Noi dezinformări. Maia Sandu nu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegerile parlamentare

13:30

Polițiștii din Ungaria au arestat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care și-a ucis soția și apoi i-a tăiat un deget pentru a se putea conecta online la contul ei bancar. O femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 […] Articolul VIDEO // Un bărbat din Ungaria a tăiat degetul mare al soției pe care o ucisese, pentru a se putea conecta la contul ei bancar apare prima dată în SafeNews.