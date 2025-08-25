Chișinăul, sub măsuri de securitate timp de o săptămână. Primăria anunță acces limitat în locuri publice, pe durata vizitei demnitarilor europeni
UNIMEDIA, 23 august 2025 09:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 23 - 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.
Scandal de familie, transformat în atac sângeros: Un moldovean a fost înjunghiat de concubinul mamei sale, în timpul unui conflict, în Italia # UNIMEDIA
Un moldovean de 38 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat de șase ori de concubinul mamei sale, un cetățean italian de 67 de ani, potrivit rotalianul.com.
(galerie foto) Till Lindemann, surprins într-un local din capitală: Motivul pentru care solistul trupei Rammstein a venit în Moldova # UNIMEDIA
Solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a fost surprins într-un local din capitală. Fanii nu au ezitat să se apropie de el pentru a face poze, care ulterior au fost împânzite pe rețelele de socializare.
(video) Garda Națională americană, înarmată pe străzile Washingtonului. Peste 2.200 de soldați au fost mobilizați la ordinul lui Donald Trump # UNIMEDIA
Garda Națională a Statelor Unite a început duminică să patruleze înarmată în capitala Washington, unde peste 2.200 de soldați au fost desfășuraţi pentru a combate criminalitatea, la solicitarea președintelui Donald Trump, scrie adevarul.ro.
Moarte subită la filmările pentru serialul „Emily in Paris”: Producția de succes a fost suspendată # UNIMEDIA
Tragedie la filmările din Veneţia pentru serialul „Emily in Paris”: un membru al echipei de filmare a murit subit. Potrivit presei internaționale, este vorba despre Diego Borella care era asistent de regie. Bărbatul a decedat în timp ce se filma una dintre scenele finale, scrie protv.ro.
Tragedie în pădurea de la Căpriana: O tânără a decedat după ce ATV-ul cu care se deplasa s-a răsturnat. Șoferul vehiculului, reținut # UNIMEDIA
Accident fatal la Strășeni. O femeie de 35 de ani a decedat, după ce ATV-ul cu care se deplasa s-a răsturnat. Potrivit oamenilor legii, șoferul vehiculului a fost reținut.
Pe 25 august, istoria a fost marcată de eliberarea Parisului în 1944 și de anunțul revoluționar al lui Linus Torvalds în 1991.
Ce șanse ar avea Volodimir Zelenski să fie reales președinte: Sondajul care arată opțiunile politice ale ucrainenilor # UNIMEDIA
Ucrainenii îl preferă în continuare pe actualul președinte pentru funcția supremă în stat. Un nou sondaj a arătat că Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale, în timp ce un ipotetic „Partid Zalujnîi” ar atrage cel mai mare sprijin în cadrul votului parlamentar. Valeri Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate, este în prezent ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, arată Ukrainska Pravda, transmite digi24.ro.
Cum au gestionat CRBL și moldoveanca Olga Guțanu criticile de la începutul relației: „Nu știu dacă altă persoană ar fi rezistat în locul ei” # UNIMEDIA
CRBL și Olga Guțanu au depășit perioada de tatonări și formează un cuplu stabil, însă la început, când totul ar trebui să fie lapte și miere, s-au confruntat cu un val imens de critici. Din acest motiv, cei doi și-au trăit povestea discret o vreme. Nu a fost ușor, având în vedere notorietatea de care se bucură artistul, scrie viva.ro.
Scorpionii descifrează haosul, iar Fecioarele au parte de romantism și aventură: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, provocându-i să își reevalueze prioritățile. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin alegeri și întâmplări neașteptate. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință la începutul acestei săptămâni, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Uniunea Muzicienilor din Moldova anunţă trecerea la cele veșnice a Margaretei Ivanuș, Artistă a Poporului. „Cu durere, profund respect și recunoștință, regretăm pierderea irecuperabilă a Artistei care a luminat, a transformat sufletul în muzică și amintiri de neșters pentru toți”, se arată într-un mesaj.
Țările din Europa unde părinții nu mai au voie să posteze poze cu copiii pe rețelele de socializare, fără acordul lor: Ce riscă cei care nu respectă legea # UNIMEDIA
În Germania și Austria, copiii au dreptul la propria imagine, așa că părinții trebuie să le ceară acordul dacă vor să posteze imagini cu ei, începând de la 14 ani, atunci când adolescenții sunt considerați capabil să ia decizii, scrie spynews.ro.
Dimineață răcoroasă, după-amiază caldă: Ce temperaturi ne promit meteorologii pentru astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se va menține stabilă, fără precipitații semnificative, iar cerul va fi predominant variabil pe parcursul zilei.
Moscova prezintă condițiile pentru pacea din Ucraina: Garanție de securitate a marilor puteri și absența NATO # UNIMEDIA
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru NBC News, că un grup format din mai multe state, din care să facă parte și membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Potrivit acestuia, din grup ar putea face parte și Germania, Turcia și alte țări, potrivit Reuters, citat de presa română.
(foto/doc) Scandal la Codru, între localnici și primarul de la PAS: Edilul favorizează o companie de construcții, iar juristul firmei ne amenință că o să ne zapi**ească # UNIMEDIA
Scandal în orașul Codru din componența mun. Chișinău. Localnici de pe o stradă se plâng pe primarul Stelian Manic de la PAS, că ar favoriza o companie de construcție, camioanele căreia se deplasează sub indicator de restricție. Poliția ar fi aplicat mai multe amenzi, acțiune care, însă, nu se soldează cu niciun rezultat. „Au venit reprezentanți ai Primăriei, care parcă erau avocații companiei de construcții, iar juristul acesteia a amenințat locatarii că „o să ne zapi**ească și o să ne trezim într-o râpă”. După 3 zile de scandal cu șoferii de camioane și implicarea poliției, am scăpat de camioane, însă degeaba ne-am bucurat: domnul primar a elaborat o dispoziție „bombă”, prin care anulează semnele de interzicere a camioanelor și le dă verde, scuipând în fața locatarilor în favoarea unor interese private”, s-a plâns un localnic, într-o scrisoare adresată UNIMEDIA. Cei vizați de acuzații nu au venit, deocamdată, cu reacții.
(video) Trimisul lui Trump, la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei: Zelenski l-a decorat cu Ordinul de Merit # UNIMEDIA
Emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev, unde a participat la celebrarea Zilei Independenţei Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluţionarea conflictului par să se împotmolească, notează News.ro.
Vizite de rang înalt în Moldova: Vicepremierul Luxemburgului, cel al Belgiei și directorul general pentru cooperare europeană vin la Chișinău mâine # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova la 25 august 2025. Delegația Regatului Țărilor de Jos va fi condusă de directorul general pentru cooperare europeană, Heleen Bakker.
(video) Filat: Maia Sandu prima a sărit din barca cu Ucraina și nu mă voi mira dacă printre primii va sta în rând la Kremlin, cu un colac românesc și tocitoare de vin # UNIMEDIA
Fostul premier, liderul PLDM, Vlad Filat, consideră că Republica Moldova trebuie să meargă separat de Ucraina pe calea integrării în Uniunea Europeană. „Eu întotdeauna am spus că noi nu suntem comensurabili cu Ucraina. Noi suntem europeni prin definiție, ca limbă, geografic, istoric etc. Am avut o poziție tranșantă tot timpul - decuplați-vă. E ca un talaghir, se pune la căruță și poți bate în cai, dar căruța nu merge. Acum vedeți ce se întâmplă în raport cu Ucraina? Cam o lasă toată lumea, doar că prima din barcă a sărit Maia Sandu, ca de obicei, și nu m-aș mira dacă mâine poimâne se va schimba contextul și toată lumea va începe dialogul cu Federația Rusă. Și nu m-aș mira ca la Kremlin printre primii, cu un colac împletit frumos, moldovenesc cu sare și cu o tociotare de vin va fi Maia Sandu acolo”, a declarat Filat, la emisiunea „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
(video) SUA participă la Eurovisionul rusesc: Reprezentantul lor, comparat cu Michael Jackson # UNIMEDIA
Statele Unite vor participa la competiția muzicală Intervision, organizată de Rusia ca un concurs alternativ la Eurovision. Reprezentantul ales este Brandon Howard, despre care circulă zvonuri persistente că ar fi fiul lui Michael Jackson, scrie adevărul.ro.
(video) Doar 2 secții de votare pentru moldovenii din Rusia, la parlamentare. Membru CEC: La 200 de mii de cetățeni? Angela Caraman: Nu putem asigura securitatea procesului # UNIMEDIA
Moldovenii din Federația Rusă vor putea vota doar 2 secții la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a CEC, deși unul dintre membrii Comisiei, Vadim Filipov, a propus să fie deschise 5 secții, ca în 2024. „Am avut o solicitare de a deschide o secție de votare în orașul Vinița din Ucraina și la fel nu am venit cu această propunere, pentru că nu putem asigura securitatea procesului și nici a funcționarilor, și nici a alegătorilor pe teritoriul unde au loc conflicte militare, unde zilnic mor civili”, a declarat președinta CEC, Angela Caraman.
Secrete din dormitorul unui fost premier: Aventuri cu jurnaliste, divorțuri și un copil din flori # UNIMEDIA
Deși par diferiți de oamenii obișnuiți, politicienii au aceleași calități și aceleași defecte pe care le are orice om obișnuit, iar în ultimii ani, mulți oameni politici au fost implicați în scandaluri sexuale sau au ieșit în evidență prin viețile lor tumultuoase. De la Bill Clinton la actualul rege Charles al Marii Britanii, aceștia au ținut primele pagini ale ziarelor de scandal din întreaga lume, scrie Can Can.
Cum au fost bombardate conductele de gaze Nord Stream 1 și 2, aflate la 70 de metri adâncime: Sabotorii au acționat de la bordul unui iaht # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii despre sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2. Cele două conducte de gaze au fost bombardate, deși se află la 70 de metri adâncime. Sabotorii au acționat de la bordul unui iaht, potrivit Meduza.io, citată de Libertatea.
Vizite de rang înalt în Moldova: Viceprimierul Luxemburgului, cel al Belgiei și directorul general pentru cooperare europeană vin la Chișinău mâine # UNIMEDIA
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova la 25 august 2025. Delegația Regatului Țărilor de Jos va fi condusă de directorul general pentru cooperare europeană, Heleen Bakker.
„Iau bani pentru pozele cu mine. Ies cu bărbați la întâlniri doar dacă îmi dau 1.000 de dolari”: O jucătoare din SUA dezvăluie cum face avere în viața privată # UNIMEDIA
O jucătoare din SUA, care e acum în calificări la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, a vorbit fără inhibiții despre modul în care își face averea în viața privată, scrie prosport.ro. „Ies cu bărbații la întâlniri doar dacă îmi dau 1.000 de dolari înainte. Sunt cei mai ușori bani pe care i-am câștigat vreodată”, a mărturisit tânăra.
(video) Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a depus flori la memorialul de la Capul Podului Șerpeni: Vladimir Voronin, prezent și el la ceremonie # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a depus flori la memorialul de la Capul Podului Șerpeni, astăzi, în cadrul evenimentului dedicat împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași - Chișinău. La ceremonie a fost prezent și fostul șef de stat, liderul PCRM, Vladimir Voronin.
(foto) Sunt superbe, dar au acest „defect” în comun: Poartă peste 40 la pantofi. Actrița care are aceeași mărime la încălțăminte ca Leo DiCaprio # UNIMEDIA
În cazul lor, mărimea chiar contează, ba chiar se poate să le provoace neplăceri, atunci când merg la cumpărături de încălțăminte, scrie okmagazine.ro. Vezi cine sunt vedetele cu cele mai mari numere la pantofi.
(foto/video) Urmărire ca în filme la Iași: Un șofer moldovean a provocat un accident rutier în timp ce era cu poliția pe urme # UNIMEDIA
Urmărire ca în filme la Tomești, România. Un moldovean a provocat un accident rutier în timp ce era cu poliția pe urme, scrie bzi.ro. Șoferul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu autoturismul aflat în fața sa, condus de o femeie de 42 de ani, din Iași.
2025: În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante # UNIMEDIA
Mulți șoferi au montat pe mașină un cârlig de remorcare, pe care îl lasă atașat chiar dacă nu tractează nimic. Consideră că în cazul în care un alt șofer îi lovește din spate, mașina lor va fi protejată. Dar, pe de altă parte, chiar și în cazul unei tamponări minore, mașina care lovește din spate va suferi daune majore. De aceea, nu peste tot e permis să lași sistemul de tractare montat dacă nu ai o remorcă sau o rulotă atașate. Promotor îți spune în ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare și ce reguli și obligații internaționale au șoferii pe mașinile cărora sunt montate aceste dispozitive.
(video 18+) Un pieton, lovit mortal de o mașină, la Tiraspol: Șoferul care era la volanul automobilului, documentat de polițiști # UNIMEDIA
Un pieton a fost lovit mortal de o mașină, la Tiraspol, ieri noapte. Din imaginile video distribuite pe rețele se vede cum Poliția din regiune îl documentează pe șoferul care se afla la volanul automobilului implicat în accident.
Un motociclist, mușcat de un urs pe Transfăgărășan: Animalul s-a năpustit asupra lui în timp ce se afla într-o coloană de mașini # UNIMEDIA
Un nou atac al urșilor pe Transfăgărășan. Un motociclist de origine poloneză, a fost rănit după ce a fost mușcat de un urs, pe traseul Barajul Vidraru – Curtea de Argeș. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după atac, scrie Can Can.
(video) Sute de automobile, în coloană spre Platoul de la Șerpeni. Dodon: Poliția oprește mașinile, dar sunt sigur că victoria va fi a noastră # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, acuză Poliția că ar încerca să împiedice mai multe automobile să ajungă la Șerpeni, la acțiunea dedicată împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași - Chișinău.
Ultimul trend la nivel mondial: De ce stau bărbații cu suzeta în gură. Metoda, promovată și de staruri, virală pe TikTok # UNIMEDIA
Cel mai recent trend anti-stres, care a devenit viral pe TikTok după ce a fost promovat de cântărețul Justin Bieber, este susținut puternic de o altă vedetă de nivel mondial, Neymar, fotbalistul brazilian de la formația Santos, scrie adevarul.ro.
Ultima oră! Alegătorii din regiunea transnistreană vor putea vota în 12 secții la parlamentarele din 28 septembrie # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a decis: alegătorii din regiunea transnistreană vor putea vota în 12 secții electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
(video) „Inima Moldovei” s-a alăturat marșului dedicat împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău. Irina Vlah: Să eliberăm, din nou, Moldova # UNIMEDIA
Membri și simpatizanți ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, îmbrăcați în alb, aducând cu ei și flori albe, au participat la marșul organizat cu ocazia împlinirii a 81 de la operațiunea Iași-Chișinău.
(video) PDMM: Decizia SIS în cazul lui Vladimir Cebotari este un „răcnet al fricii” al actualei guvernări # UNIMEDIA
Guvernarea PAS a recurs la presiuni și intimidări asupra candidaților Partidului Democrat Modern pentru a împiedica și descuraja formațiunea să participe în cursa electorală. Este reacția fondatorului PDMM, Vladimir Cebotari, la recenta decizie a SIS, care l-a inclus pe politician în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc.
Cutremur lângă Moldova, duminică dimineață: Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul # UNIMEDIA
România s-a zguduit din nou în această dimineață. Cutremurul s-a înregistrat în zona seismică Vrancea. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat ce magnitutine a avut, dar și în ce oraș s-a resimțit cel mai tare, scrie Can Can.
(foto/video) Primul avion construit în Moldova, lansat la Vadul lui Vodă: „În 5 ore suntem în Italia”. Cine sunt creatorii aeronavei # UNIMEDIA
Primul avion construit în Moldova a fost lansat, ieri, la Vadul lui Vodă: „În 5 ore suntem în Italia”, a menționat prezentatorul evenimentului, care a precizat că „aeronava” permite nu doar simplul zbor orizontal, dar și „întors cu capul în jos, dacă vrei puțină adrenalină”.
(video) Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Rusiei, în ziua independenței sale: Incendii la centrala nucleară din Kursk și la un terminal petrolier # UNIMEDIA
Ucraina a lansat o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus duminică, ziua în care sărbătoreşte independenţa, provocând incendii într-o centrală nucleară şi un terminal petrolier, în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului se află într-un impas, scrie digi24.ro.
Maia Sandu, de Ziua Independenței Ucrainei: „Onorăm curajul poporului vecin. З Днем Незалежності, Україно!” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare poporului ucrainean, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Ți speakerul Parlamntului, Igor Grosu, le-a urat ucrainenilor „La Mulți Ani, Ucraina!”.
„Dor de Chișinău” oprește traficul rutier pe o stradă din centrul capitalei: Vezi care e, ca să o eviți. Nici troleibuzele nu vor circula pe acolo # UNIMEDIA
Primăria anunță că, în legătură cu desfășurarea Festivalului „Dor de Chișinău”, pe 24 august 2025 este sistat traficul rutier pe str. Columna, în perimetrul str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și str. Alexandr Pușkin.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de vânt pentru astăzi, 24 august, valabil în intervalul orelor 11:00–20:00, pe întreg teritoriul țării.
(video) „Moldova pentru pace!” Lideri și susținători PSRM, în marș prin centrul capitalei: Sărbătorim eliberarea țării de fascism # UNIMEDIA
Membri și susținători ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în frunte cu liderul formațiunii, Igor Dodon, dar și Irina Vlah și Vasile Tarlev au participat la Marșul Eliberării, care are loc pe tradițional 24 august, în capitală. Evenimentul marchează comemorarea eliberării orașului Chișinău de sub ocupația fascistă, în anul 1944, în urma Operațiunii Iași–Chișinău. Urmăriți marșul pe UNIMEDIA.
(video) Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari # UNIMEDIA
Soldații din unitatea de forțe speciale Lazar a Brigăzii 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer rusesc S-300V pe frontul din Zaporojie, a anunțat canalul ucrainean de Telegram Butusov Plus, citat de digi24.ro.
Pe 24 august, istoria a fost marcată de erupția Vezuviului în 79 și independența Ucrainei în 1991.
Moldovenii încep: Alianța „MOLDOVENII” a fost înregistrată pentru participarea la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a înregistrat partidul politic Alianța „MOLDOVENII” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, a fost aprobat și simbolul electoral al formațiunii pentru a fi tipărit pe buletinele de vot. Decizia CEC a fost adoptată cu opt voturi „pentru” și o abținere.
(video) Vlad Filat: Indiferent de rezultatul la parlamentare, ne așteaptă alegeri anticipate. Orice coaliție se va crea cu PAS, va fi ruptă # UNIMEDIA
Fostul premier, liderul PLDM, Vlad Filat, susține că indiferent de rezultatul la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cel mai probabil după acest scrutin ne așteaptă alegeri anticipate. „Orice coaliție se va crea, va fi ruptă mai devreme sau mai târziu”, a declarat Filat, la emisiunea „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
