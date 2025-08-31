VIDEO Mesajul festiv al ambasadorului UE, înainte de a pleca din Moldova: „Limba română e demult în Europa”

16:10

Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat în vârstă de 39 de ani aflat în moarte cerebrală și a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de Universitatea Medicală Guangzhou din China. Recent, s-au înregistrat unele succese în transplantarea rinichilor și inimilor de porc la oameni, dar se crede […]