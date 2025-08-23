Surpriză pe nota de plată. Turiști șocați de taxa ascunsă de un restaurant din Italia

17:40

Irina Rimes își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar colegii și apropiații au surprins-o cu daruri inedite: un pui de palmier în ghiveci, un tort personalizat și un pachet de bomboane. Momentele au fost însoțite de urări calde și de mesaje amuzante „La mulți ani, Irinuca cu cercei!”, „Zâmbetul să nu dispară de pe obraz, iar „franțuzul” să-ți aibă grijă de floarea ta”.