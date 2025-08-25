Chișinăul, sub măsuri de securitate timp de o săptămână. Primăria anunță acces limitat în locuri publice, pe durata vizitei demnitarilor europeni

19:40

Fostul premier, liderul PLDM, Vlad Filat, consideră că Republica Moldova trebuie să meargă separat de Ucraina pe calea integrării în Uniunea Europeană. „Eu întotdeauna am spus că noi nu suntem comensurabili cu Ucraina. Noi suntem europeni prin definiție, ca limbă, geografic, istoric etc. Am avut o poziție tranșantă tot timpul - decuplați-vă. E ca un talaghir, se pune la căruță și poți bate în cai, dar căruța nu merge. Acum vedeți ce se întâmplă în raport cu Ucraina? Cam o lasă toată lumea, doar că prima din barcă a sărit Maia Sandu, ca de obicei, și nu m-aș mira dacă mâine poimâne se va schimba contextul și toată lumea va începe dialogul cu Federația Rusă. Și nu m-aș mira ca la Kremlin printre primii, cu un colac împletit frumos, moldovenesc cu sare și cu o tociotare de vin va fi Maia Sandu acolo”, a declarat Filat, la emisiunea „UNInterviu” de la UNIMEDIA.