a comunităţii de români, au avut loc mai multe evenimente culturale, un prilej ca oamenii să-şi amintească de moştenirea spirituală pe care o păstrează în suflet.
Lansarea în campania electorală a Partidului Acţiune şi Solidaritate s-a lăsat cu îmbrânceli și huiduieli la Orhei. Evenimentul a fost perturbat de un grup de simpatizanți şi membri ai blocului electoral "Victoria", afiliat fugarului Ilan Șor. Spiritele s-au încins, iar tensiunile au degenerat în îmbrânceli și altercații.
Nicușor Dan şi Maia Sandu au avut astăzi o agendă plină. Au mers într-o vizită oficială în municipiul Strășeni, unde au fost întâmpinați de localnici cu aplauze, flori și drapelele României şi Republicii Moldova. La revenirea la Chişinău, şeful statului român a participat la o ceremonie la Ambasada României.
Marea Dictare Naţională: Nicuşor Dan a declarat că şi-ar dori un astfel de exerciţiu şi peste Prut # TVR Moldova
De Ziua Limbii Române, preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost invitatul Maiei Sandu, la Chişinău. Cei doi șefi de stat au participat la mai multe evenimente culturale. Printre acestea şi Marea Dictare Naţională, care a adunat peste 2.000 de participaţi. Nicuşor Dan a declarat că şi-ar dori un astfel de exerciţiu şi peste Prut.
Un polițist, internat în stare gravă în urma unui accident produs pe drumul Chișinău - Bălți # TVR Moldova
Un poliţist, în vârstă de 20 de ani, şi o şoferiţă au ajuns la spital în urma unui accident violent, produs aseară pe traseul Chișinău – Bălți, în apropierea satului Copăceni. Potrivit oamenilor legii, echipajul de patrulare, din care făcea parte şi poliţistul, se afla în misiune.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre asasinarea fostului preşedinte al parlamentului de la Kiev, Andrii Parubîi, în mesajul său zilnic.
Casa memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” al României # TVR Moldova
Casa memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, Căușeni, a fost decorată de către președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Limbii Române, cu Ordinul „Meritul Cultural” din partea României.
Premierul R. Moldova Dorin Recean a transmis cetățenilor un mesaj de felicitare, de Ziua Limbii Române.
A fost desemnat un nou ambasador al UE în R. Moldova. Cine îi ia locul lui Janis Mazeiks # TVR Moldova
Diplomata Iwona Piórko este noua șefă a Delației Uniunii Europene în R. Moldova. Numirea a fost anunțată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Securitate și Vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas.
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău.
Toamna începe în forță, septembrie aduce răsturnări de situație, provocări karmice și decizii majore. Potrivit astrologului Tania Toho Păduraru, primele săptămâni ale toamnei vor fi marcate de instabilitate, introspecție profundă și testări pe toate planurile: profesional, emoțional și financiar.
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că desfășoară acțiuni de monitorizare a activității contribuabililor care comercializează flori vii și aranjamente florale.
ACTUALIZARE: Marea Dictare Națională a adus un omagiu compozitorului Eugen Doga prin recitalul muzical de la deschiderea evenimentului și scriitorului Vladimir Beșleagă, al cărui text din proza sa a fost ales ca material pentru dictare.
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din municipiul Chișinău.
CEC îndeamnă bisericile să se concentreze pe misiunea spirituală și să nu se implice în alegeri # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintind că legislația interzice implicarea fețelor bisericești și a lăcașelor de cult în activități politice sau electorale.
În pragul noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare.
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite moldpres.
„Limba română e demult în Europa” / Janis Mazeiks, poezie dedicată Zilei Limbii Române # TVR Moldova
Fostul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române, marcând totodată încheierea mandatului său de patru ani în R. Moldova.
/ LIVE TEXT / De Ziua Limbii Române, Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Nicușor Dan # TVR Moldova
Cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale.
Duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, Ministerul Educației și Cercetării organizează Marea Dictare Națională. Evenimentul se desfășoară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Sâmbătă seara, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un echipaj de patrulare și reacționare operativă.
Decizie irevocabilă: Partidul „Moldova Mare” al Victoriei Furtună, interzis alegerile parlamentare # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis sâmbătă o decizie irevocabilă prin care a casat hotărârea Curții de Apel Centru din 26 august 2025 și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).
În preajma Zilei Limbii Române, bibliotecile din Republica Moldova îşi vor îmbogăţi fondul de carte cu aproximativ 80 de mii de volume noi în limba română. Donaţia este oferită de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și face parte din proiectul "Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a". Cărţile vor ajunge în peste 200 de biblioteci publice din Republica Moldova, începând de săptămâna viitoare.
Ultimele dezvăluiri ale generalului Gămurari despre trădările din perioada Războiului de pe Nistru # TVR Moldova
Cartea „Războiul și trădările” a generalului Anton Gămurari dezvăluie nu doar ostilitățile militare, ci trădările, corupția și defecțiunile interne, care au slăbit Republica Moldova. Volumul „Războiul și trădările” va fi lansat pe 4 septembrie, ora 14:20, în cadrul Bookfest Chișinău, potrivit undaliberă.md
/ LIVE / Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta R.Moldova, Maia Sandu # TVR Moldova
Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Republica Moldova și România sărbătoresc duminică, 31 august, Ziua Limbii Române, una dintre cele mai importante sărbători naționale. Manifestările din această zi sunt dedicate limbii care unește comunitățile și păstrează vie identitatea națională.
Pe 27 august 1991, prin votul a 278 de deputați, Republica Moldova s-a desprins de imperiul sovietic și a devenit un stat independent, liber să-şi decidă singur prezentul şi viitorul. Asta în timp ce zeci de mii de oameni luau parte la o Mare Adunare Naţională, cerând libertate pentru ţara lor. Astăzi, curajul poporului şi actul istoric de atunci trebuie apărat de imixtiuni străine, iar fără parteneri de încredere Republica Moldova este vulnerabilă în faţa riscurilor de securitate.
