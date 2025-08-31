VIDEO Mesajul festiv al ambasadorului UE, înainte de a pleca din Moldova: „Limba română e demult în Europa”
Realitatea.md, 31 august 2025 14:00
„Te rog, dragă Moldova, ține drumul înainte” – omagiu poetic limbii române de la ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, la final de mandat. De Ziua Limbii Române, ambasadorul UE, și-a luat rămas bun printr-un mesaj în care și-a exprimat admirația față de limba română și recunoștința pentru anii petrecuți în Moldova, transmite […] Articolul VIDEO Mesajul festiv al ambasadorului UE, înainte de a pleca din Moldova: „Limba română e demult în Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:40
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne unește” # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia, unde se află într-o vizită de lucru. Șeful executivului a subliniat forța identitară și unificatoare a limbii române, indiferent de locul unde este vorbită, transmite IPN. „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne întărește rădăcinile și ne unește. Înaintașii […] Articolul Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne unește” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:20
Vladimir Putin a sosit duminică, 31 august curent, în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, relatează presa de stat chineză şi rusă, unde participă la un summit regional de securitate, găzduit de liderul chinez, Xi Jinping. Beijingul speră, în legătură cu acest summit, că poate contracara influenţa occidentală în afacerile globale, relatează Reuters, citată de Agerpres. Președintele […] Articolul Putin a ajuns în China pentru un summit regional de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:00
VIDEO Mesajul festiv al ambasadorului UE, înainte de a pleca din Moldova: „Limba română e demult în Europa” # Realitatea.md
„Te rog, dragă Moldova, ține drumul înainte” – omagiu poetic limbii române de la ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, la final de mandat. De Ziua Limbii Române, ambasadorul UE, și-a luat rămas bun printr-un mesaj în care și-a exprimat admirația față de limba română și recunoștința pentru anii petrecuți în Moldova, transmite […] Articolul VIDEO Mesajul festiv al ambasadorului UE, înainte de a pleca din Moldova: „Limba română e demult în Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:20
Rusia a lansat noaptea zeci de drone asupra Ucrainei. Ar urma să intensifice atacurile asupra sectorului energetic # Realitatea.md
În noaptea de 31 august, forțele ruse au declanșat un nou atac masiv cu drone asupra Ucrainei, lansând în total 142 de aparate fără pilot din mai multe direcții. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, majoritatea dronelor au fost neutralizate, însă s-au înregistrat și lovituri asupra infrastructurii critice și a unor obiective civile. Dronele au fost […] Articolul Rusia a lansat noaptea zeci de drone asupra Ucrainei. Ar urma să intensifice atacurile asupra sectorului energetic apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Președinta Maia Sandu: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău în anul 2025. Evenimentul a reunit zeci de participanți, inclusiv pe invitatul special – președintele României, Nicușor Dan. În debutul discursului său, șefa statului a subliniat că limba română este un element esențial de identitate […] Articolul VIDEO Președinta Maia Sandu: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:40
VIDEO Primarul Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Cel mai puțin îmi doresc ca limba să fie motiv de dezbinare” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august, în cadrul conferinței de presă susținute dimineața de Blocul „Alternativa”. Oficialul a subliniat importanța cultivării limbii române în familie, în școli și în viața de zi cu zi, pentru a fi transmisă din generație în generație. […] Articolul VIDEO Primarul Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Cel mai puțin îmi doresc ca limba să fie motiv de dezbinare” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Momentul întâmpinării președintelui României de către Maia Sandu, la Reședința de Stat # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit la Chișinău de Ziua Limbii Române marcate pe 31 august. Întâmpinarea acestuia de către Maia Sandu a fost făcută la Reședința de Stat. Vizita lui Nicuşor Dan la Chișinău: Președinția publică programul oficial Colegii de la RLIVE au transmis în direct. Vizita lui Dan la Chișinău, în campania electorală. […] Articolul Momentul întâmpinării președintelui României de către Maia Sandu, la Reședința de Stat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, mesaj de adio: „Moldova e mai puternică, mai europeană” # Realitatea.md
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, la plecare din Republica Moldova a publicat un mesaj de rămas-bun. Diplomatul leton a subliniat progresele țării și susținerea constantă a UE pe parcursul acestor ani. „Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza […] Articolul Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, mesaj de adio: „Moldova e mai puternică, mai europeană” apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Un monument dedicat eroilor cehoslovaci din Primul Război Mondial va fi ridicat în Capitală. Locul ales # Realitatea.md
Un monument dedicat eroilor cehoslovaci căzuți la Chișinău în Primul Război Mondial va fi ridicat în capitală. Construcția se va edifica la „Cimitirul Eroilor” de pe bulevardul Decebal. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Apărării și aprobat de Guvern, transmite IPN. Conform documentului, monumentul va eterniza memoria celor 31 de voluntarii cehoslovaci care au decedat […] Articolul Un monument dedicat eroilor cehoslovaci din Primul Război Mondial va fi ridicat în Capitală. Locul ales apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Cărțile românești, aduse la Chișinău! DRRM desfășoară două evenimente de amploare în Capitală, săptămâna viitoare # Realitatea.md
Cărțile românești sunt aduse de Departamentul pentru Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului român la Chișinău. Autoritatea desfășoară două evenimente de amploare săptămâna viitoare, cu genericul. „Luna cărții românești” include Salonul Internațional de Carte Bookfest și o donație de cărți pentru bibliotecile din țară. Bookfest își deschide porțile pe 3 septembrie, la ora 12:00, la […] Articolul Cărțile românești, aduse la Chișinău! DRRM desfășoară două evenimente de amploare în Capitală, săptămâna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
IPN: Fotoreportaj de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde solistul Rammstein a filmat videoclipul # Realitatea.md
Dosare vechi, fotografii și obiect relevante domeniului – așa au descoperit jurnaliștii IPN Muzeul Spitalului Clinic de Psihiatrie. Instituția medicală a intrat în gura lumii după ce solistul Rammstein, Till Lindeman, s-a filmat acolo pentru un videoclip. Galeria foto aduce în prim plan interiorul clădirii, dar și Muzeul instituției – un spațiu care păstrează mărturii […] Articolul IPN: Fotoreportaj de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde solistul Rammstein a filmat videoclipul apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Premierul călătorește în Japonia! Va inaugura Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka # Realitatea.md
Dorin Recean se va afla în Japonia, în perioada 30 august – 2 septembrie. Duminică, 31 august, șeful Guvernului de la Chișinău va inaugura Ziua Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka. Evenimentul este dedicat promovării imaginii statului nostru în Țara Soarelui Răsare. Pe 1 septembrie, Dorin Recean va avea o întrevedere cu […] Articolul Premierul călătorește în Japonia! Va inaugura Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Kallas: Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în UE dacă nu plătește despăgubiri # Realitatea.md
Kaja Kallas declară că este imposibil de imaginat ca Rusia să-și primească înapoi activele înghețate în interiorul Uniunii Europene, dacă Moscova nu plătește despăgubiri pentru războiul din Ucraina. Declarația a fost făcută de șefa diplomației europene sâmbătă, la Copenhaga. „Nu ne putem imagina că, dacă ar exista o încetare a focului sau un acord de […] Articolul Kallas: Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în UE dacă nu plătește despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Autorizat de CEC: IPRE va efectua un sondaj la început de septembrie. Alte decizii de sâmbătă ale Comisiei # Realitatea.md
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au autorizat efectuarea unui sondaj de opinie de către Asociația Obștească „Institutul pentru Politici și Reforme Europene”. Studiul se va realiza în perioada 1 – 20 septembrie 2025. În cadrul ședinței de sâmbătă, 30 august, CEC a modificat patru hotărâri anterioare cu privire la lista de candidați din partea a trei […] Articolul Autorizat de CEC: IPRE va efectua un sondaj la început de septembrie. Alte decizii de sâmbătă ale Comisiei apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Și Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul desfășurat pe 30 august a reunit circa 1000 de membri și simpatizați ai formațiunii, transmite serviciul de presă al partidului. Partidul va utiliza sloganul „Construim Viitorul Acasă”. Formațiunea promite să atragă investiții, să consolideze economia, educația, protecția socială, administrația publică și să […] Articolul PSDE întră în campania electorală. Promisiunile și prioritățile formațiunii apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
14:20
VIDEO Liderul blocului Alternativa, apel la unitate: Țara nu este a unui singur partid # Realitatea.md
„Țara nu este a unui singur partid”, a anunțat liderul Alternativa, Ion Ceban. Politicianul a făcut apel la unitate și corectitudine în procesul electoral. În cadrul unor declarații de presă făcute sâmbătă, Ceban a lăsat de înțeles că printre prioritățile formațiunii, dacă va ajunge în Parlament, se numără consolidarea sistemelor economice, sociale, de educație și […] Articolul VIDEO Liderul blocului Alternativa, apel la unitate: Țara nu este a unui singur partid apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Mai mult de 25.000 de copii s-au odihnit la taberele de vară în perioada estivală. Aproape 600 sunt refugiați # Realitatea.md
În taberele de vară din Chișinău s-au odihnit 25.535 de copii în perioada estivală. Aceștia au participat la programele de vacanță, organizate de Primăria Capitalei. Dintre acești minori, 597 sunt copii refugiați din Ucraina. Acțiunile desfășurate au fost educaționale, recreative și sportive, și au fost adaptate vârstelor și intereselor tuturor copiilor înscriși, transmite IPN. Taberele […] Articolul Mai mult de 25.000 de copii s-au odihnit la taberele de vară în perioada estivală. Aproape 600 sunt refugiați apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Reducerea numărului de secții de votare pentru Transnistria, explicată: La una veneau 35 de cetățeni # Realitatea.md
Numărul secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului a fost redus, deoarece la unele dintre ele numărul de alegători era prea mic, a explicat șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. Oficiala a menționat că au existat locații unde se prezentau 35 de cetățeni. […] Articolul Reducerea numărului de secții de votare pentru Transnistria, explicată: La una veneau 35 de cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, omorât la Lvov. Killerul ar fi un curier pe motocicletă # Realitatea.md
Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, Andriy Parubiy, a fost omorât la Lvov, transmite Suspilne. Presa din țara vecină scrie că presupusul killer ar fi fost un curier pe motocicletă. Oamenii legii au informat inițial despre un activist politic omorât în jurul amiezii, fără a preciza numele. Ulterior, informația despre moartea lui Parubiy și […] Articolul Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, omorât la Lvov. Killerul ar fi un curier pe motocicletă apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electorală cu promisiuni despre reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali. De asemenea, a mai fost promis ajutor familiilor vulnerabile. Printre măsurile pe formațiunea vrea să le promoveze, dacă ajunge în Parlament, se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone […] Articolul CUB s-a lansat în campanie electorală. Prioritățile anunțate de Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Moldova care ne unește: Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului # Realitatea.md
Meșterița populară din satul Musteața, raionul Fălești, Svetlana Paladi, creează costume pentru artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Artista a urmat un curs specializat din România și își face munca cu pasiune și răbdare. Svetlana Paladi creează catrințe, brâie și traiste. Lucrările sale îmbină tradiția cu dedicația și sunt îndrăgite atât de iubitorii de […] Articolul VIDEO Moldova care ne unește: Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Șefa CEC: Câți cetățeni moldoveni nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică. Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale […] Articolul Șefa CEC: Câți cetățeni moldoveni nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Moldovenii, cu mai mulți bani săptămâna viitoare! Ziua când pensiile și alocații sociale vor fi transferate # Realitatea.md
Circa 73 de milioane de lei, pensii, și alocații sociale, au fost transferate pentru luna septembrie, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Banii vor ajunge la destinatari pe 2 septembrie. Marți vor primi banii cetățenii care primesc plățile pe carduri. Alocațiile nominale de stat și cele lunare urmează vor ajunge la destinatari pe 8 septembrie. […] Articolul Moldovenii, cu mai mulți bani săptămâna viitoare! Ziua când pensiile și alocații sociale vor fi transferate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Ion Ceban, despre implicarea Alternativa în parlamentare: Trebuie să ne ocupăm de economie și de problemele oamenilor # Realitatea.md
„Astăzi trebuie să ne ocupăm de economie și de problemele reale ale oamenilor”, a declarat liderul Alternativa, Ion Ceban, la Euronews România. Politicianul a vorbit despre implicarea blocului Alternativa la alegerile parlamentare și a promis că membrii formațiunii vor „face ordine”. În context, s-a făcut referire la vizitele oficialilor străini la Chișinău. În opinia sa, […] Articolul Ion Ceban, despre implicarea Alternativa în parlamentare: Trebuie să ne ocupăm de economie și de problemele oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
METEO Sâmbătă cu soare, duminică – cu ploi! Prognoza meteorologilor pentru ultimele zile de vară # Realitatea.md
Au mai rămas două zile de vară, iar anotimpul cald încă își arată puterea. Pentru weekend, meteorologii prognozează până la +35 de grade Celsius. Sâmbăta se prevede a fi însorită și cu indici termici mai înalți. Duminică seara și pe parcursul nopții ar putea cădea ploi de scurtă durată. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul METEO Sâmbătă cu soare, duminică – cu ploi! Prognoza meteorologilor pentru ultimele zile de vară apare prima dată în Realitatea.md.
29 august 2025
21:10
Numărul persoanelor dispărute la nivel mondial a crescut cu aproape 70% în ultimii cinci ani, avertizează Crucea Roșie # Realitatea.md
Numărul persoanelor declarate dispărute în întreaga lume prin intermediul Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie a crescut cu aproape 70% în ultimii cinci ani, ajungând la aproximativ 284.000. Creșterea este pusă pe seama intensificării conflictelor armate, migrației în masă și scăderii respectului pentru regulile războiului. Potrivit organizației, statele și părțile implicate în conflicte […] Articolul Numărul persoanelor dispărute la nivel mondial a crescut cu aproape 70% în ultimii cinci ani, avertizează Crucea Roșie apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Soprana Valentina Naforniță a jucat pentru prima dată un rol într-o producție cinematografică. Este vorba despre filmul „Mario, Maria, Marinel”, care va putea fi vizionat în cinematografe de pe 4 septembrie 2025, scrie Cancan.md. Un film care explorează realitățile multor femei din Moldova: presiunea socială, normele tradiționale, povara responsabilităților casnice și tăcerile din jurul violenței. […] Articolul VIDEO Soprana Valentina Naforniță a jucat un rol în film apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Ambasadorul Rusiei în România, convocat la MAE. Ce i-a transmis Oana Țoiu despre atacurile asupra civililor din Ucraina # Realitatea.md
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august curent, la sediul Ministerului Afacerilor Externe a României, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina. Din dispoziția ministrei de Externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București […] Articolul Ambasadorul Rusiei în România, convocat la MAE. Ce i-a transmis Oana Țoiu despre atacurile asupra civililor din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
USM îl onorează pe Sorin Șipoș cu titlul Doctor Honoris Causa pentru merite academice remarcabile # Realitatea.md
Senatul USM, în cadrul ședinței de vineri, 29 august curent, a înmânat titlul onorific Doctor Honoris Causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru Relații Internaționale, Universitatea din Oradea, România. Prin acordarea titlului, la inițiativa Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie, comunitatea academică a USM își exprimă recunoașterea contribuției științifice și profesionale de […] Articolul USM îl onorează pe Sorin Șipoș cu titlul Doctor Honoris Causa pentru merite academice remarcabile apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO PAS a intrat oficial în campanie, cu mesaje pentru diaspora, mame și alegători indeciși # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău. Președintele formațiunii, Igor Grosu, a urcat pe scenă cu un discurs încărcat de emoție, în care a subliniat importanța generațiilor trecute și a sacrificiilor făcute pentru renașterea națională. Acesta a […] Articolul VIDEO PAS a intrat oficial în campanie, cu mesaje pentru diaspora, mame și alegători indeciși apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Nemerenco l-a numit, Nemerenco l-a demis! Șeful spitalului de la Bălți, acuzat de corupție, dat afară # Realitatea.md
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate astăzi dimineață, 29 august, de ofițerii CNA, ca urmare a suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă. Anunțul a fost făcut de Ministra Sănătății, Ala Nemerenco. „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție […] Articolul Nemerenco l-a numit, Nemerenco l-a demis! Șeful spitalului de la Bălți, acuzat de corupție, dat afară apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Un adolescent a provocat intenționat mai multe incendii. Era supărat pe notele de la școală # Realitatea.md
Un băiat de 14 ani a mărturisit că a provocat intenționat mai multe incendii de vegetație în Portugalia, mergând cu scuterul în zonele de pădure și folosind chibrituri pentru a aprinde focul, relatează Euronews. Potrivit polițiștilor, acesta era supărat pe notele de la școoală. „Minorul ar fi putut acționa din furie și frustrare, având în […] Articolul Un adolescent a provocat intenționat mai multe incendii. Era supărat pe notele de la școală apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) caută magistrați la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), din rândul judecătorilor, avocaților, procurorilor și profesorilor universitari în domeniul dreptului. Anunțul privind concursul lansat de CSM a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediția din 29 august curent. Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la […] Articolul Se caută judecători la Curtea Supremă de Justiție. Condițiile anunțate de CSM apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
CEC a respins înregistrarea Partidului Democrat Modern pentru alegerile parlamentare. Reacția formațiunii # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a listei de candidați de pe lista Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), în ședința de astăzi, 29 august curent. Decizia a fost luată cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Între timp, formațiunea a emis o declarație în care susține că este „o decizie ilegală, luată […] Articolul CEC a respins înregistrarea Partidului Democrat Modern pentru alegerile parlamentare. Reacția formațiunii apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Zaharova s-a dezlănțuit la adresa Moldovei. Declarații cu iz de imixtiune în procesul electoral de la noi # Realitatea.md
Maria Zaharova a criticat din nou autoritățile de la Chișinău, invocând faptul că ar leza drepturile cetățenilor din Rusia. Moscova pare să fie preocupată de alegerile din Moldova și în special de numărul secțiilor de votare destinate diasporei. Funcționara a făcut declarații de presă și a vorbit circa 7 minute despre situația din Moldova, reiterând […] Articolul Zaharova s-a dezlănțuit la adresa Moldovei. Declarații cu iz de imixtiune în procesul electoral de la noi apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto # Realitatea.md
Parcul amenajat de actorul și influencerul Emilian Crețu lângă casa sa a devenit, în scurt timp, o atracție pentru chișinăuieni. Dacă inițial locul era vizitat de curioși și admiratori ai artistului, acum parcul începe să fie preferat și de miri pentru sesiuni foto din ziua cununiei/nunții. Potrivit Cancan.md, un cuplu din Rezina și-a dorit să […] Articolul VIDEO Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Un moldovean și un român, prinși pescuind ilegal cu curent electric pe Prut. Câte kilograme de pește aveau # Realitatea.md
Doi bărbați au fost documentați de polițiștii de frontieră după ce, joi, 28 august, au fost prinși pescuind ilegal pe râul Prut, folosind un dispozitiv improvizat cu curent electric, metodă strict interzisă prin lege. „În timpul unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat, la circa 5 500 de metri de la linia frontierei de […] Articolul VIDEO Un moldovean și un român, prinși pescuind ilegal cu curent electric pe Prut. Câte kilograme de pește aveau apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
În 2025, R. Moldova poate deschide toate clusterele de negociere cu UE – susține Marta Kos # Realitatea.md
Republica Moldova ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat la TV8 că, pentru prima dată, există șanse reale ca toate clusterele de negocieri să fie deschise într-un singur an. „Anul acesta vom putea deschide nu doar clusterul unu, ci toate […] Articolul În 2025, R. Moldova poate deschide toate clusterele de negociere cu UE – susține Marta Kos apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Șeful Procuraturii Generale, în discuții cu Nick Pietrowicz de la Ambasada SUA. Cine a solicitat întrevederea # Realitatea.md
Noul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut o discuție cu procurorul general interimar Alexandru Machidon. Întrevederea a avut loc astăzi, 29 august, comunică reprezentanții misiunii diplomatice. „Statele Unite sunt mândre să colaboreze cu procurorii din Moldova pentru a spori securitatea și a combate criminalitatea transnațională. Chargé d’Affaires Pietrowicz […] Articolul Șeful Procuraturii Generale, în discuții cu Nick Pietrowicz de la Ambasada SUA. Cine a solicitat întrevederea apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Scandalul „Rammstein” de la Chișinău: După acuzațiile Stop Violență, Spitalul de Psihiatrie dă replica # Realitatea.md
Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău a reacționat la criticile lansate de Coaliția Națională „Viața fără violență”, care a contestat decizia de a permite filmările solistului trupei Rammstein, Till Lindemann, în incinta instituției. Reprezentanții spitalului au precizat că filmările nu au avut loc în spațiile medicale și nu au implicat pacienți, desfășurându-se exclusiv în Casa de […] Articolul VIDEO Scandalul „Rammstein” de la Chișinău: După acuzațiile Stop Violență, Spitalul de Psihiatrie dă replica apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Aproape 200 de cazuri de rujeolă înregistrate de la începutul anului. Cele mai multe, la Chișinău # Realitatea.md
De la începutul anului și până în prezent, în Republica Moldova au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, dintre care 11 cazuri de import, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în municipiul Chișinău – 93 de cazuri, urmat de Cimișlia (33), Fălești (18) […] Articolul Aproape 200 de cazuri de rujeolă înregistrate de la începutul anului. Cele mai multe, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Andrei Năstase s-a lansat în campanie, pe Facebook. Promite regulă în justiție, mai puține ministere și deputați # Realitatea.md
Candidatul independent Andrei Năstase s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie. Într-un mesaj pe Facebook, Năstase promite să facă regulă în politică și justiție, să micșoreze numărul deputaților în Parlament, dar și a ministerelor în Guvern. „Candidez așa cum sunt – Liber, cinstit, hotărât. Este cel mai corect mod de a face […] Articolul Andrei Năstase s-a lansat în campanie, pe Facebook. Promite regulă în justiție, mai puține ministere și deputați apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
De la începutul anului și până în prezent, în Republica Moldova au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, dintre care 11 cazuri de import, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în municipiul Chișinău – 93 de cazuri, urmat de Cimișlia (33), Fălești (18) […] Articolul Aproape 200 de cazuri înregistrate de la începutul anului în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Peste 70 de şcoli din Moscova vor preda limba chineză pe parcursul noului an şcolar, care începe luni, 1 septembrie, a anunţat vineri, 28 august, primăria capitalei ruse, informează EFE. „Puţin peste 70 de şcoli au optat pentru limba chineză. O şcoală a optat pentru arabă. Cele mai populare limbi sunt spaniola, franceza şi italiana, engleza […] Articolul Peste 70 de şcoli din Moscova vor preda limba chineză în noul an şcolar apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Soţia fostului preşedinte sud-coreean, în pușcărie. Este acuzată că a primit mită, genţi Chanel şi diamante # Realitatea.md
Kim Keon Hee, soţia fostului preşedinte sud-coreean destituit Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită. Atât Yoon, cât şi Kim au fost arestaţi şi se află în închisoare, Yoon fiind deja judecat pentru acuzaţii care includ insurecţia, după destituirea sa, în aprilie, în urma unei tentative eşuate de a impune […] Articolul Soţia fostului preşedinte sud-coreean, în pușcărie. Este acuzată că a primit mită, genţi Chanel şi diamante apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat în vârstă de 39 de ani aflat în moarte cerebrală și a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de Universitatea Medicală Guangzhou din China. Recent, s-au înregistrat unele succese în transplantarea rinichilor și inimilor de porc la oameni, dar se crede […] Articolul Studiu: Oamenii de știință au reușit să transplanteze un plămân de porc la om apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Circulația rutieră pe strada Butucului din Capitală va fi suspendată # Realitatea.md
În perioada 31 august – 30 septembrie, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Butucului, pe tronsonul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brâncuși. Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru pentru eventualele incomodități. Șoferii sunt îndemnați în acest sens să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în […] Articolul Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Circulația rutieră pe strada Butucului din Capitală va fi suspendată apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători. Pentru moldpres.md, purtătorul de cuvânt al Regiei Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, a subliniat că emiterea va fi majorată de la 309 de troleibuze, care circulă în perioada […] Articolul Mai multe troleibuze pe străzile Chișinăului, din 1 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Se așteaptă multe contestații? Unii judecători vor lucra și în weekend, în contextul alegerilor # Realitatea.md
Unii judecători vor lucra și în weekend, dar și în zilele oficial libere, în contextul alegerilor. Aceștia vor activa în perioada 30–31 august, 6–7, 13–14, 20–21 și 27–28 septembrie 2025. Sunt vizați magistrații sau completele de judecată care vor examina contestațiile repartizate, dar și persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii а cauzelor. Pentru […] Articolul Se așteaptă multe contestații? Unii judecători vor lucra și în weekend, în contextul alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În perioada 28 – 31 august, în municipiul Bălți, se desfășoară turneul național de dame între nevăzători și slab văzători. Pentru a facilita buna desfășurare, participanților li se propune o masă specială de dame, care îi va ajuta pe parcursul jocului, transmite tvn.md. Turneul este organizat de către Asociația Nevăzătorilor din R. Moldova, în parteneriat […] Articolul La Bălți se desfășoară campionatul la dame pentru nevăzători – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.