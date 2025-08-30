Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Parubii, a fost împușcat la Lviv
TVR Moldova, 30 august 2025 13:20
Andrii Parubii, un politician ucrainean care a fost anterior președinte al Parlamentului și a jucat un rol important în Revoluția EuroMaidan, a fost împușcat mortal la Lviv pe 30 august, potrivit Kyiv Independent.
Acum 30 minute
13:20
13:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în perimetrul PMAN # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.
Acum 2 ore
12:10
În februarie 2022, când Rusia înainta spre Kiev, Oleksandr Dmitriev și-a dat seama că știe cum să oprească trupele Moscovei: să arunce în aer barajul care strangula râul Irpin la nord-est de capitală și să readucă la viață lunca mlăștinoasă dispărută.
11:40
Guvernul României anunță 2 evenimente la Chișinău: Bookfest Chișinău și Cărți în limba română # TVR Moldova
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României anunță două evenimente culturale imporante la est de Prut – Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care își deschide porțile, miercuri, 3 septembrie, ora 12:00, la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, și Cărți în limba română pentru bibliotecile din Republica Moldova, inaugurat joi, 4 septembrie, ora 11:00, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Acum 4 ore
11:10
Polonia a deportat 15 ucraineni care „reprezentau o amenințare la adresa securității publice” # TVR Moldova
Poliția de frontieră din Polonia susține că cei 15 ucraineni care au fost expulzați din țară au fost condamnați în mod repetat pentru furt, jaf și conducere sub influența alcoolului. Aceștia „reprezentau o amenințare la adresa siguranței și ordinii publice din Polonia”. Acest lucru este relatat de RMF24, conform eurointegration.
10:30
În peste 70 de școli din Moscova se va preda limba chineză pe parcursul noului an școlar, care începe luni, 1 septembrie, a anunțat vineri primăria capitalei ruse, informează EFE.
10:10
Acum 6 ore
09:10
Stație modernă de pompieri, la Stăuceni, grație programului Interreg NEXT România–R. Moldova # TVR Moldova
În oraşul Stăuceni din municipiul Chişinău va fi construită o staţie modernă de pompieri. Acest proiect va prinde viaţă datorită unei finanţări de peste 12 milioane de lei, obţinută prin programul transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova. Cu aceşti bani, autorităţile locale vor mai achiziţiona autospeciale și echipamente de intervenţie.
Acum 24 ore
20:40
Granițele dispar atunci când credința, cultura și prietenia se întâlnesc. 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului au participat la prima ediție a evenimentului "Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud", organizat de Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul are loc la Cahul, pe parcursul a patru zile.
20:10
„Partidul Nostru” s-a lansat în campania electorală. Liderul formaţiunii, Renato Usatîi, a ales în acest scop localitatea bunicilor săi, Rediul Mare, din raionul Donduşeni. Acesta a ţinut discursul lângă o fântână şi le-a promis celor prezenţi, cităm, „o degustare de apă”.
20:00
Partidul Acţiune şi Solidaritate a ales, pentru a se lansa în campania electorală pentru parlamentare, scuarul Teatrului de Operă şi Balet "Maria Bieşu". La eveniment au fost prezenţi toţi candidaţii la funcţia de deputat din partea formaţiunii politice.
19:50
Olesea Stamate, candidat independent pentru parlamentare, s-a lansat în cursa electorală # TVR Moldova
Tot astăzi, şi candidatul independent pentru parlamentare, Olesea Stamate, s-a lansat în cursa electorală. Într-o secvenţă video publicată pe reţelele de socializare, lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din faţa Parlamentului, fostul şef al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Legislativ a declarat că doreşte să continue reformele în domeniul justiţiei, în slujba cetăţeanului.
19:40
Partidul Național Moldovenesc, condus de Dragoş Galbur, și-a lansat campania electorală # TVR Moldova
Partidul Naţional Moldovenesc a ales tot prima zi de campanie electorală, pentru lansare. Reprezentanţii formaţiunii au decis să-şi anunţe priorităţile pentru alegerile din 28 septembrie în faţa Sălii Unirii de la Academia de Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.
19:30
Blocul „Patriotic” și-a lansat campania electorală la Mănăstirea Căpriana, pentru a renaște credința # TVR Moldova
Şi Blocul Electoral "Patriotic", format din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul "Inima Moldovei" și Partidul "Viitorul Moldovei", s-a lansat astăzi în campania electorală.
19:20
„O guvernare previzibilă”. Blocul „Alternativa” s-a lansat oficial în campania electorală # TVR Moldova
Blocul "Alternativa" s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc astăzi, în fața sediului Parlamentului Republicii Moldova.
19:10
Comisia Electorală Centrală a refuzat să înregistreze Partidul Democrat Modern din Moldova în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:00
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul ședinței de vineri, a înmânat titlul onorific doctor honoris causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru Relații Internaționale, Universitatea din Oradea, România.
18:50
La început de an școlar, măsuri sporite de siguranță în preajma instituţiilor de învățământ # TVR Moldova
La început de an școlar, vor fi intensificate măsurile de siguranță în preajma instituţiilor de învățământ. Polițiștii din întreaga țară vor folosi inclusiv dronele pentru a identifica şoferii certaţi cu legea, inclusiv pe cei care nu acordă pioritate micilor pietoni. Totodată, oamenii legii şi pompierii vor experimenta profesia de învăţător în cadrul unor lecţii de siguranţă rutieră şi situaţii de risc.
18:40
Hidrocentrala Costești-Stânca se modernizează: Își amenajează un parc eolian și unul fotovoltaic # TVR Moldova
Centrala hidroelectrică de la Costești ar putea să-și dubleze capacitatea de producere a energiei electrice. Acest lucru va fi posibil după ce va fi construit un parc eolian și unul fotovoltaic plutitor şi vor fi montate baterii pentru stocarea energiei. Proiectele vor transforma centrala într-un important furnizor de energie verde în Republica Moldova, susţin autorităţile.
18:20
Start fals de campanie electorală pentru Blocul „Patriotic", PAS şi partidul lui Nichiforciuc # TVR Moldova
Deşi campania electorală abia începe, mulţi candidaţi la funcţia de deputat au dat startul activităţilor de promovare mult mai devreme şi există riscul ca unele cheltuieli să nu fie raportate de concurenţi. Este constatarea Misiunii de Observare Promo-LEX, ce a prezentat astăzi un raport privind scrutinul din 28 septembrie. Analiştii semnalează și cel puțin 40 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, cinci situaţii de corupere a alegătorilor, precum şi pericolul unor imixtiuni din partea Federaţiei Ruse.
17:50
Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internațional # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internațional, a transmis vineri Casa Albă, un anunț care crește semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârșitul lunii septembrie, relatează AFP.
17:50
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși în urma învinuirilor de corupție # TVR Moldova
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate de angajații Centrului Național Anticorupție pentru abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului, anunță ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
17:40
Igor Dodon, Victoria Furtună și Vasile Costiuc sunt potrivit raportului Promo-LEX, realizat în perioada electorale 22 iulie - 27 august 2025, campioni ai discursului de ură. În cazul lui Igor Dodon, acesta s-a manifestat constant printr-un limbaj violent la adresa PAS, în timp ce Victoria Furtună și Vasile Costiuc au recurs la declarații de ură față de comunitatea LGBT ca amenințare la adresa familiei tradiționale moldovenești.
17:10
Un site obscur de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare. Informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională”. Informația se aliniază narațiunii false despre „atragerea Moldovei în război” și a apărut în surse cunoscute pentru promovarea de falsuri. Răspândirea ei face parte din arsenalul propagandei Kremlinului, care încearcă să sperie moldovenii cu războiul și să compromită parcursul european al R. Moldova, informează Stopfals.md.
16:40
Un tânăr de 17 ani a vandalizat mai multe monumente şi indicatoare rutiere din municipiul Orhei # TVR Moldova
Identificat şi prins în scurt timp, el le-a mărturisit poliţiştilor că a făcut aceste gesturi din cauza unei tinere care nu i-a împărtăşit sentimentele.
16:10
Noi reguli de intrare în Letonia pentru cetățenii țărilor din afara UE, începând cu 1 septembrie # TVR Moldova
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, în vederea consolidării și îmbunătățirii eficienței monitorizării frontierei de stat, precizează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
15:40
Universitățile din România au instruit peste 200 de profesori de română din Republica Moldova # TVR Moldova
Ministerul Educației și Ambasada României la Chișinău au făcut, vineri, un bilanțal programului privind cursurile intensive pentru profesorii de limbă română care predau în școlile minorităților naționale din Republica Moldova.Acest proiect a fost sprijinit de universitățile de prestigiu din România și a avut menirea să consolideze profesorilor capacitățile profesionale.
15:10
Preşedintele Consiliului European, „tur al capitalelor”. Antonio Costa, pe 4 septembrie la Bucureşti # TVR Moldova
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, îi va vizita pe liderii statelor membre în ţările lor în primele trei săptămâni ale lunii viitoare, el urmând să se întâlnească la Bucureşti cu preşedintele român Nicuşor Dan pe 4 septembrie, informează un comunicat al Consiliului European.
14:40
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potențială vânzare de rachete ERAM către Ucraina # TVR Moldova
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare potențială de rachete de croazieră lansate din aer și de echipamente conexe către Ucraina. Valoarea estimată: 825 de milioane de dolari, a anunțat Pentagonul.
14:30
Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, duminică, de Ziua Limbii Române # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua o vizită în Republica Moldova, duminică, de Ziua Limbii Române, care se sărbătorește la 31 august, potrivit Președinției României.
14:10
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens.
13:40
Rusia afirmă că a distrus peste 50 de drone azi-noapte, în timp ce la Kiev echipele de intervenție caută și acum printre dărâmături, după atacul devastator de ieri dimineață. Cel puțin 20 de oameni au murit în capitala ucraineană, în cel mai violent raid aerian al rușilor de la summitul din Alaska. Au fost grav avariate reprezentanța Uniunii Europene, Consiliul Britanic, Ambasada Azerbaigeanului. Iar după un summit regional, Lituania afirmă că sunt naive speranţele negocierilor de pace pentru Ucraina.
Ieri
13:10
Începând cu 1 septembrie 2025, odată cu reluarea activității în instituțiile de învățământ, siguranța copiilor devine o prioritate pentru autorități, cadrele didactice și părinți.
12:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea serviciului de programare online pentru susținerea examenelor auto, proba teoretică și practică, și în subdiviziunile din Edineț și Ungheni.
12:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile directe dintre Vladimir Putin, liderul Rusiei, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, nu vor avea loc chiar dacă administrația Trump continuă să facă presiuni pentru un acord de pace, conform Politico.
12:10
11:40
/VIDEO/ Maia Sandu, la început de campanie electorală: Este pusă în joc însăși soarta Moldovei # TVR Moldova
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor.
11:40
Vlah denunță „rea voință" pentru includerea în lista de sancțiuni a Canadei: „Jalnic! Mizerabil!" # TVR Moldova
Fosta bașcană a regiunii găgăuze, Irina Vlah, parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a venit cu o reacție după ce a fost inclusă de Canada în lista de sancțiuni.
11:10
11:10
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a inclus noi persoane pe lista sancțiunilor după ce Canada a decis să sancționeze mai multe persoane fizice și juridice pentru „interferențe maligne” ale Rusiei în Republica Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de caniculă.
10:40
Vineri, 29 august 2025, a demarat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025.
10:40
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Sergiu Brânza, a fost reținut vineri dimineață pentru fapte de corupție, potrivit surselor TVR Moldova. Angajații Centrului Național Anticorupție desfășoară descinderi la spitalele raionale din Drochia și Edineț pentru fapte abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă admise în procedurile de achiziții publice.
10:10
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au anunțat destructurarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, desfășurată în anul 2023, în procesul de transportare a mărfurilor spre port. Prejudiciul estimat depășește 12.500.000 lei.
09:40
Peste 3.300 de persoane din Chișinău vor primi ajutor financiar. Cine va beneficia de suport # TVR Moldova
Primăria municipiului Chișinău a aprobat acordarea de ajutoare materiale unice pentru peste 3.300 de persoane, în valoare totală de 2,71 milioane de lei, din Fondul de Rezervă al municipiului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei municipale pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate.
09:10
Bibliotecile publice din Republica Moldova își vor îmbogăți fondul de carte cu 80.000 de volume noi în limba română. Donația este oferită de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României și face parte din proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”.
08:40
Peste 400 de tineri s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre viitorul european al R. Moldova # TVR Moldova
Implicarea tinerilor în viaţa social-politică este importanta pentru orice comunitate. De acest lucru s-au convins si cei peste 400 de participanţi la forumul tinerilor moldoveni organizat la Chişinău. A patra ediţie a evenimentului a reunit tineri din toate colţurile ţării, care şi-au exprimat opiniile despre teme actuale, precum educaţia, implicarea civică și viitorul European.
08:20
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 28 august.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de vineri o vreme caldă în întreaga țară, cu temperaturi maxime ce pot ajunge până la 33 de grade Celsius.
28 august 2025
21:30
Club Frumos, inițiativa care a reunit pasionații de lectură din Chișinău, a sărbătorit recent un an de activitate. Proiectul, creat de profesoarele de limbă și literatură română Viorica Oleinic și Dorina Popovici, a transformat lectura într-un prilej de dialog, descoperire și comunitate.
