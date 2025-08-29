Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată”
Unica.md, 30 august 2025 00:00
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat ferm după ce a fost vizată într-un scandal de amploare privind distribuirea ilegală a fotografiilor private pe internet. Meloni s-a declarat „dezgustată" de situație
Acum 2 ore
00:00
00:00
O copilă de aproximativ 15 ani și-a pierdut viața în această după-amiază, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică. Accidentul
29 august 2025
23:40
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump” # Unica.md
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat recent că este pregătit să preia atribuțiile prezidențiale „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă" care să îl afecteze pe actualul președinte,
Acum 4 ore
23:20
220.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina până la sfârșitul lunii august 2025 # Unica.md
Până la sfârșitul lunii august 2025, în războiul din Ucraina au murit 220.000 de militari ruși, potrivit datelor din Registrul cauzelor succesorale (RND), analizate de publicațiile „Meduza" și „Mediazona", relatează
22:20
Complot de asasinare a Papei Francisc dejucat la Trieste: Un bărbat turc, membru ISIS, reținut de poliția italiană # Unica.md
Poliția italiană a reținut un bărbat turc de 46 de ani, suspectat că ar fi participat la organizarea unui complot de asasinare a Papei Francisc, planificat anul trecut în timpul
22:10
Oraș cheie din estul Ucrainei, sub asediu. Rușii au concentrat circa 100.000 de militari pentru acțiuni ofensive # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Rusia a comasat „până la 100.000" de militari în apropiere de Pokrovsk, un oraș strategic din estul Ucrainei, unde situația este descrisă
22:00
Stația de epurare din Rezina funcționează fără autorizație și poluează Nistrul cu ape insuficient tratate. Ministerul Mediului cere remedierea problemei în 90 de zile # Unica.md
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație de mediu și deversează ape insuficient tratate direct în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Situația a ieșit
21:50
Descoperire revoluționară: Oamenii de știință au identificat un mecanism natural de „frânare” împotriva cancerului # Unica.md
O echipă de cercetători de la Universitatea Purdue din SUA a identificat un mecanism prin care organismul încearcă să se protejeze împotriva cancerului, deschizând astfel calea către noi tratamente inovatoare,
21:40
Chișinău: Numărul troleibuzelor va crește cu 10% din septembrie, pentru a face față fluxului sporit de călători # Unica.md
Începând cu luna septembrie, locuitorii municipiului Chișinău vor beneficia de un număr mai mare de troleibuze pe străzile orașului, măsura fiind adoptată pentru a răspunde creșterii fluxului de pasageri odată
Acum 6 ore
21:30
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși din funcție în urma unui scandal de corupție # Unica.md
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost eliberați din funcție prin ordinul ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Centrul Național Anticorupție (CNA) a descins cu percheziții și rețineri în
21:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), informează MOLDPRES. Decizia a venit după ce Agenția Servicii Publice (ASP)
21:20
Franța și Germania anunță furnizarea de noi echipamente de apărare antiaeriană Ucrainei, după atacurile devastatoare asupra Kievului # Unica.md
Franța și Germania vor furniza suplimentar echipamente de apărare antiaeriană Ucrainei, ca răspuns la recentele atacuri aeriene rusești, au anunțat vineri, 29 august, cele două state membre-cheie ale Uniunii Europene
Acum 12 ore
13:10
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, pusă sub acuzare pentru luare de mită, în contextul unei crize politice fără precedent # Unica.md
Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean destituit Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită, a anunțat vineri o echipă specială de procurori, pe fondul
13:00
Premieră medicală în Republica Moldova: Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral, realizată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” # Unica.md
În premieră pentru Republica Moldova, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman" a efectuat ieri, 28 august, o intervenție revoluționară de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de
13:00
Promo-LEX: Alegerile parlamentare din 28 septembrie, marcate de ingerințe externe, abuzuri și discurs de ură – concluziile Raportului nr. 2 de monitorizare # Unica.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare, care acoperă perioada 22 iulie – 27 august. Documentul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală,
Acum 24 ore
10:00
Un cetățean belgian, care a venit la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței alături de moldoveni, a fost la un pas de moarte, după ce a fost bătut crunt și
09:40
Patru bărbați din Ungheni, în vizorul poliției pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Unica.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS "Fulger", la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe
09:20
Maia Sandu, mesaj de unitate la startul campaniei electorale: „Soarta Moldovei este în mâinile noastre” # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate națională cu ocazia începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat importanța scrutinului și
09:20
Un soldat în termen al Forțelor Armate ar fi căutat de oamenii legii, după ce ar fi fugit din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru". În seara zilei de 28
09:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată pentru
08:50
Vineri, 29 august 2025 începe oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. Potrivit legislației, campania electorală începe la data înregistrării concurentului electoral, dar nu
07:30
Matcha, deși iubită de mulți, nu e pentru toată lumea. Cine sunt persoanele care ar trebui să evite această băutură virală # Unica.md
Deși ceaiul matcha este recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sănătății, consumul regulat poate influența negativ absorbția fierului, în special din surse vegetale. Acest aspect devine important pentru vegetarieni, vegani
07:20
Robbie Williams, tată strict: „Nu le dau copiilor mei telefoane mobile. E ca și cum le-ai da un drog” # Unica.md
Robbie Williams, în vârstă de 51 de ani, este recunoscut nu doar pentru cariera sa impresionantă, ci și pentru principiile ferme în ceea ce privește educația celor patru copii ai
07:10
O capsulă a timpului îngropată de Prințesa Diana în anii ’90, deschisă prematur. Ce a fost descoperit în interior # Unica.md
O capsulă a timpului, îngropată în anii '90 la Spitalul Great Ormond Street din Londra de către Diana, Prințesa de Wales, împreună cu doi copii, a fost deschisă prematur, la
07:00
Statele Unite ale Americii nu vor depune raportul periodic privind respectarea drepturilor omului în fața ONU, devenind astfel primul stat membru care se retrage din mecanismul de Revizuire Periodică Universală
06:40
Azi, astrele favorizează comunicarea, introspecția și dorința de schimbare. Fiecare zodie va resimți diferit influențele astrale, iar contextul zilei aduce sfaturi utile pentru gestionarea relațiilor, carierei și stării de sănătate.
Ieri
22:30
Testul simplu, îl poți face acasă, care poate depista o boală gravă la inimă, recomandat de un chirurg cardiovascular # Unica.md
Un medic specializat în chirurgia cardiovasculară a făcut public un test simplu, pe care îl poți face acasă, pentru a depista o afecțiune cardiacă ce poate pune viața în pericol,
21:50
Procesul de îmbătrânire al corpului uman nu este unul liniar, ci se desfășoară în etape distincte, cu puncte de cotitură clar definite, arată un nou studiu publicat în revista Cell.
20:00
Marina Cârnaț a dezvăluit sexul celui de-al 10-lea copil: „Fiecare copil este un dar perfect” # Unica.md
Bloggerița Marina Cârnaț a anunțat cu emoție sexul celui de-al 10-lea copil al familiei sale. Vestea a fost dată printr-un filmuleț publicat pe rețelele de socializare, unde Marina apare alături
19:50
Măsuri stricte pentru migranții din Rusia: Moldovenii vor fi obligați să transmită constant geolocația printr-o aplicație mobilă # Unica.md
Începând cu 1 septembrie, cetățenii Republicii Moldova, alături de alți migranți din Federația Rusă, vor fi obligați să instaleze o aplicație mobilă prin care să transmită în mod regulat geolocația
19:40
Scandal în Italia: Un site pornografic publică imagini deepfake cu femei celebre, inclusiv premierul Giorgia Meloni. Peste 4.000 de victime identificate # Unica.md
Un site pornografic italian, numit Phica, a stârnit un val de indignare după ce a publicat imagini trucate cu femei celebre, printre care premierul Giorgia Meloni și lidera opoziției Elly
19:30
Viceprim-ministra Doina Nistor, în vizită la Osaka: „Moldova și Japonia au un potențial enorm de colaborare” # Unica.md
Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, aflată într-o vizită oficială în Japonia, a participat la Expoziția Mondială de la Osaka, unde a subliniat potențialul de colaborare dintre
19:20
Primele 31 de contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare regională au fost semnate la Ministerul Infrastructurii # Unica.md
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primarii și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională au semnat primele 31 de contracte de finanțare din cele 87 de proiecte aprobate în cadrul
18:50
Incident violent la Taraclia: Un tânăr de 23 de ani, încătușat după ce a amenințat polițiștii cu cuțitul și a deteriorat autospeciala de serviciu # Unica.md
Noaptea trecută, în jurul orei 22:15, în localitatea Tvardița, raionul Taraclia, un tânăr de 23 de ani a fost încătușat de oamenii legii după ce a amenințat cu cuțitul polițiștii
18:50
O tragedie a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:46, în localitatea Țigănești, raionul Strășeni. O femeie de 87 de ani, cetățeancă a Italiei, aflată în vizită în
17:50
O navă a Marinei Ucrainene a fost atacată de o dronă rusească, incident soldat cu moartea unui membru al echipajului și rănirea altor câteva persoane, a confirmat miercuri purtătorul de
17:40
Moldovenii care au muncit legal în Italia pot solicita pensie pentru anii de activitate, începând cu 1 septembrie 2025 # Unica.md
Începând cu 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit legal în Italia vor putea solicita pensie pentru anii lucrați în această țară, datorită aplicării Acordului bilateral de securitate socială semnat
17:40
Kremlinul reacționează după atacul masiv asupra Kievului: „Forțele armate ruse își îndeplinesc misiunea” # Unica.md
Kremlinul a făcut joi primele declarații după atacul masiv lansat în cursul nopții asupra Kievului, soldat cu cel puțin 18 morți, inclusiv patru copii, și numeroase clădiri avariate, printre care
17:10
Diplomatul rus de la Bruxelles, convocat de UE după atacurile masive asupra Kievului. Sediul misiunii europene, avariat # Unica.md
Însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse la Bruxelles, Karen Malayan, a fost convocat joi de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în urma atacurilor nocturne lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene,
17:00
O tragedie cutremurătoare a avut loc în această dimineață într-o localitate din raionul Ștefan Vodă, unde cadavrul unei adolescente de 15 ani a fost descoperit spânzurat la domiciliu, informează pulsmedia.md.
17:00
Rogac: Ministerul Justiției din Grecia ar putea decide luni extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Unica.md
Ministerul Justiției din Grecia ar putea adopta chiar luni, 1 septembrie, o hotărâre privind extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, transmite deschide.md. Potrivit avocatului său, Lucian Rogac,
13:50
„Încă o noapte de groază la Kiev. Rachetele rusești au ucis civili, inclusiv copii. Ieri am spus clar: Rusia aduce război și moarte. Astăzi este încă o dovadă. Lumea liberă
13:50
De Ziua Independenței Republicii Moldova, în timp ce liderii europeni Emmanuel Macron, Donald Tusk și Friedrich Merz au vizitat Chișinăul, celebra familie Crețu din Negureni a plecat spre Bruxelles, la
13:50
Taximetristul acuzat de tentativa de viol asupra antreprenoarei Carolina Chechir, potrivit Life Moldova, este un fost polițist. El este căsătorit și are doi copii. Presupusul agresor are 31 de ani.
13:50
Concertul organizat de Guvern cu ocazia Zilei Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale, s-a încheiat cu prestația spectaculoasă a artistului-fenomen Carla's Dreams. Publicul, entuziasmat, aștepta ca acesta să interpreteze unul
13:40
La Chișinău au fost reținuți doi curieri de droguri, de 16 și 22 de ani, care distribuiau hașiș. # Unica.md
Primul a fost reținut în sectorul Centru al Chișinăului, având asupra sa 12 pachețele ce conțineau substanță narcotică. Al doilea tânăr a fost prins la Ciocana, cu 20 de pachețele.
13:20
Curtea de Apel din Atena a admis cererea de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Hotărârea survine după ce, anterior, procurorii eleni au susținut această măsură,
11:00
Republica Moldova a primit deja prima tranșă din pachetul de sprijin financiar european în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit Ministerului Finanțelor, suma, echivalentul a peste 5,3 miliarde
09:50
Rafinărie de petrol din regiunea Samara, Rusia, cuprinsă de flăcări după un atac cu drone ucrainene # Unica.md
O rafinărie de petrol din regiunea Samara, operată de compania rusă Rosneft, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone,
09:50
Guvernul Ungariei a dat în judecată UE pentru decizia de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei # Unica.md
Guvernul maghiar, condus de Viktor Orbán, a intentat un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva deciziei de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea ajutoarelor militare acordate ... Post-ul Guvernul Ungariei a dat în judecată UE pentru decizia de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
