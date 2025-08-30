Atenție, șoferi! Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în perimetrul PMAN

18:20

Deşi campania electorală abia începe, mulţi candidaţi la funcţia de deputat au dat startul activităţilor de promovare mult mai devreme şi există riscul ca unele cheltuieli să nu fie raportate de concurenţi. Este constatarea Misiunii de Observare Promo-LEX, ce a prezentat astăzi un raport privind scrutinul din 28 septembrie. Analiştii semnalează și cel puțin 40 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, cinci situaţii de corupere a alegătorilor, precum şi pericolul unor imixtiuni din partea Federaţiei Ruse.