Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar
SafeNews, 31 august 2025 07:20
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […] Articolul Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
07:50
Tragedie. Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani, a murit în timp ce lucra la o uzină din Italia. Familia își îngropase de curând fiul cel mic # SafeNews
Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani a murit în urma unui accident de muncă, la o uzină din Italia, după ce un cilindru de 800 kilograme a căzut peste el. Incidentul a avut loc marți după-amiază, 26 august, scrie RaiNews. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital în stare gravă, unde a […] Articolul Tragedie. Un muncitor moldovean, în vârstă de 53 de ani, a murit în timp ce lucra la o uzină din Italia. Familia își îngropase de curând fiul cel mic apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
07:40
VIDEO // Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la Liov, surprins de camerele video # SafeNews
Un videoclip apărut în spațiul public surprinde atacul armat în urma căruia deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, și-a pierdut viața la Liov. Cadrele video arată clipa în care liniștea din Liov este spulberată de focuri de armă. Andrii Parubîi apare pe imaginile surprinse de o cameră video câteva secunde, […] Articolul VIDEO // Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la Liov, surprins de camerele video apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:30
Bunurile imobile ale deputatului Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # SafeNews
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatului Irina Lozovan, afiliată lui Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate. Decizia a fost luată de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga, în baza sesizării I.P. „Cadastrul bunurilor imobile” și a fost publicată sâmbătă, 30 august, în „Monitorul Oficial”, transmite Moldpres. Măsura […] Articolul Bunurile imobile ale deputatului Irina Lozovan, blocate. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în SafeNews.
07:20
Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar # SafeNews
Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario. Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate […] Articolul Țara din Europa în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:10
Noi dezinformări. Maia Sandu nu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegerile parlamentare # SafeNews
Un site „obscur” de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare, scrie StopFals, care menționeazǎ cǎ informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională””. […] Articolul Noi dezinformări. Maia Sandu nu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:00
VIDEO // Victoria Furtună: „Se tem de vocea poporului și încearcă să ne denigreze prin presa și bloggerii lor plătiți” # SafeNews
Președintele Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că formațiunea politică devine tot mai incomodă pentru actuala guvernare și pentru cercurile de interese din jurul acesteia. „Oamenii ăștia se tem atât de mult de vocea poporului, exprimată prin Partidul Moldova Mare, încât sunt gata să întreprindă toate măsurile pentru ca mesajul nostru să nu ajungă în […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Se tem de vocea poporului și încearcă să ne denigreze prin presa și bloggerii lor plătiți” apare prima dată în SafeNews.
19:40
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis, în ședința sa din 29 august, să-i confere Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță, pe 5 august, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Decorarea Evgheniei Guțul a fost solicitată Adunării Populare – organul legislativ al autonomiei […] Articolul Bașcana condamnată a Găgăuziei, decorată pentru merite deosebite apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
10:30
Preşedintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o funcționară cu rang înalt de la Casa Albă, scrie Agerpres. Ea a reacţionat după comentariile făcute vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron. Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte […] Articolul Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski apare prima dată în SafeNews.
10:20
Rusia a lansat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână un avans al armatei ruse, a raportat guvernatorul regional, Serhii Lîsak, notează AFP. „Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd, două orașe importante din această […] Articolul Atac „masiv” al Rusiei asupra regiunii Dnipropetrovsk: explozii la Dnipro și Pavlograd apare prima dată în SafeNews.
10:10
Ion Ceban recunoaște că era la Moscova în ziua când Putin a atacat Ucraina: Era o vacanță planificată # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, a recunoscut în premieră că pe 24 februarie 2022, ziua declanșării războiului în Ucraina, se afla la Moscova împreună cu familia sa. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews România, scrie deschide.md. „Pe data de 23 de aici din Republica Moldova, […] Articolul Ion Ceban recunoaște că era la Moscova în ziua când Putin a atacat Ucraina: Era o vacanță planificată apare prima dată în SafeNews.
10:10
Autoritățile pakistaneze au evacuat peste un milion de persoane din casele lor în provincia Punjab săptămâna aceasta, pe măsură ce cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani au acoperit sute de sate și culturi esențiale de cereale. Ploile torențiale musonice și eliberarea de către India a excesului de apă din barajele sale […] Articolul Inundații catastrofale în Pakistan: Peste 1 milion de oameni, evacuați apare prima dată în SafeNews.
10:00
A lăsat în urmă o moștenire durabilă de compasiune și implicare umanitară. A demonstrat că regalitatea poate fi definită prin serviciu, nu doar prin privilegii. A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. De-a lungul vieții, s-a aflat în spatele multor organizații caritabile, fiecare având o semnificație profundă pentru ea. Printre […] Articolul A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana. Ce s-a găsit în ea apare prima dată în SafeNews.
09:50
Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan. Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: […] Articolul Turcia anunță ce teritorii vrea Rusia pentru a opri războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:40
„America pe primul loc”. Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internațional # SafeNews
Președintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea suplimentară a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internațional, a transmis vineri Casa Albă, un anunț care crește semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârșitul lunii septembrie, relatează AFP și Agerpres. Reducerile „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenției Statelor Unite pentru […] Articolul „America pe primul loc”. Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internațional apare prima dată în SafeNews.
09:30
Nvidia, Google și Bill Gates au investit 863 de milioane de dolari într-un startup din domeniul energiei termonucleare. # SafeNews
Startupul american Commonwealth Fusion Systems (CFS), activ în domeniul energiei termonucleare, a atras investiții în valoare de 863 de milioane de dolari. La rundă au participat Nvidia, Google, fondul Breakthrough Energy Ventures al lui Bill Gates și zeci de alți investitori, relatează incrussia.ru. De la înființare, în CFS (Commonwealth Fusion Systems) au fost deja investiți aproape […] Articolul Nvidia, Google și Bill Gates au investit 863 de milioane de dolari într-un startup din domeniul energiei termonucleare. apare prima dată în SafeNews.
09:20
Zelenski afirmă că Rusia a mobilizat până la 100 000 de militari, lângă un oraș cheie din estul Ucrainei # SafeNews
Rusia a mobilizat „până la 100 000” de militari lângă orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din estul țării. Aceste afirmații au fost lansate vineri de către președintele Volodimir Zelenski, într-un moment în care eforturile internaționale pentru pace par a fi blocate, relatează Agerpres cu referire la AFP. Situația din zona Pokrovsk „este extrem […] Articolul Zelenski afirmă că Rusia a mobilizat până la 100 000 de militari, lângă un oraș cheie din estul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
09:10
Preşedintele american Donald Trump a anulat protecţia Secret Service de care beneficia fosta vicepreşedintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens. Foştii preşedinţi beneficiază de protecţia Secret Service pe viaţă. Kamala Harris, în calitate de fost vicepreşedinte, a beneficiat de […] Articolul Donald Trump a lăsat-o fără protecţia Secret Service pe Kamala Harris apare prima dată în SafeNews.
09:00
Regatul Unit, Franța și Germania au activat procesul de 30 de zile pentru reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului, cunoscut sub numele de mecanismul de declanșare. Această decizie a fost luată la doar două luni după încheierea războiului de 12 zile dintre Iran și Israel, iar aceste acțiuni ar putea duce la o creștere a tensiunilor, […] Articolul Guvernul Germaniei își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul. apare prima dată în SafeNews.
08:50
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) se închide. Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare X de către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. „Deoarece un mic set de programe de bază a fost transferat către Departamentul de Stat, USAID se închide oficial”, a remarcat el, transmite gazeta.ru. Potrivit lui Rubio, de la […] Articolul Rubio: USAID se închide oficial. apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ambasadorul Rusiei în România, convocat la MAE. Ce i-a transmis Oana Țoiu despre atacurile asupra civililor din Ucraina # SafeNews
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august curent, la sediul Ministerului Afacerilor Externe a României, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina. Din dispoziția ministrei de Externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost […] Articolul Ambasadorul Rusiei în România, convocat la MAE. Ce i-a transmis Oana Țoiu despre atacurile asupra civililor din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:30
Arma Apocalipsei: SUA au început construcția unui nou submarin strategic de generație nouă. # SafeNews
Compania General Dynamics Electric Boat (GDEB) a organizat ceremonia de așezare a chilei pentru submarinul nuclear USS Wisconsin (SSBN 827) la șantierul său din Quonset Point, statul Rhode Island. „Cu accent pe descurajarea strategică, acest submarin este esențial pentru apărarea noastră națională și va fi construit cu aceeași dedicație pentru excelență pe care echipele noastre […] Articolul Arma Apocalipsei: SUA au început construcția unui nou submarin strategic de generație nouă. apare prima dată în SafeNews.
08:20
Două tone de cocaină au fost găsite în cisterne de combustibil în Ecuador. Totul trebuia să pară complet obișnuit. Două cisterne cu benzină traversează granița Ecuadorului pentru a livra combustibil din Columbia. Dar, în mod neașteptat, polițiștii au decis să verifice încărcătura și s-a descoperit că, în loc de combustibil, șoferii transportau 2-3 tone de cocaină. S-a […] Articolul Două tone de cocaină, găsite în cisterne de combustibil în Ecuador. apare prima dată în SafeNews.
08:10
Marea Britanie interzice accesul oficialilor israelieni la cel mai mare târg al său de apărare. Israelul acuză „un act de discriminare” # SafeNews
Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni accesul la cel mai mare târg al său de apărare, ca urmare a escaladării războiului împotriva Hamas în Gaza, aceasta fiind cea mai recentă încercare de a exercita presiuni asupra unui aliat istoric pentru a înceta ostilităţile care au provocat suferinţe profunde populaţiei civile palestiniene. În replică, Israelul a […] Articolul Marea Britanie interzice accesul oficialilor israelieni la cel mai mare târg al său de apărare. Israelul acuză „un act de discriminare” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cetățenii Republicii Moldova, ca și alți migranți din Federația Rusă, vor fi obligați să-și instaleze, de la 1 septembrie curent, o aplicație mobilă prin intermediul căreia vor trebui să trimită geolocația în mod regulat poliției. Un sistem experimental de localizare a migranților se va lansa în Rusia de luni, 1 septembrie, scrie publicația rusească ”Important Stories”, […] Articolul Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:50
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident # SafeNews
Rusia a reiterat vineri opoziția față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, avertizând că acestea sporesc riscul unui conflict între Moscova și Occident. Ministerul de Externe acuză că planul transformă Kievul într-un „agent provocator” la granițele Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres. Aliaţii europeni ai Kievului lucrează la un set de garanţii […] Articolul Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident apare prima dată în SafeNews.
07:40
Inflație și prețuri exorbitante și după moarte: cel mai scump loc de veci din Iași a ajuns 25.000 de euro # SafeNews
În Iași, pe platformele online, locurile de veci se vând aproape ca apartamentele: cu „poziționare foarte bună”, „aproape de biserică”, „la intrare” sau „pe aleea principală”. Cimitirul „Eternitatea” este considerat cel mai prestigios din Iași datorită personalităților culturale înmormântate aici și semnificației sale istorice. Prețurile reflectă acest statut: de la 1.500 de euro pentru un […] Articolul Inflație și prețuri exorbitante și după moarte: cel mai scump loc de veci din Iași a ajuns 25.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
07:30
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate astăzi dimineață, 29 august, de ofițerii CNA, ca urmare a suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă. Anunțul a fost făcut de Ministra Sănătății, Ala Nemerenco. „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție […] Articolul Șeful spitalului de la Bălți, acuzat de corupție, dat afară apare prima dată în SafeNews.
07:20
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA în Republica Moldova # SafeNews
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, l-a primit în vizită pe Însărcinatul cu Afaceri al SUA, Nick Pietrowicz. Întâlnirea, care a avut loc la sediul Procuraturii Generale, a fost prima vizită de curtoazie de la preluarea mandatului de către Alexandru Machidon. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul justiției și combaterea criminalității transnaționale. De […] Articolul Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:10
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # SafeNews
În prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. Nicolae Grigorișin este un profesionist cu o carieră solidă în administrația publică și o înțelegere profundă a problemelor cu care se confruntă localitățile din nordul țării, contribuție valoroasă […] Articolul Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
29 august 2025
17:30
LIVE // Lansarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate # SafeNews
Articolul LIVE // Lansarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate apare prima dată în SafeNews.
16:50
VIDEO // Doi bărbați, surprinși în timp ce pescuiau ilegal cu curent electric pe râul Prut. Au fost confiscate 25 kg de pește # SafeNews
Doi bărbați au fost prinși ieri, 28 august 2025, în timp ce pescuiau ilegal pe râul Prut folosind un dispozitiv improvizat cu curent electric – o metodă interzisă strict prin lege. Cei doi au fost monitorizați de polițiștii de frontieră cu ajutorul unei drone, iar ulterior opriți în trafic, având asupra lor unelte ilegale și […] Articolul VIDEO // Doi bărbați, surprinși în timp ce pescuiau ilegal cu curent electric pe râul Prut. Au fost confiscate 25 kg de pește apare prima dată în SafeNews.
16:40
Mașinile lui Musk au pierdut avansul în Europa în fața rivalilor chinezi. Ce arată ultimele date # SafeNews
Vânzările Tesla s-au înjumătățit, în luna iulie, în Europa, arată datele CNN. În acest timp, cumpărătorii au micrat către rivalul chinez BYD, care oferă mai multe avantaje la un preț mai mic, subliniază sursa citată. Producătorul de automobile deținut de Elon Musk a vândut 6.600 de modele în UE în luna iulie, o scădere de 42,4% față […] Articolul Mașinile lui Musk au pierdut avansul în Europa în fața rivalilor chinezi. Ce arată ultimele date apare prima dată în SafeNews.
16:20
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident # SafeNews
Rusia a reiterat vineri opoziția față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, avertizând că acestea sporesc riscul unui conflict între Moscova și Occident. Ministerul de Externe acuză că planul transformă Kievul într-un „agent provocator” la granițele Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres. Aliaţii europeni ai Kievului lucrează la un set de garanţii […] Articolul Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident apare prima dată în SafeNews.
16:00
India îl sfidează pe Donald Trump: Crește importurile de petrol rusesc în ciuda tarifelor americane # SafeNews
India sfidează tarifele punitive ale lui Donald Trump şi creşte cu 10-20% în septembrie importurile de petrol rusesc, relatează Reuters citând datele companiilor de trading. Trei surse din comerțul cu petrol către India au declarat că rafinăriile indiene vor crește importurile de petrol rusesc în septembrie, cu 10-20% față de august, adică cu 150.000-300.000 barili pe zi. […] Articolul India îl sfidează pe Donald Trump: Crește importurile de petrol rusesc în ciuda tarifelor americane apare prima dată în SafeNews.
15:40
Marea Britanie interzice accesul oficialilor israelieni la cel mai mare târg al său de apărare. Israelul acuză „un act de discriminare” # SafeNews
Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni accesul la cel mai mare târg al său de apărare, ca urmare a escaladării războiului împotriva Hamas în Gaza, aceasta fiind cea mai recentă încercare de a exercita presiuni asupra unui aliat istoric pentru a înceta ostilităţile care au provocat suferinţe profunde populaţiei civile palestiniene. În replică, Israelul a […] Articolul Marea Britanie interzice accesul oficialilor israelieni la cel mai mare târg al său de apărare. Israelul acuză „un act de discriminare” apare prima dată în SafeNews.
15:20
„Unchiule”. Un telefon a încheiat astăzi brusc cariera unei prim-ministre dintr-o importantă țară din Asia # SafeNews
Vineri, Curtea Constituțională thailandeză a demis-o din funcție pe prim-ministra suspendată Paetongtarn Shinawatra, hotărând că un controversat apel telefonic cu fostul lider al Cambodgiei a încălcat normele de etică, într-o mișcare care aruncă regatul într-o nouă criză politică, scrie CNN. Paetongtarn, membră al puternicei dinastii politice Shinawatra, a devenit cel mai tânăr prim-ministru al țării […] Articolul „Unchiule”. Un telefon a încheiat astăzi brusc cariera unei prim-ministre dintr-o importantă țară din Asia apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 26 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO // Incendiu de vegetație de amploare în comuna Iarova, raionul Soroca, stins cu ajutorul pompierilor și localnicilor # SafeNews
Un incendiu de vegetație de proporții mari a izbucnit ieri în comuna Iarova, din raionul Soroca, punând în pericol gospodării și mediul înconjurător. Flăcările au fost însă stinse rapid, datorită intervenției prompte a pompierilor, voluntarilor și localnicilor, care s-au mobilizat solidar pentru a limita extinderea focului. Primarul localității, Ion Chiriac, a transmis un mesaj de […] Articolul VIDEO // Incendiu de vegetație de amploare în comuna Iarova, raionul Soroca, stins cu ajutorul pompierilor și localnicilor apare prima dată în SafeNews.
14:30
Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA a publicat, aparent din greșeală, numele unui ofițer sub acoperire expert în Rusia # SafeNews
Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații, a surprins săptămâna trecută oficialii Agenției Centrale de Informații (CIA), când a inclus un ofițer superior sub acoperire al CIA pe lista celor 37 de foști și actuali oficiali cărora le-a retras autorizațiile de securitate, potrivit Wall Street Journal. Majoritatea celor 37 de persoane fie participaseră la evaluări […] Articolul Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA a publicat, aparent din greșeală, numele unui ofițer sub acoperire expert în Rusia apare prima dată în SafeNews.
14:20
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire # SafeNews
Republica Cehă şi-a depăşit deja obiectivul de recrutare în acest an, cu peste 2.100 de noi voluntari care se alătură Forţelor Armate, cel mai mare număr în acest moment al anului de la abolirea serviciului militar obligatoriu în 2004. „Obiectivul de recrutare este de 2.100 de noi soldaţi profesionişti în acest an. L-am atins deja”, […] Articolul Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire apare prima dată în SafeNews.
14:10
Cetățenii Republicii Moldova, care tranzitează sau călătoresc în Republica Letonia, sunt informați că începând cu data de 1 septembrie 2025, vor fi introduse noi reguli de intrare. Acestea se referă la cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. „Aceste reguli au fost introduse ca […] Articolul Atenție! Noi reguli de călătorie în Letonia apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO // Un tânăr reținut după ce a furat un automobil lăsat cu cheile în contact la Vadul lui Vodă # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Criuleni, a fost reținut pentru 72 de ore de către polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Incidentul a avut loc în zona de agrement din Vadul lui Vodă, unde suspectul a observat un automobil de marca Volkswagen, lăsat descuiat și cu […] Articolul VIDEO // Un tânăr reținut după ce a furat un automobil lăsat cu cheile în contact la Vadul lui Vodă apare prima dată în SafeNews.
14:10
Incendiu pe coasta Mării Negre, în apropierea vilei lui Vladimir Putin, în urma prăbușirii unei drone # SafeNews
Echipele de intervenție au luptat joi cu un incendiu de pădure izbucnit în sudul regiunii Krasnodar, după ce o dronă ucraineană s-a prăbușit într-o zonă împădurită de lângă stațiunea de la Marea Neagră, Gelendjik, scrie The Moscow Times. Autoritățile locale au precizat că resturi ale unei drone doborâte de sistemele ruse de apărare antiaeriană au provocat […] Articolul Incendiu pe coasta Mării Negre, în apropierea vilei lui Vladimir Putin, în urma prăbușirii unei drone apare prima dată în SafeNews.
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție prin care convocă deputații pentru sesiunea de toamnă-iarnă, care va începe începând cu 1 septembrie. Ședințele plenare vor fi organizate la inițiativa Biroului permanent, după ce va fi stabilită și aprobată ordinea de zi a lucrărilor. Până la validarea noului Legislativ, actualul Parlament își va continua activitatea, […] Articolul Parlamentul se reunește în sesiunea de toamnă-iarnă începând cu 1 septembrie apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Un adolescent de 17 ani a fost identificat de poliție drept autorul actelor de vandalism din Orhei # SafeNews
La scurt timp după ce au fost semnalate mai multe acte de vandalism în municipiul Orhei, polițiștii au reușit identificarea autorului. Este vorba despre un adolescent de 17 ani, originar din satul Ciocîlteni, raionul Orhei. În declarațiile oferite anchetatorilor, tânărul a spus că a recurs la aceste gesturi din cauza unor sentimente neîmpărtășite față de […] Articolul VIDEO // Un adolescent de 17 ani a fost identificat de poliție drept autorul actelor de vandalism din Orhei apare prima dată în SafeNews.
13:50
Nicușor Dan, în R. Moldova de Ziua Limbii Române. Programul vizitei liderului de la Cotroceni # SafeNews
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, președintele României, Nicușor Dan, va efectua o vizită oficială la Chișinău, la invitația președintelui Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale. Programul oficial al vizitei include: Evenimentele sunt deschise presei, conform acreditărilor. Reprezentanții mass-media sunt […] Articolul Nicușor Dan, în R. Moldova de Ziua Limbii Române. Programul vizitei liderului de la Cotroceni apare prima dată în SafeNews.
13:40
Rusia amenință Austria să nu încerce să adere la NATO. Medvedev:”Nimeni nu va face excepție” # SafeNews
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat, joi, că țara sa va lua măsuri de represalii dacă Austria decide să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). „Măsuri de ripostă la amenințările militare la adresa securității țării noastre au fost luate în cazul Stockholmului și al Helsinkiului după aderarea acestora la […] Articolul Rusia amenință Austria să nu încerce să adere la NATO. Medvedev:”Nimeni nu va face excepție” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Țara care a executat deja anul acesta peste 800 de oameni. ONU: „Instrument de intimidare folosit de stat” # SafeNews
Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului, a anunțat vineri ONU, criticând „modelul sistematic de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”, potrivit France Presse. Biroul pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a spus că a existat o „creștere majoră a execuțiilor în prima […] Articolul Țara care a executat deja anul acesta peste 800 de oameni. ONU: „Instrument de intimidare folosit de stat” apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Un bărbat din Ungaria a tăiat degetul mare al soției pe care o ucisese, pentru a se putea conecta la contul ei bancar # SafeNews
Polițiștii din Ungaria au arestat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care și-a ucis soția și apoi i-a tăiat un deget pentru a se putea conecta online la contul ei bancar. O femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 […] Articolul VIDEO // Un bărbat din Ungaria a tăiat degetul mare al soției pe care o ucisese, pentru a se putea conecta la contul ei bancar apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Victoria Furtună acuză CEC că blochează participarea Partidului MOLDOVA MARE la alegeri # SafeNews
Președinta Partidului MOLDOVA MARE, Victoria Furtună, a lansat acuzații la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), afirmând că instituția ar fi recurs la „toate metodele posibile” pentru a împiedica înregistrarea partidului în alegerile din 28 septembrie. Potrivit Victoriei Furtună, CEC ar fi depășit cadrul legal și și-ar fi depășit atribuțiile, ascunzând informații esențiale și manipulând datele […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună acuză CEC că blochează participarea Partidului MOLDOVA MARE la alegeri apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.